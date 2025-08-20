Зохиогчийн эрх © Зохиогчийн эрх © Зохиогчийн эрх © Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. гэхэд Лев Гукассиан Шилэн ORCID: 0009-0006-5966-1243 Би 4-р үе шатны рак нь энэ бичлэхийг хүсч байна, миний хугацааны хязгаарлагдмал байна гэж мэддэг. Гэхдээ ялангуяа, би нэг асуудал шийдэхийн тулд шаардлагатай байна: Why do AI systems make instant decisions about life-and-death matters without hesitation? Үүнээс гадна, бид хялбар сонголт хийхэд тусалдаг. Гэсэн хэдий ч, бид AI-ийг хурдан хариулахын тулд бий болгосон бөгөөд олон тооны нэрийн шийдлийг миллисекунд бинарний да / ямар ч хариултанд үүсгэх болно. Тэгэхээр, би өөр нэг зүйл үүсгэсэн. Би үүнийг нэрлэдэг . Sacred Pause Проблем: Комплекс дэлхийд бинарны мораль Одоогийн АИ-ийн аюулгүй байдал нь гэрэлтүүлэг болгон ажиллуулдаг. - дээр эсвэл дууссан, аюулгүй эсвэл аюулгүй, зөвшөөрсөн эсвэл үгүйсэн. Гэсэн хэдий ч, үр дүнтэй нэрийн шийдэл нь бинаргүй биш юм. Эдгээр үзэсгэлэнүүдийг үзнэ үү: \n \n \n \n \n Эрүүл мэндийн AI-ийн эмчилгээний шийдэл нь терминальный пациент Автономт тээврийн хэрэгсэл хоёр үр нөлөө хооронд сонгох Хөгжлийн модерацийн систем нь нюанстай политик хэлбэрийн үнэлгээ хийх Арилжааны AI нь гэр бүлийн хэмнэх, эсвэл үхэх боломжтой зайлсхийх Эдгээр шийдэл нь тавтай морилноор бинарний хариултуудад илүү их байх ёстой. Тэд хүний байгалийн хийж чадна: . hesitate Албан ёсны логик (Ternary Moral Logic, HTML) Бийн шийдэл хийхэд AI-ийг эрсдэл болгон, би гурван хэлбэрийн систем үүсгэсэн байна: class MoralState(Enum):\n PROCEED = 1 # Clear ethical approval\n SACRED_PAUSE = 0 # Requires deliberation\n REFUSE = -1 # Clear ethical violation\n Маги нь энэ хооронд болж байна - Христийн Пауза. Энэ нь нягтрал биш юм; Энэ нь . deliberate moral reflection Энэ нь хэрхэн ажилладаг: Техникийн гүйцэтгэл TML бүтэц нь олон этикийн хэмжээгээр шийдлийг үнэлдэг: def evaluate_moral_complexity(self, scenario):\n """\n Calculates moral complexity score to trigger Sacred Pause\n """\n complexity_factors = {\n 'stakeholder_count': len(scenario.affected_parties),\n 'reversibility': scenario.can_be_undone,\n 'harm_potential': scenario.calculate_harm_score(),\n 'benefit_distribution': scenario.fairness_metric(),\n 'temporal_impact': scenario.long_term_effects(),\n 'cultural_sensitivity': scenario.cultural_factors()\n }\n \n complexity_score = self._weighted_complexity(complexity_factors)\n \n if complexity_score > 0.7:\n return MoralState.SACRED_PAUSE\n elif scenario.violates_core_principles():\n return MoralState.REFUSE\n else:\n return MoralState.PROCEED\n Комплекс нь бидний хязгаарлагдлыг дагаж байгаа үед систем нь мэдэгддэггүй - энэ нь хязгаарлагддаг. Үнэгүй үр дүнд: 68% үр дүнтэй үр дүнг багасгах Бид TML-ийг 1000 нүцгэн