Per què el finançament de la investigació de la Iniciativa BRAIN del NIH s'està marcint

No hi ha cap gen per a una pilota, i no hi ha cap neurona per a una sabata. Hi podria haver connectòmica durant el major temps possible, però és poc probable que es trobin. Els gens s'expressen quan es juga una pilota o se'n parla. Les neurones estan actives quan portem una sabata o en parlem, però la pregunta és, què representa una pilota o una sabata dins del crani?







La pilota o sabata que es troba al món extern té una forma dins del crani. Quins components dins del crani tenen aquesta representació? Quines són les seves característiques i com interactuen?







Si hi ha components específics per a representacions [d'exterocepció i interocepció], aleshores com poden donar forma a com s'entenen i tracten els trastorns mentals, així com els trastorns neurodegeneratius, llavors la intel·ligència natural, l'aprenentatge, la consciència, l'addicció, etc.?







Hi ha un recent interactiu de Nature , Què té d'especial el cervell humà? , afirmant que, "Quan es comparen l'expressió gènica entre espècies, moltes diferències resulten estar relacionades amb com les connexions entre les neurones, anomenades sinapsis, es connecten i s'indiquen entre elles".







La següent frontera per al progrés en la investigació en neurociència global són els senyals elèctrics i químics, en conjunts en grups de neurones, com a base per a la representació [o interpretació] de totes les funcions. No els senyals com a mitjà de comunicació, sinó els senyals com a base per a la qual s'organitza la informació, perquè si les neurones comunicaven l'olfacte, com van sorgir per la configuració d'aquesta olor? I quina diferència hi hauria entre com va arribar la configuració i el relé?









Si els senyals poden transmetre configuracions sensorials, es teoritza que només és possible perquè els senyals les configuren, combinant mecanització i transport. Si no és així, què va muntar les configuracions d'una pilota o una sabata perquè els senyals es transportin? Aleshores, com és de diferent la font dels senyals? I què els va convertir per estar preparats per al transport?







Què és la ment humana? En què es diferencia del cervell, el cos, les neurones i els gens? Quina és la seva relació? Com mecanitza les funcions la ment? Quin és el paper de la ment en la salut mental, les malalties, les malalties degeneratives, l'addicció, la consciència i les implicacions per a la intel·ligència artificial?







Fins i tot un concepte aproximat de com els [conjunts de] senyals expliquen la depressió, com a resultat de la Iniciativa NIH BRAIN s'hauria convertit en una notícia substancial que hauria avivat el finançament i impulsat la resta de la investigació a la prioritat col·lectiva, per al suport, a través de les fonts.







Els gens no coneixen les unitats de la física, ni les neurones muten [en anatomia] quan [un individu] enuncia un model econòmic. Els gens preparen les plantilles mitjançant les quals els senyals construeixen configuracions mentre que les neurones [i les seves sinapsis] es converteixen en els ponts per als quals les configuracions [per senyals] es construeixen i transporten [per senyals], conceptualment. Els senyals són la ment humana i tenen una gran franja d'autonomia.





El progrés consisteix a buscar la font de la representació, i després continuar explorant les possibilitats d'avenços més amplis , mentre que els estudis en curs tenen prou temps per eclosionar.







Es teoritza que la ment humana és la col·lecció de tots els senyals elèctrics i químics de les neurones amb totes les seves interaccions i característiques, en conjunts, en grups de neurones, a través del sistema nerviós central i perifèric.







La NIH BRAIN Initiative tampoc ha tingut cap salt conceptual important, mentre que hi ha una obertura disponible en els conjunts de senyals elèctrics i químics, amb una millor oportunitat d'induir més finançament de la investigació i respondre a diverses incògnites.







Hi ha una història recent a The Transmitter , els neurocientífics que es veuen afectats per les retallades anteriors advoquen per més finançament de la Iniciativa BRAIN , que afirma que "La Iniciativa BRAIN va perdre 278 milions de dòlars en finançament des del pressupost de l'any fiscal 2023 fins al 2024. Aquest canvi, anunciat a l'abril, reflecteix una disminució prevista de les contribucions al programa de la Llei de cures del segle XXI i cap augment simultani de la base El programa va mantenir finançades les subvencions en curs, però es van cancel·lar o cancel·lar múltiples oportunitats al maig. tipus de teràpia gènica Malgrat una caiguda del 40 per cent en el finançament a principis d'any, la Iniciativa BRAIN, el programa dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) que finança grans La directora de l'agència, Monica Bertagnolli, va dir dimarts en una audiència del Comitè d'Apropiacions de la Cambra dels Estats Units, segueix sent una "alta prioritat".







Hi ha comentaris recents a Nature , The BRAIN initiative: un programa pioner sobre el precipici , que afirma que "Llançada el 2013, la BRAIN Initiative (BRAIN) als Estats Units tenia com a objectiu desbloquejar els misteris del cervell i desenvolupar nous tractaments per a la salut neurològica. i trastorns neuropsiquiàtrics L'èxit d'aquest programa queda demostrat pels descobriments accelerats i el desenvolupament d'intervencions que s'estan produint en temps real. Tanmateix, una recent retallada del 40% en el finançament de BRAIN amenaça aquesta oportunitat única per a una generació de resoldre misteris fonamentals del cervell i aconseguir avenços en el tractament que abans pensàvem impossibles".