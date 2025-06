Sportsbet.io käynnistää 1 miljoonan dollarin lahjoituksen Mestarien liigan finaaliin

Tallin, Estonia, May 15th, 2025/Chainwire/-- Urheilu.fi , crypto-ohjattu urheiluvedonlyönti, on käynnistänyt suuren tarjouksen, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden voittaa 1 miljoonaa stablecoinia, USDT, kun UEFA Champions League astuu ratkaisevaan viimeiseen vaiheeseensa. Avoin kaikille alustan todennetuille käyttäjille aloite vaatii 1 USDT: n sisäänpääsymaksun. Osallistujien on vastattava oikein 20 jalkapallokeskittyvään kysymykseen. Ne, jotka toimittavat kaikki oikeat vastaukset, voivat saada täyden 1 miljoonan USDT: n palkinnon.

Kampanja on ajoitettu samanaikaisesti vuoden 2024/25 UEFA Champions League -kauden päättymisen kanssa, joka on yksi maailman katsotuimmista urheilutapahtumista.Kampanjan maailmanlaajuinen kiinnostus huipentuu, ja se tarjoaa jalkapalloilijoille mahdollisuuden osallistua suoraan taitoihin perustuvaan haasteeseen, joka yhdistää urheilun osaamisen muodossa, joka yhdistää taitoja, ajoitusta ja palkintoja.

Päähaasteen lisäksi Sportsbet.io on käynnistänyt Cup Finals Leaderboardin, joka seuraa käyttäjien suorituskykyä useissa tulevissa otteluissa. Erillinen kampanja palkitsee myös osallistujia, jotka asettavat kelpoisia monipuolisia vedonlyöntejä käyttämällä alustan BetBuilder-työkalua. Yhdessä näillä kahdella aloitteella on yhdistetty 20 000 USDT:n palkintopotti, joka jaetaan suorituskyvyn perusteella.

Shane Anderson, Sportsbet.io:n pääbrändin johtaja (Yolo Entertainment), kommentoi:

Mestarien liiga on maailman jalkapallon huippu - ei vain kilpaileville klubeille vaan faneille ympäri maailmaa.Kun turnaus lähestyy loppuaan, tämä aloite tarjoaa yhteisöllemme mahdollisuuden osallistua viime viikkojen energiaan mielekkäästi ja vuorovaikutteisesti.

Mestarien liiga on maailman jalkapallon huippu - ei vain kilpaileville klubeille vaan faneille ympäri maailmaa.Kun turnaus lähestyy loppuaan, tämä aloite tarjoaa yhteisöllemme mahdollisuuden osallistua viime viikkojen energiaan mielekkäästi ja vuorovaikutteisesti.

Sportsbet.io on seurannut aktivointeja, jotka ovat linjassa jalkapallon tärkeimpien hetkien kanssa.Viimeisimmät kampanjat ovat sisältäneet VIP-lippuja ja ottelupäivän sitoumuksia, jotka liittyvät suuriin tapahtumiin, kuten El Clásico Barcelonan ja Real Madridin välillä.

Lisätietoja, mukaan lukien täydelliset pääsyehdot, kelpoisuusvaatimukset ja palkinnon yksityiskohdat, löytyy heidän WEB WEB .

Lisää aiheesta Sportsbet.io

Perustettu vuonna 2016 osana Yolo Groupia, Urheilu.fi Sportsbet.io on määritellyt uudelleen online-vedonlyöntialueen yhdistämällä huippuluokan teknologiaa kryptovaluutan asiantuntemukseen ja intohimoa tarjota pelaajilleen lopullinen hauskaa, nopeaa ja reilua pelikokemusta.

Official Regional Partner of LALIGA, Official Betting Partner of English football team, Hull City, ja Club Partner of Premier League joukkue Newcastle United, Sportsbet.io tarjoaa laajan valikoiman vedonlyönti toimintaa kaikissa suurissa urheilulajeissa ja eSports, tarjoaa pelaajille yli 1M pre-match tapahtumia vuodessa ja kattava in-play sisältöä.

Ensimmäisenä krypto-urheiluvedonlyöntiä, joka esittelee käteispanostustoiminnon, Sportsbet.io on tunnustettu johtajaksi sekä online-urheiluvedonlyönnissä että kryptoyhteisössä.

Joulukuussa 2023 onnekas Sportsbet.io-pelaaja voitti kaikkien aikojen suurimman online-peliautomaattien jättipotin pelaamalla sivustolla, jolloin 50 dollarin kierros on yli 42 miljoonan dollarin palkinto. Sportsbet.io ylpeilee turvallisesta ja luotettavasta vedonlyöntipalvelustaan, jonka peruutusajat ovat alle 90 sekuntia, yksi alan nopeimmista.

Yhteydenotot

Säveltäjä Bloom

[email protected]

Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa.

Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa.