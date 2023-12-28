Web3'te Kral İçerik Değil Topluluktur

Topluluk Kraldır.





Evet! Doğru okudun. Web3'te içerik değil topluluk önemlidir.





Web3, web2'deki tüm statükoyu bozmaya başladı. İnternetin bu yeni yinelemesi, etkileşim şeklimizi ve kural koyma şeklimizi değiştirdi. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak toplulukla ilgili her şeyi değiştirdi.





Örneğin web2'de topluluklar ürün veya hizmetler etrafında oluşturulur. Bir ürün veya hizmet piyasaya sürüldükten sonra bir topluluk oluşur. Örneğin Facebook, Twitter (artık X), Microsoft Office programları vb. konularda benzer bilgiye sahip kişiler, ürünler oluşturulduktan sonra bir araya geldi.





Bu web3 için geçerli değildir. Önce bir topluluk oluşturursunuz, sonra onun etrafında bir ürün oluşturursunuz. Ancak Vitalik Buterin ve diğer kurucu ortakların ne istediklerine dair belli belirsiz bir fikirleri vardı; merkezi olmayan bir internet. Benzer düşüncelere sahip insanlardan oluşan bir topluluk, rüyayı gerçeğe dönüştürmek için farklı hedef odaklı topluluklar oluşturdu.





Size birkaç soru sorayım:





İlk günlerde Bitcoin maksimalistlerinden oluşan özel bir topluluk olmadan, Bitcoin'in bu kadar uzun süre hayatta kalabileceğini düşünüyor musunuz?





Peki ya Ethereum? UniSwap'i mi? Peki diğer tüm web3 ürün ve hizmetleri?





Basitçe söylemek gerekirse, hedefe yönelik bir topluluk olmadan web3 ürünleriniz hayatta kalamaz. Web3 yeni ortaya çıkıyor olabilir ancak bu yeni yolu yarattı.





Paraya değil amaca odaklı bir web3 topluluğu oluşturmak ister misiniz? Size süreç boyunca rehberlik edeyim.





Web3 Topluluğu nedir?

Web3 topluluğu, web3'ün büyümesi için gerekli olan inovasyonu, büyümeyi ve teknoloji gelişimini teşvik etmek için ortak ilgi alanlarına ve ortak bir hedefe sahip kişilerin bir araya geldiği merkezi olmayan bir sanal topluluktur.





Bu topluluklar, fikir alışverişinde bulunmak ve kripto para biriminin ve blockchain alanının geleceğini şekillendirecek önemli bilgileri paylaşmak için farklı insanları (teknoloji meraklıları, yatırımcılar, geliştiriciler, degenler vb.) bir araya getirir.





Alt dizinler ve Facebook grupları gibi geleneksel bir web2 topluluğunda güç yalnızca grubu oluşturan bireylerden oluşan gruba aittir. Bu bireyler neyin doğru neyin yanlış olduğuna, kimin grubun parçası olması gerektiğine ve katılım kurallarına karar verirler.





Ancak bir web3 topluluğunda her şey merkezi değildir. Topluluk üyelerin mülkiyetindedir; kararlar karşılıklı mutabakatla alınır; ve angajman kuralları demokratik olarak oylanır.





Bir web3 topluluğunda her şey merkezi değildir. Topluluk üyelerin mülkiyetindedir; kararlar karşılıklı mutabakatla alınır; ve angajman kuralları demokratik olarak oylanır.



Dahası, topluluk üyeleri yalnızca ortak çıkarları veya ortak hedefleri olduğu için topluluğun bir parçası değildir. Onların da toplumda çıkarları var.





Daha çok bir teknoloji girişiminin kurucu ortakları gibiler. Kotalarını topluluğun büyümesine yatırırlar. Ve eğer ayrılmak isterlerse hisselerini satıp yatırımlarını nakde çevirebilirler.





Web3 Topluluğu Oluşturmak Neden Önemlidir?

Az önce bir web3 topluluğunun bir web2 topluluğundan ne kadar farklı olduğunu tartıştık. Size Web3 topluluğunun neden önemli olduğunu göstereyim.





