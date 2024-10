Comment un Crypto Fork affecte-t-il vos pièces ?

Non, ce n'est pas l'ustensile pour manger. Nous parlons ici d'une scission, d'un chemin unique qui se divise en deux ou plus. En l’occurrence, dans le monde numérique, et pour une chaîne de cryptomonnaies en particulier. Cependant, cela n’est pas exclusif au monde de la cryptographie. En effet, l’acte de « forker » un code est fondamental pour tout type de logiciel open source.





Fondamentalement, un fork se produit lorsque quelqu'un fait une copie identique d'un logiciel/code source déjà existant . Au cas où vous ne le sauriez pas, les crypto-monnaies sont également des logiciels, et la plupart d'entre elles sont des logiciels open source ; ce qui signifie que littéralement n'importe qui peut créer un fork (une copie) de n'importe lequel d'entre eux pour démarrer son propre projet ou appliquer de nouvelles fonctionnalités.





Là encore, cela ne signifie pas que tout le monde acceptera ces modifications et utilisera cette version du logiciel ou de la crypto-monnaie. Plusieurs versions du même logiciel peuvent exister indépendamment les unes des autres et avoir leurs propres développeurs, fonctionnalités et communautés, même si elles partagent une histoire ancienne.

Pourquoi créer un crypto fork ?

Dans un passé récent, un fork impliquait un schisme au sein de l’équipe de développement. Par exemple, certains membres abandonnent le projet ou ont des « divergences créatives ». Actuellement, cela pourrait également signifier cela, mais il est largement attendu que les logiciels open source puissent être forkés par défaut, simplement pour accepter les contributions des autres . Le logiciel open source est principalement développé par toute une communauté de bénévoles, et sa licence est libre d'utilisation et de partage.





Les crypto-monnaies relèvent souvent du domaine des logiciels open source. Par exemple, Bitcoin, Obyte et Ethereum sont open source et gratuits à utiliser et à « fork » à toutes fins, même pour les vendre. Sur des référentiels comme GitHub , n'importe qui pouvait créer un code source avec un bouton. Cependant, encore une fois, seule la communauté (y compris les portefeuilles et les échanges) décide quelle version utiliser, et c'est souvent la plus ancienne, maintenue par l'équipe d'origine ou ses successeurs.









De cette façon, la fonctionnalité « forking » est souvent utilisée par la communauté des programmeurs pour tester de nouvelles fonctions et faire des propositions d'amélioration à appliquer par les développeurs originaux dans la « branche » principale (l'ancienne version ou la version principale). D’un autre côté, l’équipe principale peut également appliquer un fork dans la « vraie » chaîne, en temps réel. Cela pourrait être fait pour résoudre des problèmes de sécurité ou pour appliquer des modifications précédemment testées, notamment des tokenomics, un algorithme de consensus ou des attributs d'évolutivité.





Cela pourrait aussi être un schisme. C’est ce qui est arrivé pour créer Ethereum et Ethereum Classic, ainsi que Bitcoin et Bitcoin Cash. Les fondateurs et les développeurs de ces pièces avaient de fortes différences idéologiques dans les deux cas, ils ont donc divisé le logiciel pour lancer leur propre chemin sous la forme de pièces et de chaînes totalement nouvelles.

Fourche souple ou dure

Il existe deux principaux types de forks : appliqués aux cryptos. Ils peuvent être irréversibles (hard forks) ou, disons, « parallèles » (soft forks). Un hard fork implique une divergence fondamentale et irréversible dans la chaîne, obligeant souvent tous les participants à mettre à niveau leur logiciel pour continuer à participer au réseau. Ces participants sont souvent des mineurs, des validateurs, des nœuds, des portefeuilles, des bourses ou, en résumé, des « grands acteurs » au lieu d’utilisateurs moyens – qui peuvent bénéficier ou non de leurs fournisseurs, mettant à jour à peine leurs applications ou ne faisant rien.









Ce type de fork peut aboutir à la création d’une nouvelle crypto-monnaie distincte, avec des règles et un historique distincts. Pour sa part, un soft fork est une mise à niveau plus rétrocompatible qui introduit de nouvelles règles tout en maintenant la compatibilité avec le protocole existant. Il s'agit donc d'une mise à jour « parallèle ». Les participants qui n'ont pas effectué la mise à niveau peuvent toujours interagir avec le réseau, même s'ils ne peuvent pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Les nœuds mis à niveau et non mis à niveau peuvent coexister sur le même réseau.





Ethereum Classic (ETC) et Bitcoin Cash (BCH) sont des exemples de hard fork impliquant un schisme dans leurs communautés. Mais il est important de noter que les hard forks ne conduisent pas toujours à la création d’une nouvelle pièce. Par exemple, Bitcoin (BTC) a traversé plusieurs hard forks au fil des ans pour effectuer des mises à jour ou corriger des bugs. Un cas célèbre s'est produit en 2010 , lorsque quelqu'un a exploité une vulnérabilité pour extraire 92 milliards de BTC (beaucoup plus que l'offre). Le hard fork a été conçu pour résoudre ce problème.





Des soft forks ont également été présents dans Bitcoin et d’autres chaînes. Un exemple populaire est Segregated Witness ( SegWit ) pour BTC. Il s'agit d'une fonctionnalité qui réorganise les données de bloc pour occuper moins d'espace et améliorer les transactions, mais son application pour les nœuds est facultative.

