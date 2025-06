Sportsbet.io lance une offre de 1 million USDT pour la finale de la Ligue des champions

Tallin, Estonia, May 15th, 2025/Chainwire/-- Jeux sportifs.io , le sportsbook dirigé par crypto, a lancé un grand cadeau offrant aux utilisateurs la chance de gagner 1 million de stablecoin, USDT, alors que la Ligue des champions de l'UEFA entre dans ses phases finales décisives. Ouvert à tous les utilisateurs vérifiés de la plate-forme, l'initiative nécessite une taxe d'entrée de 1 USDT. Les participants doivent répondre correctement à un ensemble de vingt questions axées sur le football. Ceux qui soumettent toutes les réponses correctes peuvent être admissibles à réclamer le prix complet de 1 million USDT.

Le lancement est prévu pour coïncider avec la clôture de la saison 2024/25 de l'UEFA Champions League, l'un des événements sportifs les plus regardés au monde.Avec l'intérêt mondial à son apogée, la campagne offre aux fans de football l'occasion de s'engager directement dans un défi basé sur les compétences qui combine les connaissances sportives dans un format qui mélange compétence, timing et récompense.

En plus du défi principal, Sportsbet.io exécute un tableau de bord des Finales de Coupe, qui suit les performances des utilisateurs sur un ensemble de matchs à venir. Une campagne distincte récompensera également les participants qui placent des paris multi-pieds qualifiés à l'aide de l'outil BetBuilder de la plateforme.

Shane Anderson, Chief Brand Officer de Sportsbet.io (Yolo Entertainment), a commenté :

"La Ligue des champions est le point culminant du football mondial - pas seulement pour les clubs en compétition, mais pour les fans du monde entier.Avec la fin du tournoi, cette initiative offre à notre communauté la possibilité de participer à l'énergie des dernières semaines d'une manière significative et interactive."

Sportsbet.io a un historique d'activations alignés avec les moments clés du football.Les campagnes récentes ont inclus des cadeaux de billets VIP et des engagements de matchday liés à des événements majeurs, tels que El Clásico entre Barcelone et le Real Madrid.La plate-forme maintient également des partenariats au niveau des clubs dans le football européen de haut niveau avec des expériences d'engagement des fans à travers des actifs numériques.

Plus d'informations, y compris les conditions d'entrée complètes, les exigences d'éligibilité et les détails des prix, peuvent être trouvés sur leur site. Le site .

À propos de Sportsbet.io

Fondée en 2016 dans le cadre du groupe Yolo, Jeux sportifs.io Sportsbet.io a redéfini l'espace de paris en ligne en combinant la technologie de pointe avec l'expertise en crypto-monnaie et une passion pour offrir à ses joueurs l'expérience de jeu la plus amusante, rapide et équitable.

Partenaire régional officiel de LALIGA, Partenaire Officiel de paris de l'équipe de football anglaise, Hull City, et Partenaire Club de l'équipe de Premier League Newcastle United, Sportsbet.io offre une gamme étendue d'actions de paris dans tous les principaux sports et eSports, offrant aux joueurs plus d'un million d'événements de pré-match par an et un contenu complet en jeu.

En tant que premier sportsbook crypto à introduire une fonction de cash-out, Sportsbet.io est reconnu comme un leader dans les paris sportifs en ligne et au sein de la communauté crypto.

En décembre 2023, un joueur chanceux de Sportsbet.io a remporté le plus grand jackpot des machines à sous en ligne de tous les temps en jouant sur le site, transformant un spin de 50 $ en un prix de plus de 42 millions de dollars. Sportsbet.io se vante de son service de pari sécurisé et fiable, avec des temps de retrait de moins de 90 secondes, parmi les plus rapides de l'industrie.

Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

