Как форк криптовалюты влияет на ваши монеты?

Нет, это не столовая посуда. Мы говорим здесь о расколе, об одном пути, который разделяется на два или более. В данном случае в цифровом мире и для цепочки криптовалют в частности. Однако это касается не только криптомира. Действительно, акт «разветвления» кода является фундаментальным для любого программного обеспечения с открытым исходным кодом.





По сути, форк возникает, когда кто-то делает идентичную копию уже существующей части программного обеспечения/исходного кода . Если вы не знали, криптовалюты — это тоже программное обеспечение, и большинство из них — это программное обеспечение с открытым исходным кодом; это означает, что буквально каждый может сделать форк (копию) любого из них, чтобы начать свой собственный проект или применить новые функции.





Опять же, это не означает, что все примут эти изменения и будут использовать эту версию программного обеспечения или криптовалюты. Несколько версий одного и того же программного обеспечения могут существовать независимо друг от друга и иметь своих собственных разработчиков, функции и сообщества, даже если они имеют общую раннюю историю.

Зачем делать криптофорк?

В недавнем прошлом форк означал раскол в команде разработчиков. Например, некоторые участники отказываются от проекта или имеют «творческие разногласия». В настоящее время это тоже может означать то же самое, но широко распространено мнение, что программное обеспечение с открытым исходным кодом может быть разветвлено по умолчанию только для того, чтобы принять вклад от других . Программное обеспечение с открытым исходным кодом в основном разрабатывается целым сообществом добровольцев, и его лицензия бесплатна для использования и распространения.





Криптовалюты часто попадают в сферу программного обеспечения с открытым исходным кодом. Например, Bitcoin, Obyte и Ethereum имеют открытый исходный код, их можно бесплатно использовать и «разветвлять» для любых целей — даже для продажи. В таких репозиториях, как GitHub , любой может форкнуть исходный код с помощью кнопки. Однако, опять же, только сообщество (включая кошельки и биржи) решает, какую версию использовать, и часто это самая старая версия, поддерживаемая исходной командой или их преемниками.









Таким образом, функция «разветвления» часто используется сообществом программистов для тестирования новых функций и внесения предложений по улучшению, которые оригинальные разработчики могут применить в основной «ветви» (старой или основной версии). С другой стороны, основная команда также может применить форк к «реальной» цепочке в режиме реального времени. Это можно сделать для устранения проблем безопасности или для применения ранее протестированных изменений, включая токеномику, алгоритм консенсуса или атрибуты масштабируемости.





Это тоже может быть раскол. Именно это и произошло при создании Ethereum и Ethereum Classic, а также Bitcoin и Bitcoin Cash. В обоих случаях у основателей и разработчиков этих монет были сильные идеологические разногласия, поэтому они разделили программное обеспечение, чтобы начать свой собственный путь в виде совершенно новых монет и цепочек.

Софт против хардфорка

Существует два основных типа форков, применяемых к криптовалютам. Они могут быть необратимыми (хард-форки) или, скажем так, «параллелями» (софт-форки). Хард-форк предполагает фундаментальное и необратимое расхождение в цепочке, часто требующее от всех участников обновления своего программного обеспечения, чтобы продолжить участие в сети. Этими участниками часто являются майнеры, валидаторы, узлы, кошельки, биржи или, короче говоря, «крупные игроки», а не обычные пользователи, которые могут получать или не получать выгоду от своих провайдеров, почти не обновляя свои приложения или ничего не делая.









Этот тип форка может привести к созданию новой отдельной криптовалюты с разными правилами и историей. Со своей стороны, софт-форк — это более обратно совместимое обновление, которое вводит новые правила, сохраняя при этом совместимость с существующим протоколом. Итак, это «параллельное» обновление. Участники, не обновившиеся, по-прежнему могут взаимодействовать с сетью, хотя они могут и не воспользоваться новыми функциями. Модернизированные и необновленные узлы могут сосуществовать в одной сети.





Примерами хард-форка, влекущего за собой раскол в их сообществах, являются Ethereum Classic (ETC) и Bitcoin Cash (BCH). Но важно отметить, что хардфорки не всегда приводят к созданию новой монеты. Например, Биткойн (BTC) за прошедшие годы претерпел несколько хард-форков для внесения обновлений или исправления ошибок. Знаменитый случай произошел в 2010 году , когда кто-то воспользовался уязвимостью и добыл 92 миллиарда BTC (намного больше, чем было в наличии). Для решения этой проблемы был создан хард-форк.





Софт-форки также присутствовали в Биткойне и других цепочках. Популярный пример — Segregated Witness ( SegWit ) для BTC. Это функция, которая переупорядочивает данные блока, чтобы они занимали меньше места и улучшали транзакции, но ее необязательно применять для узлов.

Что происходит с вашими монетами в криптофорке?

Вероятно, это самый важный вопрос, и на него есть простые ответы. При софтфорке криптовалюты с вашими монетами не должно произойти абсолютно ничего. После этого, возможно, вам даже понравятся новые возможности. С другой стороны, при хард-форке может произойти несколько вещей, и вам следует обратить на них внимание.









Прежде всего, вполне вероятно, что ваши провайдеры (кошельки, биржи, кастодианы) рекомендуют или прямо запрещают вам совершать транзакции во время мероприятия из-за нестабильности сети в данный момент . Подождем и посмотрим – там стандартная процедура: совершать транзакции в течение нескольких часов обычно небезопасно.





Затем все может вернуться в норму и больше ничего не произойдет, или хардфорк породил другую цепочку и соответствующую ей монету. Это может быть для вас хорошей новостью, поскольку в хардфорке копируется все, включая всю историю транзакций и балансы пользователей. Другими словами, если бы у вас было несколько токенов в цепочке А, вы бы приобрели такое же количество в новой цепочке Б.





Это действительно бесплатные деньги? Ну и да и нет. Если токен A на момент разделения оценивался, скажем, в 100 долларов за единицу, это не означает, что новый токен B будет иметь ту же цену. Оно могло вообще не иметь цены. Вы приобретете то же количество монет, но не той же стоимости, потому что они уже не те.

Разные монеты, разные ценности

Еще в 2017 году, когда в результате хард-форка был создан Bitcoin Cash, каждый BCH начал торговаться по цене около 300 долларов США, в то время как цена BTC составляла около 4000 долларов США [CMC]. Таким образом, если на момент разделения у вас был 1 BTC, вы также приобрели 1 BCH, но не ровно 8000 долларов США. Всего на 300 долларов больше, если торговать на той же неделе. Хард-форк также не означает, что ваши монеты будут навсегда клонированы в обеих цепочках. Это происходит только один раз, в эту точную дату и время. Если в момент форка у вас ничего не было, то монеты не были умножены.









Пути обеих монет были определенно разрозненными. Биткойн применил SegWit, а Bitcoin Cash увеличил размер своих блоков и за прошедшие годы претерпел больше хард-форков и расколов. Их команды разработчиков разные, их дорожные карты, идеологии, цены и рыночная капитализация. У них действительно есть разные сообщества и собственный набор пользователей. Вот что может сделать хард-форк.





Однако пользователи по-прежнему могут использовать обе монеты, не выбирая между ними. Форки программного обеспечения были созданы для того, чтобы добавлять ценность, а не отнимать ее, и они являются еще одним важным способом децентрализации. Как сказали об этом Лайнус Найман и Юхо Линдман в статье :





«На уровне программного обеспечения разветвление кода служит механизмом управления устойчивостью, предлагая способ преодолеть запланированное устаревание и упадок (...) На уровне сообщества разветвление кода обеспечивает устойчивость, предоставляя сообществу запасной выход: право для запуска новой версии программы. Наконец, на уровне экосистемы разветвление служит основным компонентом естественного отбора и катализатором инноваций».





Форки могут создавать разные монеты, цепочки и версии этих цепочек, но, как говорится, чем больше, тем лучше. В конце концов, решение остается только за пользователями.

Вилки в Обите

Obyte, будучи направленным ациклическим графом (DAG) с уникальной системой консенсуса, не имеет софт-форков. Это связано с тем, что нет влиятельных игроков, которые могли бы одобрять или отклонять такие изменения протокола без согласия всех других пользователей. Вместо майнеров или «валидаторов» Obyte рассчитывается с поставщиками заказов (OP).





Это уважаемые пользователи или организации, чьи транзакции служат просто отправными точками для заказа всем остальным и выбираются голосованием сообщества. Таким образом, все обновления в этой экосистеме применяются в виде хард-форков после обсуждения и тщательного тестирования с сообществом разработчиков.





Кстати, любой желающий может принять участие в разработке Obyte через GitHub, где его код общедоступен и при желании можно форкнуть. В этом контексте разветвление — это процесс , который включает в себя создание нового репозитория, называемого разветвлением, который разделяет код и настройки видимости с исходным «восходящим» репозиторием.





Пользователи могут разветвить проект, чтобы предложить исправления ошибок, внести улучшения или даже запустить свой собственный программный проект на основе Obyte. Этот метод совместной работы соответствует принципам программного обеспечения с открытым исходным кодом, способствуя созданию более качественных и надежных приложений посредством совместного использования кода.

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