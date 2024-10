Web3 では、コンテンツではなくコミュニティが王様です

コミュニティは王様です。





はい!あなたはそれを正しく読んでいます。 Web3 では、コンテンツではなくコミュニティが重要です。





Web3 は、Web2 のあらゆる現状を破壊するようになりました。インターネットのこの新たな反復により、私たちの交流方法やルールの作り方が変わりました。オンラインとオフラインの両方で、コミュニティに関するすべてが変わりました。





たとえば、web2 では、製品やサービスを中心にコミュニティが構築されます。製品やサービスが発売されるとコミュニティが形成されます。たとえば、Facebook、Twitter (現在の X)、Microsoft Office スイートなどについて同様の知識を持つ人々が、製品が作成された後に集まりました。





これは web3 には当てはまりません。まずコミュニティを形成し、それからそれを中心に製品を構築します。たとえば、Vitalik Buterin や他の共同創設者は、自分たちが望んでいるのは分散型インターネットだということを薄々知っていました。夢を現実にするために、志を同じくする人々がさまざまな目標指向のコミュニティを形成しました。





いくつか質問させてください:





初期のビットコインマキシマリストの専用コミュニティがなければ、ビットコインはこれほど長く生き残ることができると思いますか?





イーサリアムについてはどうですか?ユニスワップ?他のすべての Web3 製品とサービスは?





簡単に言えば、目標指向のコミュニティがなければ、Web3 製品は存続できません。 Web3 はまだ初期段階にあるかもしれませんが、この新しい道を切り開いてきました。





お金ではなく、目標を重視した Web3 コミュニティを構築したいですか?プロセスについて説明しましょう。





Web3 コミュニティとは何ですか?

Web3 コミュニティは、 Web3 の成長に必要なイノベーション、成長、技術開発を推進するために、共通の関心と共通の目標を持つ人々が集まる分散型仮想コミュニティです。





これらのコミュニティには、さまざまな人々 (テクノロジー愛好家、投資家、開発者、開発者など) が集まり、アイデアを交換し、暗号通貨とブロックチェーン空間の将来を形作る重要な情報を共有します。





サブレディットや Facebook グループのような従来の Web2 コミュニティでは、権限はグループを作成した個人のグループのみにあります。これらの個人は、何が正しいか間違っているか、誰がグループの一員であるべきか、そして参加規則を決定します。





しかし、Web3 コミュニティでは、すべてが分散化されています。コミュニティはメンバー所有です。決定は合意に基づいて行われます。そして、関与規則は民主的に投票されます。





さらに、コミュニティのメンバーは、共通の関心や共通の目標を持っているという理由だけでコミュニティの一員であるわけではありません。彼らはコミュニティにも利害関係を持っています。





彼らはどちらかというとテクノロジー系スタートアップの共同創設者に近い。彼らは自分たちの割り当てをコミュニティの成長に投資します。そして、撤退したい場合は、株式を売却して投資資金を現金化することができます。





Web3 コミュニティの構築が重要なのはなぜですか?

Web3 コミュニティが Web2 コミュニティとどのように異なるかについて説明しました。 Web3 コミュニティがなぜ重要なのかを説明しましょう。





1. Web3 コミュニティは成長と発展にとって不可欠です

コミュニティが製品とサービスを中心に展開する Web2 とは異なり、Web3 ではその逆が当てはまり、製品とサービスはコミュニティを中心に展開します。





Web3 の成長、発展、採用率はコミュニティによって異なります。目標指向のコミュニティは、優れたアイデアを育み、成長のための前向きな環境を育み、より大きな利益のために働く開発者をサポートするための肥沃な土壌です。





したがって、Web3 製品またはサービスを念頭に置いている場合は、コミュニティを構築することが重要です。 Web3 コミュニティは、アイデアの共有、積極的な参加、貴重なフィードバックを奨励します。





