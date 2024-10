¿Cómo afecta una bifurcación criptográfica a sus monedas?

No, no es el utensilio para comer. Estamos hablando aquí de una división, de un camino único que se divide en dos o más. En este caso, en el mundo digital, y para una cadena de criptomonedas en particular. Sin embargo, esto no es exclusivo del mundo de las criptomonedas. De hecho, el acto de “bifurcar” un código es fundamental para cualquier tipo de software de código abierto.





Básicamente, una bifurcación ocurre cuando alguien hace una copia idéntica de un software/código fuente ya existente . En caso de que no lo sepas, las criptomonedas también son software, y la mayoría de ellas son software de código abierto; lo que significa que literalmente cualquiera puede hacer un fork (una copia) de cualquiera de ellos para iniciar su propio proyecto o aplicar nuevas características.





Por otra parte, eso no significa que todos aceptarán esos cambios y usarán esa versión del software o criptomoneda. Pueden existir varias versiones del mismo software independientemente unas de otras y tener sus propios desarrolladores, funciones y comunidades, incluso si comparten una historia temprana.

¿Por qué hacer una bifurcación criptográfica?

En el pasado reciente, una bifurcación solía implicar un cisma en el equipo de desarrollo. Por ejemplo, algunos de los miembros abandonan el proyecto o tienen "diferencias creativas". Actualmente, esto también podría significar eso, pero se espera ampliamente que el software de código abierto pueda bifurcarse de forma predeterminada, sólo para aceptar contribuciones de otros . El software de código abierto es desarrollado principalmente por toda una comunidad de voluntarios y su licencia se puede utilizar y compartir de forma gratuita.





Las criptomonedas suelen caer en el ámbito del software de código abierto. Por ejemplo, Bitcoin, Obyte y Ethereum son de código abierto y de uso gratuito y se pueden “bifurcar” para cualquier propósito, incluso para venderlos. En repositorios como GitHub , cualquiera podría bifurcar un código fuente con un botón. Sin embargo, nuevamente, solo la comunidad (incluidas las billeteras y los intercambios) decide qué versión usar, y esa suele ser la más antigua, mantenida por el equipo original o sus sucesores.









De esta manera, la comunidad de programadores suele utilizar la función "bifurcación" para probar nuevas funciones y hacer propuestas de mejora que los desarrolladores originales aplicarán en la "rama" principal (la versión anterior o principal). Por otro lado, el equipo principal también puede aplicar una bifurcación en la cadena "real", en tiempo real. Esto podría hacerse para solucionar problemas de seguridad o aplicar cambios previamente probados, incluidos la tokenómica, el algoritmo de consenso o los atributos de escalabilidad.





También podría ser un cisma. Esto es lo que pasó para crear Ethereum y Ethereum Classic, y Bitcoin y Bitcoin Cash. Los fundadores y desarrolladores de estas monedas tenían fuertes diferencias ideológicas en ambos casos, por lo que dividieron el software para iniciar sus propios caminos en forma de monedas y cadenas totalmente nuevas.

Bifurcación blanda versus dura

Hay dos tipos principales de bifurcaciones: aplicadas a las criptomonedas. Podrían ser irreversibles (hard forks) o, digamos, “paralelos” (soft forks). Una bifurcación dura implica una divergencia fundamental e irreversible en la cadena, que a menudo requiere que todos los participantes actualicen su software para continuar participando en la red. Esos participantes suelen ser mineros, validadores, nodos, billeteras, intercambios o, en resumen, “grandes jugadores” en lugar de usuarios promedio, que pueden beneficiarse o no de sus proveedores, apenas actualizan sus aplicaciones o no hacen nada.









Este tipo de bifurcación puede dar lugar a la creación de una criptomoneda nueva y separada, con reglas e historia distintas. Por su parte, una bifurcación suave es una actualización más compatible con versiones anteriores que introduce nuevas reglas manteniendo la compatibilidad con el protocolo existente. Entonces, es una actualización "paralela". Los participantes que no hayan actualizado aún pueden interactuar con la red, aunque es posible que no se beneficien de las nuevas funciones. Los nodos actualizados y no actualizados pueden coexistir en la misma red.





Ejemplos de bifurcaciones duras que implican un cisma en sus comunidades son Ethereum Classic (ETC) y Bitcoin Cash (BCH). Pero es importante tener en cuenta que las bifurcaciones duras no siempre conducen a la creación de una nueva moneda. Por ejemplo, Bitcoin (BTC) ha pasado por varias bifurcaciones duras a lo largo de los años para realizar actualizaciones o corregir errores. Uno famoso ocurrió en 2010 , cuando alguien aprovechó una vulnerabilidad para extraer 92 mil millones de BTC (mucho más que el suministro). El hard fork se creó para solucionar ese problema.





Los soft fork también han estado presentes en Bitcoin y otras cadenas. Un ejemplo popular es el Testigo Segregado ( SegWit ) para BTC. Esta es una característica que reorganiza los datos del bloque para ocupar menos espacio y mejorar las transacciones, pero es opcional solicitar nodos.

