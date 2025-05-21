BTCC Exchange призначає Дану Лю як генерального директора перед 14-ю річницею

VILNIUS, Литва, 21 травня 2025, /Chainwire/-- BTCC , одна з найстаріших криптовалютних бірж у світі, сьогодні оголошує про призначення Дан Лю як свого нового генерального директора. Лю, який раніше служив головним дослідником в BTCC, приносить великий досвід як у традиційних фінансах, так і на ринках криптовалют у свою нову роль.

Оскільки BTCC наближається до свого 14-річного ювілею в червні, призначення Дан Лю на посаду генерального директора ознаменує нову главу для обміну. Під його керівництвом BTCC прагне побудувати своє спадщину як найстаріша криптовалюта у світі, прагнучи до сталого зростання. Це бачення візьме BTCC впевнено в майбутнє, піднімаючи платформу за межі традиційної безпеки, щоб прискорити змістовну еволюцію галузі.

Від дослідницького візіонера до CEO

З тих пір, як він приєднався до BTCC в 2019 році, Лю брав участь у стрімкому зростанні і інноваціях обміну в криптовалютному просторі.

З його стратегічним баченням протягом багатьох років BTCC розширив свої послуги для користувачів з більш ніж 160 країн і значно покращив свої пропозиції продуктів як на ринках ф'ючерсів, так і на ринках спот-торгівлі, зберігаючи високі стандарти безпеки.

Перспективний підхід Лю до ринкової динаміки зробив його затребуваним і шанованим голосом в криптовалютному просторі, з регулярними функціями в провідних криптовалютних медіа, включаючи Cointelegraph, Markets Insider і японське видання Monthly Digital Assets.

"Мені приємно вести BTCC Exchange в такий ключовий час як для нашої платформи, так і для ширшої криптовалютної екосистеми", - сказав Лю.



"Мені приємно вести BTCC Exchange в такий ключовий час як для нашої платформи, так і для ширшої криптовалютної екосистеми", - сказав Лю.





«Моя криптовалютна подорож почалася в 2013 році, і ця рання пристрасть тільки зростала сильніше протягом багатьох років.Як ми святкуємо нашу 14-ту річницю цього року, я радий поєднати свій досвід в традиційних фінансах з моєю любов'ю до інновацій блокчейн.Ми залишаємося прихильниками перетинання цих двох світів, продовжуючи будувати довіру всередині спільноти, прискорюючи нашу глобальну експансію».

«Моя криптовалютна подорож почалася в 2013 році, і ця рання пристрасть тільки зростала сильніше протягом багатьох років.Як ми святкуємо нашу 14-ту річницю цього року, я радий поєднати свій досвід в традиційних фінансах з моєю любов'ю до інновацій блокчейн.Ми залишаємося прихильниками перетинання цих двох світів, продовжуючи будувати довіру всередині спільноти, прискорюючи нашу глобальну експансію».

Будівництво на спадщині, орієнтовано на майбутнє

З тих пір, як він приєднався до BTCC в 2019 році, Лю керував обміном через різні ринкові умови, при цьому стимулюючи інновації та зростання.

Одним з найбільш помітних внесків Лю був запуск Tokenized Futures, інноваційного фінансового продукту, який рідко зустрічається в галузі.Цей сміливий крок перекрив розрив між традиційними фінансами та блокчейн-технологією і позиціонував BTCC як обмін, що думає про майбутнє.

Крім того, під стратегічним керівництвом Лю, BTCC запустила свою дуже успішну функцію Copy Trading, яка отримала виняткову зацікавленість користувачів та позитивні відгуки.Ця функція забезпечує доступний вхідний пункт для тих, хто досліджує ринки криптовалют, ідеально узгоджуючись з місією BTCC зробити торгівлю цифровими активами більш інклюзивною.

Завдяки своєму академічному досвіду на звичайних ринках, Лю приносить цінні аналітичні навички в еволюційний простір криптовалют.

Дивлячись у майбутнє, Лю зосереджується на глобальній експансії, а також навігації все більш різноманітними нормативними стандартами по ринках.

"Одна з моїх найважливіших місій - освітити широку громадськість про криптовалюту і зробити торгівлю доступною для повсякденних користувачів", - пояснює Лю.

"Одна з моїх найважливіших місій - освітити широку громадськість про криптовалюту і зробити торгівлю доступною для повсякденних користувачів", - пояснює Лю.

Щоб підтримати це бачення, він планує поглибити зв'язки спільноти BTCC, відвідуючи глобальні індустріальні події та створюючи прямий діалог з користувачами та партнерами на різних ринках - уявлення, які допоможуть формувати майбутнє платформи та інформувати регіональні стратегії.

Під керівництвом Лю, BTCC Exchange готова продовжити своє спадщину як один з найбільш надійних, безпечних та інноваційних обмінів криптовалют у всьому світі.

Про BTCC

Заснована в 2011 році, BTCC є однією з найдовших у світі обмінів криптовалют, пропонуючи безпечні та зручні для користувача торговельні послуги мільйонам користувачів по всьому світу. З прихильністю до безпеки, інновацій та побудови спільноти, BTCC продовжує бути надійною платформою в еволюціонуючому криптовалютному ландшафті.

Веб сайт : https://www.btcc.com/en-US

Ікс : https://x.com/BTCCexchange

Контакти : Прес@btcc.com

Контакти

Олена Лінг

BTCC обмін

Прес@btcc.com

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire під HackerNoon's Business Blogging Програма .