Que se passe-t-il avec vos pièces dans un fork crypto ?

C’est probablement la question la plus importante ici, et elle a des réponses faciles. Dans un soft fork crypto, absolument rien ne devrait arriver à vos pièces. Après cela, vous profiterez peut-être même de nouvelles fonctionnalités. En revanche, dans un hard fork, plusieurs choses peuvent se produire et vous devez y prêter attention.









Tout d'abord, il est probable que vos fournisseurs (portefeuilles, bourses, dépositaires) vous recommandent ou vous interdisent directement d'effectuer des transactions pendant l'événement, en raison de l'instabilité actuelle du réseau . Attendre et voir est la procédure standard là-bas : il n'est généralement pas sûr d'effectuer des transactions pendant quelques heures.





Ensuite, tout pourrait être revenu à la normale et rien d’autre ne se serait produit, ou le hard fork aurait donné naissance à une autre chaîne et à sa pièce respective. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour vous, car tout est copié dans un hard fork, y compris l'historique complet des transactions et les soldes des utilisateurs. En d’autres termes, si vous aviez des jetons dans la chaîne A, vous acquerriez le même montant dans la nouvelle chaîne B.





Est-ce vraiment de l’argent gratuit ? Eh bien, oui et non. Si le jeton A était évalué, disons, à 100 $ par unité au moment de la scission, cela ne signifie pas que le nouveau jeton B aura le même prix. Cela pourrait même n’avoir aucun prix. Vous acquerrez le même nombre de pièces, mais pas à la même valeur, car elles ne sont plus les mêmes.

Différentes pièces, différentes valeurs

En 2017, lorsqu'un hard fork a créé Bitcoin Cash, chaque BCH a commencé à être négocié à environ 300 $, tandis que le prix du BTC était d'environ 4 000 $ [CMC]. Ainsi, si vous aviez 1 BTC au moment de la scission, vous avez également acquis 1 BCH, mais pas exactement 8 000 $ de fonds. Seulement 300 $ de plus, si échangé la même semaine. Le hard fork n’implique pas non plus que vos pièces seront clonées à jamais dans les deux chaînes. Cela n’arrive qu’une seule fois, à cette date et heure exactes. Si vous n'aviez rien au moment du fork, alors aucune pièce n'était multipliée.









Les chemins des deux pièces ont été définitivement différents de là. Bitcoin a appliqué SegWit et Bitcoin Cash a augmenté la taille de ses blocs et a subi davantage de hard forks et de schismes au fil des ans. Leurs équipes de développement sont différentes, leurs feuilles de route, leurs idéologies, leurs prix et leurs capitalisations boursières. Ils ont différentes communautés et leur propre ensemble d'utilisateurs. C'est ce que peut faire un hard fork.





Cependant, les utilisateurs peuvent toujours utiliser les deux pièces, sans choisir entre les deux. Les forks logiciels ont été créés pour ajouter de la valeur, et non pour la supprimer, et ils constituent un autre moyen important de décentralisation. Tout comme Linus Nyman et Juho Lindman l'ont dit dans un article à ce sujet :





« Au niveau logiciel, le code forking sert de mécanisme de gouvernance pour la durabilité en offrant un moyen de surmonter l'obsolescence et la dégradation programmées (...) Au niveau communautaire, le code forking assure la durabilité en fournissant à la communauté une issue de secours : le droit pour démarrer une nouvelle version du programme. Enfin, au niveau de l’écosystème, le forking constitue un élément essentiel de la sélection naturelle et un catalyseur de l’innovation.





Les fourchettes peuvent créer différentes pièces, chaînes et versions de ces chaînes, mais comme on dit, plus il y en a, plus on est de fous. En fin de compte, la décision appartient uniquement aux utilisateurs.

Fourchettes à Obyte

Obyte, étant un graphique acyclique dirigé (DAG) avec un système de consensus unique, n'a pas de soft forks. En effet, il n'existe aucun acteur puissant pour approuver ou désapprouver de tels changements de protocole sans le consentement de tous les autres utilisateurs. Au lieu de mineurs ou de « validateurs », Obyte compte avec des fournisseurs de commandes (OP).





Ce sont des utilisateurs ou des organisations réputés dont les transactions servent de simples points de passage pour commander toutes les autres et sont sélectionnées par les votes de la communauté. Ainsi, toutes les mises à jour de cet écosystème sont appliquées sous forme de hard forks après avoir été discutées et minutieusement testées avec la communauté des développeurs.





À propos, n'importe qui peut participer au développement d'Obyte via GitHub, où son code est accessible au public si vous le souhaitez. Dans ce contexte, le fork est un processus qui implique la création d'un nouveau référentiel, appelé fork, qui partage les paramètres de code et de visibilité avec le référentiel « en amont » d'origine.





Les utilisateurs peuvent créer un projet pour suggérer des corrections de bogues, apporter des améliorations ou même démarrer leur propre projet logiciel basé sur Obyte. Cette méthode collaborative s'aligne sur les principes des logiciels open source, favorisant la création d'applications meilleures et plus fiables grâce au partage de code.

Image vectorielle en vedette par Freepik