In Web3 ist die Community und nicht der Inhalt König

Gemeinschaft ist König.





Ja! Das hast du richtig gelesen. Community – nicht Content – ist König in Web3.





Web3 hat jeden Status Quo in Web2 durcheinander gebracht. Diese neue Version des Internets hat die Art und Weise verändert, wie wir interagieren und Regeln festlegen. Es hat alles an der Community verändert, sowohl online als auch offline.





In web2 beispielsweise werden Communities rund um Produkte oder Dienstleistungen aufgebaut. Nach der Einführung eines Produkts oder einer Dienstleistung entsteht eine Community. Beispielsweise kamen nach der Erstellung der Produkte Menschen mit ähnlichen Kenntnissen zu Facebook, Twitter (jetzt X), Microsoft Office-Suiten usw. zusammen.





Dies gilt nicht für web3. Sie bilden zunächst eine Community und bauen dann ein Produkt darauf auf. Obwohl beispielsweise Vitalik Buterin und andere Mitbegründer eine schwache Vorstellung davon hatten, was sie wollten – ein dezentrales Internet. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten bildete verschiedene zielorientierte Gemeinschaften, um den Traum Wirklichkeit werden zu lassen.





Lassen Sie mich Ihnen ein paar Fragen stellen:





Glauben Sie, dass Bitcoin ohne eine engagierte Community von Bitcoin-Maximalisten in der Anfangszeit so lange überleben kann?





Was ist mit Ethereum? UniSwap? Und all die anderen web3-Produkte und -Dienstleistungen?





Einfach ausgedrückt: Ohne eine zielorientierte Community werden Ihre web3-Produkte nicht überleben. Web3 mag noch im Entstehen begriffen sein, aber es hat diesen neuen Weg geschaffen.





Möchten Sie eine ziel- und nicht geldorientierte Web3-Community aufbauen? Lassen Sie mich Sie durch den Prozess führen.





Was ist eine Web3-Community?

Eine Web3-Community ist eine dezentrale virtuelle Community, in der Menschen mit gemeinsamen Interessen und einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen, um Innovation, Wachstum und technische Entwicklung voranzutreiben, die für das Wachstum von Web3 erforderlich sind.





Diese Communities bringen verschiedene Menschen (Technikbegeisterte, Investoren, Entwickler, Degens usw.) zusammen, um Ideen auszutauschen und wichtige Informationen zu teilen, die die Zukunft des Kryptowährungs- und Blockchain-Bereichs prägen werden.





In einer traditionellen Web2-Community wie Subreddits und Facebook-Gruppen liegt die Macht ausschließlich bei der Gruppe von Personen, die die Gruppe erstellt hat. Diese Personen entscheiden, was richtig oder falsch ist, wer Teil der Gruppe sein soll und welche Regeln für das Engagement gelten.





Aber in einer Web3-Community ist alles dezentral. Die Community ist Eigentum der Mitglieder; die Entscheidungen werden einvernehmlich getroffen; und über die Einsatzregeln wird demokratisch abgestimmt.





In einer Web3-Community ist alles dezentral. Die Community ist Eigentum der Mitglieder; die Entscheidungen werden einvernehmlich getroffen; und über die Einsatzregeln wird demokratisch abgestimmt.



Darüber hinaus sind Community-Mitglieder nicht nur deshalb Teil der Community, weil sie ein gemeinsames Interesse oder ein gemeinsames Ziel haben. Sie haben auch Anteile an der Gemeinschaft.





Sie sind eher Mitgründer eines Technologie-Startups. Sie investieren ihre Quoten in das Wachstum der Gemeinschaft. Und wenn sie gehen möchten, können sie ihre Anteile verkaufen und sich ihre Investitionen auszahlen lassen.





Warum ist der Aufbau einer Web3-Community wichtig?

Wir haben gerade besprochen, wie sich eine Web3-Community von einer Web2-Community unterscheidet. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, warum eine Web3-Community wichtig ist.





1. Die Web3-Community ist entscheidend für Wachstum und Entwicklung

Im Gegensatz zu web2, wo sich die Community um Produkte und Dienstleistungen dreht, ist bei web3 das Gegenteil der Fall: Produkte und Dienstleistungen drehen sich um die Community.