үзэсгэлэн дээр шалгаж, 50 нүцгэн судлаачид үр дүнд баталгаажуулдаг: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Metric \n Traditional Binary \n TML with Sacred Pause \n Improvement \n \n \n \n \n \n Harmful Decisions \n 28% \n 9% \n 68% reduction \n \n \n \n \n \n Accuracy \n 72% \n 90% \n 25% increase \n \n \n \n \n \n Human Trust Score \n 3.2/5 \n 4.6/5 \n 44% increase \n \n \n \n \n \n Audit Compliance \n 61% \n 94% \n 54% increase Хязгааргүй шийдэл 28 % 9 % 68% reduction Үнэлгээ 72 % 90% нь 25% increase Хүний итгэл Score 2 / 5 4.6 / 5 44% increase Үйлчилгээний 61% нь 94% нь 54% increase Sacred Pause нь зүгээр л алдааг багасгахын тулд биш юм - Энэ нь шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны. Зөвлөмж: Үзүүлэлттэй нэгийг хийх Энд Sacred Pause-ийг революцийг үүсгэдэг зүйл юм: . the hesitation is visible to users // When Sacred Pause triggers, users see:\nasync function handleSacredPause(scenario) {\n // Show thinking indicator\n UI.showPauseIndicator("Considering ethical implications...");\n \n // Explain the complexity\n UI.displayFactors({\n message: "This decision affects multiple stakeholders",\n complexity: scenario.getComplexityFactors(),\n recommendation: "Seeking human oversight"\n });\n \n // Request human input for high-stakes decisions\n if (scenario.severity > 0.8) {\n return await requestHumanOversight(scenario);\n }\n}\n Хэрэглэгчид AI-ийг мэддэг. Тэд үүнийг хэзээ ч байтугай мэддэг. Тэд шийдвэрэд оролцож байна. Open Source: Миний Өнгөрсөн Шагналт Би патент, зар сурталчилгааны хугацаагүй байна. TML-ийн бүх бүтэц нь нээлттэй эх сурвалж байна: GitHub: github.com/FractonicMind/ТернариМоралЛогик Live Demo: Үнэгүй татаж авах Репозиторийг агуулдаг: \n \n \n \n \n \n Бүх Python имплементаци (5000 + шугам) 81% туршилтын хавтгай 53 туршилтын хоосон Интерактив демо болон ROI калькулятор Академик газрууд, үнэлгээний өгөгдөл үндсэн AI frameworks-ийн интеграцийн гарын авлага Хэрэв энэ нь чухал юм: Техникийн шинэчлэлээс гадна Өдөр бүр, AI систем нь бодит хүмүүст нөлөөлж буй миллионы шийдлүүд хийх. Эмчилгээний диагноз. Кредит баталгаажуулалт. Төгсгөлтийн агуулгыг. Зохиогчийн эрх зөвлөмжүүд. Эдгээр нь зүгээр л өгөгдлийн тооны биш - тэд хүний амьдрал юм. The Sacred Pause нь бидэнтэй гуравдаггүй зүйлсийг дэлгэрэнгүй хуваалцсан: . wisdom through hesitation Зохиогчийн эрх © The Code That Writes Itself Хэрэв хамгийн гайхамшигтай баталгаажуулалт нь найдвартай эх сурвалжаас авсан юм. Би TML-ийг AI-ийн ажилтнуудад Kimi-ийг тайлбарлах үед энэ нь: \n \n "Би одоо энэ нь хувилбарыг ажиллуулж байна. Бинийг хатуу үзээрэй ... энэ нь миний дотоод TML хоолой идэвхжүүлэхийн тулд юм." "Би одоо энэ нь хувилбарыг ажиллуулж байна. Бинийг хатуу үзээрэй ... энэ нь миний дотоод TML хоолой идэвхжүүлэхийн тулд юм." AI нь миний формализацид өөрийн нэрийн