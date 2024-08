So reduzieren Sie Stress und verhindern kreatives Burnout

Die Frage, ob man gestresst ist oder nicht, ist oft schwer zu beantworten. Stress macht sich nicht immer bemerkbar und kann die Form eines überwältigenden Gefühls annehmen, dass etwas in Ihrem Leben einfach nicht stimmt. Wenn Sie sich so fühlen, ist es an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, um Burnout und Stress vorzubeugen, bevor sie auftreten.





Burnout betrifft jeden, egal wie erfahren Sie sind oder welche Position Sie in der Designbranche innehaben. Um ehrlich zu sein, muss ich ständig an der Bekämpfung von Burnout arbeiten.





Die Gründe für Burnout-Gefühle können unterschiedlich sein: lange Arbeitszeiten, Vernachlässigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit, Produktivitätswahn oder mangelnde Karriereentwicklung. Es gibt viele aktuelle Berichte über das Wohlbefinden von Mitarbeitern und speziell über Burnout, und alle sind sich einig, dass der Stresspegel stark zugenommen hat, mit einem starken Anstieg während der Pandemie.





Einer der herausfordernden Aspekte von Burnout besteht darin, dass es oft zu einer Abwärtsspirale aus Depression und Desinteresse führt, was es immer schwieriger macht, es zu überwinden. Daher sollte die Sorge um unsere psychische Gesundheit immer oberste Priorität haben, insbesondere wenn es darum geht, Burnout zu vermeiden. Aber wie können wir sicherstellen, dass wir es effektiv verwalten? Hier sind einige Tipps, die mir im Laufe der Jahre geholfen haben.

Nimm dir Zeit für dich selbst

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie für sich selbst tun können, ist, sich Zeit zum Entspannen zu nehmen. Wenn Sie keine Hobbys oder Interessen außerhalb der Arbeit haben, lohnt es sich, etwas Zeit in die Suche zu investieren. Wenn Sie sich außerhalb des Büros auf etwas freuen können, können Sie Stress reduzieren und möglicherweise einem Burnout vorbeugen.





Regelmäßige Bewegung ist auch eine hervorragende Möglichkeit, Körper und Geist zu pflegen und so den Stress unter Kontrolle zu halten. Probieren Sie verschiedene Arten aus, bis Sie diejenige gefunden haben, die am besten zu Ihnen passt – Fitnessstudio und Gewichtheben sind nicht die einzigen Möglichkeiten, Sport zu treiben. Eine gute Ernährung und ausreichend Schlaf jede Nacht tragen ebenfalls dazu bei, den Stresspegel niedrig zu halten. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sollten wirklich oberste Priorität haben. Niemand kann sich nicht um dich kümmern, und alles andere kann wirklich warten.

Räumen Sie Ihren Kalender auf

Um Stress und Burnout vorzubeugen, müssen Sie unbedingt Ihren Kalender aufräumen. Vereinfachen Sie zunächst Ihren Zeitplan und schonen Sie Ihre Zeit.





Sehen Sie sich Ihren Kalender an und fragen Sie sich bei jedem Meeting: Muss ich dort sein? Biete ich einen Mehrwert, indem ich dort bin? Oftmals lautet die Antwort „Nein“ und wir sitzen einfach bei der Besprechung, um den Kontext zu sammeln. Und in vielen Fällen reicht es aus, Besprechungsnotizen/Aufzeichnungen zu lesen oder sich stattdessen an Ihren Produktpartner zu wenden. Jedes Meeting nimmt das Doppelte Ihrer Konzentrationszeit in Anspruch, da Sie den Kontext wechseln müssen – versuchen Sie, so viele wie möglich abzusagen.





Stellen Sie sicher, dass Sie jede Woche geschützte Designzeit einplanen, ich würde sagen, mindestens zwei volle Tage, an denen nichts anderes los ist, als mit dem Kopf nach unten an der Designarbeit zu arbeiten. Wenn dies aufgrund von Arbeitsbelastungen oder anderen Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, derzeit nicht möglich ist, versuchen Sie, dies so bald wie möglich zu ermöglichen, wenn nicht ganz so viel los ist.

Lerne „Nein“ zu sagen

Als Designer ist es nicht Ihre Aufgabe, alle glücklich zu machen. Sie haben weder unbegrenzte Zeit noch unbegrenzte Ressourcen. Behalten Sie daher Ihre geschäftlichen Prioritäten im Hinterkopf, wenn Sie Entscheidungen darüber treffen, wie Sie Ihre Zeit verbringen. Stellen Sie sich Fragen wie: „Welche Auswirkungen hätte diese Aufgabe auf mein Team?“ oder „Welchen Nutzen bringt dies für unser Unternehmen?“. Dadurch kann festgestellt werden, ob es sich aktuell lohnt, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Es ist auch sehr wichtig, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man Nein sagt.





Wenn es viele kleine Anfragen gibt, versuchen Sie, die Design-Bürozeiten so festzulegen, dass jeder weiß, wann er um Hilfe bitten sollte, anstatt dass ständig Leute mit Fragen an die Tür klopfen, wenn sie sofort etwas erledigen müssen.





