Como um Crypto Fork afeta suas moedas?

Não, não é o utensílio para comer. Estamos falando aqui de uma divisão, de um caminho único que se divide em dois ou mais. Neste caso, no mundo digital, e para uma cadeia de criptomoedas em particular. No entanto, isso não é exclusivo do mundo criptográfico. Na verdade, o ato de “bifurcar” um código é fundamental para qualquer tipo de software de código aberto.





Basicamente, uma bifurcação ocorre quando alguém faz uma cópia idêntica de um software/código-fonte já existente . Caso você não saiba, as criptomoedas também são software, e a maioria delas são software de código aberto; o que significa que literalmente qualquer um pode fazer um fork (uma cópia) de qualquer um deles para iniciar seu próprio projeto ou aplicar novos recursos.





Mas, novamente, isso não significa que todos aceitarão essas mudanças e usarão aquela versão do software ou criptomoeda. Várias versões do mesmo software podem existir independentemente umas das outras e ter seus próprios desenvolvedores, recursos e comunidades, mesmo que compartilhem uma história antiga.

Por que fazer um fork criptográfico?

No passado recente, um fork costumava implicar uma divisão na equipe de desenvolvimento. Por exemplo, alguns dos membros abandonaram o projeto ou tiveram “diferenças criativas”. Atualmente, isso também pode significar isso, mas é amplamente esperado que o software de código aberto possa ser bifurcado por padrão, apenas para aceitar contribuições de terceiros . O software de código aberto é desenvolvido principalmente por toda uma comunidade de voluntários e sua licença é gratuita para uso e compartilhamento.





As criptomoedas geralmente caem no domínio do software de código aberto. Por exemplo, Bitcoin, Obyte e Ethereum são de código aberto e de uso gratuito e “fork” para qualquer finalidade – até mesmo para vendê-los. Em repositórios como o GitHub , qualquer um poderia bifurcar um código-fonte com um botão. No entanto, novamente, apenas a comunidade (incluindo carteiras e exchanges) decide qual versão usar, e essa é geralmente a mais antiga, mantida pela equipe original ou por seus sucessores.









Dessa forma, o recurso “forking” é frequentemente utilizado pela comunidade de programadores para testar novas funções e fazer propostas de melhorias a serem aplicadas pelos desenvolvedores originais no “branch” principal (a versão mais antiga ou principal). Por outro lado, a equipe principal também pode aplicar uma bifurcação na cadeia “real”, em tempo real. Isso poderia ser feito para corrigir problemas de segurança ou para aplicar alterações previamente testadas, incluindo tokenomics, algoritmo de consenso ou atributos de escalabilidade.





Poderia ser um cisma também. Foi o que aconteceu com a criação do Ethereum e do Ethereum Classic, e do Bitcoin e do Bitcoin Cash. Os fundadores e desenvolvedores dessas moedas tinham fortes diferenças ideológicas em ambos os casos, então dividiram o software para iniciar seus próprios caminhos na forma de moedas e correntes totalmente novas.

Garfo macio vs. duro

Existem dois tipos principais de forks – aplicados a criptomoedas. Eles podem ser irreversíveis (hard forks) ou, digamos, “paralelos” (soft forks). Um hard fork envolve uma divergência fundamental e irreversível na cadeia, muitas vezes exigindo que todos os participantes atualizem seu software para continuar participando da rede. Esses participantes são muitas vezes mineradores, validadores, nós, carteiras, exchanges ou, em resumo, “grandes players” em vez de usuários comuns – que podem se beneficiar ou não de seus provedores, mal atualizando seus aplicativos ou não fazendo nada.









Este tipo de fork pode resultar na criação de uma criptomoeda nova e separada, com regras e história distintas. Por sua vez, um soft fork é uma atualização mais compatível com versões anteriores que introduz novas regras, mantendo a compatibilidade com o protocolo existente. Então, é uma atualização “paralela”. Os participantes que não fizeram upgrade ainda podem interagir com a rede, embora possam não se beneficiar dos novos recursos. Nós atualizados e não atualizados podem coexistir na mesma rede.





Exemplos de hard fork envolvendo um cisma em suas comunidades são Ethereum Classic (ETC) e Bitcoin Cash (BCH). Mas é importante observar que os hard forks nem sempre levam à criação de uma nova moeda. Por exemplo, o Bitcoin (BTC) passou por vários hard forks ao longo dos anos para fazer atualizações ou corrigir bugs. Um caso famoso ocorreu em 2010 , quando alguém explorou uma vulnerabilidade para extrair 92 bilhões de BTC (muito mais do que a oferta). O hard fork foi feito para corrigir esse problema.





Soft forks também estiveram presentes no Bitcoin e em outras cadeias. Um exemplo popular é o Segregated Witness ( SegWit ) para BTC. Este é um recurso que reorganiza os dados do bloco para ocupar menos espaço e melhorar as transações, mas é opcional para aplicação em nós.