1. Web3 Topluluğu Büyüme ve Gelişme Açısından Kritiktir

Topluluğun ürün ve hizmetler etrafında döndüğü web2'den farklı olarak web3 için bunun tersi geçerlidir; ürünler ve hizmetler topluluk etrafında döner.





Web3'teki büyüme, gelişme ve benimsenme oranı topluluğa bağlıdır. Hedef odaklı bir topluluk, harika fikirlerin geliştirilmesi, büyüme için olumlu bir ortamın teşvik edilmesi ve daha büyük iyilik için çalışan geliştiricilerin desteklenmesi için verimli bir zemindir.





Dolayısıyla, eğer aklınızda bir web3 ürünü veya hizmeti varsa, bir topluluk oluşturmak çok önemlidir. Bir web3 topluluğu fikir paylaşımını, aktif katılımı ve değerli geri bildirimleri teşvik eder.





2. Web3 Topluluğu Üyeleri Hedef Kitlenizi Temsil Ediyor.

Hedef odaklı bir web3 topluluğu oluşturduğunuzda ortak bir sorunu çözmek isteyen insanları bir araya getirirsiniz. Bu hedef odaklı üyeler aynı zamanda hedef kitlenizi de temsil edecektir.





Dolayısıyla onları bir araya getirmek bilgi ve fikir alışverişini teşvik edecektir. Ayrıca geliştiricilere destek sağlayan ve ürünü geliştirmek için değerli geri bildirimler sağlayan çözüm oluşturma yoluyla fikir paylaşımına da dahil olacaklar.





İşte bir örnek.





Başlangıçta, Ethereum kurucu ortaklarının yalnızca DApp'ler için merkezi olmayan bir dünya bilgisayarı oluşturma fikri vardı, daha fazlası değil. İlk Para Teklifi (ICO) aracılığıyla, merkezi web2 modelini sevmeyen insanları bir araya getirdiler.





Yıllar geçtikçe, hedef odaklı Ethereum'a inananlardan oluşan bu topluluk, blockchain'i belirsiz bir fikirden, fikir paylaşımı ve bilgi alışverişi yoluyla gerçek dünyadaki sorunları çözen bir şeye dönüştürdü.





Eğer toplumun farklı amaçları olsaydı bunlar asla mümkün olmazdı.





3. Web3 Topluluğu Benimseme ve Proje Ölçeklendirmesini Destekliyor

Şu soruları tekrar sorayım:





Kripto para biriminin ilk günlerinde özel Bitcoin topluluğu olmadan Bitcoin hayatta kalacak mı?





Peki ya Ethereum? UniSwap'i mi? Peki bilinen tüm web3 ürün ve hizmetleri?





Bahsedilen web3 projelerinin ve diğerlerinin başarısı, topluluk üyelerinin katkılarından kaynaklanmaktadır.





Bitcoin başlangıçta değersizdi. Yani Satoshi Nakamoto'nun vizyonuna inanan, hedef odaklı insanlar olmasaydı proje başarısız olurdu. Ethereum, UniSwap ve diğerleri de öyle.





Yani hedef odaklı bir web3 topluluğu projeyi güçlendirmek, ağı sürdürmek ve ağ etkilerini artırmak için çalışacaktır. Bu da benimsenmeyi etkili bir şekilde teşvik edecek ve ekosistemi geliştirecektir.





Dahası, topluluk üyeleri ortak çıkar için çalıştıklarına inandıkları için genellikle tutkuludurlar ve projenin elçileri haline gelirler.





Bu, çeşitli kanallar aracılığıyla projeyle ilgili farkındalığı yaymalarını, yeni gelenleri destekleyip onları savunuculara dönüştürmelerini ve konuşmaların proje ve topluluk gelişimine odaklanmasını sağlamalarını sağlar.





4. Kolektif Güçten Yararlanın

Şu meşhur söz vardır: "İki birden iyidir."









Edebi anlamda bu, web3 topluluğunun gücüdür.





Bir web3 topluluğu, kolektif bir güçten yararlanmanıza yardımcı olur. On binlerce tutkulu, kendini adamış ve yaratıcı insanı ortak bir hedefe odaklanmak üzere bir araya getirmek başarı şansını artırır.





Dolayısıyla, bir web3 topluluğu uzmanlık ve tutkunun güç merkezidir; büyüme ve yenilik için gerekli olan iki önemli beceri. Topluluğunuz iyi kurulmuşsa (yani para odaklı değil de hedef odaklı), statükoya meydan okuyacak fikirlerin üreme alanı haline gelecektir.





Web3'te Topluluğun Büyümesini Ne Sağlar?

Bir web3 topluluğu oluşturmak bir şeydir; onu dünya standartlarında bir şeye dönüştürmek başka bir şey. Başarılı web3 projeleri yalnızca bir topluluk oluşturmakla kalmaz; topluluklarını yaygın bir isme dönüştürmek için çabalarlar.





Amaç sadece bir topluluk oluşturmak değil, erişimi artırmaktır.





Web3 topluluklarında büyümeyi sağlayan şey budur.





1. Topluluk Duygusu





Topluluğunuzu büyütmenin kanıtlanmış bir yolu, topluluk üyelerini elçilere dönüştürmektir. Bunu yapmanın bir yolu kapsayıcılık ve çeşitlilikten geçer: ellerini kirletmelerine izin vererek onları savunuculara dönüştürmek.





Kapsayıcılık ve çeşitlilik oluşturmak için yönetişim, karar alma ve ödül dağıtımı konusunda şeffaf olun. Topluluğun işleyişine ve karar alma sürecine ilişkin görünürlük düzeyi, topluluk üyeleri arasında yakınlık kurulmasına yardımcı olacaktır.





2. Katılım ve Katkı

Topluluğunuz ne kadar aktif olursa, o kadar çok kişi katılmak isteyecektir. Bu nedenle tutkuyu ve topluluk yakınlığını geliştirmek için tartışmaları, fikir paylaşımını ve karşılıklı yardımı teşvik edin.





Bir topluluğun parçası olmanın faydası, risklerden daha fazla olduğunda, insanlar her zaman onun bir parçası olmak isteyeceklerdir. Ve tek başına bunun bir parçası olmamakla birlikte, arkadaşlarını da kendilerine katılmaya davet edecekler.





Düşünce liderleri ve etki sahibi kişilerle çağrılar ve sohbetler düzenleyerek, eğitim kaynakları geliştirerek, web3 projesi hakkında farkındalık yaratarak ve katılım ve katkıyı teşvik ederek topluluğunuzu ilgi çekici hale getirin. Ayrıca şeffaflığı artırmak için AMA (Bana Her Şeyi Sor) bölümlerini düzenleyin. Bu sayede insanlar topluluğunuzun bir parçası olmayı ilginç bulacaktır.





Topluluk üyelerini katılım ve katkı konusunda teşvik ederken manipülasyona karşı dikkatli olun. Ödüllerin projeye katılım/geliştirme, beceri geliştirme ve problem çözmeye yönelik olduğundan emin olun.





3. Ortak Menfaat

Web3 topluluğu, ortak ilgi alanları ve ortak hedefleri olan insanlardan oluşan bir topluluktur. Merkezi olmayan bir yapıya sahip olması, bir amaç ve yön duygusunun olmaması gerektiği anlamına gelmez.





Ethereum topluluğuna bakın.





Üyeler ortak bir hedef doğrultusunda çalışıyorlardı: hiçbir merkezi işbirliğinin hiçbir şeyi kontrol etmediği merkezi olmayan bir internet. Hedef hâlâ uzakta olsa da, onun için çalışmaya devam ediyorlar ve nerede olduklarını umursamıyorlar.





Topluluk üyelerinizin de benzer düşüncelere sahip olması gerekir. Başlangıçtan itibaren amacınızı, vizyonunuzu ve hedefinizi net bir şekilde tanımladığınızdan emin olun. Bununla yalnızca sizinle aynı sorunu çözmek isteyenleri topluluğa çekersiniz.





Dahası, ortak ilgi alanları ve hedefleri olan insanlar, bunları başarmak için zamanlarını ve paralarını harcarlar. Ortak hedefleri ve ilgileri olan insanlardan oluşan bir topluluk, buna ulaştıklarında kendilerini başarılı hissedeceklerdir.