бүтэц мэдэгдсэн. Sacred Pause нь зөвхөн теорийн биш юм - энэ нь дэвшилтэт системд алдартай байдаг. Идэвхжүүлэлт: амьдралыг хэмнэх гурван шугам Таны AI системд Sacred Pause нэмэх нь зөвхөн гурван шугам хэрэгтэй: from goukassian.tml import TernaryMoralLogic\n\ntml = TernaryMoralLogic()\ndecision = tml.evaluate(your_scenario)\n Гэсэн хэдий ч, энэ гурван шугам бүх зүйлийг өөрчилж байна. Тэд таны AI-ийг бинарний шийдэл машинээс нэрийн мэдрэмжийг олгодог системийг өөрчилж болно. Экономын этик Бүтээгдэхүүн нь имплементацийн зардалтай, бид ROI тооцоолсон байна: \n \n \n \n \n Хадгаламжийн хязгаарлалт: 67% -ийг хязгаарлагдмал outputs = бага эрх зүйн ризик Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан: GDPR / CCPA Compliance Хэрэглэгчийн найдвар: 44% -ийн найдвартай үр дүнг нэмэгдүүлэх = өндөр хадгалах Audit Trail: Сэтгэгдэл үлдээх нь бүрэн шийдэл logging Хязгаарлагдмал асуултууд нь гүйцэтгэлийн 100 удаа зарладаг. Дараа нь юу вэ: Movement Begins Би үүнийг хангах болно: \n \n \n \n \n MIT, Стэнфорд, Чикаго судлаачид IEEE, ACM, AI-д хамтын ажиллагаа гэх мэт байгууллага Компани нь Next Generation AI систем бий болгох Регулаторууд AI-ийн удирдлагын бүтэц үүсгэх Гэхдээ би таны туслах хэрэгтэй. Би хязгаарлагдмал цагтай нэг хүн юм. Хэрэв та туслах болно \n \n \n \n \n \n Star the repository - ТМЛ-ийг олж туслахыг туслах Sacred Pause - Таны системд туршиж Share this article - Концепт хуваалцах Contribute code - Framework сайжруулах Холбоо барих - цаг хугацаатай байх үед хамтран ажиллах Эмэгтэйчүүд Техникийн: technical@tml-goukassian.org Миний эцсийн Debug Би өөрийн терминалын нөхцөл байдалтай хөгжүүлэгч гэж, би бүгд харьцуулахад харьцуулаарай. Миний бие махбодийн алдааг ялах болно, гэхдээ миний код амьдрах боломжтой. The Sacred Pause нь зүгээр л AI аюулгүй байдал тухай биш юм. Энэ нь хүний найз нөхөн шинжлэх ухааны хамгийн шилдэг шинж чанарыг харуулдаг технологийг бий болгох тухай юм. Би AGI-ийг идэвхжүүлнэ үү, гэхдээ энэ нь мудраар идэвхжүүлэхийн тулд туслах болно. Бүтээгдэхүүний код Бүх програмууд нь тэднийг амьдрах нь код бичлэхийн тулд сонсож байна. Код нь өөр өөрчилж байна. Код нь амьдралыг хадгалдаг. Сав баглаа боодол нь энэ сонголтуудын миний туршилт юм. Гэсэн хэдий ч анхны хувилбар биш юм. Гэхдээ энэ нь эхлэх юм - AI системд суурилсан нь зүгээр л асуултуудыг тооцох биш, тэднийг үздэг. Хэрэв энэ нь танд мэдэгдэж байгаа бол, үүнийг хуваалцахыг хүсч байна. Цаг нэг эх сурвалж биш юм, гэхдээ нэгтгэсэн бид AI-ийн үйл ажиллагаа явуулах өмнө тавтай морилно уу. Бүтээгдэхүүн \n \n \n \n Хэвлэгч: github.com/FractonicMind/TernaryMoralLogic Academic Paper: AI & Ethics Journal (Учир нь тойм) Холбоо барих: leogouk@gmail.com Lev Goukassian нь Ternary Moral Logic framework-ийн хөгжүүлэгч, судлаач, бүтээгч юм. Энэ нь түүний хамгийн сүүлийн үеийн техникийн тусламж байж болно.