O que acontece com suas moedas em um crypto fork?

Essa é provavelmente a pergunta mais importante aqui e tem respostas fáceis. Em um soft fork criptográfico, absolutamente nada deve acontecer com suas moedas. Depois disso, talvez você até goste de novos recursos. Em um hard fork, por outro lado, várias coisas podem acontecer e você deve prestar atenção a elas.









Em primeiro lugar, é provável que seus provedores (carteiras, bolsas, custodiantes) recomendem ou proíbam diretamente você de fazer transações durante o evento, devido à instabilidade da rede no momento . Esperar para ver é o procedimento padrão: geralmente não é seguro fazer transações por algumas horas.





Em seguida, tudo poderia voltar ao normal e nada mais aconteceria, ou o hard fork teria dado origem a outra corrente e sua respectiva moeda. Isso pode ser uma boa notícia para você, pois tudo é copiado em um hard fork, incluindo todo o histórico de transações e saldos dos usuários. Em outras palavras, se você tivesse alguns tokens na cadeia A, adquiriria a mesma quantidade na nova cadeia B.





Isso é dinheiro de graça, realmente? Bem, sim e não. Se o token A foi avaliado em, digamos, US$ 100 por unidade no momento da divisão, isso não significa que o novo token B terá o mesmo preço. Poderia até não ter preço algum. Você adquirirá o mesmo número de moedas, mas não com o mesmo valor, porque elas não são mais as mesmas.

Moedas diferentes, valores diferentes

Em 2017, quando um hard fork criou o Bitcoin Cash, cada BCH começou a ser negociado por cerca de US$ 300, enquanto o BTC custava cerca de US$ 4.000 [CMC]. Portanto, se você tinha 1 BTC no momento da divisão, você também adquiriu 1 BCH, mas não exatamente US$ 8.000 em fundos. Apenas $ 300 a mais, se negociado na mesma semana. O hard fork também não significa que suas moedas serão clonadas para sempre em ambas as cadeias. Isso acontece apenas uma vez, naquela data e hora exatas. Se você não tivesse nada no momento da bifurcação, nenhuma moeda seria multiplicada.









Os caminhos de ambas as moedas foram definitivamente separados daí. O Bitcoin aplicou o SegWit, e o Bitcoin Cash aumentou o tamanho de seus blocos e sofreu mais hard forks e cismas ao longo dos anos. Suas equipes de desenvolvimento são diferentes, seus roteiros, ideologias, preços e valores de mercado. Eles têm comunidades diferentes e seu próprio conjunto de usuários. Isso é o que um hard fork pode fazer.





Porém, os usuários ainda podem usar as duas moedas, sem escolher entre as duas. Os forks de software foram criados para agregar valor, não para retirá-lo, e são outra forma importante de descentralização. Assim como Linus Nyman e Juho Lindman disseram em um artigo sobre isso:





“Ao nível do software, a bifurcação de código serve como um mecanismo de governança para a sustentabilidade, oferecendo uma maneira de superar a obsolescência e a decadência planejadas (...) para iniciar uma nova versão do programa. Finalmente, a nível do ecossistema, a bifurcação serve como um componente central da seleção natural e como um catalisador para a inovação.”





Os garfos podem criar diferentes moedas, correntes e versões dessas correntes, mas como dizem, quanto mais, melhor. No final, a decisão cabe apenas aos usuários.

Garfos em Obyte

Obyte, sendo um Gráfico Acíclico Direcionado (DAG) com um sistema de consenso único, não possui soft forks. Isso porque não existem atores poderosos para aprovar ou desaprovar tais mudanças de protocolo sem o consentimento de todos os outros usuários. Em vez de mineradores ou “validadores”, a Obyte conta com Order Providers (OPs).





Eles são usuários ou organizações respeitáveis cujas transações servem como meros pontos de referência para ordenar todas as outras e são selecionadas por votos da comunidade. Assim, todas as atualizações neste ecossistema são aplicadas como hard forks após serem discutidas e exaustivamente testadas com a comunidade de desenvolvedores.





A propósito, qualquer pessoa pode participar do desenvolvimento do Obyte via GitHub, onde seu código está disponível publicamente para fork, se desejar. Neste contexto, fork é um processo que envolve a criação de um novo repositório, denominado fork, que compartilha código e configurações de visibilidade com o repositório "upstream" original.





Os usuários podem bifurcar um projeto para sugerir correções de bugs, fazer melhorias ou até mesmo iniciar seu próprio projeto de software baseado em Obyte. Este método colaborativo alinha-se aos princípios do software de código aberto, promovendo a criação de aplicações melhores e mais confiáveis através do compartilhamento de código.

