BingX ChainSpot 2.0 vine în direct cu un eveniment de recompensă de 15.000 USDT

PANAMA CITY, 20 august 2025 – BingX, o companie lider de schimburi de criptomonede și Web3 AI, a lansat ChainSpot 2.0, o actualizare majoră a platformei sale de tranzacționare pe lanț, concepută pentru a oferi o perspectivă mai profundă, mai multă flexibilitate și o experiență de tranzacționare mai netedă, răspunzând entuziasmului puternic pentru caracteristicile ChainSpot după lansarea sa în mai 2025. Prin îmbunătățirea cunoștințelor, a informațiilor și a monitorizării cu ChainSpot 2.0, BingX oferă o mai mare accesibilitate utilizatorilor săi. Pentru a sărbători lansarea, BingX găzduiește Evenimentul ChainSpot 2.0 din 20 august până în 3 septembrie (UTC+8), oferind utilizatorilor care tranzacționează în ChainSpot șansa de a împărtăși 15.000 USDT de recompense, permițând atât începătorilor, cât și comercianților veterani o șansă de a experimenta noua gamă de funcționalități. ChainSpot este soluția de tranzacționare CeDeFi a BingX care leagă fiabilitatea centralizată cu accesul descentralizat. permite utilizatorilor să tranzacționeze jetoane DeFi direct din contul lor spot BingX fără a fi nevoie de portofele externe sau de transferuri complexe de pod, eliminând barierele comune, cum ar fi glisarea, problemele de lichiditate și eșecurile tranzacțiilor. Acest lucru duce la o poartă sigură, ușor de utilizat în ecosistemul DeFi din mediul BingX de încredere. ChainSpot 2.0 introduce o suită îmbunătățită de îmbunătățiri care împuternicesc utilizatorii cu informații mai bogate, control mai mare și acces mai ușor la tranzacționare descentralizată. 
 
 
 
 
 
 Îmbunătățite informații despre token: accesați mai multe detalii despre fiecare activ, inclusiv date în lanț, povestiri de proiect, alerte de securitate și link-uri oficiale. Noile clasamente ale activelor: Descoperă oportunitățile emergente cu clasamente bazate pe câștigătorii de top, listări noi, FDV (evaluare complet diluată) și creșterea deținătorilor. Praguri de tranzacționare mai mici: Sumele minime de cumpărare și vânzare sunt reduse la 10 USDT, ceea ce facilitează participarea utilizatorilor de la toate nivelurile. Caracteristici mai puternice de tranzacționare în lanț: Alegeți dintre trei moduri de execuție - prioritate de preț, prioritate de succes sau personalizat - cu protecție încorporată MEV (Valoarea maximă extrasabilă). Monitorizarea îmbunătățită a activelor: urmăriți pozițiile mai eficient cu prețul mediu al costurilor, PnL nerealizat și tranzacționarea cu un singur clic pentru acțiunile dvs. 
 
„Cu ChainSpot 2.0, ridicăm bariera pentru tranzacționarea în lanț, combinând adâncimea, flexibilitatea și accesibilitatea", a declarat Vivien Lin, Chief Product Officer la BingX. „Aceste noi caracteristici împuternicesc utilizatorii cu informațiile și instrumentele de care au nevoie pentru a tranzacționa cu încredere, indiferent dacă explorează noi active sau optimizează pozițiile existente. a spus Chief Product Officer la BingX. "Cu ChainSpot 2.0, ridicăm bara pentru tranzacționarea în lanț prin combinarea profunzimii, flexibilității și accesibilității." Vivien Lin "Aceste noi caracteristici împuternicesc utilizatorii cu cunoștințele și instrumentele de care au nevoie pentru a tranzacționa cu încredere, indiferent dacă explorează noi active sau optimizează pozițiile existente. ChainSpot 2.0 reflectă angajamentul nostru continuu de a asculta, de a răspunde și de a implementa feedback-ul utilizatorilor ca o primă prioritate." Vivien Lin Despre BingX Fondată în 2018, BingX este o companie de top de schimburi de criptomonede și Web3 AI, care deservește o comunitate globală de peste 20 de milioane de utilizatori. Cu o suită cuprinzătoare de produse și servicii bazate pe inteligență artificială, inclusiv derivate, tranzacționare spot și tranzacționare copie, BingX răspunde nevoilor în evoluție ale utilizatorilor de la toate nivelurile de experiență, de la începători la profesioniști. Angajat să construiască o platformă de tranzacționare de încredere și inteligentă, BingX împuternicește utilizatorii cu instrumente inovatoare concepute pentru a spori performanța și încrederea. În 2024, BingX a devenit cu mândrie partenerul oficial de schimb criptografic al Chelsea Football Club, marcând un debut interesant în lumea sponsorizării sportive. Pentru întrebări de presă, vă rugăm să contactați: media@bingx.com Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) 
 
 Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Btcwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon