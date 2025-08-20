BingX ChainSpot 2.0 llega con un evento de recompensa de 15.000 USDT

PANAMA CITY, 20 de agosto de 2025 – BingX, una compañía líder de intercambio de criptomonedas y Web3 AI, lanzó ChainSpot 2.0, una actualización importante a su plataforma de negociación en cadena diseñada para ofrecer una visión más profunda, más flexibilidad y una experiencia de negociación más suave, respondiendo al fuerte entusiasmo por las características de ChainSpot después de su lanzamiento en mayo de 2025. A través de la visión, la información y el seguimiento aumentados con ChainSpot 2.0, BingX ofrece una mayor accesibilidad a sus usuarios. Para celebrar el lanzamiento, BingX está alojando el evento ChainSpot 2.0 del 20 de agosto al 3 de septiembre (UTC+8), dando a los usuarios que comercian en ChainSpot la oportunidad de compartir 15.000 USDT de recompensas, permitiendo a los comerciantes principiantes y veteranos una oportunidad de experimentar la nueva gama de funcionalidades. ChainSpot es la solución de negociación CeDeFi de BingX que conecta la fiabilidad centralizada con el acceso descentralizado. Permite a los usuarios negociar tokens DeFi directamente desde su cuenta spot de BingX sin la necesidad de carteras externas o transferencias de puente complejas, eliminando barreras comunes como deslizamiento, problemas de liquidez y fallas de transacciones. Esto resulta en una puerta de acceso segura y fácil de usar al ecosistema DeFi desde el entorno BingX de confianza. ChainSpot 2.0 introduce un conjunto actualizado de mejoras que capacitan a los usuarios con información más rica, mayor control y acceso más fácil a la negociación descentralizada. \n \n \n \n \n \n Insights de Token mejorados: Accede a más detalles sobre cada activo, incluyendo datos en cadena, narraciones de proyectos, alertas de seguridad y enlaces oficiales. Nuevas clasificaciones de activos: Descubra oportunidades emergentes con clasificaciones basadas en los principales ganadores, nuevas listas, FDV (valuación completamente diluida) y crecimiento del titular. Límites de negociación más bajos: los importes mínimos de compra y venta se reducen a 10 USDT, lo que facilita la participación de usuarios de todos los niveles. Características de comercio en cadena más potentes: Elija entre tres modos de ejecución - prioridad de precio, prioridad de éxito o personalizado - con protección integrada MEV (Máximo Valor Extractable). Monitorización mejorada de activos: siga las posiciones de manera más efectiva con el precio medio del coste, el PnL no realizado y el comercio de un solo clic para sus acciones. \n \n "Con ChainSpot 2.0, estamos elevando la barrera para el comercio en cadena combinando profundidad, flexibilidad y accesibilidad", dijo Vivien Lin, Director de Producto de BingX. "Estas nuevas características empoderan a los usuarios con las ideas y herramientas que necesitan para comerciar con confianza, ya sea explorando nuevos activos o optimizando posiciones existentes. "Con ChainSpot 2.0, estamos elevando la barrera para el comercio en cadena combinando profundidad, flexibilidad y accesibilidad", dijo Vivien Lin, Director de Producto de BingX. "Estas nuevas características empoderan a los usuarios con las ideas y herramientas que necesitan para comerciar con confianza, ya sea explorando nuevos activos o optimizando posiciones existentes. Vivian Lin Sobre BingX Fundada en 2018, BingX es una compañía líder de intercambio de criptomonedas y Web3 AI, que sirve a una comunidad global de más de 20 millones de usuarios. Con un conjunto completo de productos y servicios impulsados por la IA, incluyendo derivados, comercio instantáneo y comercio de copia, BingX atiende a las necesidades en evolución de los usuarios en todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta profesionales. Comprometido a construir una plataforma de comercio confiable e inteligente, BingX empodera a los usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió orgullosamente en el socio oficial de intercambio de criptomonedas de Chelsea Football Club, marcando un emocionante debut en el mundo del patrocinio deportivo. Para consultas a los medios de comunicación, por favor contacte: media@bingx.com Para más información, por favor visite: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging El programa El programa .