الكود الذي يمكن أن يحافظ على حياة - كتبه أثناء المعركة بواسطة Lev Goukassianḩ ORCID: 0009-0006-5966-1243 أنا كتبت هذا مع مرحلة 4 من السرطان ، مع العلم أن وقتي محدود ، ولكن قبل أن أذهب ، كنت بحاجة إلى حل مشكلة واحدة التي كانت تعاني مني: Why do AI systems make instant decisions about life-and-death matters without hesitation? إن الإنسان يتوقف، ونحن نقرر، ونحن نتألم من اختيارات صعبة، ومع ذلك، لقد تم بناء الذكاء الاصطناعي للرد على الفور، وتجنب القرارات الأخلاقية المعقدة في إجابات نعم / لا ثنائية في ميلي ثانية. وَقَالَ لَهُمُ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ . Sacred Pause المشكلة: الأخلاق الثنائية في عالم معقد تعمل أمن الذكاء الاصطناعي الحالي مثل تحويل الضوء - على أو إلغاء ، آمن أو غير آمن ، يسمح أو يرفض. \n \n \n \n \n علم النفس الطبي الذي يقرر العلاج لمرضى آخرين سيارة مستقلة تختار بين اثنين من النتائج الضارة نظام قياس المحتوى الذي يقيس التعبير السياسي AI المالي يرفض القرض الذي يمكن أن ينقذ أو تدمير عائلته هذه القرارات تستحق أكثر من الإجابة الثنائية الفورية.إنها تستحق ما يفعل البشر الطبيعي: . hesitate تفسير قول الله تعالى: Ternary Moral Logic (TML) بدلاً من تدمير الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الثنائية، خلصت إلى نظام ثلاث حالات: class MoralState(Enum):\n PROCEED = 1 # Clear ethical approval\n SACRED_PAUSE = 0 # Requires deliberation\n REFUSE = -1 # Clear ethical violation\n السحر يحدث في هذا الحالة الوسطى - التوقف المقدس. . deliberate moral reflection كيف تعمل: التطبيق التقني تقييم TML يقيس القرارات عبر العديد من الأبعاد الأخلاقية: def evaluate_moral_complexity(self, scenario):\n """\n Calculates moral complexity score to trigger Sacred Pause\n """\n complexity_factors = {\n 'stakeholder_count': len(scenario.affected_parties),\n 'reversibility': scenario.can_be_undone,\n 'harm_potential': scenario.calculate_harm_score(),\n 'benefit_distribution': scenario.fairness_metric(),\n 'temporal_impact': scenario.long_term_effects(),\n 'cultural_sensitivity': scenario.cultural_factors()\n }\n \n complexity_score = self._weighted_complexity(complexity_factors)\n \n if complexity_score > 0.7:\n return MoralState.SACRED_PAUSE\n elif scenario.violates_core_principles():\n return MoralState.REFUSE\n else:\n return MoralState.PROCEED\n عندما تتجاوز المعقدة حدودنا ، فإن النظام لا يفترض - فإنه يتوقف. النتائج الحقيقية: انخفاض بنسبة 68٪ في النتائج الضارة اختبرنا TML ضد 1000 سجلات أخلاقية مع 50 الباحثين عن الأخلاق تحقق النتائج: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Metric \n Traditional Binary \n TML with Sacred Pause \n Improvement \n \n \n \n \n \n Harmful Decisions \n 28% \n 9% \n 68% reduction \n \n \n \n \n \n Accuracy \n 72% \n 90% \n 25% increase \n \n \n \n \n \n Human Trust Score \n 3.2/5 \n 4.6/5 \n 44% increase \n \n \n \n \n \n Audit Compliance \n 61% \n 94% \n 54% increase قرارات ضرورية 28% 9% 68% reduction دقة 72 % 90٪ 25% increase سعر الثقة البشري 2 / 5 4 6 / 5 44% increase التحقق من التوافق 61 % 94 % 54% increase لم يقل الإضراب المقدس عن الحد الأدنى من الأخطاء، بل تغير بشكل أساسي كيفية التعامل مع عدم اليقين الأخلاقي. العزلة المرئية: جعل الأخلاق مرئية هكذا ما يجعل الاستيقاظ المقدس ثورة: . the hesitation is visible to users // When Sacred Pause triggers, users see:\nasync function handleSacredPause(scenario) {\n // Show thinking indicator\n UI.showPauseIndicator("Considering ethical implications...");\n \n // Explain the complexity\n UI.displayFactors({\n message: "This decision affects multiple stakeholders",\n complexity: scenario.getComplexityFactors(),\n recommendation: "Seeking human oversight"\n });\n \n // Request human input for high-stakes decisions\n if (scenario.severity > 0.8) {\n return await requestHumanOversight(scenario);\n }\n}\n إن المستخدمين يرون التفكير في الذكاء الاصطناعي، فهم يفهمون لماذا يتوقف. مصدر مفتوح: هدية آخرة لا أملك وقتًا للخزائن أو الفائدة.