Cómo reducir el estrés y prevenir el agotamiento creativo

La pregunta de si estás estresado o no suele ser difícil de responder. El estrés no siempre se manifiesta y puede tomar la forma de un sentimiento abrumador de que algo no está bien en su vida. Cuando se siente así, es hora de tomar medidas para prevenir el agotamiento y el estrés antes de que sucedan.





El agotamiento es algo que afecta a todos, sin importar la experiencia que tengas o el puesto que ocupes en la industria del diseño. Para ser honesto, luchar contra el agotamiento es algo en lo que tengo que trabajar constantemente.





Las razones de la sensación de agotamiento pueden ser diferentes: trabajar muchas horas, descuidar la salud física o mental, obsesión por la productividad o falta de crecimiento profesional. Hay muchos informes recientes sobre el bienestar y el agotamiento de los empleados específicamente y todos coinciden en que los niveles de estrés han aumentado considerablemente, con un gran aumento durante la pandemia.





Uno de los aspectos desafiantes del agotamiento es que a menudo conduce a una espiral descendente de depresión y desinterés, lo que lo hace cada vez más difícil de superar. Por eso, cuidar nuestra salud mental debe ser siempre una prioridad máxima, especialmente cuando se trata de evitar el agotamiento. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de gestionarlo eficazmente? Aquí hay algunos consejos que me han funcionado a lo largo de los años.

Haz tiempo para ti

Una de las cosas más importantes que puede hacer por usted mismo es reservar tiempo para relajarse. Si no tienes pasatiempos o intereses fuera del trabajo, vale la pena invertir algo de tiempo en encontrarlos. Tener algo que esperar fuera de la oficina ayudará a reducir los niveles de estrés y posiblemente a prevenir el agotamiento.





El ejercicio regular también es una excelente manera de cuidar el cuerpo y la mente, lo que también ayudará a mantener el estrés bajo control. Pruebe diferentes tipos hasta que encuentre uno que funcione mejor para usted: el gimnasio y el levantamiento de pesas no son la única forma de hacer ejercicio. Comer bien y dormir lo suficiente cada noche también ayudará a mantener bajos los niveles de estrés. Su salud y bienestar realmente deberían ser la prioridad número uno. Nadie no puede cuidar de ti y todo lo demás realmente puede esperar.

Ordena tu calendario

Para ayudar a prevenir el estrés y el agotamiento, realmente necesita ordenar su calendario. Comience simplificando su agenda y protegiendo su tiempo.





Mire su calendario y, para cada reunión, pregúntese: ¿tengo que estar presente? ¿Agrego valor estando ahí? A menudo la respuesta es no y simplemente nos sentamos en la reunión para reunir el contexto. Y en muchos casos, basta con leer notas/grabaciones de reuniones o recurrir a su socio de producto. Cada reunión requiere el doble de tu tiempo de concentración porque tienes que cambiar de contexto; intenta cancelar tantas como sea posible.





Asegúrese de tener tiempo de diseño protegido reservado cada semana; yo diría que al menos dos días completos en los que no se haga nada más que hacer el trabajo de diseño cabeza abajo. Si esto no es posible en este momento debido a limitaciones de la carga de trabajo u otros factores fuera de su control, intente hacerlo lo antes posible cuando las cosas no estén tan ocupadas.

Aprende a decir no'

Como diseñador, no es tu trabajo hacer felices a todos. No tiene tiempo ni recursos ilimitados, así que tenga en cuenta las prioridades comerciales al tomar decisiones sobre cómo emplea su tiempo. Hágase preguntas como: "¿Qué impacto tendría esta tarea en mi equipo?" o “¿Cómo beneficiará esto a nuestra empresa?”. Esto puede ayudar a determinar si vale la pena o no asumir tareas adicionales en este momento. También es muy importante no sentirse culpable por decir que no.





Si hay muchas solicitudes pequeñas, intente establecer horarios de oficina de diseño para que todos sepan cuándo deben pedir ayuda en lugar de tener gente llamando constantemente a la puerta con preguntas cada vez que necesitan hacer algo de inmediato.





