В Web3 главное — сообщество, а не контент

Сообщество – король.





Да! Вы правильно прочитали. Сообщество, а не контент, является королем в web3.





Web3 пришел, чтобы разрушить любой статус-кво в Web2. Эта новая версия Интернета изменила то, как мы взаимодействуем и устанавливаем правила. Это изменило все в сообществе, как онлайн, так и оффлайн.





Например, в web2 сообщества строятся вокруг продуктов или услуг. Сообщество формируется после запуска продукта или услуги. Например, люди с похожими знаниями о Facebook, Twitter (теперь X), пакетах Microsoft Office и т. д. собрались вместе после создания продуктов.





Это не относится к web3. Сначала вы формируете сообщество, а затем строите вокруг него продукт. Хотя Виталик Бутерин и другие соучредители, например, имели смутное представление о том, чего они хотят — децентрализованного Интернета. Сообщество единомышленников сформировало разные целенаправленные сообщества, чтобы воплотить мечту в реальность.





Позвольте мне задать вам несколько вопросов:





Как вы думаете, сможет ли Биткойн просуществовать так долго без преданного сообщества биткойн-максималистов на заре?





А что насчет Эфириума? Юнисвоп? А все остальные продукты и услуги Web3?





Проще говоря, без целеустремленного сообщества ваши продукты web3 не выживут. Возможно, Web3 только зарождается, но он проложил новый путь.





Вы хотите создать веб3-сообщество, ориентированное на цели, а не на деньги? Позвольте мне провести вас через этот процесс.





Что такое сообщество Web3?

Сообщество Web3 — это децентрализованное виртуальное сообщество, в котором люди с общими интересами и общей целью собираются для стимулирования инноваций, роста и развития технологий, необходимых для роста Web3.





Эти сообщества объединяют разных людей (технических энтузиастов, инвесторов, разработчиков, дегенератов и т. д.) для обмена идеями и важной информацией, которая будет определять будущее криптовалюты и блокчейн-пространства.





В традиционном сообществе Web2 , таком как субреддиты и группы Facebook, власть принадлежит исключительно группе людей, создавших группу. Эти люди решают, что правильно, а что нет, кто должен быть частью группы и правила взаимодействия.





Но в сообществе Web3 все децентрализовано. Сообщество принадлежит участникам; решения принимаются консенсусом; а правила ведения боевых действий принимаются демократическим путем.





В сообществе Web3 все децентрализовано. Сообщество принадлежит участникам; решения принимаются консенсусом; а правила ведения боевых действий принимаются демократическим путем.



Более того, члены сообщества являются частью сообщества не только потому, что у них есть общий интерес или общая цель. У них также есть интересы в обществе.





Они больше похожи на соучредителей технологического стартапа. Они вкладывают свои квоты в рост сообщества. А если они захотят уйти, они смогут продать свои доли и обналичить свои инвестиции.





Почему важно создавать сообщество Web3?

Мы только что обсудили, чем сообщество Web3 отличается от сообщества Web2. Позвольте мне показать вам, почему важно сообщество Web3.





1. Сообщество Web3 имеет решающее значение для роста и развития.

В отличие от Web2, где сообщество вращается вокруг продуктов и услуг, для Web3 верно обратное — продукты и услуги вращаются вокруг сообщества.





Рост, развитие и скорость внедрения web3 зависят от сообщества. Целенаправленное сообщество — это благодатная почва для развития замечательных идей, создания позитивной среды для роста и поддержки разработчиков, работающих ради общего блага.





Итак, если вы имеете в виду продукт или услугу Web3, создание сообщества имеет решающее значение. Сообщество web3 поощряет обмен идеями, активное участие и ценные отзывы.





2. Члены сообщества Web3 представляют вашу целевую аудиторию.

Когда вы создаете целенаправленное сообщество Web3, вы объединяете людей, которые хотят решить общую проблему. Эти целеустремленные участники также будут представлять вашу целевую аудиторию.





Таким образом, их объединение будет способствовать обмену информацией и идеями. Они также будут участвовать в обмене идеями посредством создания решений, что обеспечивает поддержку разработчиков и дает ценную обратную связь для улучшения продукта.





Вот пример.





Вначале у соучредителей Ethereum была только идея создать децентрализованный мировой компьютер для DApps и не более того. Посредством первичного предложения монет (ICO) они объединили людей, которым не нравится централизованная модель web2.





За прошедшие годы это сообщество целеустремленных сторонников Эфириума превратило блокчейн из просто расплывчатой идеи в нечто, что решает реальные проблемы посредством обмена идеями и информацией.





Это никогда не было бы возможно, если бы у сообщества были другие цели.





