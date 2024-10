En Web3, la comunidad, no el contenido, es el rey

La comunidad es el rey.





¡Sí! Has leído bien. La comunidad, no el contenido, es la reina en web3.





Web3 ha llegado a alterar todo status quo en web2. Esta nueva versión de Internet ha cambiado la forma en que interactuamos y establecemos reglas. Ha cambiado todo acerca de la comunidad, tanto en línea como fuera de línea.





En web2, por ejemplo, las comunidades se construyen en torno a productos o servicios. Una comunidad se forma después del lanzamiento de un producto o servicio. Por ejemplo, personas con conocimientos similares en Facebook, Twitter (ahora X), paquetes de Microsoft Office, etc. se unieron después de la creación de los productos.





Esto no es cierto para web3. Primero se forma una comunidad y luego se crea un producto en torno a ella. Aunque Vitalik Buterin y otros cofundadores, por ejemplo, tenían una vaga idea de lo que querían: una Internet descentralizada. Una comunidad de personas con ideas afines formó diferentes comunidades orientadas a objetivos para hacer realidad el sueño.





Permitame hacerle algunas preguntas:





Sin una comunidad dedicada de maximalistas de Bitcoin en los primeros días, ¿crees que Bitcoin podría sobrevivir tanto tiempo?





¿Qué pasa con Ethereum? ¿UniSwap? ¿Y todos los demás productos y servicios de web3?





En pocas palabras, sin una comunidad orientada a objetivos, sus productos web3 no sobrevivirán. Web3 puede ser incipiente, pero ha creado este nuevo camino.





¿Quiere crear una comunidad web3 orientada a objetivos, no al dinero? Déjame guiarte a través del proceso.





¿Qué es una comunidad Web3?

Una comunidad web3 es una comunidad virtual descentralizada donde personas con intereses compartidos y un objetivo común se congregan para impulsar la innovación, el crecimiento y el desarrollo tecnológico necesarios para el crecimiento de web3.





Estas comunidades reúnen a diferentes personas (entusiastas de la tecnología, inversores, desarrolladores, degens, etc.) para intercambiar ideas y compartir información crucial que dará forma al futuro del espacio de las criptomonedas y blockchain.





En una comunidad web2 tradicional como los subreddits y los grupos de Facebook, el poder reside únicamente en el grupo de personas que creó el grupo. Estos individuos deciden qué está bien o mal, quién debe ser parte del grupo y las reglas de enfrentamiento.





Pero en una comunidad web3, todo está descentralizado. La comunidad es propiedad de sus miembros; las decisiones se toman de forma consensuada; y las reglas de enfrentamiento se votan democráticamente.





Además, los miembros de la comunidad no son simplemente parte de ella porque tienen un interés compartido o un objetivo común. También tienen intereses en la comunidad.





Son más bien cofundadores de una startup tecnológica. Invierten sus cuotas en el crecimiento de la comunidad. Y si quieren irse, pueden vender sus participaciones y retirar sus inversiones.





¿Por qué es importante crear una comunidad Web3?

Acabamos de discutir en qué se diferencia una comunidad web3 de una comunidad web2. Déjame mostrarte por qué es importante una comunidad Web3.





1. La comunidad Web3 es fundamental para el crecimiento y el desarrollo

A diferencia de web2, donde la comunidad gira en torno a productos y servicios, ocurre lo contrario en web3: los productos y servicios giran en torno a la comunidad.





La tasa de crecimiento, desarrollo y adopción en web3 depende de la comunidad. Una comunidad orientada a objetivos es un terreno fértil para cultivar grandes ideas, fomentar un entorno positivo para el crecimiento y apoyar a los desarrolladores que trabajan por el bien común.





Entonces, si tiene un producto o servicio web3 en mente, construir una comunidad es crucial. Una comunidad web3 fomenta el intercambio de ideas, la participación activa y la retroalimentación valiosa.





2. Los miembros de la comunidad Web3 representan a su público objetivo.

Cuando construyes una comunidad web3 orientada a objetivos, reúnes a personas que quieren resolver un problema común. Estos miembros orientados a objetivos también representarán a su público objetivo.





Por lo tanto, reunirlos fomentará el intercambio de información e ideas. También participarán en el intercambio de ideas a través de la creación de soluciones, lo que brinda soporte a los desarrolladores y proporciona comentarios valiosos para mejorar el producto.





Aquí hay un ejemplo.





Al principio, los cofundadores de Ethereum solo tenían la idea de construir una computadora mundial descentralizada para DApps y nada más. A través de una Oferta Inicial de Monedas (ICO) , reunieron a personas a las que no les gusta el modelo web2 centralizado.





A lo largo de los años, esta comunidad de creyentes de Ethereum orientados a objetivos ha hecho crecer la cadena de bloques de una idea vaga a algo que resuelve problemas del mundo real mediante el intercambio de ideas y de información.





