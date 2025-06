BTCC Exchange nomena Dan Liu com a CEO abans del 14è aniversari

VILNIUS, Lituània, 21 de maig de 2025, /Chainwire/-- BTCC Liu, que anteriorment va servir com a director d'investigació a BTCC, porta a la seva nova funció una àmplia experiència en els mercats de finances tradicionals i criptomonedes.

A mesura que BTCC s'acosta al seu 14è aniversari al juny, la designació de Dan Liu com a CEO marca un nou capítol per a l'intercanvi. Sota el seu lideratge, BTCC té com a objectiu construir el seu llegat com l'intercanvi de cripto més establert del món mentre persegueix un creixement sostenible. Aquesta visió portarà BTCC amb confiança al futur, elevant la plataforma més enllà de la seguretat tradicional per impulsar l'evolució de la indústria significativa.

De l’investigador visionari al CEO

Des que es va unir a BTCC el 2019, Liu ha estat instrumental en el ràpid creixement i la innovació de l'intercanvi en l'espai cryptocurrency.

Amb la seva visió estratègica al llarg dels anys, BTCC ha ampliat els seus serveis a usuaris de més de 160 països i ha millorat significativament les seves ofertes de productes en els mercats de futurs i de negociació instantània, mantenint alhora alts estàndards de seguretat.

L'enfocament prospectiu de Liu en la dinàmica del mercat l'ha convertit en una veu buscada i respectada en l'espai de les criptomonedes, amb característiques regulars en importants mitjans de comunicació criptogràfics, incloent Cointelegraph, Markets Insider i la publicació japonesa Monthly Digital Assets.

"Estic profundament honrat de liderar BTCC Exchange en un moment tan crucial tant per a la nostra plataforma com per a l'ecosistema de criptomonedes més ampli", va dir Liu.



"El meu viatge cripto va començar el 2013, i aquesta passió inicial només ha crescut més fort amb els anys. A mesura que celebrem el nostre 14è aniversari aquest any, estic emocionat de combinar el meu antecedent en finances tradicionals amb el meu amor per la innovació blockchain.

Construir sobre el llegat, centrat en el futur

Des que es va unir a BTCC el 2019, Liu ha guiat l'intercanvi a través de diverses condicions de mercat mentre impulsa la innovació i el creixement.

Una de les contribucions més notables de Liu va ser liderar el llançament de Tokenized Futures, un producte financer innovador que rarament es veu en la indústria.

A més, sota la direcció estratègica de Liu, BTCC va llançar la seva característica de comerç de còpia molt reeixida, que ha rebut un compromís excepcional dels usuaris i una resposta positiva. Aquesta característica proporciona un punt d'entrada accessible per a aquells que exploren els mercats de criptomonedes, alineant-se perfectament amb la missió de BTCC de fer el comerç d'actius digitals més inclusiu.

Amb els seus antecedents acadèmics en els mercats convencionals, Liu aporta valuoses habilitats analítiques a l'espai de criptomoneda en evolució.

Mirant cap endavant, el focus de Liu és en l'expansió global mentre navega per les normes reguladores cada vegada més diverses a través dels mercats.

"Una de les meves missions més importants és educar el públic en general sobre criptomonedes i fer el comerç accessible als usuaris diaris", explica Liu.

Per donar suport a aquesta visió, planeja aprofundir en les connexions comunitàries de BTCC assistint a esdeveniments globals de la indústria i creant un diàleg directe amb usuaris i socis de diferents mercats - insights que ajudaran a modelar el futur de la plataforma i informar les estratègies regionals.

Sota el lideratge de Liu, BTCC Exchange està a punt de continuar el seu llegat com un dels intercanvis de criptomoneda més fiables, segurs i innovadors a nivell mundial.

Sobre el BTCC

Fundada el 2011, BTCC és una de les borses de criptomoneda més llargues del món, oferint serveis de comerç segurs i fàcils d'utilitzar a milions d'usuaris a tot el món. Amb un compromís amb la seguretat, la innovació i la construcció de la comunitat, BTCC continua sent una plataforma de confiança en el paisatge de la criptomoneda en evolució.

Pàgina web : https://www.btcc.com/en-US

El X: https://x.com/BTCCexchange

Contacte amb: [email protected]

Contacte

Línia Ling

Intercanvi BTCC

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