4. Moderasyon (Liderlik ve Topluluk Yönetimi)

Moderasyon, aktif ve gelişen bir topluluğu sürdürmek için çok önemlidir. Topluluğunuzu büyütmek için topluluğunuzu güvende tutmanız ve diğerlerine karşı hoşgörülü olmanız gerekir. Olumlu bir ortam katılımı teşvik eder ve bu da büyümeye yol açar.





Bu nedenle bir toplulukta, tartışmaların topluluğun amacına, hedeflerine ve ilgi alanlarına göre yapılmasını sağlayacak bir moderatör bulunmalıdır. Kötü aktörlerin topluluğu yok etmesini önlemek için kurallar ve proaktif ılımlılık olmalıdır.





Bir topluluk yöneticisi aynı zamanda proaktif olmalıdır. Üyelerle etkileşime geçin, tartışmayı yönetin ve sorunları anında çözmek için teknik destek sağlayın.





Web3 Topluluğu Nasıl Büyütülür?

Web3 topluluğu pazarlamayı değiştirdi. Topluluğun büyümesi birçok ticari pazarlama stratejisinin temeli haline geldi. Büyük, katılımcı ve hedef odaklı bir topluluğa sahip projelerin kazanma olasılığı en yüksektir.





Neden? Çünkü topluluk kraldır.





Dolayısıyla, gelişen bir topluluk oluşturmanız gerekiyorsa ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bunu nasıl yapacağınızı burada bulabilirsiniz.





1. Web3 Kültürünü Anlayın

Bir web3 topluluğu oluşturmak, web3'ün neleri gerektirdiğini anlamanızı gerektirir. Bir web3 topluluğunun parçası olmadığınız sürece bu sektörde ilerleyemeyebilirsiniz. Web3 kültürü farklıdır. Ve geçinmek için burada neyin işe yaradığını anlamalısınız.





Web3 topluluklarının temellerini öğrenin. Sözlükleri anlayın ve endüstrinin nüanslarını öğrenin. Bu sektör teknoloji ağırlıklı bir sektör. Memler burada önemlidir; bu, benzer düşüncelere sahip web3 odaklı bireyleri çekmek anlamına gelir; onların istediklerine ve anladıklarına yönelmeniz gerekir.





Kişisel bir dokunuş ve mizah anlayışı ekleyin ve yaratıcı olun. Ne yapacağınız konusunda kafanız karıştıysa diğer tanınmış toplulukların neler yaptığına göz atın ve onlardan öğrenin. Bununla, evangelist olan ve web3 markasını büyütmek için ne gerekiyorsa yapan benzer düşüncelere sahip kişilerden oluşan bir topluluk oluşturabilirsiniz.





2. Amacınız ve Hedefleriniz

Bir web3 topluluğu oluşturmak, yeni bir işe başlamak gibidir: bir amaca ve hedeflere ihtiyacınız vardır.





Gelişmiş bir çapraz zincir protokolü geliştirmek ister misiniz? Web3 için gelişmiş güvenlik üzerinde mi çalışıyorsunuz? Bir Dapp mı oluşturuyorsunuz yoksa ekosistemi genişletmek için mi çalışıyorsunuz? Üzerinde çalıştığınız şey ne olursa olsun, topluluk üyelerinizin başlangıçtan itibaren bunu bilmesini sağlayın.





Her konuda şeffaf olun. Topluluğunuzun neye sahip olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmesini sağlayın. Topluluk odaklı bir misyon beyanı hazırlayın. Ölçülebilir bir hedef geliştirin. Projenize işbirlikçi ve merkezi olmayan bir yaklaşım uygulayın. Şeffaflık, güven ve aktif katılıma önem verilmelidir.





Bir web3 topluluğu oluşturuyorsanız, özel olarak bir amaç ve hedef geliştirip herkesin kararınızı kabul etmesini bekleyemezsiniz. Web3 topluluğu asla tek adamın kararına katılmayacaktır.





Bir web3 topluluğu oluşturuyorsanız, özel olarak bir amaç ve hedef geliştirip herkesin kararınızı kabul etmesini bekleyemezsiniz. Web3 topluluğu asla tek adamın kararına katılmayacaktır.





