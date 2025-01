Financiële censuur: 5 wereldwijde gevallen en hoe crypto u kan helpen dit te voorkomen

Er zijn instellingen die u vertrouwt met uw geld. Banken, digitale wallets, verzekeringsmaatschappijen, investeringsmaatschappijen en meer. Er is echter een feit dat niet zo onschuldig is: u opent er een account, maar de volledige controle over de interne infrastructuur ligt in handen van die bedrijven. Uiteindelijk kunnen ze uw geld beperken of bevriezen, om nog maar te zwijgen van het verkopen van uw persoonlijke gegevens aan anderen. Ze kunnen ook selectief hun diensten weigeren, niet altijd om geldige redenen. Dat is financiële censuur, en het is heel reëel.





Financiële censuur gebeurt wanneer personen, groepen of organisaties worden geblokkeerd voor toegang tot of gebruik van financiële diensten, zoals bankrekeningen of betalingsplatformen, meestal vanwege politieke, juridische of sociale redenen. Het kan gaan om het bevriezen van fondsen, het stoppen van transacties of het verbieden van toegang tot geld als een manier om mensen te controleren of het zwijgen op te leggen.





Als u ervan uitgaat dat dit alleen in dictatoriale landen gebeurt, dan vergist u zich. Het is overal ter wereld gebeurd, in zogenaamd vrije en democratische landen, en tegen een breed scala aan online platforms en organisaties. We zullen hier enkele gevallen onderzoeken, en wat we kunnen doen om ons geld echt te bezitten.





WikiLeaks (2010)

WikiLeaks is een organisatie die is opgericht door de bekende cypherpunk Julian Assange , gewijd aan het publiceren van geheime documenten, waaronder gevoelige Amerikaanse diplomatieke kabels. De missie is om transparantie te bevorderen door overheids- en bedrijfsmisdragingen bloot te leggen door het vrijgeven van geheime informatie. Dit heeft geleid tot wereldwijde controverse en juridische uitdagingen voor de organisatie en haar oprichter.









In 2010 publiceerde WikiLeaks geconfronteerd een grote financiële blokkade na het vrijgeven van duizenden documenten van de Amerikaanse overheid. Betalingsverwerkers zoals Visa, MasterCard en PayPal blokkeerden donaties aan het platform, wat een ernstige impact had op de operationele capaciteit. Deze blokkade zorgde ervoor dat WikiLeaks een aanzienlijk deel van zijn financiering verloor, waardoor het zich moest richten op fondsenwerving om te overleven.





Als gevolg hiervan wendde WikiLeaks zich tot gedecentraliseerde cryptovaluta om deze financiële beperkingen te omzeilen. Deze munten boden een alternatieve manier voor supporters om te doneren zonder afhankelijk te zijn van traditionele financiële systemen, waardoor WikiLeaks zijn activiteiten kon voortzetten ondanks de blokkade.





Protesten in Hongkong (2019)

Hongkong, als speciale bestuurlijke regio, en communistisch China, hebben heel verschillende rechtssystemen. Hongkong volgt een systeem dat is gebaseerd op de Britse wet, met meer bescherming voor individuele rechten en vrijheden. China heeft echter een strenger, door de overheid gecontroleerd rechtssysteem. Daarom zorgde de Hongkong-wet van 2019 om de Fugitive Offenders Ordinance te wijzigen ervoor dat miljoenen mensen massaal de straat op gingen om te protesteren.





Deze wet zou de uitlevering van mensen uit Hongkong aan het vasteland van China mogelijk maken voor bepaalde ernstige misdaden, zoals moord of verkrachting. Veel mensen waren echter bezorgd dat het gebruikt zou kunnen worden voor politieke redenen of tegen iedereen die kritisch was op de Chinese regering (pro-democraten), wat wijdverbreide angst veroorzaakte. Er was destijds sprake van een algemeen bekend wangedrag van de politie, maar daar bleef het niet bij.









Tegenwoordig zijn veel ex-demonstranten, zelfs nadat ze al meerdere jaren in de gevangenis hebben gezeten, worden ook geconfronteerd met financiële censuur . Verschillende bekende banken in Hongkong hebben de vorige rekeningen van de demonstranten gesloten zonder goede uitleg, en weigeren hen nu om nieuwe te openen. Zonder toegang tot basisbankdiensten hebben ze moeite om een baan te vinden of een uitkering aan te vragen, wat het moeilijk maakt om weer in de maatschappij te integreren. Op zijn minst werd het bedreigde wetsvoorstel datzelfde jaar formeel ingetrokken, dus de protesten werkten.





Nigeria stopt met SARS-protesten (2020)





De End SARS-protesten in Nigeria begonnen in oktober 2020 als reactie op wijdverbreid politiegeweld, met name door de Special Anti-Robbery Squad (SARS), die berucht was om intimidatie, afpersing en geweld tegen burgers. De protesten wonnen snel aan momentum en trokken internationale aandacht en solidariteit van verschillende mensenrechtenorganisaties, wat de noodzaak van verantwoording en systemische verandering in de politiepraktijken van Nigeria benadrukte.









Naarmate de gebeurtenissen escaleerden, kregen organisatoren te maken met aanzienlijke uitdagingen, waaronder financiële censuur. Veel activisten vertrouwden op crowdfundingplatforms en banken om geld in te zamelen voor protestbenodigdheden, medische hulp en juridische ondersteuning. Nadat de Nigeriaanse overheid echter beperkingen oplegde aan deze fondsenwervingsinspanningen, blokkeerden sommige platforms accounts en stopten ze donaties, omdat ze beweerden dat ze de lokale regelgeving schonden.





