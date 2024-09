Nền kinh tế P2P: Dẫn đầu thời kỳ Phục hưng Blockchain

Toàn bộ ngành công nghiệp blockchain hiện đang ở trong tình trạng trống rỗng. Trong vài năm qua, từ ICO đến DeFi, từ NFT đến meme coin, rất ít dự án mang lại sự đổi mới thực sự hoặc giá trị cho công chúng nói chung; hầu hết chỉ đơn giản là theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn và cơ hội đầu cơ. Đối với nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, những nghi ngờ về con đường hiện tại của ngành đã ngày càng gia tăng.





Nhà phát triển lõi Ethereum Péter Szilágyi đã tweet Vài ngày trước, bày tỏ mối quan tâm về việc liệu anh ấy có chọn sai ngành hay không, thể hiện sự thất vọng sâu sắc. Theo quan điểm của anh ấy, ngành công nghiệp blockchain đang trở thành một sòng bạc, không liên quan gì đến đổi mới hoặc tạo ra giá trị, chứ đừng nói đến việc áp dụng rộng rãi. Lý tưởng ban đầu về blockchain thay đổi thế giới đã bị thay thế bằng trò chơi bơm và xả.





Điều này khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: tại sao điều này lại xảy ra? Chúng tôi tin rằng lý do cuối cùng nằm ở Ethereum, blockchain hiện có số lượng người dùng và ứng dụng lớn nhất, dẫn toàn bộ ngành công nghiệp đi sai hướng.

Con đường sai lầm của Ethereum: Đưa mọi thứ vào chuỗi

Sai lầm lớn nhất trong cách tiếp cận của Ethereum là sự khăng khăng phải hoàn toàn trên chuỗi, cố gắng đưa tất cả các quy trình kinh doanh lên blockchain. Ngay cả các giao dịch có thể dễ dàng hoàn thành ngang hàng ngoài chuỗi bởi hai cá nhân cũng buộc phải dựa vào sự đồng thuận trên toàn mạng.





Theo quan điểm của Ethereum, có vẻ như chỉ những ứng dụng hoàn toàn trên chuỗi mới được coi là ứng dụng blockchain thực sự. Cho dù đó là tài chính, trò chơi hay ứng dụng xã hội, việc đưa mọi thứ lên chuỗi là cách tiếp cận "chính trị đúng đắn". Khi chuỗi chính bị tắc nghẽn và không đủ, nhiều chuỗi hơn sẽ được tạo ra — Lớp 2, thậm chí là Lớp 3. Trong mọi trường hợp, tất cả các quy trình kinh doanh phải được đưa lên chuỗi khối. Và chuỗi lớp dưới phải công bố dữ liệu giao dịch của mình lên chuỗi lớp trên hoặc chuỗi của bên thứ ba để đảm bảo cái gọi là tính khả dụng của dữ liệu, v.v.





Kết quả của việc đưa mọi thứ lên chuỗi là một blockchain quá tải không cần thiết, với hiệu suất không thể theo kịp, dẫn đến tắc nghẽn và phí giao dịch cao. Điều này tạo ra ấn tượng rằng blockchain chậm và tốn kém, dẫn đến trải nghiệm người dùng kém. Có một câu nói rằng bạn cần cung cấp một sản phẩm tốt hơn gấp mười lần so với những gì đã có để thành công — giống như cách điện thoại của Apple tốt hơn gấp mười lần so với Nokia. Tuy nhiên, trải nghiệm người dùng và chi phí của các ứng dụng blockchain ngày nay tệ hơn nhiều so với Web2, chưa nói đến việc tốt hơn gấp mười lần. Điều này khiến việc áp dụng rộng rãi trở thành mục tiêu bất khả thi. Do đó, blockchain chỉ có thể phục vụ một nhóm nhỏ người, chẳng hạn như những người đầu cơ và những người trong các ngành công nghiệp xám, chắc chắn sẽ dẫn đến một trạng thái giống như sòng bạc.

Quay lại Nguyên tắc đầu tiên: Blockchain thực sự là gì?

Trước hết, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng blockchain là một công cụ, một phương tiện để đạt được mục đích. Một ứng dụng blockchain thực sự không yêu cầu tất cả các quy trình kinh doanh phải hoàn toàn trên chuỗi. Điều quan trọng là đáp ứng nhu cầu của người dùng, bao gồm tự do tiền tệ, tự do thị trường, tự do nội dung, tự do xã hội, v.v.





Như chúng ta đã biết, Bitcoin, nguồn gốc của blockchain, được công nhận rộng rãi là blockchain phi tập trung nhất và là loại tiền điện tử có giá trị nhất. Tuy nhiên, ít người nhận ra rằng trong Bitcoin giấy trắng , Satoshi Nakamoto chưa bao giờ đề cập đến “blockchain” hay “decentralization”. Thay vào đó, ông sử dụng thuật ngữ “peer-to-peer” (P2P), thậm chí còn đặt trực tiếp vào tiêu đề — “Bitcoin: Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng”.





Dịch vụ P2P là một nền tảng phi tập trung, trong đó hai cá nhân tương tác trực tiếp với nhau mà không cần bên thứ ba trung gian. Khi chúng ta quay lại với các nguyên tắc đầu tiên và suy nghĩ lại về blockchain thực sự là gì, một lời giải thích đơn giản hiện ra trong đầu — blockchain về cơ bản là một mạng lưới P2P.





Sự thật là, những gì chúng ta gọi là "on-chain" thực chất là lớp đồng thuận được xây dựng trên mạng P2P. Tuy nhiên, nhiều quy trình kinh doanh không cần phải on-chain và dựa vào lớp đồng thuận; chúng có thể được xử lý trực tiếp tại lớp mạng P2P. Ví dụ, nếu Alice muốn trả tiền cho Bob, cách lý tưởng là Alice gửi tiền trực tiếp cho Bob theo cách ngang hàng thay vì thông qua các trung gian không cần thiết (ví dụ: trình xác thực đồng thuận hoặc nhà sản xuất khối). Cách tiếp cận này không chỉ nhanh hơn mà còn tự nhiên cung cấp khả năng bảo vệ quyền riêng tư.





Hơn nữa, việc xây dựng các ứng dụng ở lớp mạng P2P giúp tránh tình trạng tắc nghẽn hiệu suất và phí giao dịch cao, cho phép tạo ra các ứng dụng thực sự hữu ích có thể được áp dụng rộng rãi.

Nền kinh tế P2P: Làm cho P2P vĩ đại trở lại

Chúng tôi ủng hộ nền kinh tế P2P nơi mọi người có thể tự chủ thực hiện giao dịch theo cách ngang hàng. Vai trò của lớp đồng thuận blockchain ở đây là tạo điều kiện và phối hợp việc hình thành và giải quyết các giao dịch, không phải là tiếp quản việc thực hiện chúng.





Trong kiến trúc này, mạng P2P và lớp đồng thuận hoạt động song song. Mạng P2P đóng vai trò là thị trường trao đổi thông tin, nơi người tiêu dùng và nhà sản xuất đàm phán và trao đổi các ưu đãi. Lớp đồng thuận có thể cung cấp hợp đồng thông minh nếu cần, đảm bảo thị trường phi tập trung hoạt động trơn tru.





Nền kinh tế P2P thực sự có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng và cung cấp các giải pháp tốt hơn so với các dịch vụ tập trung truyền thống. Các trường hợp sử dụng thực tế bao gồm thanh toán ngang hàng, lưu trữ phi tập trung, điện toán phi tập trung, v.v. Sau đây là một ví dụ cụ thể.