Esto nunca sería posible si la comunidad tuviera objetivos diferentes.





3. La comunidad Web3 impulsa la adopción y la ampliación del proyecto

Déjame hacerte estas preguntas nuevamente:





Sin la dedicada comunidad de Bitcoin en los primeros días de las criptomonedas, ¿sobrevivirá Bitcoin?





¿Qué pasa con Ethereum? ¿UniSwap? ¿Y todos los productos y servicios conocidos de web3?





El éxito de los proyectos web3 mencionados y otros se debió a la contribución de los miembros de su comunidad.





Bitcoin no valía nada en sus inicios. Entonces, el proyecto habría fracasado si no hubiera personas orientadas a objetivos que creyeran en la visión de Satoshi Nakamoto. Y también lo fueron Ethereum, UniSwap y otros.





Por lo tanto, una comunidad web3 orientada a objetivos trabajará para amplificar el proyecto, mantener la red y aumentar los efectos de la red. Y esto impulsará efectivamente la adopción y hará evolucionar el ecosistema.





Además, como creen que están trabajando por el bien común, los miembros de la comunidad suelen mostrarse apasionados y convertirse en embajadores del proyecto.





Esto les permite difundir el conocimiento sobre el proyecto a través de varios canales, nutrir y convertir a los recién llegados en defensores y garantizar que las conversaciones se centren en el proyecto y el desarrollo comunitario.





4. Aprovechar la fuerza colectiva

Hay un dicho famoso: "Dos es mejor que uno".









En un sentido literario, esta es la fuerza de la comunidad web3.





Una comunidad web3 le ayuda a aprovechar una fortaleza colectiva. Reunir a decenas de miles de personas apasionadas, dedicadas y creativas para centrarse en un objetivo común aumenta las probabilidades de éxito.





Por lo tanto, una comunidad web3 es una fuente inagotable de experiencia y pasión, dos habilidades importantes necesarias para el crecimiento y la innovación. Si su comunidad está bien establecida (es decir, orientada a objetivos y no al dinero), se convertirá en un caldo de cultivo para ideas que desafiarán el status quo.





¿Qué impulsa el crecimiento de la comunidad en Web3?

Construir una comunidad web3 es una cosa; convertirlo en uno de clase mundial es otra. Los proyectos web3 exitosos no se limitan sólo a iniciar una comunidad, sino que se esfuerzan por convertirla en un nombre familiar.





El objetivo no es sólo construir una comunidad sino aumentar el alcance.





Esto es lo que impulsa el crecimiento de las comunidades web3.





1. Sentido de comunidad





Una forma comprobada de hacer crecer su comunidad es convertir a los miembros de la comunidad en embajadores. Una forma de hacerlo es a través de la inclusión y la diversidad: convertirlos en defensores dejándolos ensuciarse las manos.





Para generar inclusión y diversidad, sea transparente en la gobernanza, la toma de decisiones y la distribución de recompensas. El nivel de visibilidad del funcionamiento y el proceso de toma de decisiones de la comunidad ayudará a generar intimidad entre los miembros de la comunidad.





2. Compromiso y contribución

Cuanto más activa sea tu comunidad, más personas querrán unirse. Por lo tanto, fomente las discusiones, el intercambio de ideas y la asistencia mutua para fomentar la pasión y la cercanía comunitaria.





Cuando el beneficio de ser parte de una comunidad es mayor que lo que está en juego, la gente siempre querrá ser parte de ella. Y al no ser parte solos, también invitarán a sus amigos a unirse a ellos.





Haga que su comunidad sea atractiva organizando llamadas y chats con líderes de opinión e influencers, desarrollando recursos educativos, creando conciencia sobre el proyecto web3 e incentivando el compromiso y la contribución. Además, organice secciones AMA (Ask Me Anything) para aumentar la transparencia. Con esto, a las personas les resultará interesante ser parte de tu comunidad.





Al incentivar a los miembros de la comunidad para que participen y contribuyan, tenga cuidado con la manipulación. Asegúrese de que las recompensas estén orientadas a la participación/desarrollo del proyecto, el desarrollo de habilidades y la resolución de problemas.





3. Interés compartido

La comunidad Web3 es una congregación de personas con intereses compartidos y objetivos comunes. Que esté descentralizado no significa que no deba haber un sentido de propósito y dirección.





Vea la comunidad Ethereum.





Los miembros estaban trabajando por un objetivo común: una Internet descentralizada donde ninguna cooperación central controle nada. Aunque el objetivo aún está lejos, continúan trabajando para lograrlo y no les importa dónde se encuentran.





Los miembros de su comunidad deberían tener ideas similares. Asegúrese de tener una descripción clara de su propósito, visión y objetivo desde el principio. Con esto, atraes a la comunidad sólo a aquellos que quieren resolver el mismo problema que tú.