3. Сообщество Web3 способствует принятию и масштабированию проекта

Позвольте мне еще раз задать вам эти вопросы:





Выживет ли Биткойн без специального биткойн-сообщества на заре криптовалюты?





А что насчет Эфириума? Юнисвоп? А все известные продукты и услуги web3?





Успех упомянутых проектов web3 и других стал возможен благодаря вкладу членов их сообщества.





Биткойн был бесполезен с самого начала. Итак, проект провалился бы, если бы не было целеустремленных людей, поверивших в видение Сатоши Накамото. То же самое было с Ethereum, UniSwap и другими.





Таким образом, целенаправленное сообщество Web3 будет работать над расширением проекта, поддержанием сети и увеличением сетевых эффектов. И это будет эффективно стимулировать внедрение и развитие экосистемы.





Более того, поскольку они верят, что работают на общее благо, члены сообщества обычно проявляют энтузиазм и становятся послами проекта.





В результате они распространяют информацию о проекте по различным каналам, воспитывают и превращают новичков в защитников, а также обеспечивают сосредоточенность разговоров на проекте и развитии сообщества.





4. Используйте коллективную силу

Есть такая известная поговорка: «Двое лучше, чем один».









В литературном смысле в этом сила сообщества web3.





Сообщество web3 поможет вам использовать коллективную силу. Объединение десятков тысяч увлеченных, преданных своему делу и творческих людей, сосредоточенных на общей цели, увеличивает шансы на успех.





Итак, сообщество Web3 — это источник опыта и энтузиазма — два важных навыка, необходимых для роста и инноваций. Если ваше сообщество устоялось (т.е. ориентировано на достижение цели, а не на деньги), оно станет питательной средой для идей, которые бросят вызов статус-кво.





Что стимулирует рост сообщества в Web3?

Создание сообщества Web3 — это одно; превратить его в проект мирового класса – это другое. Успешные проекты web3 не ограничиваются созданием сообщества — они стремятся превратить свое сообщество в известное имя.





Цель — не просто создать сообщество, но и расширить охват.





Вот что стимулирует рост сообществ Web3.





1. Чувство общности





Проверенный способ расширить ваше сообщество — превратить членов сообщества в послов. Один из способов добиться этого – инклюзивность и многообразие: превратить их в защитников, позволив им запачкать руки.





Чтобы обеспечить инклюзивность и разнообразие, будьте прозрачными в управлении, принятии решений и распределении вознаграждений. Уровень прозрачности деятельности сообщества и процесса принятия решений поможет укрепить близость между членами сообщества.





2. Вовлеченность и вклад

Чем активнее ваше сообщество, тем больше людей захотят присоединиться. Поэтому поощряйте дискуссии, обмен идеями и взаимопомощь, чтобы способствовать развитию страсти и близости к сообществу.





Когда выгода от участия в сообществе превышает ставки, люди всегда захотят быть его частью. И они будут участвовать не только в этом, но и пригласят своих друзей присоединиться к ним.





Сделайте свое сообщество интересным, организовав звонки и чаты с лидерами мнений и влиятельными лицами, разрабатывая образовательные ресурсы, повышая осведомленность о проекте web3, а также стимулируя участие и вклад. Кроме того, организуйте разделы AMA (Спросите меня что-нибудь) для повышения прозрачности. Благодаря этому людям будет интересно стать частью вашего сообщества.





Стимулируя членов сообщества к участию и вкладу, будьте осторожны с манипуляциями. Убедитесь, что вознаграждения направлены на участие/развитие проекта, развитие навыков и решение проблем.





3. Общий интерес

Сообщество Web3 — это собрание людей с общими интересами и целями. Тот факт, что он децентрализован, не означает, что у него не должно быть чувства цели и направления.





Посетите сообщество Ethereum.





Члены работали над достижением общей цели — децентрализованного Интернета, в котором никакое централизованное сотрудничество ничего не контролирует. Несмотря на то, что цель еще далека, они продолжают идти к ней и не заботятся о том, где они находятся.





Члены вашего сообщества должны иметь единомышленники. Убедитесь, что у вас есть четкое описание вашей цели, видения и цели с самого начала. Этим вы привлекаете в сообщество только тех, кто хочет решить ту же проблему, что и вы.





Более того, люди с общими интересами и целями будут вкладывать свое время и деньги в их достижение. Сообщество, состоящее из людей с общими целями и интересами, почувствует себя состоявшимся, когда они их достигнут.





4. Модерация (лидерство и управление сообществом)

Модерация имеет решающее значение для поддержания активного и процветающего сообщества. Чтобы развивать свое сообщество, вам необходимо поддерживать его безопасность и гостеприимство по отношению к другим. Позитивная среда поощряет участие, что, в свою очередь, ведет к росту.