Als reactie op deze uitdagingen wendden activisten zich tot alternatieve financieringsbronnen, inclusief cryptovaluta , om de financiële beperkingen te omzeilen die door traditionele banksystemen worden opgelegd. Op deze manier konden ze donaties ontvangen zonder afhankelijk te zijn van banken of overheidstoezicht. Binnen dezelfde maand werd aangekondigd dat de SARS zou worden opgeheven. Toch protesteerden demonstranten in Nigeria volharden vanwege hun moeilijke leefomstandigheden en het misbruik door de overheid, worden cryptovaluta nog steeds gebruikt als financieringsinstrument.





Protesten in Wit-Rusland (2020)

Deze protesten braken uit na een presidentsverkiezing waarvan velen dachten dat die frauduleus was, wat leidde tot wijdverspreide demonstraties tegen het regime van Alexander Loekasjenko. Als reactie op de protesten ontketenden de autoriteiten systematisch geweld tegen demonstranten, wat resulteerde in talloze verwondingen en juridische straffen voor deelnemers. Activisten mobiliseerden zich snel om de getroffenen te steunen en zetten fondsenwervende acties op om financiële hulp te bieden voor medische behandelingen en boetes die aan demonstranten werden opgelegd.









De Wit-Russische regering heeft echter wraak genomen door banken te bevelen donaties te bevriezen die bedoeld waren voor deze humanitaire inspanningen. Het BY_help-fonds, geïnitieerd door activist Andrei Leonchik, haalde aanzienlijke fondsen op uit kleine donaties, maar ambtenaren bestempelden deze bijdragen als steun voor anti-overheidsacties. Als gevolg hiervan startte de overheid onderzoeken naar Leonchik en richtte zich op het fonds, waarbij meer dan £ 415.000 in beslag werd genomen die bedoeld was om slachtoffers van politiegeweld en repressie te helpen.





De repressie beperkte niet alleen de financiële steun voor degenen die gewond raakten of beboet werden, maar leidde ook tot aanzienlijke ontberingen voor personen met bevroren rekeningen. Velen konden niet bij hun geld, waardoor ze moeite hadden om in hun basisbehoeften te voorzien na het geweld tijdens de protesten. De acties van de overheid lieten een strategisch gebruik van financiële censuur zien om de solidariteitsbeweging te ondermijnen en onenigheid in het land te onderdrukken.





Tornado-geld (2022)

Tornado Cash is een gedecentraliseerde cryptocurrency-mixservice die de privacy van gebruikers verbetert door transactiegeschiedenissen op Ethereum te verbergen. Door fondsen te bundelen en te herverdelen, kunnen gebruikers transacties uitvoeren zonder hun oorsprong gemakkelijk te kunnen traceren. Deze service wordt vaak gebruikt om de anonimiteit te vergroten voor personen die hun financiële privacy om welke reden dan ook willen beschermen, zoals hun eigen welzijn tegen potentiële vervolgers.









In augustus 2022 gaf het Amerikaanse ministerie van Financiën Tornado Cash sancties, omdat het volgens hen witwassen van geld voor criminelen, waaronder hackers, faciliteerde. Deze actie leidde tot een blokkade van het platform , waardoor veel gebruikers geen toegang meer hadden tot de diensten en de domeinen werden verwijderd. De sancties tegen Tornado Cash markeerden een belangrijk voorbeeld van financiële censuur, omdat het de mogelijkheid van gebruikers om een privacyverbeterende tool te gebruiken beperkte en zorgen opriep over de te grote bemoeienis van de overheid met gedecentraliseerde financiën.





Tornado Cash is een van de eerste softwareplatformen die door een overheid is goedgekeurd. Dit onderstreept de aanhoudende spanning tussen regelgevende instanties en de drang naar privacy in de cryptovalutawereld. De oprichters worden nu geconfronteerd met juridische uitdagingen, en het platform zelf is één stap verwijderd van volledige censuur .





Een oplossing in crypto

Zoals we kunnen zien, is onze online en financiële vrijheid niet iets dat we als vanzelfsprekend kunnen beschouwen. Veel partijen proberen voortdurend overal censuur toe te passen, maar gelukkig hebben we een aantal vrijheidstools om op te vertrouwen. Cryptocurrencies zijn er natuurlijk een van. In tegenstelling tot traditioneel geld, dat altijd wordt geslagen en gecontroleerd door banken en overheden, zijn crypto's gericht op decentralisatie en hun enige heerser is de code waarmee ze zijn gebouwd.





Het is algemeen bekend dat als u uw eigen privésleutels (de enige manier om toegang te krijgen tot en controle te krijgen over een crypto wallet), dan kan niemand anders dan uzelf en de tussenpersonen van het netwerk uw geld manipuleren . Het niveau van censuurbestendigheid en decentralisatie verschilt van netwerk tot netwerk. Daarom heeft Tornado Cash te maken gehad met die mate van onderdrukking: Ethereum, met zijn tussenpersonen, biedt geen hoog niveau van censuurbestendigheid.









Aan de andere kant zijn er Directed Acyclic Graph (DAG)-structuren zonder tussenpersonen die transacties goedkeuren, zoals Overlijdensbericht , hebben bewezen meer gedecentraliseerd en censuurbestendig te zijn. Door tokens en data binnen dit netwerk te gebruiken, kunnen gebruikers directe peer-to-peer-transacties uitvoeren zonder tussenpersonen, inclusief miners of "validators".





Deze decentralisatie versterkt de weerstand tegen financiële censuur, omdat er geen tussenpersonen zijn die transacties op elk moment kunnen blokkeren of bevriezen, en gebruikers altijd volledige controle over hun fondsen behouden met hun privésleutels. Zo kunt u daadwerkelijk eigenaar worden van uw geld!





Uitgelichte vectorafbeelding door Gratispik