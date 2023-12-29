加密货币分叉如何影响您的硬币？

不，这不是餐具。我们在这里谈论的是分裂，一条分成两条或多条的路径。在这种情况下，在数字世界中，特别是对于加密货币链而言。然而，这并不是加密世界独有的。事实上，“分叉”代码的行为对于任何类型的开源软件来说都是基础。





基本上，当有人对已经存在的软件/源代码进行相同的复制时，就会发生分叉。如果您不知道，加密货币也是软件，而且大多数都是开源软件；这意味着实际上任何人都可以对其中任何一个进行分叉（副本）来启动自己的项目或应用新功能。





话又说回来，这并不意味着每个人都会接受这些更改并使用该版本的软件或加密货币。同一软件的多个版本可以彼此独立存在，并且有自己的开发人员、功能和社区，即使它们共享早期历史。

为什么要进行加密分叉？

最近，分叉常常意味着开发团队的分裂。例如，一些成员放弃了该项目，或者存在“创造性差异”。目前，这也可能意味着这一点，但人们普遍期望开源软件可以默认分叉，只是为了接受其他人的贡献。该开源软件主要由整个社区的志愿者开发，其许可证可以免费使用和共享。





加密货币通常属于开源软件领域。例如，比特币、 Obyte和以太坊都是开源的，可以免费使用，并可以出于任何目的进行“分叉”——甚至可以出售。在GitHub 这样的存储库上，任何人都可以使用按钮来派生源代码。然而，同样，只有社区（包括钱包和交易所）决定使用哪个版本，而这通常是最古老的版本，由原始团队或其继任者维护。









这样，程序员社区经常使用“分叉”功能来测试新功能并提出改进建议，以便原始开发人员将其应用到主“分支” （旧版本或主版本）中。另一方面，主团队还可以实时地将分叉应用到“真实”链中。这样做可以解决安全问题或应用之前测试过的更改，包括代币经济学、共识算法或可扩展性属性。





这也可能是一种分裂。这就是以太坊和以太坊经典、比特币和比特币现金的诞生过程。这些币的创始人和开发者在这两种情况下都存在强烈的意识形态差异，因此他们将软件进行了拆分，以全新的币和链的形式开始了自己的道路。

软分叉与硬分叉

分叉主要有两种类型——应用于加密货币。它们可能是不可逆的（硬分叉），或者，比方说，“并行”（软分叉）。硬分叉涉及链中根本性且不可逆转的分歧，通常要求所有参与者升级其软件才能继续参与网络。这些参与者通常是矿工、验证者、节点、钱包、交易所，或者总而言之，“大玩家”而不是普通用户——他们可能会从他们的提供商那里受益，也可能不会，几乎不更新他们的应用程序或什么都不做。









这种类型的分叉可能会导致创建一种新的、独立的加密货币，具有不同的规则和历史。就其本身而言，软分叉是一种向后兼容程度更高的升级，它引入新规则，同时保持与现有协议的兼容性。所以，这是一个“并行”更新。未升级的参与者仍然可以与网络交互，尽管他们可能无法从新功能中受益。升级和未升级的节点可以共存于同一网络上。





涉及社区分裂的硬分叉的例子是以太坊经典 (ETC) 和比特币现金 (BCH)。但值得注意的是，硬分叉并不总是会导致新硬币的产生。例如，比特币（BTC）多年来已经经历了几次硬分叉来进行更新或修补错误。 2010 年发生了一次著名的事件，当时有人利用漏洞开采了 920 亿比特币（远远超过供应量）。硬分叉就是为了解决这个问题而生的。





软分叉也出现在比特币和其他区块链中。一个流行的例子是 BTC 的隔离见证 ( SegWit )。这是一个重新排列区块数据以占用更少空间并改善交易的功能，但申请节点是可选的。

您的代币在加密货币分叉中会发生什么？

这可能是这里最重要的问题，而且有简单的答案。在加密软分叉中，您的硬币绝对不会发生任何事情。之后，也许您甚至会喜欢新功能。另一方面，在硬分叉中，可能会发生一些事情，你应该注意它们。









首先，由于目前网络不稳定，您的提供商（钱包、交易所、托管人）可能会建议或直接禁止您在活动期间进行交易。观望是那里的标准程序：几个小时内进行交易通常是不安全的。





接下来，一切可能都会恢复正常，没有其他事情发生，或者硬分叉催生了另一条链及其各自的代币。这对您来说可能是个好消息，因为所有内容都在硬分叉中复制，包括整个交易历史记录和用户余额。换句话说，如果您在链 A 中有一些代币，您将在新链 B 中获得相同数量的代币。





这真的是免费的钱吗？嗯，是的，也不是。如果代币 A 在分割时的价值为每单位 100 美元，这并不意味着新的代币 B 将具有相同的价格。它甚至可能根本没有价格。您将获得相同数量的硬币，但价值不同，因为它们不再相同。

不同的硬币，不同的价值

早在 2017 年，当硬分叉创建了比特币现金时，每个 BCH 的交易价格开始约为 300 美元，而 BTC 的价格约为 4,000 美元 [CMC]。因此，如果您在分割时拥有 1 个 BTC，那么您也获得了 1 个 BCH，但资金不完全是 8,000 美元。如果在同一周交易，只需多花 300 美元。硬分叉也不意味着您的代币将永远克隆在两条链中。这种情况只会在那个确切的日期和时间发生一次。如果分叉时你什么都没有，那么硬币就不会增加。









两枚硬币的路径肯定是分开的。比特币应用了隔离见证，而比特币现金则增加了区块的大小，并多年来遭受了更多的硬分叉和分裂。他们的开发团队不同，他们的路线图、意识形态、价格和市值也不同。他们确实有不同的社区和自己的用户群。这就是硬分叉可以做的事情。





然而，用户仍然可以使用这两种货币，而无需在两者之间进行选择。软件分叉的创建是为了增加价值，而不是剥夺价值，它们是去中心化的另一种重要方式。正如 Linus Nyman 和 Juho Lindman 在一篇论文中所说：





“在软件层面上，代码分叉通过提供一种克服计划性过时和衰退的方法来充当可持续性的治理机制（......）在社区层面上，代码分叉通过为社区提供逃生舱口来确保可持续性：正确的启动该程序的新版本。最后，在生态系统层面，分叉是自然选择的核心组成部分，也是创新的催化剂。”





分叉可能会创建不同的硬币、链条以及这些链条的版本，但正如他们所说，越多越好。最终的决定权还是由用户自己决定。

奥字节中的叉子

Obyte 是一个有向无环图（DAG），具有独特的共识系统，没有软分叉。这是因为在未经所有其他用户同意的情况下，没有强大的参与者可以批准或反对此类协议更改。 Obyte 不依赖矿工或“验证者”，而是依赖订单提供商(OP)。





他们是信誉良好的用户或组织，其交易仅作为订购所有其他交易的路径点，并由社区投票选出。因此，在与开发人员社区进行讨论和彻底测试后，该生态系统中的所有更新都将作为硬分叉应用。





顺便说一句，任何人都可以通过 GitHub 参与 Obyte 开发，如果您愿意，它的代码可以公开用于 fork。在这种情况下， 分叉是一个涉及创建新存储库（称为分叉）的过程，它与原始“上游”存储库共享代码和可见性设置。





用户可以分叉一个项目来建议修复错误、进行改进，甚至启动自己的基于 Obyte 的软件项目。这种协作方法符合开源软件的原则，通过代码共享促进创建更好、更可靠的应用程序。

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