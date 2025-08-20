BingX ChainSpot 2.0 يذهب إلى الحياة مع حدث مكافأة 15،000 USDT

PANAMA CITY، 20 أغسطس، 2025 - أطلقت شركة BingX، وهي شركة رائدة في مجال تبادل العملات الرقمية وشركة Web3 AI، ChainSpot 2.0، وهي تحديث كبير لبرنامج تداولها على سلسلة تم تصميمه لتقديم رؤى عميقة وأكثر مرونة وتجربة تداول أكثر صرامة، وفقًا لتقدير قوي لمميزات ChainSpot بعد إطلاقه في مايو 2025. من خلال تزايد المعرفة والبيانات والتحكم مع ChainSpot 2.0، يقدم BingX مزيدا من الوصول إلى مستخدميها. لحضور إطلاقها، يمنح BingX حدث ChainSpot 2.0 من 20 أغسطس إلى 3 سبتمبر (UTC + 8)، مما يمنح المستخدمين الذين يتداولون في ChainSpot فرصة للمشاركة في 15،000 USDT من المكافآت، مما يتيح لكل من المبتدئين والمبتدئين فرصة لمشاهدة مجموعة جديدة من الوظائف. ChainSpot هو حل التجارة CeDeFi لـ BingX الذي يجمع الثقة المترابطة مع الوصول المنقسم. إنه يسمح للمستخدمين للتجارة بطاقات DeFi مباشرة من حسابات BingX على الانترنت دون الحاجة إلى محفظات خارجية أو تحويلات الجسر المعقدة ، مما يزيل الحواجز الشائعة مثل الحفر والخسائر والخسائر في المعاملات. هذا يؤدي إلى حافة آمنة وفعالة للمستخدم في بيئة DeFi من داخل بيئة BingX الثقة. يقدم ChainSpot 2.0 مجموعة متقدمة من التحديثات التي تتيح للمستخدمين مزيدا من المعلومات والسيطرة الكبيرة والمواصلة في الوصول إلى التداول المنقسم. \n \n \n \n \n \n إمكانية الوصول إلى مزيد من التفاصيل حول كل من الأصول، بما في ذلك البيانات على سلسلة، وقصص المشاريع، والإشعارات الأمنية، والمراسلات الرسمية. تقييمات الأصول الجديدة: اكتشاف الفرص الناشئة مع التصنيفات بناءً على أعلى الفائزين، وتقييمات جديدة، و FDV (التقييم المزدوج بالكامل)، وارتفاع الضرائب. أدنى معوقات التداول: يتم تقليل تكلفة الشراء والبيع الحد الأدنى إلى 10 USDT ، مما يجعل من أسهل للمستخدمين من جميع المستويات المشاركة. ميزات التداول على سلسلة قوية: يمكنك الاختيار من بين ثلاثة طرق إجراء - أهمية الأسعار ، أهمية النجاح ، أو المخصصة - مع الحماية المدمجة MEV (أقصى قيمة يمكن استخراجها). تحسين مراقبة الأصول: مراقبة المواقف بشكل أكثر فعالية مع سعر التكلفة المتوسطية، PnL غير المكتوب، والتجارة واحدة على الفور لضماناتك. \n \n "بفضل ChainSpot 2.0، نحن نرفع الحد الأدنى من التداول على سلسلة من خلال الجمع بين الدقة والمرونة والتوفر، "قال فيفيين لين، مدير المنتج في BingX. "إن هذه الميزات الجديدة تسمح للمستخدمين بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها لتداولها بثقة، سواء كانوا يبحثون عن الأصول الجديدة أو تحسين المواقع الموجودة. قال مدير منتج في BingX. مع ChainSpot 2.0 ، نحن نرفع الحدود للاتجار في سلسلة من خلال الجمع بين عمق ومرونة وسهولة الوصول. " إيلين لين "إن هذه الميزات الجديدة تسمح للمستخدمين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها لتداولها بثقة، سواء كانوا يبحثون عن الأصول الجديدة أو تحسين المواقع الموجودة. ChainSpot 2.0 يعكس التزامنا المستمر بالمعرفة والتردد والتنفيذ من قبل المستخدمين كأولوية رئيسية." إيلين لين عن BingX تأسست في عام 2018، BingX هي شركة رائدة للتجارة الإلكترونية و Web3 AI، التي تستخدم مجتمع عالمي من أكثر من 20 مليون مستخدم. مع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تديرها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأدوات الأساسية، والتجارة الفورية، والتجارة الكمبيوتر، يلبي BingX احتياجات المستخدمين المتطورين على جميع مستويات الخبرة، من المبتدئين إلى المهنيين. ويهدف BingX إلى بناء منصة تداول موثوقة وذكية، ويمنح المستخدمين أدوات مبتكرة تم تصميمها لتعزيز الأداء والثقة. في عام 2024, أصبحت BingX بمثابة شريك تبادل الائتمان الرسمي لشركة Chelsea Football Club، مما يشير إلى ظهور مثير للاهتمام في عالم المساهمة الرياضية. للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال: media@bingx.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Btcwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Btcwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging برنامج .