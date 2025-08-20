BingX ChainSpot 2.0 отправляется в жизнь с событием в размере 15 000 USDT

PANAMA CITY, 20 августа 2025 года – BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3 AI, запустила ChainSpot 2.0, крупное обновление своей торговой платформы на цепочке, предназначенной для предоставления более глубоких представлений, большей гибкости и более плавного опыта торговли, отвечая на сильный энтузиазм в отношении функций ChainSpot после его запуска в мае 2025 года. Благодаря расширенным знаниям, информации и мониторингу с помощью ChainSpot 2.0 BingX предлагает большую доступность для своих пользователей. Чтобы отпраздновать запуск, BingX проводит событие ChainSpot 2.0 с 20 августа по 3 сентября (UTC+8), давая пользователям, которые торгуют в ChainSpot, возможность поделиться 15 000 USDT наград, позволяя как начинающим, так и ветеранам торговли шанс испытать новый спектр функциональностей. ChainSpot - это решение для торговли CeDeFi от BingX, которое соединяет централизованную надежность с децентрализованным доступом.Он позволяет пользователям торговать токенами DeFi непосредственно со своего аккаунта BingX без необходимости использования внешних кошельков или сложных мостовых переводов, устраняя общие барьеры, такие как сброс, проблемы с ликвидностью и неудачи транзакций. Это обеспечивает безопасный, удобный для пользователя шлюз в экосистему DeFi из надежной среды BingX. ChainSpot 2.0 вводит обновленный набор улучшений, которые предоставляют пользователям более богатую информацию, больший контроль и легкий доступ к децентрализованной торговле. \n \n \n \n \n \n Улучшенные знания о токенах: доступ к более подробной информации о каждом активе, включая данные по цепочке, рассказы о проектах, предупреждения о безопасности и официальные ссылки. Новые рейтинги активов: Откройте новые возможности с рейтингами, основанными на лучших выигрышах, новых списках, FDV (Fully Diluted Valuation) и росте держателей. Низкие торговые пороги: минимальные суммы покупки и продажи снижены до 10 USDT, что облегчает участие пользователей всех уровней. Более мощные функции торговой цепи: Вы можете выбрать три режима исполнения — приоритет цены, приоритет успеха или настраивание — с встроенной защитой MEV (максимальная извлекаемая стоимость). Улучшенный мониторинг активов: более эффективно отслеживайте позиции с помощью средней цены затрат, нереализованного PnL и торговли одним кликом для ваших холдингов. \n \n «С ChainSpot 2.0 мы повышаем барьер для торговли на цепи, сочетая глубину, гибкость и доступность, — говорит Вивьен Лин, главный директор по продуктам BingX. — Эти новые функции предоставляют пользователям знания и инструменты, необходимые для уверенной торговли, независимо от того, изучают ли они новые активы или оптимизируют существующие позиции. «С ChainSpot 2.0 мы повышаем барьер для торговли на цепи, сочетая глубину, гибкость и доступность, — говорит Вивьен Лин, главный директор по продуктам BingX. — Эти новые функции предоставляют пользователям знания и инструменты, необходимые для уверенной торговли, независимо от того, изучают ли они новые активы или оптимизируют существующие позиции. Вивьен Лин О BingX Основанная в 2018 году, BingX является ведущей компанией по криптообмену и Web3 AI, обслуживающей глобальное сообщество более 20 миллионов пользователей. Благодаря комплексному набору продуктов и услуг, поддерживаемых ИИ, включая производные инструменты, торги на месте и копирование, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей на всех уровнях опыта, от начинающих до профессионалов. Посвященный созданию надежной и интеллектуальной торговой платформы, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, предназначенные для повышения производительности и уверенности в себе.В 2024 году BingX с гордостью стал официальным партнером по обмену криптовалютами Chelsea Football Club, отметив захватывающий дебют в мире спортивного спонсорства. Для получения информации о СМИ, пожалуйста, свяжитесь: media@bingx.com Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Эта история была опубликована в качестве пресс-релиза Btcwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Эта история была опубликована в качестве пресс-релиза Btcwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Программа .