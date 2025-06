Sportsbet.io llança una donació de 1 milió de dòlars per marcar la final de la Lliga de Campions

Tallin, Estonia, May 15th, 2025/Chainwire/-- Esportiu.io , l'esportista liderat per la criptografia, ha llançat un gran regal que ofereix als usuaris l'oportunitat de guanyar 1 milió de stablecoin, USDT, a mesura que la Lliga de Campions de la UEFA entra en les seves etapes finals decisives. Obert a tots els usuaris verificats de la plataforma, la iniciativa requereix una taxa d'entrada de 1 USDT. Els participants han de respondre correctament a un conjunt de vint preguntes centrades en el futbol. Aquells que presentin totes les respostes correctes poden ser elegibles per reclamar el premi complet de 1 milió USDT.

El llançament està programat per coincidir amb la conclusió de la temporada 2024/25 de la Lliga de Campions de la UEFA, un dels esdeveniments esportius més vistos a tot el món.Amb l'interès global al seu cim, la campanya ofereix als aficionats al futbol l'oportunitat de participar directament en un repte basat en habilitats que barreja el coneixement esportiu en un format que barreja habilitat, timing i recompensa.

A més del repte principal, Sportsbet.io està executant una taula de lideratge de les finals de la Copa, que rastreja el rendiment dels usuaris a través d'un conjunt de propers partits. Una campanya separada també recompensarà als participants que col·loquin apostes qualificatives de múltiples cames utilitzant l'eina BetBuilder de la plataforma.

Shane Anderson, Chief Brand Officer de Sportsbet.io (Yolo Entertainment), va comentar:

"La Lliga de Campions és un punt culminant del futbol mundial, no només per als clubs que competeixen, sinó per als aficionats de tot el món.A mesura que el torneig s'acosta a la seva conclusió, aquesta iniciativa ofereix a la nostra comunitat l'oportunitat de participar en l'energia de les últimes setmanes d'una manera significativa i interactiva".

Sportsbet.io té un registre d'activacions alineat amb els moments clau del futbol. Les campanyes recents han inclòs els regals de bitllets VIP i els compromisos de partit relacionats amb els principals esdeveniments, com el Clásico entre Barcelona i el Reial Madrid. La plataforma també manté associacions a nivell de club a tot el futbol europeu de primer nivell amb experiències d'engagement dels fans a través d'actius digitals.

Més informació, incloent les condicions d'entrada completes, els requisits d'elegibilitat i els detalls del premi, es pot trobar a la seva pàgina web. Pàgina web .

Més sobre Sportsbet.io

Fundada el 2016 com a part del Grup Yolo, Esportiu.io Sportsbet.io ha redefinit l'espai d'apostes en línia combinant la tecnologia d'avantguarda amb l'expertesa en criptomoneda i la passió per oferir als seus jugadors l'última experiència de joc divertit, ràpid i just.

Com a soci regional oficial de LALIGA, soci oficial d'apostes de l'equip de futbol anglès, Hull City, i soci de club de l'equip de la Premier League Newcastle United, Sportsbet.io proporciona una àmplia gamma d'accions d'apostes a tots els esports i esports principals, oferint als jugadors més d'1 milió d'esdeveniments prematch per any i contingut complet en joc.

Com la primera criptoesportbook a introduir una funció de pagament, Sportsbet.io és reconegut com un líder tant en les apostes esportives en línia com dins de la comunitat cripto.

Al desembre de 2023, un afortunat jugador de Sportsbet.io va guanyar el major jackpot de les ranures en línia mai jugant al lloc, convertint un gir de $ 50 en un premi de més de $ 42 milions. Sportsbet.io s'enorgulleix del seu servei de apostes segur i fiable, amb temps de retirada de menys de 90 segons, entre els més ràpids de la indústria.

Contacte

Aràbia Bloom

Càritas@càritas.io

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