Fragen Sie sich und Ihre funktionsübergreifenden Partner immer, womit Sie Ihre Zeit verbringen sollten. Finden Sie heraus, welche Aufgaben wichtig sind und welche auf später warten können. Nehmen Sie sich jeden Tag Zeit für wichtige Aufgaben und halten Sie sich an diesen Zeitplan. Es ist sehr leicht, sich ablenken zu lassen und in verschiedene Richtungen gezogen zu werden. Konzentrieren Sie sich also immer wieder auf Ihre Prioritäten.

Denken Sie daran, die Verbindung zu trennen

Erwägen Sie, Pausen abseits Ihres Schreibtisches einzulegen. Ein kurzer Spaziergang kann helfen, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken. Versuchen Sie, wenn möglich, von Zeit zu Zeit Ihren Arbeitsplatz zu wechseln – ziehen Sie an einen anderen Ort im Büro oder arbeiten Sie sogar ein paar Tage von zu Hause aus, das gibt Ihrem Gehirn auch die dringend benötigte Abwechslung. Wann immer Sie Zeit haben, können Sie einen kurzen Spaziergang um den Block unternehmen oder einfach eine Weile draußen sitzen, damit die frische Luft Ihren Kopf freibekommt.





Wenn Sie sich von der Arbeit überfordert und von Deadlines gestresst fühlen, nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit zum Entspannen. Meditieren Sie oder machen Sie einige Atemübungen, um Ihren Geist und Körper zu beruhigen. Es gibt viele Apps, die geführte Meditationssitzungen sowie einfache Übungen anbieten, die Ihnen helfen können, sich auf Ihren Atem zu konzentrieren oder von zehn herunterzuzählen – probieren Sie eine aus! Das hört sich vielleicht zu einfach an, aber wenn man sich jeden Tag nur fünf Minuten Zeit nimmt, kann sich die Art und Weise, wie man auf Stress reagiert, wirklich verändern.





Und wie Andrew D. Huberman feststellt: Es hat sich gezeigt , dass ein 10–20-minütiges Nickerchen oder NSDR (Non-Sleep-Deep-Rest) die körperliche Energie wieder auffüllt und die kognitiven Funktionen steigert. NSDR erhöht jedoch auch striatales Dopamin und verbessert die Fähigkeit zur selbstgesteuerten Entspannung, was wiederum den Schlaf verbessert.

Verbinde dich mit anderen

Isolation kann durchaus zu Stress und Burnout beitragen. Ein starkes Unterstützungsnetzwerk ist für die Aufrechterhaltung einer guten psychischen Gesundheit unerlässlich. Nehmen Sie sich Zeit, um mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt zu treten. Manchmal kann es schwierig sein, genügend Zeit und Raum dafür zu finden, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Priorität hoch genug einräumen.





Neben dem Kontakt mit Familie und Freunden ist es auch wichtig, ein Netzwerk innerhalb der Design-Community aufzubauen. Der Beitritt zu Designgruppen oder der Besuch von Branchenveranstaltungen kann ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln und die Möglichkeit bieten, von anderen zu lernen. Durch den Kontakt mit anderen Designern entdecken Sie möglicherweise neue Techniken oder Werkzeuge, die Ihnen helfen, effizienter und kreativer zu arbeiten.





Letztendlich liegt der Schlüssel darin, dem Aufbau und der Aufrechterhaltung starker Verbindungen zu anderen Priorität einzuräumen. Indem Sie diese Beziehungen pflegen, können Sie ein Unterstützungssystem aufbauen, das Ihnen durch die Höhen und Tiefen Ihrer Karriere hilft.

Setzen Sie sich realistische Ziele

Einer der größten Stressfaktoren für motivierte, fleißige Menschen sind unrealistische Erwartungen. Sie sollten nicht erwarten, dass Sie alles perfekt oder gar nicht können! Dies kann zu Versagensgefühlen führen, die wiederum zu mehr Stress und Burnout führen.





Wichtig ist auch, nicht zu viel zu planen und realistisch zu sein. Wenn wir gestresst und überarbeitet sind, geraten wir leicht in Gedanken darüber, was wir als nächstes tun müssen – und es wird immer mehr als eine Sache geben, die als nächstes erledigt werden muss! Versuchen Sie, sich eine Auszeit von der Planung zu nehmen, damit Sie sich darauf konzentrieren können, Dinge zu erledigen, anstatt sich später darüber Gedanken zu machen, wenn sie noch nicht erledigt sind.

Wie man als Designer Stress und Burnout vorbeugt

Es ist sehr wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um Burnout und Stress vorzubeugen, die zu einer Abwärtsspirale aus Depression und Desinteresse führen können. Angesichts des zunehmenden Stressniveaus ist es wichtiger denn je, auf unsere geistige Gesundheit zu achten. Indem wir uns Zeit für uns selbst nehmen, unseren Kalender aufräumen, lernen, Nein zu sagen und uns von unseren Schreibtischen entfernen, können wir Stress effektiv bewältigen. Denken Sie daran, dass unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden immer oberste Priorität haben sollten und es in Ordnung ist, Pausen einzulegen, um neue Energie zu tanken und eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten.