Wachstum, Entwicklung und Akzeptanzrate in web3 hängen von der Community ab. Eine zielorientierte Community ist ein fruchtbarer Boden für die Kultivierung großartiger Ideen, die Förderung eines positiven Wachstumsumfelds und die Unterstützung von Entwicklern, die sich für das Gemeinwohl einsetzen.





Wenn Sie also ein Web3-Produkt oder eine Web3-Dienstleistung im Sinn haben, ist der Aufbau einer Community von entscheidender Bedeutung. Eine web3-Community fördert den Ideenaustausch, die aktive Teilnahme und wertvolles Feedback.





2. Mitglieder der Web3-Community repräsentieren Ihre Zielgruppe.

Wenn Sie eine zielorientierte Web3-Community aufbauen, bringen Sie Menschen zusammen, die ein gemeinsames Problem lösen möchten. Diese zielorientierten Mitglieder repräsentieren auch Ihre Zielgruppe.





Ihre Zusammenführung fördert also den Informations- und Ideenaustausch. Sie werden auch am Ideenaustausch durch Lösungserstellung beteiligt sein, was den Entwicklern Unterstützung bietet und wertvolles Feedback zur Verbesserung des Produkts liefert.





Hier ist ein Beispiel.





Zu Beginn hatten die Mitbegründer von Ethereum nur die Idee, einen dezentralen Weltcomputer für DApps zu bauen, und nichts weiter. Durch ein Initial Coin Offering (ICO) brachten sie Menschen zusammen, denen das zentralisierte Web2-Modell nicht gefällt.





Im Laufe der Jahre hat diese Gemeinschaft zielorientierter Ethereum-Anhänger die Blockchain von einer vagen Idee zu etwas entwickelt, das reale Probleme durch Ideenaustausch und Informationsaustausch löst.





Dies wäre niemals möglich, wenn die Gemeinschaft andere Ziele hätte.





3. Die Web3-Community fördert die Akzeptanz und Projektskalierung

Lassen Sie mich Ihnen diese Fragen noch einmal stellen:





Wird Bitcoin ohne die engagierte Bitcoin-Community in den frühen Tagen der Kryptowährung überleben?





Was ist mit Ethereum? UniSwap? Und alle bekannten web3-Produkte und -Dienste?





Der Erfolg der erwähnten web3-Projekte und anderer war auf den Beitrag ihrer Community-Mitglieder zurückzuführen.





Bitcoin war bei seiner Einführung wertlos. Das Projekt wäre also gescheitert, wenn es keine zielorientierten Menschen gegeben hätte, die an die Vision von Satoshi Nakamoto glaubten. Und das gilt auch für Ethereum, UniSwap und andere.





Eine zielorientierte Web3-Community wird also daran arbeiten, das Projekt zu verstärken, das Netzwerk aufrechtzuerhalten und die Netzwerkeffekte zu steigern. Und dies wird die Akzeptanz effektiv vorantreiben und das Ökosystem weiterentwickeln.





Darüber hinaus sind die Community-Mitglieder in der Regel leidenschaftlich und werden zu Botschaftern des Projekts, da sie davon überzeugt sind, dass sie sich für das Gemeinwohl engagieren.





Dies führt dazu, dass sie über verschiedene Kanäle auf das Projekt aufmerksam machen, Neuankömmlinge fördern und zu Fürsprechern machen und sicherstellen, dass sich die Gespräche auf das Projekt und die Community-Entwicklung konzentrieren.





4. Nutzen Sie die kollektive Stärke

Es gibt dieses berühmte Sprichwort: „Zwei sind besser als einer.“









Im literarischen Sinne ist dies die Stärke der web3-Community.





Eine web3-Community hilft Ihnen, eine kollektive Stärke zu nutzen. Zehntausende leidenschaftliche, engagierte und kreative Menschen zusammenzubringen, um sich auf ein gemeinsames Ziel zu konzentrieren, erhöht die Erfolgschancen.





Eine web3-Community ist also ein Kraftpaket aus Fachwissen und Leidenschaft – zwei wichtige Fähigkeiten, die für Wachstum und Innovation erforderlich sind. Wenn Ihre Community gut etabliert ist (dh zielorientiert und nicht auf Geld ausgerichtet), wird sie zum Nährboden für Ideen, die den Status quo in Frage stellen.





