Sportsbet.io Lansahin ang 1 Million USDT Giveaway sa Mark Champions League Finale

Tallin, Estonia, May 15th, 2025/Chainwire/-- Mga sports.io , ang crypto-led sportsbook, ay nagsisimula ng isang pangunahing giveaway na nag-aalok ng mga gumagamit ang pagkakataon upang makakuha ng 1 milyong stablecoin, USDT, bilang ang UEFA Champions League ay pumunta sa kanyang decisive final phases. Open para sa lahat ng verified gumagamit ng platform, ang inisiyasyon ay nangangailangan ng isang entry fee ng 1 USDT. Ang mga manlalaro ay dapat makipag-usap sa isang set ng 20 football-focused mga tanong. Ang mga na mag-submit ang lahat ng mga katangian ay maaaring magkakaroon ng hakbang para sa buong 1 milyong USDT prize.

Sa paglipas ng global interest, ang kampanya ay nagbibigay ng mga fans ng football ang pagkakataon upang makipag-ugnay sa direkta sa isang challenge na batay sa kaligtasan na binubuo ng sports na kaalaman sa isang format na binubuo ng kaligtasan, timing, at reward.

Sa karagdagang pangunahing challenge, ang Sportsbet.io ay gumagana ng isang Cup Finals Leaderboard, na nag-track ang pagganap ng mga gumagamit sa isang set ng mga hinaharap na hitsura. Ang isang partikular na kampanya ay din na-reward ang mga manlalaro na lumikha ng qualifying multi-leg bets gamit ang platform's BetBuilder tool. Karamihan, ang dalawang inisiyasyon na ito ay may isang kombinasyonal na prize pool ng 20,000 USDT, na inihahanda sa pagitan ng pagganap.

Si Shane Anderson, Chief Brand Officer ng Sportsbet.io (Yolo Entertainment), ay nagsabi:

"Ang Champions League ay isang pinakahuling ng global football - hindi lamang para sa mga club na nagkakampanya ngunit para sa mga tagahanga sa buong mundo. Kapag ang tournament ay malapit sa kanyang katapusan, ang initiative na ito ay nag-aalok ng aming komunidad ng isang pagkakataon na mag-participate sa enerhiya ng mga pinakahuling linggo sa isang meaningful at interactively na paraan."

Ang Sportsbet.io ay may isang track record ng mga pag-activation na matatagpuan sa mga pangunahing oras ng football. Ang mga pinakabagong kampanya ay binubuo ng mga VIP ticket giveaways at matchday engagement na may kaugnayan sa mga pangunahing kaganapan, tulad ng El Clásico sa pagitan ng Barcelona at Real Madrid. Ang platform ay nagtatagdag din ng mga club-level na kumpanya sa buong top-tier European football na may mga pag-engagement ng fans na karanasan sa pamamagitan ng mga digital na assets.

Ang karagdagang impormasyon, kabilang ang buong mga kondisyon ng entry, mga kinakailangan ng katumbas, at mga detalye ng mga prize, ay makikita sa kanilang mga ang website.

Tungkol sa Sportsbet.io

Itinatag noong 2016 bilang bahagi ng Yolo Group, Mga sports.io Ang Sportsbet.io ay re-defined ang online betting space sa pamamagitan ng paghahatid ng pandaigdigang teknolohiya sa cryptocurrency pangkalahatan at isang pasyon sa pag-aalok ng mga manlalaro ng kanyang mga manlalaro ang pangunahing fun, mabilis, at fair gaming experience.

Ang Official Regional Partner ng LALIGA, Official Betting Partner ng English football team, Hull City, at isang Club Partner ng Premier League team Newcastle United, Sportsbet.io ay nagbibigay ng isang malakas na palitan ng betting action sa lahat ng mga pangunahing sports at eSports, na nag-aalok ng mga manlalaro ng higit sa 1M pre-match events bawat taon at malakas na in-play na koneksyon.

Bilang ang unang crypto sportsbook upang i-introduce ang function ng cash-out, Sportsbet.io ay kilala bilang isang lider sa parehong online sports betting at sa ilalim ng crypto komunidad.

Noong Disyembre 2023, isang lucky Sportsbet.io manlalaro ang pinakamalaking jackpot ever online slots habang naglalaro sa site, magdadala ng isang $ 50 spin sa isang prize ng higit sa $ 42 milyong.

Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program.