Trong mạng tính toán P2P, Alice muốn thuê ngoài một tác vụ tính toán nặng cho cụm máy tính của Bob trong một tuần. Họ đạt được thỏa thuận ngang hàng. Bob, với tư cách là nhà cung cấp, cung cấp dịch vụ tính toán, trong khi Alice, với tư cách là người dùng, thanh toán bằng stablecoin bằng phương thức "thanh toán trực tuyến" thông qua kênh thanh toán dựa trên lượng tài nguyên tính toán được sử dụng. Nếu Bob không cung cấp tác vụ tính toán, Alice có thể dừng thanh toán; nếu Alice không thanh toán, Bob có thể ngừng dịch vụ. Toàn bộ quy trình rất đơn giản, bảo vệ quyền riêng tư và không dựa vào trung gian. Quan trọng hơn, nó không gây gánh nặng quá mức cho lớp đồng thuận blockchain.





Các dịch vụ phi tập trung tương tự, như BitTorrent, đã phổ biến trên internet trong nhiều năm, chứng minh rằng chúng đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dùng và ở một mức độ nào đó, vượt trội hơn các dịch vụ tập trung. Nền kinh tế P2P có thể xây dựng trên nền tảng này bằng cách kết hợp thanh toán bằng stablecoin để nâng cao các hệ thống phân tán như vậy. Chúng tôi tin rằng trong những năm tới, cơ sở hạ tầng thanh toán ngang hàng bằng stablecoin, chẳng hạn như Lightning Network của Bitcoin và CKB Fiber Network, sẽ trưởng thành đáng kể, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Nền kinh tế P2P.

Nền kinh tế P2P sẽ dẫn đầu một cuộc phục hưng Blockchain

Nền kinh tế P2P mở ra một mô hình mới, cung cấp một con đường phát triển mới cho ngành công nghiệp blockchain. So với con đường hiện tại do Ethereum thống trị, Nền kinh tế P2P có những lợi thế sau.





Nền kinh tế P2P giải quyết các vấn đề thực tế với nhu cầu thực sự của người dùng và các tình huống ứng dụng thực tế (ví dụ: thanh toán P2P, lưu trữ phi tập trung). Điều này đã được chứng minh kỹ lưỡng trong nhiều năm chứ không phải là một nhu cầu tưởng tượng. Nó thực sự có thể tạo ra giá trị thay vì chỉ cung cấp các công cụ để đầu cơ.

Trong nền kinh tế P2P, hầu hết logic kinh doanh không cần phải nằm trên chuỗi, loại bỏ tình trạng tắc nghẽn hiệu suất và các vấn đề về phí giao dịch. Do đó, trải nghiệm của người dùng được cải thiện đáng kể, giúp khả năng áp dụng đại trà cao hơn.

Nền kinh tế P2P sử dụng thanh toán bằng stablecoin, giúp người dùng dễ hiểu và thuận tiện cho người tham gia đánh giá chi phí dịch vụ và doanh thu. Việc sử dụng stablecoin cũng làm suy yếu câu chuyện đầu cơ về việc phát hành token.





Hơn nữa, nền kinh tế P2P sẽ mang lại sự phục hưng, giúp ngành công nghiệp blockchain tái khám phá tầm nhìn ban đầu của mình về việc thay đổi thế giới theo những cách sau.





Phân cấp dịch vụ : Nhiều dịch vụ có thể được triển khai lại theo cách phân cấp P2P, chẳng hạn như thanh toán, lưu trữ, điện toán và thậm chí là dịch vụ VPN. Cách P2P có thể mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn so với các giải pháp tập trung hiện có.



Bình đẳng thanh toán : Thanh toán P2P cho phép mọi người tham gia bình đẳng vào các giao dịch. Không có tổ chức tài chính tập trung, không có rào cản gia nhập và không có tình huống các thực thể lớn lợi dụng những người tham gia nhỏ hơn.



Áp dụng rộng rãi : Mạng P2P cởi mở và bao hàm hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và có nhiều khả năng thu hút công chúng vào blockchain, đạt được sự áp dụng rộng rãi.



Nhìn chung, nền kinh tế P2P đang sẵn sàng hồi sinh khái niệm P2P vốn đã bị lãng quên từ lâu, thổi luồng sinh khí mới vào đó và sử dụng nó để truyền năng lượng mới vào ngành công nghiệp blockchain, dẫn đến một cuộc phục hưng blockchain mới.