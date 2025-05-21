BTCC Exchange يحدد دان لوي كمدير التنفيذي قبل تاريخ 14 عامًا

VILNIUS, ليتوانيا, 21 مايو, 2025 /Chainwire/-- BTCC أعلنت شركة BTCC، واحدة من أطول تبادلات العملات الرقمية في العالم، اليوم عن استئناف دان لوي كمدير عملها الجديد. لوي، الذي كان سابقاً مديراً للبحوث في BTCC، يأخذ خبرة واسعة في السوق المالية التقليدية والعملات الرقمية إلى دورها الجديد.

وبما أن BTCC يقترب من عُمره 14 عامًا في حزيران/يونيو، فإن تعيين دي ليو كمدير التنفيذي يهدد فصلًا جديدًا للاتحاد.بموجب القيادة، يهدف BTCC إلى بناء على إرثه كواحدة من أكبر تداول العملات الرقمية في العالم في الوقت الذي يبحث فيه عن نمو مستدام.

من الخبرة البحثية إلى الرئيس التنفيذي

منذ الانضمام إلى BTCC في عام 2019، كان لوي مسؤولاً في النمو السريع والابتكار في مجال العملات الرقمية.

مع رؤيته الاستراتيجية على مدى السنوات ، أطلقت BTCC خدماتها إلى مستخدميها من أكثر من 160 بلدا وتطوير عرضها على نطاق واسع في أسواق العملات الأجنبية والعملات الأجنبية مع الحفاظ على معايير السلامة العالية.

لقد جعلت نهج ليو في التفكير المستقبلي في ديناميكيات السوق صوتًا متطلعًا ومقبولًا في مجال العملات الرقمية، مع الميزات المعتادة في وسائل الإعلام الرقمية المتميزة بما في ذلك Cointelegraph، Markets Insider، والرسالة اليابانية Monthly Digital Assets.

"أنا حريص على القيادة BTCC Exchange في وقت مهم جدا بالنسبة لشركةنا وبيئة العملات الرقمية الأوسع ،" قال ليو.



"أنا حريص على القيادة BTCC Exchange في وقت مهم جدا بالنسبة لشركةنا وبيئة العملات الرقمية الأوسع ،" قال ليو.





"بدأت رحلتي الخاصة ببطاقة الائتمان في عام 2013، وأصبحت هذه المشاعر المبكرة قوية فقط خلال السنوات الماضية.عندما نحتفل بعيد ميلادنا السنوي الـ 14 هذا العام، أنا متحمس لتجميع خلفيتي في التمويل التقليدي مع حبيبتي للتسويق بلاك بيري.

"بدأت رحلتي الخاصة ببطاقة الائتمان في عام 2013، وأصبحت هذه المشاعر المبكرة قوية فقط خلال السنوات الماضية.عندما نحتفل بعيد ميلادنا السنوي الـ 14 هذا العام، أنا متحمس لتجميع خلفيتي في التمويل التقليدي مع حبيبتي للتسويق بلاك بيري.

بناء على التراث ، التركيز على المستقبل

منذ الانضمام إلى BTCC في عام 2019، كان لوي يدير التبادل من خلال ظروف السوق المختلفة في الوقت الذي يحرز فيه الابتكار والتنمية.

وكانت واحدة من الدعم الأكثر شيوعا ليو هي القيادة في إطلاق Tokenized Futures، وهو منتج مالي مبتكر نادرا ما ترى في الصناعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحت إشراف لوي الاستراتيجي، أطلقت BTCC ميزة Copy Trading الناجحة للغاية، التي حصلت على مشاركة مستمرة من المستخدمين وملاحظات إيجابية.

من خلال خلفيته الأكاديمية في الأسواق التقليدية، يقدم ليو المهارات التحليلية القيمة للتطور في مجال العملات الرقمية.

في المستقبل، تركز لوي على التوسع العالمي في حين تسيطر على المعايير التنظيمية المتنوعة بشكل متزايد في جميع الأسواق.

"من بين مهمتي الأكثر أهمية هو تعلم الجمهور العام حول العملات الرقمية وجعل التجارة متاحة للمستخدمين اليوميين" يشرح ليو.

"من بين مهمتي الأكثر أهمية هو تعلم الجمهور العام حول العملات الرقمية وجعل التجارة متاحة للمستخدمين اليوميين" يشرح ليو.

من أجل دعم هذه الرؤية، يخطط لتوسيع علاقات مجتمعات BTCC من خلال المشاركة في الأحداث الصناعية العالمية وتطوير الحوار المباشر مع المستخدمين والشركاء في الأسواق المختلفة-المعرفة التي ستساعد في تشكيل مستقبل منصة وترويج الاستراتيجيات الإقليمية.

تحت قيادة ليو ، فإن BTCC Exchange على استعداد لمواصلة التراث كواحدة من أكثر تبادلات العملات الرقمية موثوقة وآمنة ومبتكرة في جميع أنحاء العالم.

عن BTCC

تأسست في عام 2011، BTCC هي واحدة من أطول تبادلات العملات الرقمية في العالم، وتقدم خدمات التداول آمنة وفعالة للمستخدمين إلى الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، مع التزام بالسلامة والابتكار وبناء المجتمع، لا تزال BTCC منصة موثوقة في سوق العملات الرقمية المتقدمة.

الموقع : https://www.btcc.com/en-US

x : https://x.com/BTCCexchange

الاتصال : [email protected]

الاتصال

أورين لينغ

تبادل BTCC

رسالة@btcc.com

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.



