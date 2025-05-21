BTCC Exchange назначает Дэн Лю в качестве генерального директора перед 14-й годовщиной

Вильнюс, Литва, 21 мая 2025 года /Chainwire/-- BTCC , одна из самых долгоживущих криптовалютных бирж в мире, сегодня объявила о назначении Дэн Лю в качестве своего нового главного исполнительного директора. Liu, который ранее служил главным исследователем в BTCC, приносит обширный опыт как в традиционных финансах, так и на рынках криптовалют в свою новую роль.

Поскольку BTCC приближается к своему 14-му юбилею в июне, назначение Дэн Лю в качестве генерального директора ознаменовало новую главу для обмена. Под его руководством BTCC стремится построить свое наследие как наиболее устоявшаяся криптовалютная биржа в мире, одновременно преследуя устойчивый рост.Это видение приведет BTCC уверенно в будущее, подняв платформу за пределы традиционной безопасности, чтобы двигать значимую эволюцию отрасли.

От исследовательского визионера до CEO

С момента вступления в BTCC в 2019 году Лю сыграл важную роль в быстром росте и инновациях биржи в криптовалютном пространстве.

С его стратегическим видением на протяжении многих лет BTCC расширил свои услуги для пользователей из более чем 160 стран и значительно улучшил свои предложения продуктов как на рынках фьючерсов, так и на рынках spot-торговли, поддерживая при этом высокие стандарты безопасности.

Перспективный подход Лю к динамике рынка сделал его востребованным и уважаемым голосом в криптовалютном пространстве, с регулярными функциями в известных криптовалютных СМИ, включая Cointelegraph, Markets Insider и японское издание Monthly Digital Assets.

«Мне большая честь возглавить BTCC Exchange в такое важное время как для нашей платформы, так и для более широкой криптовалютной экосистемы», — сказал Лю.



«Мне большая честь возглавить BTCC Exchange в такое важное время как для нашей платформы, так и для более широкой криптовалютной экосистемы», — сказал Лю.





«Мое крипто-путешествие началось в 2013 году, и эта первая страсть только усилилась на протяжении многих лет.Поскольку мы празднуем нашу 14-ю годовщину в этом году, я рад объединить свой опыт в области традиционных финансов с моей любовью к блокчейн-инновациям.

«Мое крипто-путешествие началось в 2013 году, и эта первая страсть только усилилась на протяжении многих лет.Поскольку мы празднуем нашу 14-ю годовщину в этом году, я рад объединить свой опыт в области традиционных финансов с моей любовью к блокчейн-инновациям.

Строительство на наследии, сосредоточенное на будущем

С момента присоединения к BTCC в 2019 году Лю руководил обменами в различных рыночных условиях, одновременно стимулируя инновации и рост.

Одним из самых заметных вкладов Лю был запуск Tokenized Futures, инновационного финансового продукта, который редко встречается в отрасли.Этот смелый шаг преодолел разрыв между традиционными финансами и технологией блокчейна и позиционировал BTCC как перспективную биржу.

Кроме того, под стратегическим руководством Лю, BTCC запустила свою высокоуспешную функцию Copy Trading, которая получила исключительное участие пользователей и положительные отзывы.Эта функция обеспечивает доступную точку входа для тех, кто исследует рынки криптовалют, идеально согласуясь с миссией BTCC сделать торговлю цифровыми активами более инклюзивной.

Благодаря своему академическому опыту на традиционных рынках, Лю приносит ценные аналитические навыки в развивающееся пространство криптовалют.

Глядя в будущее, Liu фокусируется на глобальной экспансии, одновременно ориентируясь на все более разнообразные нормативные стандарты на различных рынках.

«Одна из моих самых важных миссий - просвещать широкую общественность о криптовалютах и сделать торговлю доступной для повседневных пользователей», - объясняет Лю.

«Одна из моих самых важных миссий - просвещать широкую общественность о криптовалютах и сделать торговлю доступной для повседневных пользователей», - объясняет Лю.

Чтобы поддержать это видение, он планирует углубить связи с сообществом BTCC, посещая глобальные отраслевые мероприятия и создавая прямой диалог с пользователями и партнерами на разных рынках — знания, которые помогут сформировать будущее платформы и информировать региональные стратегии.

Под руководством Лю BTCC Exchange готова продолжить свое наследие как одна из самых надежных, безопасных и инновационных криптовалютных бирж во всем мире.

О BTCC

Основанная в 2011 году, BTCC является одной из самых долговечных криптовалютных бирж в мире, предлагая безопасные и удобные для пользователя торговые услуги миллионам пользователей по всему миру.С приверженностью безопасности, инновациям и построению сообщества, BTCC продолжает быть надежной платформой в развивающемся криптовалютном ландшафте.

Сайт WEB : https://www.btcc.com/en-US

Икс : https://x.com/BTCCexchange

Контакты : [email protected]

Контакт

Ариан Линг

BTCC обмен

Пресс@btcc.com

Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.

Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.