Was treibt das Community-Wachstum in Web3 an?

Der Aufbau einer Web3-Community ist eine Sache; Daraus ein Weltklassemodell zu machen, ist eine andere Sache. Erfolgreiche Web3-Projekte beschränken sich nicht nur auf die Gründung einer Community – sie streben danach, die Community zu einem bekannten Namen zu machen.





Das Ziel besteht nicht nur darin, eine Community aufzubauen, sondern auch darin, die Reichweite zu erhöhen.





Hier erfahren Sie, was das Wachstum in Web3-Communitys vorantreibt.





1. Gemeinschaftsgefühl





Eine bewährte Möglichkeit, Ihre Community zu vergrößern, besteht darin, Community-Mitglieder zu Botschaftern zu machen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist Inklusivität und Vielfalt: Man macht sie zu Fürsprechern, indem man ihnen erlaubt, sich die Hände schmutzig zu machen.





Um Inklusivität und Vielfalt aufzubauen, seien Sie bei der Governance, Entscheidungsfindung und Belohnungsverteilung transparent. Der Grad der Einsicht in die Abläufe und Entscheidungsprozesse der Community wird dazu beitragen, die Intimität zwischen den Community-Mitgliedern zu stärken.





2. Engagement und Beitrag

Je aktiver Ihre Community ist, desto mehr Menschen möchten beitreten. Fördern Sie daher Diskussionen, Ideenaustausch und gegenseitige Hilfe, um Leidenschaft und Gemeinschaftsnähe zu fördern.





Wenn der Nutzen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, größer ist als der Einsatz, werden die Menschen immer ein Teil davon sein wollen. Und sie sind nicht alleine dabei, sondern laden auch ihre Freunde ein, mitzumachen.





Machen Sie Ihre Community aktiv, indem Sie Anrufe und Chats mit Vordenkern und Influencern organisieren, Bildungsressourcen entwickeln, Bewusstsein für das web3-Projekt schaffen und Anreize für Engagement und Beitrag schaffen. Organisieren Sie außerdem AMA-Abschnitte (Ask Me Anything), um die Transparenz zu erhöhen. Dadurch werden die Menschen es interessant finden, Teil Ihrer Community zu sein.





Wenn Sie Community-Mitglieder zu Engagement und Beitrag motivieren, sollten Sie sich vor Manipulationen hüten. Stellen Sie sicher, dass die Belohnungen auf Projektbeteiligung/-entwicklung, Kompetenzentwicklung und Problemlösung ausgerichtet sind.





3. Gemeinsames Interesse

Die Web3-Community ist eine Versammlung von Menschen mit gemeinsamen Interessen und gemeinsamen Zielen. Dass es dezentralisiert ist, bedeutet nicht, dass es keinen Sinn für Zweck und Richtung geben sollte.





Sehen Sie sich die Ethereum-Community an.





Die Mitglieder arbeiteten auf ein gemeinsames Ziel hin – ein dezentrales Internet, in dem keine zentrale Zusammenarbeit irgendetwas kontrolliert. Auch wenn das Ziel noch in weiter Ferne liegt, arbeiten sie weiter darauf hin und kümmern sich nicht darum, wo sie sind.





Ihre Community-Mitglieder sollten gleichgesinnt sein. Stellen Sie sicher, dass Sie von Anfang an eine klare Beschreibung Ihres Zwecks, Ihrer Vision und Ihres Ziels haben. Damit ziehst du nur diejenigen in die Community, die das gleiche Problem wie du lösen wollen.





Darüber hinaus werden Menschen mit gemeinsamen Interessen und Zielen ihre Zeit und ihr Geld investieren, um diese zu erreichen. Eine Gemeinschaft, die aus Menschen mit gemeinsamen Zielen und Interessen besteht, wird sich erfüllt fühlen, wenn sie diese erreicht.





4. Moderation (Führung und Community Management)

Moderation ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer aktiven und blühenden Community. Um Ihre Community zu vergrößern, müssen Sie dafür sorgen, dass die Community sicher ist und andere willkommen heißt. Ein positives Umfeld fördert die Teilnahme, was wiederum zu Wachstum führt.





