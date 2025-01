Censura financiera: cinco casos globales y cómo las criptomonedas pueden ayudarte a evitarla

Existen instituciones en las que puedes confiar tu dinero: bancos, billeteras digitales, compañías de seguros, compañías de inversión, etc. Sin embargo, hay un hecho que no es tan inocuo: abres una cuenta allí, pero el control total de la infraestructura interna está en manos de esas empresas. En última instancia, pueden limitar o congelar tus fondos, por no hablar de vender tus datos personales a otros. También pueden negarte sus servicios de forma selectiva, no siempre por razones válidas. Eso es censura financiera, y es muy real.





Censura financiera sucede Cuando a personas, grupos u organizaciones se les impide acceder o utilizar servicios financieros, como cuentas bancarias o plataformas de pago, generalmente por razones políticas, legales o sociales. Puede implicar congelar fondos, detener transacciones o prohibir el acceso al dinero como una forma de controlar o silenciar a las personas.





Si crees que esto solo ocurre en países dictatoriales, estás muy equivocado. Ha sucedido en todo el mundo, en países supuestamente libres y democráticos, y contra una amplia variedad de plataformas y organizaciones en línea. Analizaremos algunos casos y lo que podemos hacer para realmente ser dueños de nuestro dinero.





WikiLeaks (2010)

WikiLeaks es una organización fundada por el renombrado El ciberpunk Julian Assange , dedicada a publicar documentos clasificados, incluidos cables diplomáticos estadounidenses sensibles. Su misión es promover la transparencia exponiendo la mala conducta de los gobiernos y las empresas mediante la divulgación de información secreta. Esto ha provocado controversias globales y desafíos legales para la organización y su fundador.









En 2010, WikiLeaks enfrentado Un importante bloqueo financiero tras la publicación de miles de documentos del gobierno estadounidense. Los procesadores de pagos como Visa, MasterCard y PayPal cortaron las donaciones a la plataforma, lo que afectó gravemente su capacidad de operar. Este bloqueo provocó que WikiLeaks perdiera una parte importante de su financiación, lo que la obligó a centrar su atención en la recaudación de fondos para sobrevivir.





Como resultado, WikiLeaks recurrió a criptomonedas descentralizadas para eludir estas restricciones financieras. Estas monedas proporcionaron una forma alternativa para que los seguidores de WikiLeaks pudieran realizar donaciones sin depender de los sistemas financieros tradicionales, lo que permitió a WikiLeaks continuar con sus operaciones a pesar del bloqueo.





Protestas en Hong Kong (2019)

Hong Kong, como región administrativa especial, y la China comunista tienen sistemas jurídicos muy diferentes. Hong Kong sigue un sistema basado en la ley británica, con más protecciones para los derechos y libertades individuales. China, sin embargo, tiene un sistema jurídico más estricto y controlado por el gobierno. Es por eso que el proyecto de ley de Hong Kong de 2019 para modificar la Ordenanza sobre Delincuentes Fugitivos provocó que millones de personas salieran a las calles en protestas masivas.





Este proyecto de ley habría permitido la extradición de personas de Hong Kong a China continental por ciertos delitos graves, como asesinato o violación. Sin embargo, a mucha gente le preocupaba que pudiera utilizarse con motivos políticos o contra cualquiera que criticara al gobierno chino (prodemócratas), lo que provocó un temor generalizado. En aquel entonces, la mala conducta policial era ampliamente conocida, pero no terminó ahí.









Hoy en día, muchos ex manifestantes, incluso después de haber pasado varios años en prisión, También se enfrentan a la censura financiera Varios bancos conocidos de Hong Kong han cerrado las cuentas anteriores de los manifestantes sin dar explicaciones adecuadas y ahora les niegan la posibilidad de abrir otras nuevas. Sin acceso a servicios bancarios básicos, les cuesta encontrar trabajo o solicitar asistencia social, lo que dificulta su reintegración en la sociedad. Por lo menos, el proyecto de ley amenazado se retiró formalmente ese mismo año, por lo que las protestas funcionaron.





Protestas contra el SARS en Nigeria (2020)





Las protestas para poner fin al SARS en Nigeria comenzaron en octubre de 2020 como respuesta a la brutalidad policial generalizada, en particular por parte del Escuadrón Especial Antirrobo (SARS), conocido por el acoso, la extorsión y la violencia contra los ciudadanos. Las protestas cobraron impulso rápidamente y atrajeron la atención internacional y la solidaridad de varias organizaciones de derechos humanos, lo que puso de relieve la necesidad de rendición de cuentas y un cambio sistémico en las prácticas policiales de Nigeria.









A medida que los acontecimientos se intensificaban, los organizadores se enfrentaron a importantes desafíos, incluida la censura financiera. Muchos activistas recurrieron a plataformas de financiación colectiva y bancos para recaudar dinero para suministros para las protestas, asistencia médica y asistencia jurídica. Sin embargo, después de que el gobierno nigeriano impusiera restricciones a estas iniciativas de recaudación de fondos, algunas plataformas congelaron cuentas y detuvieron las donaciones, alegando que estaban violando las regulaciones locales.