2. Web3 コミュニティ メンバーは対象読者を代表します。

目標指向の Web3 コミュニティを構築すると、共通の問題を解決したい人たちが集まります。これらの目標志向のメンバーは、ターゲット ユーザーの代表でもあります。





したがって、それらを集めることで、情報やアイデアの交換が促進されます。また、ソリューション構築を通じてアイデアの共有にも関与し、開発者にサポートを提供し、製品を改善するための貴重なフィードバックを提供します。





ここに一例を示します。





当初、イーサリアムの共同創設者らは、DApps 用の分散型世界コンピューターを構築するというアイデアしか持っていませんでした。彼らは、 Initial Coin Offering (ICO)を通じて、集中型の Web2 モデルを好まない人々を集めました。





長年にわたり、この目標志向のイーサリアム信者のコミュニティは、ブロックチェーンを単なる漠然としたアイデアから、アイデアの共有と情報交換を通じて現実世界の問題を解決するものへと成長させてきました。





コミュニティが異なる目標を持っていた場合、これらは決して不可能でしょう。





3. Web3 コミュニティが導入とプロジェクトの拡大を促進

もう一度これらの質問をさせてください。





仮想通貨の初期に専用のビットコインコミュニティがなければ、ビットコインは生き残れるでしょうか?





イーサリアムについてはどうですか?ユニスワップ?既知の Web3 製品とサービスはすべて?





前述の Web3 プロジェクトやその他のプロジェクトの成功は、コミュニティ メンバーの貢献によるものでした。





ビットコインは誕生当初は無価値でした。つまり、サトシ・ナカモトのビジョンを信じる目標志向の人々がいなかったら、このプロジェクトは失敗していたでしょう。イーサリアムやUniSwapなども同様でした。





したがって、目標指向の Web3 コミュニティは、プロジェクトを拡大し、ネットワークを維持し、ネットワーク効果を高めるために機能します。そしてこれにより、導入が効果的に促進され、エコシステムが進化します。





さらに、コミュニティのメンバーは自分たちが公益のために働いていると信じているため、通常、情熱を持ってプロジェクトの大使になります。





その結果、さまざまなチャネルを通じてプロジェクトについての認識を広め、新人を育成して支持者に変え、会話がプロジェクトとコミュニティ開発に集中するようにします。





4. 総合力を活用する

「1 つよりも 2 つの方が優れている」という有名な格言があります。









文学的な意味で言えば、これが Web3 コミュニティの強みです。





Web3 コミュニティは、総合力を活用するのに役立ちます。何万人もの情熱的で献身的で創造的な人々を集めて共通の目標に集中することで、成功の可能性が高まります。





したがって、Web3 コミュニティは専門知識と情熱の原動力であり、成長と革新に必要な 2 つの重要なスキルです。コミュニティが十分に確立されている場合(つまり、お金を重視するのではなく、目標を重視する場合)、現状を打破するアイデアの温床となるでしょう。





Web3 におけるコミュニティの成長を促進するものは何ですか?

Web3 コミュニティを構築することは別のことです。それを世界クラスのものに変えることはまた別のことです。成功する Web3 プロジェクトは、コミュニティを立ち上げるだけで終わりではなく、コミュニティを有名な名前に成長させることに努めます。





目標はコミュニティを構築するだけではなく、リーチを拡大することです。





これが Web3 コミュニティの成長を促進するものです。





1. 共同体意識





コミュニティを成長させる実証済みの方法は、コミュニティのメンバーをアンバサダーに変えることです。これを実現する 1 つの方法は、包括性と多様性を通じてです。つまり、彼らに手を汚してもらうことで、彼らを擁護者に変えることです。





包括性と多様性を構築するには、ガバナンス、意思決定、報酬配分について透明性を保つ必要があります。コミュニティの運営と意思決定プロセスの可視性のレベルは、コミュニティ メンバー間の親密さを築くのに役立ちます。