Şeffaflığı, topluluk karar verme sürecini ve güveni vurguladığınızdan emin olun. Topluluk hedefinizi ürün hedefinizle uyumlu hale getirin. AKILLI (basit, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanında) hedefler belirleyin. Ve büyümenizi ölçecek KPI'lara sahip olun.





3. Kamuoyunda İnşa Ederek Varlık ve Gösterim Yaratın

Şeffaflık önemlidir. Web3 web2 gibi değil.





Web3 projeleri genellikle açık kaynaklı projelerdir. Bunu ne kadar hızlı benimserseniz topluluğunuz için o kadar iyi olur. İlerlemenizi yalnızca topluluğunuza aktarmazsınız. Varlık ve izlenim yaratırsınız; kamusal alanda inşa edersiniz.





Yol haritanızı paylaşın ve zaman zaman kilometre taşlarınızı iletin. Topluluğunuzda güven oluşturmanın yanı sıra, kamuya açık bir yapı oluşturmak geliştiricilerinizi de sorumlu tutar.





Üstelik kamusal alanda inşa ettiğinizde topluluğunuz, gelişim süreçlerine katkıda bulunmasa bile projeye dahil olduğunu hissediyor. Sadece geri bildirimleri paylaşmak ve geri bildirimlerinin uygulandığını görmek onları katılmaya motive edecektir.





Bu nedenle, halka açık bir yapı oluştururken düzenli güncellemeleri, raporları, gelişimsel dönüm noktalarını ve önemli haberleri paylaşın. İletişim tek yönlü olmamalıdır, bu nedenle ilişkileri geliştirmek ve üyelere katılım hissi vermek için geri bildirim mekanizmaları (AMA (Bana Herhangi Bir Şey Sor) bölümleri, sanal buluşmalar, hackathonlar, konferanslar ve anketler gibi) oluşturun.





Sadece geri bildirim istemeyin; geri bildirimi uygulayın. Ve eğer geri bildirimi uygulayamıyorsanız, onlara nedenini söyleyin.





Son olarak, size halka açık bir şekilde inşaat yapmanızın söylenmesi, rekabet avantajınızı ortaya koymanız gerektiği anlamına gelmez. İletişim kurun ancak aşırı iletişim kurmayın.





4. Üyeleri Çekin ve Elde Tutun

Mükemmel bir web3 topluluğu oluşturmak harikadır ancak yeterli değildir. Topluluğunuza yeni üyeler çekmeniz ve elinizde tutmanız gerekiyor. Bunu yapmanın bir yolu aktivite seviyenizi arttırmaktır.





Burada iş birliği önemli. Yeni başladığınızda güvenilirliğe ihtiyacınız vardır. Bunu yapmanın bir yolu yerleşik topluluklar, etkileyiciler ve projelerle işbirliği yapmaktır.





Bu tür stratejik işbirliği, uygun bir hedef kitleye erişiminizi artırır. Hatırlamak! Burada kamusal alanda inşaat yapmak çok önemli. Sosyal medyada aktif varlığınızı sürdürün. İlgili tartışmalara katılın, güncellemeleri sık sık paylaşın, ilgi çekici içerik oluşturup paylaşın ve etkinlikler düzenleyin. Genel olarak, stratejik pazarlama kampanyalarıyla topluluğunuzda ve projenizde heyecan ve heyecan yaratın.





Son olarak, izleyicilerinizin ekibinizin bir parçası olmasına izin verin. Üyelerin tercihlerine göre kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayın. Topluluğunuz üyelerin liderliğindeki girişimler olmalıdır. Bununla pozitif ve kapsayıcı bir kültürü teşvik edebilirsiniz. Ve güçlü bir ortak değerler duygusu oluşturun.





5. Web3 Topluluğunuzun İletişim Kanallarını, Araçlarını ve Stratejisini Tanımlayın

Web3 topluluğu küreseldir, yani 7/24, 365 gün çevrimiçi bir topluluktur.





