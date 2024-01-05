如何减轻压力并防止创意倦怠

您是否有压力的问题通常很难回答。压力并不总是会让人知道，它可能会以一种压倒性的感觉的形式出现，让你觉得生活中有些事情不对劲。当您有这种感觉时，就应该采取行动，预防倦怠和压力的发生。





职业倦怠会影响每个人，无论您的经验有多么丰富，或者您在设计行业中担任什么职位。老实说，与倦怠作斗争是我必须不断努力的事情。





造成倦怠感的原因可能各有不同：长时间工作、忽视身心健康、痴迷于生产力或缺乏职业发展。最近有许多关于员工福祉和职业倦怠的报告，他们都一致认为压力水平大大增加，在大流行期间压力水平大幅上升。





倦怠的挑战性之一是，它常常导致抑郁和不感兴趣的螺旋式下降，使其变得越来越难以克服。因此，照顾我们的心理健康应该始终是重中之重，尤其是在避免倦怠方面。但我们如何才能确保有效管理呢？以下是多年来对我有用的一些技巧。

为自己腾出时间

您可以为自己做的最重要的事情之一就是腾出时间放松。如果您在工作之外没有任何爱好或兴趣，那么值得花一些时间去寻找一些。在办公室之外有一些值得期待的事情将有助于减轻压力水平，并可能防止倦怠。





定期锻炼也是照顾身心的好方法，这也有助于控制压力。尝试不同的运动方式，直到找到最适合您的运动方式——健身房和举重并不是唯一的锻炼方式。良好的饮食和每晚充足的睡眠也有助于降低压力水平。您的健康和福祉确实应该是第一要务。没有人可以照顾你，其他的一切真的可以等待。

整理你的日历

为了防止压力和倦怠，您确实需要整理您的日历。首先简化您的日程安排并保护您的时间。





查看你的日历，每次会议时问问自己——我需要参加吗？我在那里可以增加价值吗？通常答案是否定的，我们只是坐在会议上收集背景信息。在许多情况下，阅读会议记录/录音或依靠您的产品合作伙伴就足够了。每次会议都会占用您两倍的专注时间，因为您必须切换上下文 - 尝试取消尽可能多的会议。





确保每周留出受保护的设计时间，我想说至少有整整两天，除了埋头设计工作之外没有其他事情发生。如果由于工作量限制或其他您无法控制的因素而目前无法做到这一点，那么请尝试在事情不那么繁忙时尽快实现这一点。

学会说“不”

作为一名设计师，让每个人都满意不是你的工作。您没有无限的时间或资源，因此在决定如何度过时间时，请牢记业务优先级。问自己这样的问题：“这项任务会对我的团队产生什么影响？”或“这对我们公司有何好处？”。这可以帮助确定目前是否值得承担额外的任务。同样重要的是不要因为拒绝而感到内疚。





如果有很多小请求，请尝试设置设计办公时间，以便每个人都知道何时应该寻求帮助，而不是让人们在需要立即完成某件事时不断地敲门提出问题。





始终问问自己和跨职能合作伙伴应该把时间花在什么事情上。弄清楚哪些任务很重要，哪些任务可以稍后再做。每天为这些重要任务留出时间并遵守该时间表。很容易分心并被拉向不同的方向，所以一定要回到优先事项上。

记得断开连接

考虑离开办公桌休息一下。短暂的步行可以帮助头脑清醒并补充能量。如果可能的话，尝试经常改变你的工作地点——搬到办公室的另一个地方，甚至在家工作几天，这也会给你的大脑带来一些急需的多样性。只要有时间，就可以考虑绕着街区散散步，甚至只是在外面坐一会儿，呼吸新鲜空气，帮助头脑清醒。





如果您因工作而感到不知所措，并因截止日期而感到压力，请花十分钟放松一下。冥想或做一些深呼吸练习来平静你的身心。有很多应用程序提供指导冥想课程以及简单的练习，可以帮助您专注于呼吸或从十开始倒数 - 尝试一下！这听起来可能太简单了，但每天只需花五分钟就可以真正改变你对压力的反应方式。





正如 Andrew D. Huberman 所说： 10-20 分钟的小睡或 NSDR（非睡眠深度休息）已被证明可以补充身体能量并增强认知功能。然而，NSDR 也会增加纹状体多巴胺并提高自我定向放松能力，从而改善睡眠。

与他人联系

孤立肯定会导致压力和倦怠。拥有强大的支持网络对于保持良好的心理健康至关重要。腾出时间与家人和朋友联系。有时可能很难找到足够的时间和空间来做到这一点，但请确保您将其放在足够高的优先级上。





除了与家人和朋友联系之外，在设计社区内建立网络也很重要。加入设计小组或参加行业活动可以提供社区意识并提供向他人学习的机会。通过与其他设计师联系，您可能会发现新的技术或工具来帮助您更高效或更富有创意地工作。





最终，关键是优先考虑与他人建立和维持牢固的联系。通过培养这些关系，您可以建立一个支持系统，帮助您度过职业生涯的起起落落。

设定切合实际的目标

对于积极努力工作的人来说，最大的压力之一就是抱有不切实际的期望。你不应该期望自己能够完美地完成所有事情，甚至根本不能完成！这可能会导致失败感，进而导致更多的压力和倦怠。





同样重要的是不要计划太多，要现实。当我们压力过大、工作过度时，我们很容易陷入自己的头脑中，思考下一步需要做什么——而且接下来总是有不止一件事需要做！尝试从计划中抽出一些时间，这样你就可以专注于完成事情，而不是在事情还没有完成时再为它们感到压力。

作为设计师如何预防压力和倦怠

采取行动防止倦怠和压力非常重要，因为它们可能导致抑郁和不感兴趣的恶性循环。随着压力水平的增加，照顾我们的心理健康比以往任何时候都更加重要。通过为自己腾出时间、整理日历、学会说不、离开办公桌，我们可以有效地管理压力。请记住，我们的健康和福祉应该始终是重中之重，休息一下以补充能量并保持健康的工作与生活平衡是可以的。





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