2. 関与と貢献

コミュニティが活発になればなるほど、参加したい人も増えます。したがって、情熱とコミュニティの親密さを促進するために、ディスカッション、アイデアの共有、相互支援を奨励してください。





コミュニティに参加することのメリットが賭け金よりも大きい場合、人々は常にコミュニティに参加したいと思うでしょう。そして、彼らは一人で参加するのではなく、友達を招待することもあります。





思想的リーダーやインフルエンサーとの通話やチャットを企画し、教育リソースを開発し、Web3 プロジェクトについての認識を高め、関与と貢献を奨励することで、コミュニティを魅力的なものにしましょう。また、透明性を高めるために AMA (Ask Me Anything) セクションを整理します。これにより、人々はあなたのコミュニティに参加することに興味を持つでしょう。





コミュニティのメンバーに関与や貢献を奨励する場合は、操作に注意してください。報酬がプロジェクトへの参加/開発、スキル開発、問題解決に向けられたものであることを確認してください。





3. 共通の利益

Web3 コミュニティは、共通の関心と共通の目標を持つ人々の集まりです。分散化されているからといって、目的や方向性の意識が必要ないわけではありません。





イーサリアム コミュニティを参照してください。





メンバーは共通の目標、つまり中央の協力が何も制御しない分散型インターネットに向かって取り組んでいました。たとえ目標がまだ遠いとしても、彼らは自分がどこにいるのかを気にせず、それに向かって努力を続けます。





コミュニティのメンバーも同じような考えを持っているはずです。当初からの目的、ビジョン、目標を明確に説明するようにしてください。これにより、あなたと同じ問題を解決したい人だけをコミュニティに引き付けることができます。





さらに、共通の興味や目標を持つ人々は、それらを達成するために時間とお金を投資します。共通の目標や興味を持つ人々で構成されるコミュニティは、目標を達成したときに達成感を感じます。





4. モデレーション (リーダーシップとコミュニティ管理)

活発で繁栄したコミュニティを維持するには、節度が非常に重要です。コミュニティを成長させるには、コミュニティを安全に保ち、他の人を歓迎する必要があります。前向きな環境は参加を促進し、それが成長につながります。





したがって、コミュニティには、コミュニティの目的、目標、利益に基づいて議論が行われるようにするモデレーターが必要です。悪者によるコミュニティの破壊を防ぐためには、ルールと積極的な節度が必要です。





コミュニティマネージャーも積極的に行動する必要があります。メンバーと関わり、ディスカッションを調整し、問題をすぐに解決するための技術サポートを提供します。





Web3 コミュニティを成長させる方法

Web3 コミュニティはマーケティングを変えました。コミュニティの成長は、多くのビジネス マーケティング戦略の中核となっています。大規模で熱心な、目標志向のコミュニティを持つプロジェクトが最も成功する可能性が高くなります。





なぜ?なぜならコミュニティは王様だからです。





したがって、繁栄するコミュニティを構築する必要があるが、どうすればよいかわからない場合は、次の方法をご覧ください。





1. Web3 文化を理解する

Web3 コミュニティを構築するには、Web3 の内容を理解する必要があります。 Web3 コミュニティに参加したことがない限り、この業界ではやっていけないかもしれません。 Web3 の文化は異なります。そして、それをやり遂げるには、ここで何が機能するかを理解する必要があります。





そこで、Web3 コミュニティの基礎を学びましょう。用語集を理解し、業界の微妙な違いを理解します。このセクターはハイテク産業が多いセクターです。ここではミームが重要です。つまり、同じ考えを持った Web3 に焦点を当てた人々を引き付けるには、彼らが望んでいること、理解していることを重視する必要があります。





個人的なタッチとユーモアのセンスを加えて、創造的にしましょう。何をすべきか迷っている場合は、他の有名なコミュニティが何を行っているかを覗いて、そこから学んでください。これにより、エバンジェリストとなり、web3 ブランドを成長させるために必要なことは何でも行う、志を同じくする人々のコミュニティを構築できます。





