Panamà, 11 de setembre de 2025 — La plataforma de Rain permet als usuaris crear i participar en mercats basats en resultats a qualsevol escala, des d'esdeveniments globals fins a escenaris de nínxol. Rain utilitza un oracle basat en IA per als resultats d'esdeveniments públics, i un mecanisme de disputa incorporat per garantir que la verificació dels resultats sigui precisa, fiable i resistent a la manipulació. pluja pluja Els mercats de predicció actuals, ja siguin centralitzats o semicentralitzats, pateixen d'un abast estret i un disseny rígid. Tendeixen a centrar-se només en esdeveniments globals importants, com ara eleccions o esdeveniments esportius importants, mentre ignoren escenaris de menor escala significatius per a un públic més ampli. El protocol de Rain ofereix un mercat de resultats universalment adaptable per a la creació de mercats d'opcions personalitzades de diferents mides i temes. permet als usuaris crear mercats públics i privats, sobre gairebé qualsevol tema, en qualsevol idioma. utilitza un sistema automatitzat de creador de mercat (AMM) per ajustar dinàmicament el repartiment de preus basat en l'assignació de fons. Per garantir que la verificació inicial dels resultats dels mercats públics sigui precisa i fiable, Rain aprofita Delphi, un oracle d'IA basat en el consens desenvolupat per Delphi utilitza múltiples agents "exploradors" independents i un jutge final "extractor" per generar dades fiables en què els contractes intel·ligents poden actuar. Una finestra de disputa de 15 minuts permet desafiaments, assegurant resultats ràpids, precisos i resistents a la manipulació, sense necessitat d'intermediaris centralitzats. Olímpic i Olímpic i Construït sobre Arbitrum, amb plans per expandir-se a més xarxes, el token de Rain va ser recentment enumerada en , , i Després d’un èxit en la El token natiu $ RAIN, que s'espera que es cotitzi en borses líder addicionals, dóna suport a la governança i la transparència del DAO, amb una utilitat més àmplia prevista per ser anunciada. Mèxic Comerç de gemmes bingox Gems llançament Mèxic Comerç de gemmes bingox Gems llançament La participació en el mercat no requereix de $RAIN, ja que les piscines de predicció s'executen en USDT, però el token està dissenyat per reforçar la sostenibilitat a llarg termini de l'ecosistema. tokenomics de Rain combinen un model de compra i crema deflacionària, allotjant el 2,5 per cent del volum de comerç de les piscines, amb una emissió inflacionària que dóna suport al creixement i recompensa als contribuents, amb l'objectiu d'alinear els incentius mantenint l'economia equilibrada. Sobre la pluja: Rain introdueix una plataforma innovadora que permet a qualsevol persona crear i negociar opcions personalitzades en gairebé qualsevol cosa. Mitjançant l'aportació de la tecnologia blockchain, Rain assegura la transparència, redueix els riscos de les contraparts i obre l'accés global sense restriccions geogràfiques. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Btcwire sota HackerNoon's Business Blogging Program. Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Btcwire sota HackerNoon's Business Blogging Program. Programació Programació