Además, las personas con intereses y objetivos comunes invertirán su tiempo y dinero para alcanzarlos. Una comunidad formada por personas con objetivos e intereses comunes se sentirá realizada cuando los alcance.





4. Moderación (Liderazgo y Community Management)

La moderación es crucial para mantener una comunidad activa y próspera. Para hacer crecer su comunidad, necesita mantenerla segura y acogedora para los demás. Un entorno positivo fomenta la participación, lo que, a su vez, conduce al crecimiento.





Por lo tanto, una comunidad debe tener un moderador que garantice que las discusiones se basen en el propósito, las metas y los intereses de la comunidad. Debe haber reglas y moderación proactiva para evitar que los malos actores destruyan la comunidad.





Un community manager también debe ser proactivo. Interactúe con los miembros, modere la discusión y brinde soporte técnico para resolver problemas de inmediato.





Cómo hacer crecer una comunidad Web3

La comunidad Web3 ha cambiado el marketing. El crecimiento de la comunidad se ha convertido en el núcleo de muchas estrategias de marketing empresarial. Los proyectos con una comunidad grande, comprometida y orientada a objetivos son los que tienen más probabilidades de ganar.





¿Por qué? Porque la comunidad es el rey.





Entonces, si necesita construir una comunidad próspera pero no sabe cómo hacerlo, aquí le explicamos cómo hacerlo.





1. Comprender la cultura Web3

Para crear una comunidad web3 es necesario comprender lo que implica web3. A menos que haya sido parte de una comunidad web3, es posible que no pueda desenvolverse en esta industria. La cultura Web3 es diferente. Y para salir adelante, es necesario comprender qué funciona aquí.





Entonces, aprenda los fundamentos de las comunidades web3. Comprender los léxicos y conocer los matices de la industria. Este sector es un sector con mucha tecnología. Los memes son importantes aquí, lo que significa que para atraer personas con ideas afines centradas en la web3, debes inclinarte hacia lo que ellos quieren y entienden.





Agregue un toque personal y sentido del humor, y sea creativo. Si no sabe qué hacer, eche un vistazo a lo que están haciendo otras comunidades conocidas y aprenda de ellas. Con esto, puedes construir una comunidad de personas con ideas afines que se conviertan en evangelistas y hagan lo que sea necesario para hacer crecer la marca web3.





2. Tu meta y objetivos

Construir una comunidad web3 es como iniciar un nuevo negocio: necesitas una meta y objetivos.





¿Quiere desarrollar un protocolo avanzado entre cadenas? ¿Está trabajando en una seguridad mejorada para web3? ¿Estás creando una Dapp o trabajando para expandir el ecosistema? Sea lo que sea en lo que estés trabajando, infórmaselo a los miembros de tu comunidad desde el principio.





Sea transparente en todo. Deja que tu comunidad sepa lo que tienes y lo que estás haciendo. Elaborar una declaración de misión centrada en la comunidad. Desarrollar una meta mensurable. Implemente un enfoque colaborativo y descentralizado para su proyecto. Se debe hacer hincapié en la transparencia, la confianza y la participación activa.





Si estás construyendo una comunidad web3, no puedes simplemente desarrollar una meta y un objetivo en privado y esperar que todos acepten tu decisión. La comunidad web3 nunca estará de acuerdo con una decisión de un solo hombre.





Asegúrese de enfatizar la transparencia, la toma de decisiones comunitaria y la confianza. Alinee el objetivo de su comunidad con el objetivo de su producto. Establezca objetivos INTELIGENTES (simples, mensurables, alcanzables, realistas y oportunos). Y tenga KPI para medir su crecimiento.





3. Cree presencia e impresión construyendo en público

La transparencia es importante. Web3 no es como web2.





Los proyectos Web3 suelen ser proyectos de código abierto. Cuanto más rápido lo adoptes, mejor será para tu comunidad. No se limita a comunicar su progreso a su comunidad. Creas presencia e impresión, construyes en público.





Comparte tu hoja de ruta y comunica tus hitos de vez en cuando. Además de generar confianza en su comunidad, construir en público responsabiliza a sus desarrolladores.





Además, cuando construyes en público, tu comunidad se siente involucrada en el proyecto incluso si no contribuyeron a los procesos de desarrollo. Simplemente compartir comentarios y ver cómo se implementan sus comentarios los motivará a involucrarse.





Por lo tanto, cuando construya en público, comparta periódicamente actualizaciones, informes, hitos de desarrollo y noticias importantes. La comunicación no debe ser unidireccional, así que cree mecanismos de retroalimentación (como secciones AMA (Ask Me Anything), reuniones virtuales, hackathons, conferencias y encuestas) para fomentar las relaciones y brindar a los miembros un sentido de participación.





No se limite a pedir comentarios; implementar la retroalimentación. Y si no puede implementar los comentarios, dígales el motivo.





Finalmente, sólo porque te digan que construyas en público no significa que debas revelar tu ventaja competitiva. Comuníquese, pero no se exceda.





4. Atraer y retener miembros

Crear una comunidad web3 perfecta es fantástico, pero no suficiente. Necesita atraer y retener nuevos miembros a su comunidad. Una forma de hacerlo es aumentando sus niveles de actividad.





La colaboración es significativa aquí. Cuando recién estás comenzando, necesitas credibilidad. Una forma de hacerlo es colaborando con comunidades, personas influyentes y proyectos establecidos.





Este tipo de colaboración estratégica amplifica su alcance a una audiencia adecuada. ¡Recordar! Construir en público es crucial aquí. Mantener una presencia activa en las redes sociales. Participe en debates relevantes, comparta actualizaciones con frecuencia, seleccione y comparta contenido atractivo y organice eventos. En general, genere entusiasmo y expectación en su comunidad y proyecto con campañas de marketing estratégicas.





Finalmente, deja que tu audiencia sea parte de tu equipo. Proporcionar experiencias personalizadas basadas en las preferencias de los miembros. Su comunidad debe ser una iniciativa dirigida por sus miembros. Con esto, podrás fomentar una cultura positiva e inclusiva. Y construir un fuerte sentido de valores compartidos.





5. Defina los canales de comunicación, las herramientas y la estrategia de su comunidad Web3

Una comunidad web3 es global, es decir, es una comunidad en línea 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.





Además, está formado por personas de diferentes zonas horarias. Por lo tanto, recuerde siempre esto cuando planifique su estrategia de comunicación web3. No querrás brindar soporte para una zona horaria en particular y dejar a otras fuera. O haga que su equipo de desarrollo cierre la sesión debido a un feriado nacional en un país.





Quiere ser inclusivo e incluir a todos los miembros de su comunidad de diferentes zonas horarias en su estrategia para una comunicación e inclusión adecuadas.





Hay tres canales de comunicación populares en web3: X (Twitter) , Discord y Telegram . Las redes sociales que elijas como canal de comunicación principal dependen de tu estrategia de comunicación y de lo que quieras lograr. Considere qué canal funcionará para su comunicación y dónde desea que se reúnan los miembros de su comunidad.





Al crear tu estrategia de comunicación:





Priorizar la navegación y la facilidad de uso

Crea chats anclados y organiza tus comunicaciones en capas

Crear subgrupos basados en la comunicación vital en los canales.

Crea grupos de interés específicos y deja que tus miembros puedan encontrar lo que buscan con facilidad

En general, asegúrese de que su proceso de incorporación sea sencillo; y el canal comunitario está bien organizado





6. Mantenga su comunidad web3

Crear y retener miembros de la comunidad no es suficiente para que su comunidad web3 tenga éxito; es necesario mantener la comunidad.





Una forma de hacerlo es incentivando a su comunidad. Distribuya incentivos a miembros dedicados y activos de la comunidad para motivarlos a hacer más.





Pero hay que tener en cuenta que los incentivos son armas de doble filo. Pueden sostener y arruinar a su comunidad. Si se hace bien, su comunidad crecerá orgánicamente a un ritmo más rápido. Y si se hace mal, es más rápido destruir una comunidad que un virus.





Proporcionar una estrategia de distribución de tokens adecuada para incentivar a los primeros usuarios y contribuyentes al proyecto. Una tokenómica adecuada mejorará las iniciativas de construcción comunitaria. Y cuando se hace mal, podría atraer a estafadores que engañarían al sistema.





Asegúrese de que su distribución de tokens funcione para sostener a su comunidad. Implementar mecanismos de gobernanza que fomenten la sostenibilidad. Introduzca características, eventos e iniciativas que mejoren la experiencia de los miembros de su comunidad y motiven la sostenibilidad a largo plazo.





Al diseñar su tokenómica, considere la distribución de tokens, la inflación y los mecanismos para defenderse de los estafadores y recompensar a los miembros leales y tempranos de la comunidad. Utilice programas de adquisición de derechos y bloqueo de tokens para evitar que aquellos que buscan dinero rápido.





Planifique y anticipe sus necesidades de tokens en dos a cinco años. No querrás agotar todo tu suministro de tokens durante el primer año. En general, su distribución de tokens debería funcionar para su comunidad.





Conclusión

Construir una comunidad Web3 es una empresa que requiere esfuerzo, trabajo duro y cuidado.





Web3 simplemente está evolucionando, así que tenga la mente abierta al tomar decisiones. Siga esta guía, pero busque tendencias emergentes y adáptese a ellas.





En general, sea adaptable, acepte el cambio y continúe aprendiendo. Web3 está evolucionando rápidamente y el cambio es siempre constante.