Итак, у сообщества должен быть модератор, который следит за тем, чтобы обсуждения основывались на целях, задачах и интересах сообщества. Должны быть правила и активная модерация, чтобы не допустить разрушения сообщества злоумышленниками.





Комьюнити-менеджер также должен проявлять инициативу. Взаимодействуйте с участниками, модерируйте обсуждения и предоставляйте техническую поддержку для немедленного решения проблем.





Как расширить сообщество Web3

Сообщество Web3 изменило маркетинг. Рост сообщества стал основой многих стратегий бизнес-маркетинга. Проекты с большим, заинтересованным и целеустремленным сообществом имеют наибольшую вероятность победы.





Почему? Потому что сообщество — король.





Итак, если вам нужно создать процветающее сообщество, но вы не знаете, как это сделать, вот как.





1. Понимание культуры Web3

Создание сообщества Web3 требует от вас понимания того, что влечет за собой Web3. Если вы не являетесь частью сообщества Web3, возможно, вы не сможете ужиться в этой отрасли. Культура Web3 другая. И чтобы обойтись, нужно понять, что здесь работает.





Итак, изучите основы сообществ Web3. Разбираться в лексике и знать нюансы отрасли. Этот сектор является высокотехнологичным сектором. Здесь важны мемы, а это значит, что для привлечения единомышленников, ориентированных на web3, вы должны ориентироваться на то, что они хотят и понимают.





Добавьте индивидуальности и чувства юмора и проявите творческий подход. Если вы не знаете, что делать, подсмотрите, что делают другие известные сообщества, и поучитесь у них. Благодаря этому вы сможете создать сообщество единомышленников, которые станут евангелистами и сделают все возможное для развития бренда web3.





2. Ваша цель и задачи

Создание сообщества Web3 похоже на начало нового бизнеса: вам нужны цель и задачи.





Хотите разработать усовершенствованный межсетевой протокол? Вы работаете над улучшенной безопасностью для Web3? Вы создаете децентрализованное приложение или работаете над расширением экосистемы? Над чем бы вы ни работали, дайте знать членам вашего сообщества с самого начала.





Будьте прозрачны во всем. Расскажите своему сообществу, что у вас есть и что вы делаете. Разработайте формулировку миссии, ориентированную на сообщество. Разработайте измеримую цель. Внедрите совместный и децентрализованный подход к своему проекту. Особое внимание следует уделять прозрачности, доверию и активному участию.





Если вы создаете сообщество Web3, вы не можете просто сформулировать цель и задачу в частном порядке и ожидать, что все примут ваше решение. Сообщество web3 никогда не согласится с единоличным решением.





Если вы создаете сообщество Web3, вы не можете просто сформулировать цель и задачу в частном порядке и ожидать, что все примут ваше решение. Сообщество web3 никогда не согласится с единоличным решением.





Убедитесь, что вы подчеркиваете прозрачность, принятие решений сообществом и доверие. Совместите цель сообщества с целью продукта. Ставьте цели SMART (простые, измеримые, достижимые, реалистичные и своевременные). И иметь ключевые показатели эффективности для измерения вашего роста.





3. Создайте присутствие и впечатление, создавая публичное впечатление

Прозрачность важна. Web3 не похож на Web2.





Проекты Web3 обычно представляют собой проекты с открытым исходным кодом. Чем быстрее вы это примете, тем лучше будет для вашего сообщества. Вы не просто сообщаете о своем прогрессе сообществу. Вы создаете присутствие и впечатление — вы строите публично.





Делитесь своей дорожной картой и время от времени сообщайте о своих вехах. Помимо установления доверия к вашему сообществу, публичное строительство требует от ваших разработчиков ответственности.





Более того, когда вы строите публично, ваше сообщество чувствует себя вовлеченным в проект, даже если оно не вносит вклад в процессы разработки. Просто обмен отзывами и наблюдение за их реализацией будет мотивировать их принять участие.





Поэтому, создавая публично, делитесь регулярными обновлениями, отчетами, вехами разработки и важными новостями. Общение не должно быть односторонним, поэтому создайте механизмы обратной связи (такие как разделы AMA («Спроси меня что-нибудь»), виртуальные встречи, хакатоны, конференции и опросы), чтобы укреплять отношения и давать участникам чувство причастности.





Не просто просите обратную связь; реализовать обратную связь. А если вы не можете реализовать обратную связь, сообщите им причину.





Наконец, то, что вам сказали строить публично, не означает, что вы должны выдавать свое конкурентное преимущество. Общайтесь, но не переусердствуйте.





