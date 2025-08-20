BingX ChainSpot 2.0 gaat live met 15.000 USDT beloningsevenement

PANAMA CITY, 20 augustus 2025 – BingX, een toonaangevend cryptocurrency-uitwisseling en Web3 AI-bedrijf, lanceerde ChainSpot 2.0, een belangrijke upgrade naar zijn on-chain trading platform ontworpen om diepere inzichten, meer flexibiliteit en een soepeler handelservaring te leveren, in reactie op de sterke enthousiasme voor ChainSpot-functies na de lancering in mei 2025. Door uitgebreide inzichten, informatie en monitoring met ChainSpot 2.0 biedt BingX een grotere toegankelijkheid voor zijn gebruikers. Om de lancering te vieren, organiseert BingX het ChainSpot 2.0 Event van 20 augustus tot 3 september (UTC+8), waardoor gebruikers die in ChainSpot handelen de kans krijgen om 15.000 USDT van beloningen te delen, waardoor zowel beginners als veteranen een kans krijgen om het nieuwe scala aan functionaliteiten te ervaren. ChainSpot is de CeDeFi-handelsoplossing van BingX die gecentraliseerde betrouwbaarheid brengt met gedecentraliseerde toegang.Het stelt gebruikers in staat om DeFi-tokens rechtstreeks uit hun BingX-spotrekening te verhandelen zonder de noodzaak van externe portemonnees of complexe bridge transfers, waardoor gemeenschappelijke barrières zoals slippage, liquiditeitsproblemen en transactievallen worden verwijderd. Dit resulteert in een veilige, gebruiksvriendelijke toegangspoort naar het DeFi-ecosysteem vanuit de vertrouwde BingX-omgeving. ChainSpot 2.0 introduceert een verbeterde suite van verbeteringen die gebruikers machtigen met rijker informatie, meer controle en gemakkelijker toegang tot gedecentraliseerde handel. \n \n \n \n \n \n Verbeterde Token-inzichten: toegang tot meer details over elk actief, waaronder gegevens over de keten, projectverhalen, beveiligingswaarschuwingen en officiële links. Nieuwe Asset Rankings: Ontdek opkomende kansen met rankings op basis van topwinnaars, nieuwe listings, FDV (Fully Diluted Valuation) en groei van houders. Lagere handelsdrempels: minimale koop- en verkoopbedragen worden verlaagd tot 10 USDT, waardoor het gemakkelijker is voor gebruikers van alle niveaus om deel te nemen. Kies tussen drie uitvoeringsmodi - prijsprioriteit, succesprioriteit of op maat - met ingebouwde MEV-bescherming (Maximum Extractable Value). Verbeterde Asset Monitoring: Volg posities effectiever met Gemiddelde kostenprijs, Onrealised PnL en één klikhandel voor uw holdings. \n \n "Met ChainSpot 2.0 verhogen we de bar voor on-chain trading door diepte, flexibiliteit en toegankelijkheid te combineren," zei Vivien Lin, Chief Product Officer bij BingX. "Deze nieuwe functies geven gebruikers de inzichten en tools die ze nodig hebben om met vertrouwen te handelen, of ze nu nieuwe activa verkennen of bestaande posities optimaliseren. zei Chief Product Officer bij BingX. "Met ChainSpot 2.0 verhogen we de lijn voor on-chain trading door diepte, flexibiliteit en toegankelijkheid te combineren." Vivian Lin "Deze nieuwe functies geven gebruikers de inzichten en hulpmiddelen die ze nodig hebben om met vertrouwen te handelen, of ze nu nieuwe activa verkennen of bestaande posities optimaliseren. ChainSpot 2.0 weerspiegelt onze voortdurende inzet om te luisteren, te reageren en gebruikersfeedback als eerste prioriteit te implementeren." Vivian Lin Over BingX BingX, opgericht in 2018, is een toonaangevend crypto exchange en Web3 AI-bedrijf, dat een wereldwijde community van meer dan 20 miljoen gebruikers bedient. Met een uitgebreide reeks producten en diensten op basis van AI, waaronder derivaten, spot trading en copy trading, voldoet BingX aan de evoluerende behoeften van gebruikers op alle ervaringsniveaus, van beginners tot professionals. BingX is toegewijd aan het bouwen van een betrouwbaar en intelligent handelsplatform en biedt gebruikers innovatieve hulpmiddelen die zijn ontworpen om de prestaties en het vertrouwen te verbeteren.In 2024 werd BingX trots de officiële crypto-uitwisselingspartner van Chelsea Football Club, wat een opwindend debuut markeerde in de wereld van sportsponsoring. Voor mediaberichten neem dan contact op met: media@bingx.com Voor meer informatie, bezoek alstublieft: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Btcwire onder HackerNoon's Business Blogging Program Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Btcwire onder HackerNoon's Business Blogging Program Het programma .