Daher sollte eine Community einen Moderator haben, der sicherstellt, dass die Diskussionen auf den Zwecken, Zielen und Interessen der Community basieren. Es sollte Regeln und proaktive Moderation geben, um zu verhindern, dass schlechte Akteure die Community zerstören.





Ein Community Manager sollte auch proaktiv sein. Nehmen Sie Kontakt zu Mitgliedern auf, moderieren Sie Diskussionen und bieten Sie technischen Support, um Probleme sofort zu lösen.





So bauen Sie eine Web3-Community auf

Die Web3-Community hat das Marketing verändert. Das Wachstum der Gemeinschaft ist zum Kern vieler Marketingstrategien für Unternehmen geworden. Projekte mit einer großen, engagierten und zielorientierten Community werden am wahrscheinlichsten gewinnen.





Warum? Denn Gemeinschaft ist König.





Wenn Sie also eine florierende Community aufbauen müssen, aber nicht wissen, wie das geht, erfahren Sie hier, wie es geht.





1. Verstehen Sie die Web3-Kultur

Um eine Web3-Community aufzubauen, müssen Sie verstehen, was Web3 bedeutet. Wenn Sie nicht Teil einer Web3-Community sind, werden Sie in dieser Branche möglicherweise nicht zurechtkommen. Die Web3-Kultur ist anders. Und um durchzukommen, müssen Sie verstehen, was hier funktioniert.





Lernen Sie also die Grundlagen von Web3-Communitys kennen. Verstehen Sie die Lexika und kennen Sie die Feinheiten der Branche. Dieser Sektor ist ein technologielastiger Sektor. Memes sind hier wichtig. Um gleichgesinnte, web3-orientierte Personen anzulocken, muss man sich auf das konzentrieren, was sie wollen und verstehen.





Fügen Sie eine persönliche Note und Sinn für Humor hinzu und seien Sie kreativ. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, schauen Sie sich an, was andere bekannte Communities tun, und lernen Sie von ihnen. Auf diese Weise können Sie eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten aufbauen, die zu Evangelisten werden und alles tun, um die Marke web3 auszubauen.





2. Ihr Ziel und Ihre Ziele

Der Aufbau einer Web3-Community ist wie die Gründung eines neuen Unternehmens: Sie brauchen ein Ziel und Vorgaben.





Möchten Sie ein fortschrittliches Cross-Chain-Protokoll entwickeln? Arbeiten Sie an einer verbesserten Sicherheit für web3? Bauen Sie eine Dapp auf oder arbeiten Sie daran, das Ökosystem zu erweitern? Woran auch immer Sie gerade arbeiten, informieren Sie Ihre Community-Mitglieder von Anfang an.





Seien Sie in allem transparent. Teilen Sie Ihrer Community mit, was Sie haben und was Sie tun. Erstellen Sie ein gemeinschaftsorientiertes Leitbild. Entwickeln Sie ein messbares Ziel. Implementieren Sie einen kollaborativen und dezentralen Ansatz für Ihr Projekt. Der Schwerpunkt sollte auf Transparenz, Vertrauen und aktiver Beteiligung liegen.





Wenn Sie eine Web3-Community aufbauen, können Sie nicht einfach privat ein Ziel und eine Zielsetzung entwickeln und erwarten, dass jeder Ihre Entscheidung akzeptiert. Die web3-Community wird einer Ein-Mann-Entscheidung niemals zustimmen.





Wenn Sie eine Web3-Community aufbauen, können Sie nicht einfach privat ein Ziel und eine Zielsetzung entwickeln und erwarten, dass jeder Ihre Entscheidung akzeptiert. Die web3-Community wird einer Ein-Mann-Entscheidung niemals zustimmen.





Stellen Sie sicher, dass Sie Wert auf Transparenz, gemeinschaftliche Entscheidungsfindung und Vertrauen legen. Richten Sie Ihr Community-Ziel an Ihrem Produktziel aus. Setzen Sie sich SMARTe (einfache, messbare, erreichbare, realistische und zeitnahe) Ziele. Und verfügen Sie über KPIs, um Ihr Wachstum zu messen.





