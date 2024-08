Como reduzir o estresse e prevenir o esgotamento criativo

A questão de saber se você está estressado ou não costuma ser difícil de responder. O estresse nem sempre se manifesta e pode assumir a forma de uma sensação avassaladora de que algo simplesmente não está certo em sua vida. Quando você se sente assim, é hora de agir para prevenir o esgotamento e o estresse antes que eles aconteçam.





Burnout é algo que afeta a todos, não importa quão experiente você seja ou qual posição ocupe na indústria do design. Para ser honesto com você, lutar contra o esgotamento é algo em que tenho que trabalhar constantemente.





As razões para a sensação de esgotamento podem ser diferentes: trabalhar muitas horas, negligenciar a saúde física ou mental, obsessão pela produtividade ou falta de crescimento na carreira. Existem muitos relatórios recentes sobre o bem-estar e o esgotamento dos funcionários, especificamente, e todos concordam que os níveis de estresse aumentaram muito, com um grande aumento durante a pandemia.





Um dos aspectos desafiadores do esgotamento é que ele muitas vezes leva a uma espiral descendente de depressão e desinteresse, tornando-o cada vez mais difícil de superar. Por isso, cuidar da nossa saúde mental deve ser sempre uma prioridade, principalmente quando se trata de evitar o esgotamento. Mas como podemos garantir que o gerimos de forma eficaz? Aqui estão algumas dicas que funcionaram para mim ao longo dos anos.

Reserve um tempo para você

Uma das coisas mais importantes que você pode fazer por si mesmo é reservar um tempo para relaxar. Se você não tem hobbies ou interesses fora do trabalho, vale a pena investir algum tempo para encontrar alguns. Ter algo pelo qual ansiar fora do escritório ajudará a reduzir os níveis de estresse e possivelmente a prevenir o esgotamento.





O exercício regular também é uma excelente forma de cuidar do corpo e da mente, o que também ajuda a manter o estresse sob controle. Experimente diferentes tipos até encontrar aquele que funciona melhor para você – academia e levantamento de peso não são as únicas formas de se exercitar. Comer bem e dormir o suficiente todas as noites também ajudará a manter os níveis de estresse baixos. Sua saúde e bem-estar realmente deveriam ser a prioridade número um. Ninguém pode cuidar de você e todo o resto pode esperar.

Organize seu calendário

Para ajudar a prevenir o estresse e o esgotamento, você realmente precisa organizar sua agenda. Comece simplificando sua agenda e protegendo seu tempo.





Olhe para o seu calendário e pergunte-se a cada reunião: preciso estar lá? Acrescento valor estando lá? Muitas vezes a resposta é não, e apenas sentamos na reunião para entender o contexto. E, em muitos casos, ler notas/gravações de reuniões ou apoiar-se no seu parceiro de produto é suficiente. Cada reunião ocupa x2 do seu tempo de foco porque você precisa mudar de contexto – tente cancelar o máximo possível.





Certifique-se de ter reservado um tempo de design protegido todas as semanas, eu diria pelo menos dois dias inteiros onde nada mais está acontecendo além de fazer um trabalho de design de cabeça para baixo. Se isso não for possível agora devido a restrições de carga de trabalho ou outros fatores além do seu controle, tente fazer isso acontecer o mais rápido possível, quando as coisas não estiverem tão ocupadas.

Aprenda a dizer 'não'

Como designer, não é sua função deixar todo mundo feliz. Você não tem tempo ou recursos ilimitados, portanto, tenha em mente as prioridades de negócios ao tomar decisões sobre como gastar seu tempo. Faça a si mesmo perguntas como: “Que impacto essa tarefa teria na minha equipe?” ou “Como isso beneficiará nossa empresa?”. Isso pode ajudar a determinar se vale ou não a pena realizar tarefas adicionais no momento. Também é muito importante não se sentir culpado por dizer não.





Se houver muitas solicitações pequenas, tente definir o horário comercial do design para que todos saibam quando devem pedir ajuda, em vez de ter pessoas batendo constantemente na porta com perguntas sempre que precisam de algo feito imediatamente.