Üstelik farklı zaman dilimlerinden insanlardan oluşuyor. Bu nedenle, web3 iletişim stratejinizi planlarken bunu daima unutmayın. Belirli bir saat dilimi için destek sağlayıp diğerlerini dışarıda bırakmak istemezsiniz. Veya bir ülkedeki ulusal tatil nedeniyle geliştirici ekibinizin oturumu kapatmasını sağlayın.





Kapsayıcı olmak ve farklı zaman dilimlerindeki tüm topluluk üyelerinizi doğru iletişim ve kapsayıcılık stratejinize dahil etmek istiyorsunuz.





Web3'te üç popüler iletişim kanalı vardır: X(Twitter) , Discord ve Telegram . Ana iletişim kanalınız olarak seçeceğiniz sosyal medya, iletişim stratejinize ve neyi başarmak istediğinize bağlıdır. İletişiminiz için hangi kanalın işe yarayacağını ve topluluk üyelerinizin nerede toplanmasını istediğinizi düşünün.





İletişim stratejinizi oluştururken:





Gezinmeye ve kullanım kolaylığına öncelik verin

Sabitlenmiş sohbetler oluşturun ve iletişimlerinizi katmanlandırın

Kanallardaki hayati iletişime dayalı alt gruplar oluşturun

Belirli ilgi grupları oluşturun ve üyelerinizin aradıklarını kolaylıkla bulmalarına olanak tanıyın

Genel olarak, işe alım sürecinizin kolay olduğundan emin olun; ve topluluk kanalı iyi organize edilmiş





6. Web3 topluluğunuzu sürdürün

Topluluk üyelerini oluşturmak ve elde tutmak, web3 topluluğunuzu başarılı kılmak için yeterli değildir; topluluğu sürdürmeniz gerekir.





Bunu yapmanın bir yolu topluluğunuzu teşvik etmektir. Kendini işine adamış ve aktif topluluk üyelerini daha fazlasını yapmaya motive etmek için onlara teşvikler dağıtın.





Ancak teşviklerin iki ucu keskin kılıç olduğunu unutmayın. Topluluğunuzu hem ayakta tutabilir hem de mahvedebilirler. Doğru yapılırsa topluluğunuz organik olarak daha hızlı büyüyecektir. Ve eğer yanlış yapılırsa, bir topluluğu yok etmek bir virüsü yok etmekten daha hızlıdır.





Erken benimseyenleri ve projeye katkıda bulunanları teşvik etmek için uygun bir token dağıtım stratejisi sağlayın. Uygun tokenomikler topluluk oluşturma girişimlerini geliştirecektir. Ve yanlış yapıldığında sistemle oyun oynayacak dolandırıcıların ilgisini çekebilir.





Token dağıtımınızın topluluğunuzu ayakta tutacak şekilde çalıştığından emin olun. Sürdürülebilirliği teşvik eden yönetişim mekanizmalarını uygulayın. Topluluk üyelerinizin deneyimini geliştiren ve uzun vadeli sürdürülebilirliği motive eden özellikleri, etkinlikleri ve girişimleri tanıtın.





Tokenomiklerinizi tasarlarken, dolandırıcıları savuşturmak ve sadık ve erken topluluk üyelerini ödüllendirmek için token dağıtımını, enflasyonu ve mekanizmaları göz önünde bulundurun. Hızlı para kazanmak isteyenlerin önüne geçmek için hak kazanma programlarını ve token kilitlemeyi kullanın.





İki ila beş yıl içindeki token ihtiyaçlarınızı haritalandırın ve tahmin edin. İlk yılınızda tüm token arzınızı tüketmek istemezsiniz. Genel olarak token dağıtımınız topluluğunuz için işe yaramalıdır.





Çözüm

Web3 topluluğu oluşturmak çaba, sıkı çalışma ve dikkat gerektiren bir girişimdir.





Web3 daha yeni gelişiyor; bu nedenle karar verirken açık fikirli olun. Bu kılavuza göre çalışın, ancak ortaya çıkan trendleri de araştırın ve trendlere uyum sağlayın.





Genel olarak uyarlanabilir olun, değişimi kucaklayın ve öğrenmeye devam edin. Web3 hızla gelişiyor ve değişim sürekli devam ediyor.





WAGMI