2. あなたの目標と目的

Web3 コミュニティを構築することは、新しいビジネスを始めることに似ています。目標と目的が必要です。





高度なクロスチェーンプロトコルを開発したいですか? Web3 のセキュリティ強化に取り組んでいますか? Dapp を構築していますか、それともエコシステムの拡大に取り組んでいますか?あなたが取り組んでいることが何であれ、最初からコミュニティのメンバーに知らせてください。





すべてについて透明性を保ちましょう。あなたが何を持っているか、何をしているかをコミュニティに知らせてください。コミュニティを重視したミッションステートメントを作成します。測定可能な目標を立てます。プロジェクトに協力的かつ分散型のアプローチを導入します。透明性、信頼、積極的な参加を重視する必要があります。





Web3 コミュニティを構築している場合、非公開で目標と目的を策定し、誰もがその決定を受け入れることを期待することはできません。 Web3 コミュニティは決して一人の決定には同意しません。





透明性、コミュニティの意思決定、信頼を必ず重視してください。コミュニティの目標と製品の目標を一致させます。 SMART(シンプル、測定可能、達成可能、現実的、タイムリー)な目標を設定します。そして、成長を測定するための KPI を設定します。





3. 公共の場で建築することで存在感と印象を与える

透明性は重要です。 Web3 は Web2 とは異なります。





Web3 プロジェクトは通常、オープンソース プロジェクトです。これを早く受け入れるほど、コミュニティにとって良いことになります。自分の進捗状況をコミュニティに伝えるだけではありません。あなたは存在感と印象を作り出し、公共の場で築き上げます。





ロードマップを共有し、マイルストーンを随時伝えます。コミュニティ内で信頼を確立することとは別に、パブリックに構築することで開発者に責任が生じます。





さらに、公共の場で構築すると、たとえ開発プロセスに貢献していなかったとしても、コミュニティはプロジェクトに参加していると感じます。フィードバックを共有し、フィードバックが実装されるのを見るだけでも、参加する意欲が高まります。





したがって、公開で構築する場合は、定期的な更新情報、レポート、開発上のマイルストーン、重要なニュースを共有してください。コミュニケーションは一方通行であってはなりません。そのため、フィードバック メカニズム (AMA (Ask Me Anything) セクション、バーチャル ミートアップ、ハッカソン、カンファレンス、投票など) を作成して、関係を促進し、メンバーに参加感を与えてください。





フィードバックを求めるだけではありません。フィードバックを実装します。フィードバックを実行できない場合は、その理由を伝えてください。





最後に、公共の場で構築するように言われたからといって、競争上の優位性を発揮する必要があるという意味ではありません。コミュニケーションを取りましょう。ただし、過剰にコミュニケーションを取りすぎないでください。





4. 会員の誘致と維持

完璧な Web3 コミュニティを構築することは素晴らしいことですが、十分ではありません。コミュニティに新しいメンバーを引き付け、維持する必要があります。これを行う 1 つの方法は、活動レベルを高めることです。





ここではコラボレーションが重要です。始めたばかりのときは信頼性が必要です。これを行う 1 つの方法は、確立されたコミュニティ、インフルエンサー、プロジェクトとコラボレーションすることです。





このタイプの戦略的コラボレーションにより、適切な対象者へのリーチが拡大されます。覚えて!ここでは公共の場に建物を建てることが重要です。ソーシャルメディア上で積極的な存在感を維持します。関連するディスカッションに参加し、最新情報を頻繁に共有し、魅力的なコンテンツを厳選して共有し、イベントを企画します。全体として、戦略的なマーケティング キャンペーンを使用して、コミュニティとプロジェクトに興奮と話題を生み出します。