Sempre pergunte a si mesmo e a seus parceiros multifuncionais em que você deveria gastar seu tempo. Descubra quais tarefas são importantes e quais podem esperar para mais tarde. Reserve um tempo todos os dias para essas tarefas importantes e siga esse cronograma. É muito fácil se distrair e ser levado em direções diferentes, então sempre volte às prioridades.

Lembre-se de desconectar

Considere fazer pausas longe de sua mesa. Uma curta caminhada pode ajudar a limpar a mente e recarregar os níveis de energia. Se possível, tente mudar o local de trabalho de vez em quando – mudar para outro local no escritório ou até mesmo trabalhar em casa por alguns dias, isso também dará ao seu cérebro a variedade necessária. Sempre que tiver tempo, considere fazer uma curta caminhada ao redor do quarteirão ou até mesmo sentar do lado de fora por um tempo para que o ar fresco possa ajudar a clarear sua cabeça.





Se você está se sentindo sobrecarregado pelo trabalho e estressado pelos prazos, reserve dez minutos para relaxar. Medite ou faça alguns exercícios de respiração profunda para acalmar a mente e o corpo. Existem muitos aplicativos que oferecem sessões de meditação guiada, bem como exercícios simples que podem ajudá-lo a se concentrar na respiração ou na contagem regressiva até dez – experimente um! Pode parecer simples demais para funcionar, mas dedicar apenas cinco minutos por dia pode realmente mudar a maneira como você reage ao estresse.





E como afirma Andrew D. Huberman: foi demonstrado que um cochilo de 10 a 20 minutos ou NSDR (Non-Sleep-Deep-Rest) reabastece a energia física e aumenta a função cognitiva. O NSDR, no entanto, também aumenta a dopamina do estriado e melhora a capacidade de relaxamento autodirigido, o que por sua vez melhora o sono.

Conecte-se com outras pessoas

O isolamento pode certamente contribuir para o estresse e o esgotamento. Ter uma forte rede de apoio é essencial para manter uma boa saúde mental. Reserve um tempo para se conectar com sua família e amigos. Às vezes pode ser difícil encontrar tempo e espaço suficientes para fazer isso, mas certifique-se de priorizar isso o suficiente.





Além de se conectar com familiares e amigos, também é importante construir uma rede dentro da comunidade de design. Participar de grupos de design ou participar de eventos do setor pode proporcionar um senso de comunidade e oferecer oportunidades de aprender com outras pessoas. Ao conectar-se com outros designers, você poderá descobrir novas técnicas ou ferramentas para ajudá-lo a trabalhar de forma mais eficiente ou criativa.





Em última análise, a chave é priorizar a construção e manutenção de conexões fortes com outras pessoas. Ao nutrir esses relacionamentos, você pode construir um sistema de apoio que o ajudará nos altos e baixos de sua carreira.

Estabeleça metas realistas

Um dos maiores fatores de estresse para pessoas motivadas e trabalhadoras é ter expectativas irrealistas. Você não deve esperar ser capaz de fazer tudo perfeitamente, ou mesmo fazer tudo! Isso pode levar a sentimentos de fracasso, o que leva a mais estresse e esgotamento.





Também é importante não planejar muito e ser realista. Quando estamos estressados e sobrecarregados, é fácil ficarmos presos em nossas próprias cabeças sobre o que precisa ser feito a seguir - e sempre haverá mais de uma coisa que precisa ser feita a seguir! Tente tirar algum tempo do planejamento para que você possa se concentrar em fazer as coisas, em vez de se estressar com elas mais tarde, quando ainda não foram feitas.

Como prevenir o estresse e o esgotamento como designer

É muito importante tomar medidas para prevenir o esgotamento e o stress, que podem levar a uma espiral descendente de depressão e desinteresse. Com o aumento dos níveis de estresse, é mais importante do que nunca cuidar da nossa saúde mental. Ao reservarmos tempo para nós mesmos, organizarmos nossa agenda, aprendermos a dizer não e nos afastarmos de nossas mesas, podemos gerenciar o estresse de maneira eficaz. Lembre-se, a nossa saúde e bem-estar devem ser sempre uma prioridade máxima, e não há problema em fazer pausas para recarregar os nossos níveis de energia e manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.