3. Schaffen Sie Präsenz und Eindruck, indem Sie in der Öffentlichkeit bauen

Transparenz ist wichtig. Web3 ist nicht wie Web2.





Web3-Projekte sind normalerweise Open-Source-Projekte. Je schneller Sie dies annehmen, desto besser wird es für Ihre Community sein. Sie teilen Ihre Fortschritte nicht nur Ihrer Community mit. Sie schaffen Präsenz und Eindruck – Sie bauen in der Öffentlichkeit auf.





Teilen Sie Ihre Roadmap und kommunizieren Sie von Zeit zu Zeit Ihre Meilensteine. Abgesehen davon, dass Sie Vertrauen in Ihre Community aufbauen, werden Ihre Entwickler durch den Aufbau in der Öffentlichkeit zur Rechenschaft gezogen.





Darüber hinaus fühlt sich Ihre Gemeinde beim Bauen in der Öffentlichkeit in das Projekt eingebunden, auch wenn sie nicht zu den Entwicklungsprozessen beigetragen hat. Allein das Teilen von Feedback und die Umsetzung ihres Feedbacks werden sie motivieren, sich zu engagieren.





Wenn Sie also öffentlich bauen, teilen Sie regelmäßig Updates, Berichte, Entwicklungsmeilensteine und wichtige Neuigkeiten. Die Kommunikation sollte nicht einseitig sein. Erstellen Sie daher Feedback-Mechanismen (z. B. AMA-Abschnitte (Ask Me Anything), virtuelle Treffen, Hackathons, Konferenzen und Umfragen), um Beziehungen zu fördern und den Mitgliedern ein Gefühl der Beteiligung zu vermitteln.





Bitten Sie nicht nur um Feedback; das Feedback umsetzen. Und wenn Sie das Feedback nicht umsetzen können, teilen Sie ihnen den Grund mit.





Nur weil Ihnen gesagt wird, dass Sie öffentlich bauen sollen, heißt das nicht, dass Sie Ihren Wettbewerbsvorteil aufgeben sollten. Kommunizieren Sie, aber kommunizieren Sie nicht zu viel.





4. Mitglieder gewinnen und binden

Der Aufbau einer perfekten Web3-Community ist großartig, aber nicht genug. Sie müssen neue Mitglieder für Ihre Community gewinnen und binden. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, Ihr Aktivitätsniveau zu steigern.





Zusammenarbeit ist hier von großer Bedeutung. Wenn Sie gerade erst anfangen, brauchen Sie Glaubwürdigkeit. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Zusammenarbeit mit etablierten Communities, Influencern und Projekten.





Diese Art der strategischen Zusammenarbeit vergrößert Ihre Reichweite bei einem geeigneten Publikum. Erinnern! Dabei kommt dem öffentlichen Bauen eine entscheidende Bedeutung zu. Behalten Sie eine aktive Präsenz in den sozialen Medien bei. Beteiligen Sie sich an relevanten Diskussionen, teilen Sie regelmäßig Updates, kuratieren und teilen Sie ansprechende Inhalte und organisieren Sie Veranstaltungen. Erzeugen Sie mit strategischen Marketingkampagnen insgesamt Begeisterung und Begeisterung für Ihre Community und Ihr Projekt.





Lassen Sie schließlich Ihr Publikum Teil Ihres Teams sein. Bieten Sie personalisierte Erlebnisse basierend auf den Vorlieben der Mitglieder. Ihre Community sollte aus von Mitgliedern geführten Initiativen bestehen. Damit können Sie eine positive und integrative Kultur fördern. Und bauen Sie ein starkes Gefühl für gemeinsame Werte auf.





5. Definieren Sie die Kommunikationskanäle, Tools und Strategie Ihrer Web3-Community

Eine Web3-Community ist global, das heißt, es handelt sich um eine Online-Community, die rund um die Uhr und 365 Tage geöffnet ist.





Außerdem besteht es aus Menschen aus verschiedenen Zeitzonen. Denken Sie also immer daran, wenn Sie Ihre Web3-Kommunikationsstrategie planen. Sie möchten nicht eine bestimmte Zeitzone unterstützen und andere außen vor lassen. Oder lassen Sie Ihr Entwicklerteam sich wegen eines Nationalfeiertags in einem Land abmelden.





