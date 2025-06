BTCC Exchange benoemt Dan Liu als CEO voor 14e verjaardag mijlpaal

VILNIUS, Litouwen, 21 mei 2025 /Chainwire/-- BTCC , een van 's werelds langstbestaande cryptocurrency-uitwisselingen, kondigt vandaag de benoeming van Dan Liu aan als zijn nieuwe Chief Executive Officer. Liu, die eerder als Chief Research Officer bij BTCC diende, brengt uitgebreide expertise in zowel traditionele financiën als cryptocurrency-markten naar zijn nieuwe rol.

Terwijl BTCC zijn 14e verjaardag in juni nadert, markeert de benoeming van Dan Liu als CEO een nieuw hoofdstuk voor de uitwisseling. Onder zijn leiderschap wil BTCC opbouwen op zijn erfenis als 's werelds meest gevestigde crypto-uitwisseling en tegelijkertijd duurzame groei nastreven.

Van onderzoek visionair tot CEO

Sinds hij in 2019 bij BTCC kwam, heeft Liu een belangrijke rol gespeeld in de snelle groei en innovatie van de exchange in de cryptocurrency-ruimte.

Met zijn strategische visie heeft BTCC in de loop der jaren zijn diensten uitgebreid naar gebruikers uit meer dan 160 landen en zijn productaanbod in zowel futures- als spothandelmarkten aanzienlijk verbeterd, terwijl hoge beveiligingsnormen worden gehandhaafd.

Liu's toekomstgerichte benadering van marktdynamiek heeft hem tot een gewilde en gerespecteerde stem gemaakt in de cryptocurrency-ruimte, met regelmatige functies in prominente crypto-media, waaronder Cointelegraph, Markets Insider en de Japanse publicatie Monthly Digital Assets.

"Ik ben zeer geëerd om BTCC Exchange te leiden op zo'n cruciale tijd voor zowel ons platform als het bredere cryptocurrency-ecosysteem," zei Liu.



"Ik ben zeer geëerd om BTCC Exchange te leiden op zo'n cruciale tijd voor zowel ons platform als het bredere cryptocurrency-ecosysteem," zei Liu.





"Mijn crypto reis begon in 2013 en die vroege passie is alleen maar sterker gegroeid in de loop der jaren.Naarmate we dit jaar onze 14e verjaardag vieren, ben ik enthousiast om mijn achtergrond in traditionele financiën te combineren met mijn liefde voor blockchain-innovatie.

"Mijn crypto reis begon in 2013 en die vroege passie is alleen maar sterker gegroeid in de loop der jaren.Naarmate we dit jaar onze 14e verjaardag vieren, ben ik enthousiast om mijn achtergrond in traditionele financiën te combineren met mijn liefde voor blockchain-innovatie.

Bouw op erfgoed, gericht op de toekomst

Sinds zijn toetreding tot BTCC in 2019 heeft Liu de uitwisseling geleid door verschillende marktomstandigheden en tegelijkertijd innovatie en groei gedreven.

Een van de meest opmerkelijke bijdragen van Liu was het leiden van de lancering van Tokenized Futures, een innovatief financieel product dat zelden in de industrie wordt gezien.

Bovendien lanceerde BTCC onder de strategische leiding van Liu zijn zeer succesvolle Copy Trading-functie, die uitzonderlijke betrokkenheid van gebruikers en positieve feedback heeft ontvangen.Deze functie biedt een toegankelijk toegangspunt voor diegenen die cryptocurrency-markten verkennen, perfect in lijn met BTCC's missie om digitale activahandel inclusiever te maken.

Met zijn academische achtergrond in conventionele markten brengt Liu waardevolle analytische vaardigheden naar de evoluerende cryptocurrency-ruimte.

In de toekomst richt Liu zich op wereldwijde expansie, terwijl hij steeds meer diverse regelgevende normen op verschillende markten gebruikt.

"Een van mijn belangrijkste missies is het opvoeden van het grote publiek over cryptocurrency en het maken van handel toegankelijk voor dagelijkse gebruikers," legt Liu uit.

"Een van mijn belangrijkste missies is het opvoeden van het grote publiek over cryptocurrency en het maken van handel toegankelijk voor dagelijkse gebruikers," legt Liu uit.

Om deze visie te ondersteunen, is hij van plan de verbindingen van de BTCC-gemeenschap te verdiepen door deel te nemen aan wereldwijde industrie-evenementen en een directe dialoog te creëren met gebruikers en partners op verschillende markten - inzichten die de toekomst van het platform zullen helpen vorm te geven en regionale strategieën te informeren.

Onder het leiderschap van Liu is BTCC Exchange klaar om zijn erfenis als een van de meest vertrouwde, veilige en innovatieve cryptocurrency-uitwisselingen wereldwijd voort te zetten.

Over BTCC

Opgericht in 2011, BTCC is een van 's werelds langstbestaande cryptocurrency-uitwisselingen, het aanbieden van veilige en gebruiksvriendelijke handelsdiensten aan miljoenen gebruikers wereldwijd. Met een toewijding aan beveiliging, innovatie en gemeenschapsopbouw, blijft BTCC een betrouwbaar platform in het evoluerende cryptocurrency-landschap.

De website: https://www.btcc.com/en-US

van X: https://x.com/BTCCexchange

Contact met: [email protected]

[email protected]

Contact

Aartje Ling

BTCC uitwisseling

op [email protected]

Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program.

Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program.