Pregúntese siempre a usted mismo y a sus socios multifuncionales en qué deberían dedicar su tiempo. Descubra qué tareas son importantes y cuáles pueden esperar hasta más tarde. Reserve tiempo cada día para esas tareas importantes y cumpla con ese horario. Es muy fácil distraerse y ser arrastrado en diferentes direcciones, así que siempre vuelva a las prioridades.

Recuerda desconectarte

Considere tomar descansos lejos de su escritorio. Una caminata corta puede ayudar a despejar la mente y recargar tus niveles de energía. Si es posible, intenta cambiar de lugar de trabajo de vez en cuando: mudarte a otro lugar de la oficina o incluso trabajar desde casa durante unos días; esto también le dará a tu cerebro la variedad que tanto necesita. Siempre que tenga tiempo, considere dar una caminata corta alrededor de la cuadra o incluso simplemente sentarse afuera por un rato para que el aire fresco le ayude a aclarar su mente.





Si se siente abrumado por el trabajo y estresado por los plazos, tómese diez minutos para relajarse. Medita o haz algunos ejercicios de respiración profunda para calmar tu mente y tu cuerpo. Existen muchas aplicaciones que ofrecen sesiones de meditación guiada, así como ejercicios sencillos que pueden ayudarte a concentrarte en la respiración o a la cuenta regresiva desde diez. ¡Prueba una! Puede parecer demasiado simple para que funcione, pero dedicar solo cinco minutos al día realmente puede cambiar la forma en que reacciona ante el estrés.





Y como afirma Andrew D. Huberman: se ha demostrado que una siesta de 10 a 20 minutos o NSDR (descanso profundo sin dormir) reponen la energía física y aumentan la función cognitiva. NSDR, sin embargo, también aumenta la dopamina estriatal y mejora la capacidad de relajación autodirigida, lo que a su vez mejora el sueño.

Conéctate con otros

Sin duda, el aislamiento puede contribuir al estrés y al agotamiento. Tener una red de apoyo sólida es esencial para mantener una buena salud mental. Tómese el tiempo para conectarse con su familia y amigos. A veces puede ser difícil encontrar suficiente tiempo y espacio para hacerlo, pero asegúrese de darle la prioridad suficiente.





Además de conectarse con familiares y amigos, también es importante construir una red dentro de la comunidad de diseño. Unirse a grupos de diseño o asistir a eventos de la industria puede generar un sentido de comunidad y ofrecer oportunidades para aprender de los demás. Al conectarse con otros diseñadores, puede descubrir nuevas técnicas o herramientas que lo ayudarán a trabajar de manera más eficiente o creativa.





En última instancia, la clave es priorizar la construcción y el mantenimiento de conexiones sólidas con los demás. Al fomentar estas relaciones, puede construir un sistema de apoyo que lo ayudará durante los altibajos de su carrera.

Establecer metas realistas

Uno de los mayores factores estresantes para las personas trabajadoras y motivadas es tener expectativas poco realistas. ¡No debes esperar que puedas hacer todo a la perfección, o incluso que puedas hacerlo todo! Esto puede generar sentimientos de fracaso, lo que luego genera más estrés y agotamiento.





También es importante no planificar demasiado y ser realista. Cuando estamos estresados y con exceso de trabajo, es fácil para nosotros quedar atrapados en nuestras propias cabezas sobre lo que debemos hacer a continuación, ¡y siempre habrá más de una cosa que debemos hacer a continuación! Intente tomarse un tiempo libre de la planificación para poder concentrarse en hacer las cosas en lugar de estresarse por ellas más adelante cuando aún no se hayan hecho.

Es muy importante tomar medidas para prevenir el agotamiento y el estrés, que pueden conducir a una espiral de depresión y desinterés. Con el aumento de los niveles de estrés, es más importante que nunca cuidar nuestra salud mental. Si nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, ordenamos nuestro calendario, aprendemos a decir no y nos alejamos de nuestros escritorios, podemos gestionar el estrés de forma eficaz. Recuerde, nuestra salud y bienestar siempre deben ser la máxima prioridad, y está bien tomar descansos para recargar nuestros niveles de energía y mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.





