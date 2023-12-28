在 Web3 中，社区才是王道，而非内容

社区为王。





是的！你没看错。在 web3 中，社区才是王道，而不是内容。





Web3 已经颠覆了 web2 的一切现状。互联网的新迭代改变了我们互动和制定规则的方式。它改变了社区的一切，无论是线上还是线下。





例如，在 web2 中，社区是围绕产品或服务构建的。社区是在产品或服务推出后形成的。例如，在 Facebook、Twitter（现在的 X）、Microsoft Office 套件等方面具有相似知识的人在产品创建后聚集在一起。





对于 web3 来说情况并非如此。您首先形成一个社区，然后围绕它构建产品。尽管 Vitalik Buterin 和其他联合创始人对他们想要的东西有一个模糊的想法——一个去中心化的互联网。一群志同道合的人组成了不同的目标导向的社区，将梦想变为现实。





让我问你几个问题：





如果没有早期比特币最大化主义者的专门社区，你认为比特币能存活这么久吗？





以太坊呢？统一交换？还有所有其他 web3 产品和服务吗？





简而言之，如果没有一个以目标为导向的社区，您的 web3 产品将无法生存。 Web3 可能还处于萌芽状态，但它已经创造了这条新路径。





您想建立一个以目标而非金钱为导向的 web3 社区吗？让我引导您完成整个过程。





什么是 Web3 社区？

web3 社区是一个去中心化的虚拟社区，拥有共同兴趣和共同目标的人们聚集在一起，推动 web3 发展所需的创新、增长和技术开发。





这些社区将不同的人（技术爱好者、投资者、开发者、degens 等）聚集在一起，交流想法并共享将塑造加密货币和区块链空间未来的关键信息。





在传统的 web2 社区（例如 Reddit 子版块和 Facebook 群组）中，权力完全取决于创建该群组的个人群体。这些人决定什么是对的，什么是错的，谁应该成为团队的一部分，以及参与规则。





但在 web3 社区中，一切都是去中心化的。社区为会员所有；决定是在双方同意的情况下做出的；交战规则是通过民主投票决定的。





在 web3 社区中，一切都是去中心化的。社区为会员所有；决定是在双方同意的情况下做出的；交战规则是通过民主投票决定的。



此外，社区成员不仅仅是社区的一部分，因为他们有共同的兴趣或共同的目标。他们也在社区中拥有利益。





他们更像是一家科技初创公司的联合创始人。他们将自己的配额投资于社区的发展。如果他们想离开，他们可以出售股份并兑现投资。





为什么构建 Web3 社区很重要？

我们刚刚讨论了 web3 社区与 web2 社区的不同之处。让我向您展示为什么 Web3 社区很重要。





1. Web3 社区对于成长和发展至关重要

与 web2 的社区围绕产品和服务旋转不同，web3 的情况恰恰相反——产品和服务围绕社区旋转。





web3 的增长、发展和采用率取决于社区。以目标为导向的社区是培育伟大想法、营造积极的成长环境和支持开发人员为实现更大利益而努力的沃土。





因此，如果您想要开发 web3 产品或服务，那么建立社区至关重要。 web3 社区鼓励想法共享、积极参与和有价值的反馈。





2. Web3 社区成员代表您的目标受众。

当您构建面向目标的 web3 社区时，您将想要解决共同问题的人们聚集在一起。这些以目标为导向的成员也将代表您的目标受众。





因此，将他们聚集在一起将鼓励信息和想法交流。他们还将通过解决方案构建参与想法共享，这为开发人员提供支持并提供有价值的反馈以改进产品。





这是一个例子。





一开始，以太坊联合创始人的想法只是为 DApp 构建一个去中心化的世界计算机，仅此而已。通过首次代币发行 (ICO) ，他们将不喜欢集中式 web2 模型的人们聚集在一起。





多年来，这个以目标为导向的以太坊信徒社区已经将区块链从一个模糊的想法发展成为通过想法共享和信息交换解决现实世界问题的东西。





如果社区有不同的目标，这些都是不可能实现的。





3. Web3 社区推动采用和项目扩展

让我再问你这些问题：





如果没有加密货币早期专门的比特币社区，比特币还能生存吗？





以太坊呢？统一交换？以及所有已知的 web3 产品和服务？





上述 web3 项目和其他项目的成功归功于其社区成员的贡献。





比特币在诞生之初毫无价值。因此，如果没有目标明确、相信中本聪愿景的人，该项目就会失败。以太坊、UniSwap 等也是如此。





因此，一个以目标为导向的 web3 社区将致力于扩大项目、维护网络并增加网络效应。这将有效推动采用并发展生态系统。





此外，由于社区成员相信自己是为了共同利益而工作，因此他们通常充满热情，成为该项目的大使。





这导致他们通过各种渠道传播对项目的认识，培养新人并将其转变为倡导者，并确保对话重点关注项目和社区发展。





4.发挥集体力量

有句名言：“二胜一”。









从文学意义上来说，这就是 web3 社区的优势。





web3 社区可帮助您利用集体力量。将数以万计充满激情、专注且富有创造力的人聚集在一起，专注于一个共同的目标，可以增加成功的几率。





因此，web3 社区是专业知识和热情的动力源——增长和创新所需的两项重要技能。如果你的社区是完善的（即以目标为导向而不是以金钱为中心），它将成为挑战现状的想法的滋生地。





是什么推动了 Web3 社区的发展？

建立一个 web3 社区是一回事，另一回事是另一回事。将其变成世界一流是另一回事。成功的 web3 项目不仅仅停留在创建社区——他们努力将社区发展成为家喻户晓的名字。





目标不仅仅是建立一个社区，而是扩大影响范围。





以下是推动 web3 社区增长的因素。





1. 社区意识





发展社区的一个行之有效的方法是将社区成员变成大使。实现这一目标的一种方法是通过包容性和多样性：让他们亲自动手，将他们变成倡导者。





为了建立包容性和多样性，治理、决策和奖励分配保持透明。社区运营和决策过程的可见性将有助于建立社区成员之间的亲密关系。





2. 参与和贡献

您的社区越活跃，就会有越多的人想要加入。因此，鼓励讨论、想法分享和互助，以培养热情和社区亲密感。





当成为社区一部分的好处大于风险时，人们总是想成为社区的一部分。他们不仅会独自参与其中，还会邀请朋友加入。





通过组织与思想领袖和影响者的电话和聊天、开发教育资源、提高对 web3 项目的认识以及激励参与和贡献，让您的社区参与进来。此外，组织 AMA（有问必答）部分以提高透明度。有了这个，人们会发现成为你的社区的一部分很有趣。





在激励社区成员参与和贡献时，请注意不要操纵。确保奖励用于项目参与/开发、技能发展和解决问题。





3. 共同兴趣

Web3 社区是具有共同兴趣和共同目标的人们的聚集地。因为它是去中心化的，但这并不意味着不应该有目的感和方向感。





请参阅以太坊社区。





成员们正在努力实现一个共同的目标——一个没有中央合作控制任何事物的去中心化互联网。尽管目标还很遥远，但他们仍在继续努力，并不关心自己身在何处。





您的社区成员应该有相似的想法。确保您从一开始就清楚地描述了您的目的、愿景和目标。这样，您就可以只吸引那些想要解决与您相同问题的人进入社区。





此外，具有共同兴趣和目标的人会投入时间和金钱来实现这些目标。一个由具有共同目标和兴趣的人组成的社区在实现目标时会感到成就感。





4. 适度（领导力和社区管理）

适度对于维持活跃和繁荣的社区至关重要。为了发展您的社区，您需要保持社区安全并欢迎其他人。积极的环境鼓励参与，进而促进成长。





因此，社区应该有一名主持人，确保讨论基于社区的目的、目标和兴趣。应该有规则和主动的调节，以防止不良行为者破坏社区。





社区管理者也应该积极主动。与成员互动、主持讨论并提供技术支持以立即解决问题。





如何发展 Web3 社区

Web3 社区改变了营销方式。社区发展已成为许多企业营销策略的核心。拥有大型、积极参与且以目标为导向的社区的项目最有可能获胜。





为什么？因为社区为王。





因此，如果您需要建立一个繁荣的社区，但不知道如何去做，请按照以下步骤操作。





1.了解Web3文化

构建 web3 社区需要您了解 web3 的含义。除非您是 web3 社区的一员，否则您可能无法在这个行业相处。 Web3 文化是不同的。为了度过难关，您需要了解这里的工作原理。





因此，学习 web3 社区的基础知识。了解词汇并了解行业的细微差别。该行业是一个技术密集型行业。模因在这里很重要，这意味着要吸引志同道合的专注于 web3 的人，您必须倾向于他们想要和理解的东西。





添加个人风格和幽默感，并发挥创造力。如果您对该怎么做感到困惑，请查看其他知名社区正在做的事情并向他们学习。有了这个，您可以建立一个由志同道合的人组成的社区，他们成为布道者，并尽一切努力来发展 web3 品牌。





2. 你的目标

构建 web3 社区就像开始一项新业务：您需要一个目标和目标。





您想开发先进的跨链协议吗？您正在致力于增强 web3 的安全性吗？您正在构建 Dapp 还是致力于扩展生态系统？无论您在做什么，从一开始就让您的社区成员知道。





对一切都保持透明。让您的社区知道您拥有什么以及您正在做什么。制定以社区为中心的使命宣言。制定一个可衡量的目标。对您的项目实施协作和分散的方法。应强调透明度、信任和积极参与。