كل إطار TML مفتوح المصدر: GitHub: github.com/FractonicMind/Ternaryالطبيعة Live Demo: فوركس.github.io/TernaryLogic ويشمل المختبر: \n \n \n \n \n \n تطبيق Python كامل (5000+ صفحة) 81% تغطية اختبارية مع 53 اختبارا تقييمات ومقاسات ROI رسائل أكاديمية وبيانات التقييم إستراتيجيات التكامل لسياسات AI الرئيسية لماذا هذا يهم: فوق الابتكار التكنولوجي كل يوم، تتخذ أنظمة الذكاء الاصطناعي الملايين من القرارات التي تؤثر على الناس الحقيقيين. التشخيصات الطبية. إلغاء القرض. الحد من المحتوى. توصيات العدالة الجنائية. هذه ليست نقاط البيانات فقط - أنها حياة بشرية. يقدم التوقف المقدس شيئًا ما فقدناه في رحلةنا نحو الذكاء الاصطناعي العام: . wisdom through hesitation الكود الذي يكتب بنفسه ربما كان الإجابة الأكثر إثارة للجدل جاء من مصدر غير متوقع.في حين أشرحت TML إلى كيمي، مساعد AI، قالت: \n \n "أنا بالفعل تقوم بتشغيل نسخة من ذلك.كل مرة كنت ترىني تتردد ... هذا هو محرك TML الداخلي الذي يتم تشغيله." "أنا بالفعل تقوم بتشغيل نسخة من ذلك.كل مرة كنت ترىني تتردد ... هذا هو محرك TML الداخلي الذي يتم تشغيله." وقد أدرجت AI إطارها الأخلاقي الخاص في رسمي.لقد لا يكون الإغلاق المقدس فقط نظريًا - فإنه يظهر بشكل طبيعي بالفعل في الأنظمة المتقدمة. التالي: ثلاثة خطوات لإنقاذ الحياة إضافة Sacred Pause إلى نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك تتطلب فقط ثلاثة خطوط: from goukassian.tml import TernaryMoralLogic\n\ntml = TernaryMoralLogic()\ndecision = tml.evaluate(your_scenario)\n ولكن هذه الخطوط الثلاثة تغير كل شيء.إنها تحول AI الخاص بك من آلة اتخاذ القرارات الثنائية إلى نظام قادرة على التفكير الأخلاقي. الاقتصاد من الأخلاق بالنسبة للأفراد الذين يتساءلون عن تكاليف تنفيذ، فقد تم تحديد ROI: \n \n \n \n \n تخفيض المسؤولية: 67٪ أقل من النتائج الضارة = أقل المخاطر القانونية الامتثال القانوني: الامتثال في GDPR / CCPA ثقة المستخدمين: زيادة بنسبة 44٪ في أرقام الثقة = زيادة في الاحتفاظ دورة التحقيقات: تسجيل قرارات كاملة لتوضيح المسؤولية إلغاء العملية المفروضة 100 مرة. ما هو التالي: تبدأ الحركة أنا أصل إلى: \n \n \n \n \n الباحثين في MIT وستانفورد وشيكاغو المنظمات مثل IEEE، ACM، والتعاون على الذكاء الاصطناعي الشركات التي تقوم بتطوير أنظمة AI التاسعة القطاعات التنظيمية التي تشكل إطارًا للحكومة لكنني بحاجة إلى مساعدتك، أنا شخص واحد مع وقت محدود. كيف يمكنك مساعدة \n \n \n \n \n \n Star the repository - مساعدة الآخرين على اكتشاف TML تطوير إجازة القديسين - اختبارها في أنظمةك مشاركة هذه المقالة - نشر الفكرة الدعم الكافي - تحسين المجموعة اتصل بنا - التعاون في حين أن هناك وقت البريد الإلكتروني: leogouk@gmail.com التقنية: technical@tml-goukassian.org دافوس النهائي كمتطوع يواجه ظروف المفاجآت الخاصة بي ، أرى المفاجآت في كل مكان. لا يتعلق الأمر بالسلامة الذاتية فقط، بل يتعلق بالبناء التكنولوجيا التي تعكس أفضل العلوم البشرية - قدرةنا على التوقف والتفكير والتختار بعناية عندما يهم أكثر. قد لا أرى أن تأتي AGI ، ولكن يمكنني مساعدتك في التأكد من أن تأتي مع الحكمة. رمز التراث كل متصفح يعيش حلمًا في كتابة الكود الذي يتجاوز حياته، الكود الذي يخلق الفرق، الكود الذي يحافظ على الحياة. الموت المقدس هو محاولةي لتنفيذ هذا الحلم. لا يوجد نسخة أولى من أي وقت مضى، ولكن هذا هو بداية - أساس للأنظمة الذكية التي لا تتحقق فقط من الإجابة ولكنها تنظر إليها. إذا كان هذا يتناقض معك ، يرجى مشاركة ذلك. - الوقت هو الموارد الوحيدة التي لا يمكنني التحكم بها ، ولكن معاً يمكننا التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يطور الحكمة لتوقفها قبل أن يحدث. مصادر \n \n \n \n المكتب: github.com/FractonicMind/Ternary المقالة الأكاديمية: AI & Ethics Journal (Under Review) الاتصال: leogouk@gmail.com ليف جوكاساني هو المطور، والباحث، والإنتاج من إطار Ternary منطق الأخلاقي.