En respuesta a estos desafíos, los activistas recurrieron a fuentes de financiación alternativas, incluidas las criptomonedas , para eludir las restricciones financieras impuestas por los sistemas bancarios tradicionales. De esta manera, podrían recibir donaciones sin depender de los bancos o la supervisión del gobierno. Ese mismo mes, se anunció la disolución del SARS. Aun así, los manifestantes en Nigeria persistir Debido a sus duras condiciones de vida y a los abusos del gobierno, las criptomonedas todavía se utilizan como herramienta de financiación.





Protestas en Bielorrusia (2020)

Estas protestas estallaron tras una elección presidencial que muchos consideraron fraudulenta, lo que dio lugar a manifestaciones generalizadas contra el régimen de Alexander Lukashenko. En respuesta a las protestas, las autoridades desataron una violencia sistemática contra los manifestantes, que se saldó con numerosos heridos y sanciones legales para los participantes. Los activistas se movilizaron rápidamente para apoyar a los afectados y emprendieron campañas de recaudación de fondos para proporcionar asistencia financiera para el tratamiento médico y las multas impuestas a los manifestantes.









Sin embargo, el gobierno bielorruso tomó represalias El gobierno ordenó a los bancos que congelaran las donaciones destinadas a estas iniciativas humanitarias. El fondo BY_help, iniciado por el activista Andrei Leonchik, recaudó fondos sustanciales a partir de pequeñas donaciones, pero los funcionarios etiquetaron estas contribuciones como apoyo a acciones antigubernamentales. Como resultado, el gobierno inició investigaciones sobre Leonchik y atacó al fondo, confiscando más de £415.000 destinadas a ayudar a las víctimas de la brutalidad y la represión policiales.





La represión no sólo limitó el apoyo financiero a los heridos o multados, sino que también provocó dificultades significativas para las personas que tenían cuentas congeladas. Muchos se vieron imposibilitados de acceder a sus fondos, lo que les dejó en dificultades para satisfacer sus necesidades básicas tras sufrir la violencia durante las protestas. Las acciones del gobierno mostraron un uso estratégico de la censura financiera para socavar el movimiento de solidaridad y reprimir la disidencia dentro del país.





Tornado Cash (2022)

Tornado Cash es un servicio descentralizado de mezcla de criptomonedas que mejora la privacidad del usuario al ocultar el historial de transacciones en Ethereum. Al reunir fondos y redistribuirlos, permite a los usuarios realizar transacciones sin rastrear fácilmente su origen. Este servicio se utiliza a menudo para mejorar el anonimato de las personas que desean proteger su privacidad financiera por cualquier motivo, como su propio bienestar frente a posibles perseguidores.









En agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tornado Cash, alegando que facilitaba el lavado de dinero a delincuentes, incluidos piratas informáticos. Esta acción provocó el bloqueo de la plataforma , lo que impidió que muchos usuarios accedieran a sus servicios y eliminó sus dominios. La sanción a Tornado Cash marcó un ejemplo significativo de censura financiera, ya que restringió la capacidad de los usuarios de utilizar una herramienta que mejora la privacidad y planteó preocupaciones sobre la extralimitación del gobierno en las finanzas descentralizadas.





Tornado Cash se destaca por ser una de las primeras plataformas de software en ser sancionada por un gobierno, lo que resalta la tensión actual entre las autoridades reguladoras y la presión por la privacidad en el espacio de las criptomonedas. Sus fundadores Ahora se enfrentan a desafíos legales y la propia plataforma es A un paso de la censura total .





Una solución en cripto

Como podemos ver, nuestra libertad financiera y en línea no es algo que podamos dar por sentado. Muchos partidos intentan constantemente aplicar la censura en todas partes, pero afortunadamente, tenemos algunas herramientas de libertad en las que podemos confiar. Las criptomonedas son, por supuesto, una de ellas. A diferencia del dinero tradicional, que siempre es acuñado y controlado por bancos y gobiernos, las criptomonedas se centran en la descentralización y su único gobernante es el código con el que fueron creadas.





Es bien sabido que si eres dueño de tu claves privadas (la única forma de acceder y controlar una billetera de criptomonedas), entonces nadie puede manipular su dinero excepto usted mismo... y los intermediarios de la red . El nivel de resistencia a la censura y descentralización varía de una red a otra. Es por eso que Tornado Cash se ha enfrentado a esa escala de supresión: Ethereum, con sus intermediarios, no ofrece un alto nivel de resistencia a la censura.









Por otro lado, las estructuras de Gráfico Acíclico Dirigido (DAG) sin intermediarios para aprobar transacciones, como Obyte , han demostrado ser más descentralizadas y resistentes a la censura. Al utilizar tokens y datos dentro de esta red, los usuarios pueden realizar transacciones directas entre pares sin intermediarios, incluidos mineros o “validadores”.





Esta descentralización mejora la resistencia a la censura financiera, ya que no hay intermediarios que puedan bloquear o congelar transacciones en cualquier etapa, y los usuarios conservan el control total sobre sus fondos en todo momento con sus claves privadas. ¡Así es como puedes ser dueño de tu dinero!





Imagen vectorial destacada de Pico libre