¿Qué pasa con tus monedas en una bifurcación criptográfica?

Esa es probablemente la pregunta más importante aquí y tiene respuestas fáciles. En una bifurcación suave de criptomonedas, no debería pasarle absolutamente nada a tus monedas. Después de eso, tal vez incluso disfrutes de nuevas funciones. En un hard fork, por otro lado, pueden suceder varias cosas y debes prestarles atención.









En primer lugar, es probable que sus proveedores (billeteras, intercambios, custodios) le recomienden o directamente le prohíban realizar transacciones durante el evento, debido a la inestabilidad de la red en este momento . Esperar y ver es el procedimiento estándar allí: normalmente no es seguro realizar transacciones durante algunas horas.





A continuación, todo podría volver a la normalidad y no pasó nada más, o el hard fork había dado origen a otra cadena y su respectiva moneda. Esto podría ser una buena noticia para usted, porque todo se copia en un hard fork, incluido todo el historial de transacciones y los saldos de los usuarios. En otras palabras, si tuvieras algunos tokens en la cadena A, adquirirías la misma cantidad en la nueva cadena B.





¿Es realmente dinero gratis? Bueno, sí y no. Si el token A estaba valorado en, digamos, $100 por unidad en el momento de la división, eso no significa que el nuevo token B tendrá el mismo precio. Incluso podría no tener precio alguno. Adquirirás la misma cantidad de monedas, pero no del mismo valor, porque ya no son iguales.

Diferentes monedas, diferentes valores

En 2017, cuando un hard fork creó Bitcoin Cash, cada BCH comenzó a comercializarse a alrededor de $300, mientras que BTC tenía un precio de alrededor de $4,000 [CMC]. Entonces, si tenías 1 BTC en el momento de la división, también adquiriste 1 BCH, pero no exactamente $8,000 en fondos. Sólo $300 más, si se negocia la misma semana. El hard fork tampoco implica que tus monedas serán clonadas para siempre en ambas cadenas. Esto sólo sucede una vez, en esa fecha y hora exactas. Si no tenías nada en el momento de la bifurcación, entonces no se multiplicaron las monedas.









Los caminos de ambas monedas han sido definitivamente separados de allí. Bitcoin aplicó SegWit y Bitcoin Cash aumentó el tamaño de sus bloques y sufrió más bifurcaciones y cismas a lo largo de los años. Sus equipos de desarrollo son diferentes, sus hojas de ruta, ideologías, precios y límites de mercado. Tienen diferentes comunidades y su propio conjunto de usuarios. Eso es lo que puede hacer un hard fork.





Sin embargo, los usuarios aún pueden usar ambas monedas, sin elegir entre las dos. Las bifurcaciones de software se crearon para agregar valor, no para quitarlo, y son otra forma importante de descentralización. Tal como dijeron Linus Nyman y Juho Lindman en un artículo al respecto:





“A nivel de software, la bifurcación de código sirve como mecanismo de gobernanza para la sostenibilidad al ofrecer una forma de superar la obsolescencia y el deterioro planificados (...) A nivel comunitario, la bifurcación de código garantiza la sostenibilidad al brindarle a la comunidad una vía de escape: el derecho para iniciar una nueva versión del programa. Finalmente, a nivel de ecosistema, la bifurcación sirve como componente central de la selección natural y como catalizador para la innovación”.





Los tenedores pueden crear diferentes monedas, cadenas y versiones de esas cadenas, pero como dicen, cuantas más, mejor. Al final, la decisión es sólo de los usuarios.

Horquillas en Obyte

Obyte, al ser un gráfico acíclico dirigido (DAG) con un sistema de consenso único, no tiene bifurcaciones suaves. Esto se debe a que no existen actores poderosos que aprueben o desaprueben dichos cambios de protocolo sin el consentimiento de todos los demás usuarios. En lugar de mineros o “validadores”, Obyte cuenta con proveedores de pedidos (OP).





Son usuarios u organizaciones de buena reputación cuyas transacciones sirven como meros puntos de referencia para ordenar a todos los demás y son seleccionados mediante votos de la comunidad. Por lo tanto, todas las actualizaciones de este ecosistema se aplican como bifurcaciones duras después de discutirlas y probarlas exhaustivamente con la comunidad de desarrolladores.





Por cierto, cualquiera puede participar en el desarrollo de Obyte a través de GitHub, donde su código está disponible públicamente para bifurcarlo si así lo desea. En este contexto, la bifurcación es un proceso que implica la creación de un nuevo repositorio, denominado bifurcación, que comparte código y configuraciones de visibilidad con el repositorio "ascendente" original.





Los usuarios pueden bifurcar un proyecto para sugerir correcciones de errores, realizar mejoras o incluso iniciar su propio proyecto de software basado en Obyte. Este método colaborativo se alinea con los principios del software de código abierto y fomenta la creación de aplicaciones mejores y más confiables mediante el uso compartido de código.

Imagen vectorial destacada de Freepik