Sie möchten inklusiv sein und alle Ihre Community-Mitglieder aus verschiedenen Zeitzonen in Ihre Strategie für angemessene Kommunikation und Inklusivität einbeziehen.





Es gibt drei beliebte Kommunikationskanäle in web3: X(Twitter) , Discord und Telegram . Welche sozialen Medien Sie als primären Kommunikationskanal wählen, hängt von Ihrer Kommunikationsstrategie und Ihren Zielen ab. Überlegen Sie, welcher Kanal für Ihre Kommunikation geeignet ist und wo sich Ihre Community-Mitglieder versammeln sollen.





Bei der Erstellung Ihrer Kommunikationsstrategie:





Priorisieren Sie Navigation und Benutzerfreundlichkeit

Erstellen Sie angeheftete Chats und gliedern Sie Ihre Kommunikation

Erstellen Sie Untergruppen basierend auf der wichtigen Kommunikation in den Kanälen

Erstellen Sie spezifische Interessengruppen und ermöglichen Sie Ihren Mitgliedern, ganz einfach zu finden, wonach sie suchen

Stellen Sie insgesamt sicher, dass Ihr Onboarding-Prozess einfach ist. und der Community-Kanal ist gut organisiert





6. Pflegen Sie Ihre web3-Community

Der Aufbau und die Bindung von Community-Mitgliedern reicht nicht aus, um Ihre Web3-Community erfolgreich zu machen – Sie müssen die Community aufrechterhalten.





Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, Anreize für Ihre Community zu schaffen. Verteilen Sie Anreize an engagierte und aktive Community-Mitglieder, um sie zu mehr zu motivieren.





Beachten Sie jedoch, dass Anreize zweischneidige Schwerter sind. Sie können Ihre Gemeinschaft sowohl erhalten als auch ruinieren. Wenn Sie es richtig machen, wird Ihre Community schneller organisch wachsen. Und wenn man es falsch macht, zerstört man eine Gemeinschaft schneller als ein Virus.





Stellen Sie eine geeignete Token-Verteilungsstrategie bereit, um Anreize für Early Adopters und Projektmitwirkende zu schaffen. Richtige Tokenomics werden Initiativen zum Aufbau von Gemeinschaften verbessern. Und wenn es falsch gemacht wird, könnte es Betrüger anlocken, die das System manipulieren.





Stellen Sie sicher, dass Ihre Token-Verteilung zum Erhalt Ihrer Community beiträgt. Implementieren Sie Governance-Mechanismen, die Nachhaltigkeit fördern. Führen Sie Funktionen, Veranstaltungen und Initiativen ein, die das Erlebnis Ihrer Community-Mitglieder verbessern und zur langfristigen Nachhaltigkeit motivieren.





Berücksichtigen Sie bei der Gestaltung Ihrer Token-Ökonomie die Token-Verteilung, die Inflation und Mechanismen zur Abwehr von Betrügern und zur Belohnung treuer und früher Community-Mitglieder. Verwenden Sie Vesting-Zeitpläne und Token-Sperren, um diejenigen zu verhindern, die auf schnelles Geld aus sind.





Ermitteln und antizipieren Sie Ihren Token-Bedarf in zwei bis fünf Jahren. Sie möchten nicht im ersten Jahr Ihren gesamten Token-Vorrat verbrennen. Insgesamt sollte Ihre Token-Verteilung für Ihre Community funktionieren.





Abschluss

Der Aufbau einer Web3-Community ist ein Unterfangen, das Anstrengung, harte Arbeit und Sorgfalt erfordert.





Web3 entwickelt sich gerade weiter, seien Sie also bei Entscheidungen aufgeschlossen. Halten Sie sich an diesen Leitfaden, aber schauen Sie sich auch nach aufkommenden Trends um und passen Sie sich den Trends an.





Seien Sie insgesamt anpassungsfähig, nehmen Sie Veränderungen an und lernen Sie weiter. Web3 entwickelt sich schnell weiter und der Wandel ist ständig.





WAGMI