Единственият въпрос, който задавам, преди да инвестирам във всяка AI компания

Всяка седмица получавам пичове от някой, чието стартиране ще революционизира здравеопазването, финансите, образованието или дори начина, по който поръчвате буррито в 2 часа сутринта. Но повечето от тях няма да продължат.Някои ще изчезнат тихо, а други ще се разпаднат публично.Двойката ще пробие стотици милиони, преди някой да признае, че императорът няма дрехи. Ето защо, преди да инвестирам един долар във всяка компания за ИИ, задавам един въпрос. 3 Често задавани въпроси, които съм забелязал, че прекъсват хипето Аз не питам „Колко сложен е вашият модел?“ Аз не питам „Какъв е вашият адресируем пазар?“ Аз дори не питам „Кой е във вашия учредителен екип?“ Моят въпрос е много прост: „Ако частта на AI вече не е диференциатор, какво все още ще бъде ценно във вашия продукт?“ От този ден ще дойде, когато "AI магия", която е рядка днес, ще бъде повсеместна утре. Моделите се стопанисват. API за богатство тази година са с ниски разходи или дори безплатни през следващата година. Питате ме, какво правите, когато пещерата, в която сте уверени, изчезне през нощта? Видях го.В началото на 2010-те години, разпознаването на лица беше нещо.Следвах едно стартиране, чийто софтуер има способността да идентифицира човек от тълпа за секунди.Те подписаха множество сделки с фирми за сигурност и това беше толкова новаторско, че основателите дори бяха представени в медиите. Три години по-късно всички големи доставчици на облачни услуги предлагат по-бърз и по-евтин API, който прави същото.Клиентите на стартапът напуснаха и компанията завърши да продава стария си код почти безплатно. Защо този въпрос е по-важен от всякога В изкуствения интелект конкурентното предимство може да изчезне в рамките на месеци.Пробив, който може да отнеме години, за да се развие, може да бъде имитиран за няколко месеца.Това, което е новаторско през януари, може да започне да се чувства остаряло през август. Ако единственото нещо, което е наистина уникално за една компания, е как се справя нейният модел днес, те са в дълбока беда. изданията с отворен код могат да премахнат това предимство почти през нощта. разходите за изчисление намаляват. Искам да знам какво още ще струва нещо, когато тази първоначална новост се изчерпи. Как се прилага въпросът Когато слушам пич, искам да чуя как един основател говори за тяхната стойност.Ако те говорят непрекъснато за собствения си модел, аз ги отрязвам. "Ако следващия месец някой разработи безплатен модел с отворен код със същата точност и скорост като вас, защо клиентите все още ще отидат с вас?" Те говорят за мрежови ефекти, уникални набори от данни, които са трудни за възпроизвеждане, разходи за превключване, лоялност на общността, доверие на марката или продуктова платформа, която може да направи повече от едно нещо. Те продължават да споменават „нашият модел е най-добрият.“ Това е, когато знам, че те залагат на преходно предимство. Как силните отговори изглеждат Успешните основатели обикновено са в състояние да посочат едно или повече от следното: \n \n \n \n \n \n Data Moats - Собствени набори от данни, които са трудни или невъзможни за копиране.Не само големи, но и отличителни и изключително приложими. Интегрирани работни потоци- AI е вграден в обща система, която е дълбоко вкоренена в работните потоци на потребителите. Платформи, които стават по-ценни, колкото по-голям е броят на участниците, като пазари или споделени екосистеми. В областта на финансите, правните услуги или здравеопазването, съответствието и доверието могат да бъдат по-ценни от суровите технически умения. Разпределителни предимства - регулаторни одобрения, стратегически съюзи или привилегировани позиции, които не могат да бъдат дублирани от никой конкурент. Нито един от тях не разчита на днешния AI да бъде по-добър. Рискът да го игнорираме Не предизвиквайте този въпрос може да бъде много скъпо. Един мой приятел инвестира в приложение за планиране на пътувания, задвижвано от AI. Това беше бързо, ефективно и можеше да осигури прилични маршрути. Шест месеца по-късно плъгините за ChatGPT и софтуер с отворен код възпроизвеждаха същото безплатно. Приложението нямаше нищо друго, за което потребителите да се забавляват.Той нямаше специални оферти, нямаше социална мрежа, дори нямаше начин да спести и натрупа значително предишни маршрути. Ако приятелът ми беше попитал, Може би са си тръгнали. "Какво ще остане ценно, когато AI вече не е ново?" AI ще продължи да се развива - така трябва вашите стандарти Всъщност съм инвестирал в компании, които го използват красиво.Ако слушате внимателно, ще забележите, че малкото, които оцеляват, третират AI като водопровод. Когато електричеството беше навсякъде, инвеститорите не просто инвестираха в „компании за електрически лампи“, те инвестираха в фирми, които прилагат електричество, за да постигнат нещо постоянно: да създават неща, да охлаждат неща и да общуват. AI върви по същия път.Капацитетите ще продължат да струват по-малко и да се реплицират по-лесно.Истинската стойност ще бъде в това, което изграждате върху него. Вземете Takeaway Преди да започнете AI компания или да инвестирате в една, винаги си представете момент, когато AI компонентът е на разположение на всички безплатно утре.Попитайте се дали бизнесът все още ще струва нещо след това. Ако не, тогава сте били представени с временно предимство, маскирано като капан. В индустрия, която спринтира със скорост от тримесечия вместо десетилетия, този единствен въпрос може да ви направи милиони. Следващият път, когато някой дойде да ви продаде "бъдещето на AI", не се заслепявайте.Потърсете частта от бизнеса, която все още работи, когато магическият трик е вчерашната новина.