4. Привлекайте и удерживайте участников

Создать идеальное сообщество Web3 — это здорово, но недостаточно. Вам необходимо привлекать и удерживать новых участников в своем сообществе. Один из способов сделать это — повысить уровень активности.





Сотрудничество здесь имеет большое значение. Когда вы только начинаете, вам нужен авторитет. Один из способов сделать это — сотрудничать с авторитетными сообществами, влиятельными лицами и проектами.





Этот тип стратегического сотрудничества расширяет ваш охват соответствующей аудитории. Помнить! Публичное строительство здесь имеет решающее значение. Поддерживайте активное присутствие в социальных сетях. Участвуйте в соответствующих обсуждениях, часто делитесь обновлениями, курируйте и делитесь интересным контентом, а также организуйте мероприятия. В целом, создавайте ажиотаж и ажиотаж вокруг своего сообщества и проекта с помощью стратегических маркетинговых кампаний.





Наконец, позвольте вашей аудитории стать частью вашей команды. Предоставляйте персонализированный опыт на основе предпочтений участников. Ваше сообщество должно представлять собой инициативу, возглавляемую членами. Благодаря этому вы можете способствовать формированию позитивной и инклюзивной культуры. И выработайте сильное чувство общих ценностей.





5. Определите каналы связи, инструменты и стратегию вашего сообщества Web3.

Сообщество web3 является глобальным, т. е. это онлайн-сообщество, работающее круглосуточно и без выходных, 365 дней.





К тому же, он состоит из людей из разных часовых поясов. Итак, всегда помните об этом, когда вы планируете свою коммуникационную стратегию Web3. Вы не захотите предоставлять поддержку для определенного часового пояса и оставлять без внимания другие. Или попросите вашу команду разработчиков выйти из системы из-за национального праздника в стране.





Вы хотите быть инклюзивным и включать всех членов вашего сообщества из разных часовых поясов в свою стратегию для правильного общения и инклюзивности.





В web3 есть три популярных канала общения: X(Twitter) , Discord и Telegram . Социальные сети, которые вы выбираете в качестве основного канала связи, зависят от вашей коммуникационной стратегии и того, чего вы хотите достичь. Подумайте, какой канал будет работать для вашего общения и где вы хотите, чтобы члены вашего сообщества собирались.





При создании вашей коммуникационной стратегии:





Отдавайте предпочтение навигации и простоте использования.

Создавайте закрепленные чаты и распределяйте свое общение по уровням

Создавайте подгруппы на основе жизненно важного общения в каналах.

Создавайте определенные группы по интересам, и пусть ваши участники смогут легко находить то, что они ищут.

В целом, убедитесь, что ваш процесс адаптации прост; и канал сообщества хорошо организован





6. Поддерживайте свое сообщество Web3

Создание и удержание членов сообщества недостаточны для успеха вашего сообщества Web3 — вам необходимо поддерживать сообщество.





Один из способов сделать это — стимулировать ваше сообщество. Распределяйте поощрения преданным и активным членам сообщества, чтобы мотивировать их делать больше.





Но учтите, что стимулы – это палка о двух концах. Они могут как поддержать, так и разрушить ваше сообщество. Если все сделано правильно, ваше сообщество будет естественным образом расти более быстрыми темпами. И если все сделано неправильно, это быстрее уничтожит сообщество, чем вирус.





Обеспечьте правильную стратегию распределения токенов, чтобы стимулировать первых пользователей и участников проекта. Правильная токеномика улучшит инициативы по построению сообщества. А если все сделано неправильно, это может привлечь мошенников, которые будут обманывать систему.





Убедитесь, что ваше распространение токенов помогает поддерживать ваше сообщество. Внедрить механизмы управления, которые способствуют устойчивости. Представляйте функции, события и инициативы, которые расширяют возможности членов вашего сообщества и мотивируют на долгосрочную устойчивость.





При разработке токеномики учитывайте распределение токенов, инфляцию и механизмы, позволяющие отбиваться от мошенников и вознаграждать лояльных и первых членов сообщества. Используйте графики передачи прав и блокировку токенов, чтобы не допустить тех, кто хочет получить быстрые деньги.





Составьте план и предскажите свои потребности в токенах через два-пять лет. Вы не хотите потратить весь запас токенов в первый год. В целом, распространение ваших токенов должно работать на благо вашего сообщества.





Заключение

Создание сообщества Web3 — это предприятие, требующее усилий, упорного труда и осторожности.





Web3 только развивается, поэтому будьте непредвзяты в принятии решений. Работайте согласно этому руководству, но ищите новые тенденции и адаптируйтесь к ним.





В целом, будьте адаптируемы, принимайте перемены и продолжайте учиться. Web3 быстро развивается, и изменения всегда постоянны.





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