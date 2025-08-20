BingX ChainSpot 2.0 идва на живо с наградно събитие от 15 000 USDT

Панама Сити, 20 август 2025 г. – BingX, водеща компания за обмен на криптовалути и Web3 AI, стартира ChainSpot 2.0, основно подобрение на своята платформа за търговия на веригата, предназначена да осигури по-дълбоки прозрения, по-голяма гъвкавост и по-гладко търгуване, като отговори на силния ентусиазъм за функциите на ChainSpot след пускането му през май 2025 г. Чрез разширени прозрения, информация и мониторинг с ChainSpot 2.0, BingX предлага по-голяма достъпност на своите потребители. За да отпразнува стартирането, BingX е домакин на Събитието ChainSpot 2.0 от 20 август до 3 септември (UTC+8), което дава възможност на потребителите, които търгуват в ChainSpot, да споделят 15 000 USDT награди, което дава възможност както на начинаещите, така и на ветерани търговци да изпитат новия набор от функционалности. ChainSpot е CeDeFi решение за търговия на BingX, което свързва централизирана надеждност с децентрализиран достъп.Той позволява на потребителите да търгуват DeFi токени директно от техния BingX спот акаунт без нужда от външни портфейли или сложни трансфери на мостове, премахване на общи бариери като пропускане, проблеми с ликвидността и неуспехи на транзакциите. Това води до безопасен, лесен за използване портал към екосистемата на DeFi от надеждна среда на BingX. ChainSpot 2.0 въвежда подобрен набор от подобрения, които дават възможност на потребителите с по-богата информация, по-голям контрол и по-лесен достъп до децентрализирана търговия. \n \n \n \n \n \n Усъвършенствани прозрения за токени: Достъп до повече подробности за всеки актив, включително данни за веригата, разкази за проекти, предупреждения за сигурност и официални връзки. New Asset Rankings: Открийте нововъзникващите възможности с класиране въз основа на най-добрите печеливши, нови списъци, FDV (Fully Diluted Valuation) и растеж на притежателя. По-ниски търговски прагове: Минималните суми за покупка и продажба са намалени до 10 USDT, което улеснява участието на потребители от всички нива. По-силни функции за търговия с верига: Изберете между три режима на изпълнение - приоритет на цената, приоритет на успеха или персонализиран - с вградена защита MEV (максимална извлечима стойност). Подобрен мониторинг на активите: Проследявайте позициите по-ефективно с средната цена на разходите, нереализираната PnL и търговията с едно кликване за вашите акции. \n \n „С ChainSpot 2.0 ние повишаваме прага за търговия по веригата, като съчетаваме дълбочина, гъвкавост и достъпност“, казва Вивиен Лин, главен продуктов директор на BingX. „Тези нови функции дават възможност на потребителите да разберат и инструментите, от които се нуждаят, за да търгуват уверено, независимо дали изследват нови активи или оптимизират съществуващи позиции. „С ChainSpot 2.0 ние повишаваме прага за търговия по веригата, като съчетаваме дълбочина, гъвкавост и достъпност“, казва Вивиен Лин, главен продуктов директор на BingX. „Тези нови функции дават възможност на потребителите да разберат и инструментите, от които се нуждаят, за да търгуват уверено, независимо дали изследват нови активи или оптимизират съществуващи позиции. Вивиан Лин За BingX Основана през 2018 г., BingX е водеща компания за криптообмен и Web3 AI, обслужваща глобална общност от над 20 милиона потребители. С цялостен набор от продукти и услуги, задвижвани от ИИ, включително деривати, спот търговия и копиране, BingX отговаря на развиващите се нужди на потребителите на всички нива на опит, от начинаещи до професионалисти. Посветена на изграждането на надеждна и интелигентна платформа за търговия, BingX дава възможност на потребителите с иновативни инструменти, предназначени да подобрят производителността и увереността. През 2024 г., BingX с гордост се превърна в официален партньор за криптообмен на Chelsea Football Club, отбелязвайки вълнуващ дебют в света на спортното спонсорство. За медийни въпроси, моля свържете се с: media@bingx.com За повече информация, моля посетете: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Тази статия е публикувана като съобщение за пресата от Btcwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon Тази статия е публикувана като съобщение за пресата от Btcwire под HackerNoon's Business Blogging Програмата Програмата .