如果您正在构建一个 web3 社区，您不能只是私下制定目标并期望每个人都接受您的决定。 web3 社区永远不会同意一个人的决定。





如果您正在构建一个 web3 社区，您不能只是私下制定目标并期望每个人都接受您的决定。 web3 社区永远不会同意一个人的决定。





确保强调透明度、社区决策和信任。将您的社区目标与您的产品目标保持一致。设定 SMART（简单、可衡量、可实现、现实和及时）目标。并有 KPI 来衡量您的成长。





3. 通过公共建筑创造存在感和印象

透明度很重要。 Web3 与 web2 不同。





Web3 项目通常是开源项目。您越快接受这一点，对您的社区就越好。您不只是向社区传达您的进展。你创造了存在感和印象——你在公共场合建立了形象。





不时分享您的路线图并传达您的里程碑。除了在社区中建立信任之外，公开建设还可以让开发人员承担责任。





此外，当您公开构建时，您的社区会感觉参与了该项目，即使他们没有为开发过程做出贡献。只要分享反馈并看到他们的反馈得到落实就会激励他们参与其中。





因此，在公开建设时，分享定期更新、报告、发展里程碑和重要新闻。沟通不应该是单向的，因此要创建反馈机制（例如 AMA（有问必答）部分、虚拟聚会、黑客马拉松、会议和民意调查）来培养关系并让成员有一种参与感。





不要只是寻求反馈；落实反馈意见。如果您无法落实反馈，请告诉他们原因。





最后，仅仅因为你被告知要公开建设并不意味着你应该放弃你的竞争优势。沟通，但不要过度沟通。





4. 吸引并留住会员

建立一个完美的 web3 社区固然很棒，但还不够。您需要吸引并留住社区的新成员。做到这一点的一种方法是增加您的活动水平。





合作在这里很重要。当你刚刚开始时，你需要可信度。实现这一目标的一种方法是与现有社区、影响者和项目合作。





这种类型的战略合作可以扩大您对适当受众的影响力。记住！公共建筑在这里至关重要。在社交媒体上保持活跃。参与相关讨论、经常分享更新、策划和分享引人入胜的内容以及组织活动。总体而言，通过战略营销活动在您的社区和项目中引起兴奋和轰动。





最后，让您的观众成为您团队的一部分。根据会员的喜好提供个性化体验。您的社区应该是一个由成员主导的倡议。这样，您就可以培养积极和包容的文化。并建立强烈的共同价值观。





5. 定义 Web3 社区的沟通渠道、工具和策略

web3 社区是全球性的，即它是一个 24/7、365 天的在线社区。





另外，它由来自不同时区的人组成。因此，每当您规划 web3 通信策略时，请始终记住这一点。您不会想为特定时区提供支持而忽略其他时区。或者让你的开发团队因为某个国家的国定假日而下线。





您希望具有包容性，并将来自不同时区的所有社区成员纳入您的策略中，以实现适当的沟通和包容性。





web3 中有三种流行的沟通渠道： X(Twitter) 、 Discord和Telegram 。您选择作为主要沟通渠道的社交媒体取决于您的沟通策略和您想要实现的目标。考虑哪种渠道适合您的沟通以及您希望社区成员聚集的地方。





在制定沟通策略时：





优先考虑导航和易用性

创建固定聊天并分层您的通信

根据渠道中的重要沟通创建小组

创建特定的兴趣小组，让您的成员能够轻松找到他们想要的内容

总的来说，确保您的入职流程很简单；社区频道组织良好





6. 维持您的 web3 社区

建立和留住社区成员不足以让您的 web3 社区取得成功 — 您需要维持社区。





实现这一目标的一种方法是激励您的社区。向专注且活跃的社区成员提供奖励，以激励他们做更多的事情。





但请注意，激励措施是双刃剑。它们既可以维持你的社区，也可以毁掉你的社区。如果做得好，您的社区将以更快的速度有机增长。如果做得不对，摧毁一个社区比病毒更快。





提供适当的代币分配策略来激励早期采用者和项目贡献者。适当的代币经济学将改善社区建设举措。如果做得不对，它可能会吸引骗子来玩弄系统。





确保您的代币分配能够维持您的社区。实施鼓励可持续性的治理机制。推出可增强社区成员体验并激励长期可持续发展的功能、活动和举措。





在设计代币经济学时，请考虑代币分配、通货膨胀以及抵御诈骗者和奖励忠诚的早期社区成员的机制。使用归属计划和代币锁定来防止那些急功近利的人。





规划并预测您在两到五年内的代币需求。您不想在第一年就耗尽所有代币供应。总的来说，您的代币分配应该适合您的社区。





结论

构建 Web3 社区是一项需要努力、勤奋和细心的冒险。





Web3 刚刚发展，所以在做决定时要保持开放的心态。按照本指南进行工作，但要寻找新兴趋势并适应趋势。





总的来说，要适应变化，拥抱变化，并持续学习。 Web3 正在快速发展，并且变化始终如一。





瓦格米