最後に、視聴者をチームの一員にしてもらいましょう。メンバーの好みに基づいてパーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。コミュニティはメンバー主導の取り組みである必要があります。これにより、ポジティブで包括的な文化を育むことができます。そして、共通の価値観をしっかりと築きましょう。





5. Web3 コミュニティのコミュニケーション チャネル、ツール、戦略を定義する

Web3 コミュニティはグローバルです。つまり、24 時間 365 日のオンライン コミュニティです。





さらに、異なるタイムゾーンの人々で構成されています。したがって、Web3 コミュニケーション戦略を計画するときは常にこのことを思い出してください。特定のタイムゾーンのサポートを提供し、他のタイムゾーンを無視することは望ましくありません。または、国の祝日を理由に開発チームをログオフさせます。





適切なコミュニケーションと包括性を実現するための戦略には、さまざまなタイムゾーンのコミュニティ メンバーをすべて含めて、包括的である必要があります。





web3 には、 X(Twitter) 、 Discord 、およびTelegram の3 つの一般的なコミュニケーション チャネルがあります。主要なコミュニケーション チャネルとして選択するソーシャル メディアは、コミュニケーション戦略と達成したい内容によって異なります。どのチャネルがコミュニケーションに適しているか、コミュニティのメンバーがどこに集まるかを検討してください。





コミュニケーション戦略を立てるときは、次のことを行います。





ナビゲーションと使いやすさを優先する

固定チャットを作成し、コミュニケーションを階層化する

チャネル内の重要なコミュニケーションに基づいてサブグループを作成する

特定の興味のあるグループを作成すると、メンバーが探しているものを簡単に見つけられるようになります

全体として、オンボーディング プロセスが簡単であることを確認してください。コミュニティチャンネルもよく組織されている





6. Web3 コミュニティを維持する

Web3 コミュニティを成功させるには、コミュニティ メンバーを構築して維持するだけでは不十分です。コミュニティを維持する必要があります。





これを行う 1 つの方法は、コミュニティにインセンティブを与えることです。献身的で積極的なコミュニティ メンバーにインセンティブを配布し、より多くのことを行うよう動機付けます。





ただし、インセンティブは諸刃の剣であることに注意してください。それらはコミュニティを維持することもあれば、破壊することもあります。正しく行えば、コミュニティはより速い速度で有機的に成長します。そして、下手をすれば、ウイルスよりもコミュニティを破壊する方が早くなります。





適切なトークン配布戦略を提供して、早期採用者やプロジェクトの貢献者にインセンティブを与えます。適切なトークンノミクスは、コミュニティ構築の取り組みを改善します。そして、下手をすると、システムを悪用しようとする詐欺師を引き寄せる可能性があります。





トークンの配布がコミュニティを維持するために機能することを確認してください。持続可能性を促進するガバナンス メカニズムを導入します。コミュニティ メンバーのエクスペリエンスを向上させ、長期的な持続可能性を動機付ける機能、イベント、取り組みを紹介します。





トークンノミクスを設計するときは、トークンの配布、インフレ、詐欺師を撃退し、忠実な初期のコミュニティ メンバーに報酬を与えるメカニズムを考慮してください。権利確定スケジュールとトークンロックを利用して、安易な金儲けを防ぐようにしましょう。





2 ~ 5 年後のトークンのニーズを計画し、予測します。最初の 1 年でトークンの供給をすべて使い切ってしまうことは望ましくありません。全体として、トークンの配布はコミュニティにとって機能するはずです。





結論

Web3 コミュニティの構築は、努力、勤勉、そして慎重さを必要とする冒険です。





Web3 は進化し続けているため、柔軟な姿勢で意思決定を行ってください。このガイドに従って作業してください。ただし、新たなトレンドを探して、そのトレンドに適応してください。





全体として、適応力を持ち、変化を受け入れ、学び続ける必要があります。 Web3 は急速に進化しており、常に変化が続いています。





ワグミ