762 lecturas

Desde las métricas hasta el significado: por qué la satisfacción del cliente es la medida final de la calidad

by
byNoda@noda

Noda is a global Open Banking platform.

2025/08/15
featured image - Desde las métricas hasta el significado: por qué la satisfacción del cliente es la medida final de la calidad
    Speed
    Voice
Noda
    byNoda@noda

    Noda is a global Open Banking platform.

    Story's Credibility
    Opinion piece / Thought Leadership

About Author

Noda HackerNoon profile picture
Noda@noda

Noda is a global Open Banking platform.

Read my stories

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

programming#software-development#quality-assurance#user-experience#agile-testing-strategies#customer-satisfaction#noda#customer-support-metrics#good-company

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories