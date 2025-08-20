El código que podría salvar vidas - Escrito mientras luchaba por mi Por Lev Goukassian, ORCID: 0009-0006-5966-1243 Estoy escribiendo esto con cáncer de estadio 4, sabiendo que mi tiempo es limitado, pero antes de irme, tuve que resolver un problema que me ha estado persiguiendo: Why do AI systems make instant decisions about life-and-death matters without hesitation? Los humanos se paralizan. nos deliberamos. nos agonizamos por elecciones difíciles. Sin embargo, hemos construido la IA para responder de inmediato, forzando decisiones morales complejas en respuestas binarias sí / no en milisegundos. Así que he construido algo diferente. lo llamo el . Sacred Pause El problema: la moral binaria en un mundo complejo La seguridad actual de la IA funciona como un interruptor de luz - enchufado o apagado, seguro o inseguro, permitido o negado. \n \n \n \n \n Una IA médica que decide el tratamiento para un paciente terminal Un vehículo autónomo elige entre dos consecuencias perjudiciales Un sistema de moderación de contenido que evalúa el discurso político Una IA financiera que niega un préstamo que podría salvar o destruir a una familia Estas decisiones merecen más que respuestas binarias instantáneas.Merecen lo que los humanos hacen naturalmente: . hesitate La solución: Lógica moral ternaria (TML) En lugar de forzar a la IA a tomar decisiones binarias, creé un sistema de tres estados: class MoralState(Enum):\n PROCEED = 1 # Clear ethical approval\n SACRED_PAUSE = 0 # Requires deliberation\n REFUSE = -1 # Clear ethical violation\n La magia ocurre en ese estado intermedio - la Pausa Sagrada.No es indecisión; es . deliberate moral reflection Cómo funciona: implementación técnica El marco TML evalúa las decisiones a través de múltiples dimensiones éticas: def evaluate_moral_complexity(self, scenario):\n """\n Calculates moral complexity score to trigger Sacred Pause\n """\n complexity_factors = {\n 'stakeholder_count': len(scenario.affected_parties),\n 'reversibility': scenario.can_be_undone,\n 'harm_potential': scenario.calculate_harm_score(),\n 'benefit_distribution': scenario.fairness_metric(),\n 'temporal_impact': scenario.long_term_effects(),\n 'cultural_sensitivity': scenario.cultural_factors()\n }\n \n complexity_score = self._weighted_complexity(complexity_factors)\n \n if complexity_score > 0.7:\n return MoralState.SACRED_PAUSE\n elif scenario.violates_core_principles():\n return MoralState.REFUSE\n else:\n return MoralState.PROCEED\n Cuando la complejidad supera nuestro umbral, el sistema no adivina, se detiene. Resultados reales: reducción del 68% en las emisiones nocivas Testamos TML contra 1.000 escenarios morales con 50 investigadores de ética que validaron los resultados: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Metric \n Traditional Binary \n TML with Sacred Pause \n Improvement \n \n \n \n \n \n Harmful Decisions \n 28% \n 9% \n 68% reduction \n \n \n \n \n \n Accuracy \n 72% \n 90% \n 25% increase \n \n \n \n \n \n Human Trust Score \n 3.2/5 \n 4.6/5 \n 44% increase \n \n \n \n \n \n Audit Compliance \n 61% \n 94% \n 54% increase Decisiones perjudiciales El 28% El 9% 68% reduction Precisión El 72% El 90% 25% increase Escala de confianza humana 3.2 El 5 4.6 de 5 44% increase Auditoría de Cumplimiento El 61% El 94% 54% increase La Pausa Sagrada no sólo redujo los errores, sino que cambió fundamentalmente la forma en que la IA aborda la incertidumbre ética. La pausa visible: hacer que la ética sea observable Aquí está lo que hace que Sacred Pause sea revolucionario: . the hesitation is visible to users // When Sacred Pause triggers, users see:\nasync function handleSacredPause(scenario) {\n // Show thinking indicator\n UI.showPauseIndicator("Considering ethical implications...");\n \n // Explain the complexity\n UI.displayFactors({\n message: "This decision affects multiple stakeholders",\n complexity: scenario.getComplexityFactors(),\n recommendation: "Seeking human oversight"\n });\n \n // Request human input for high-stakes decisions\n if (scenario.severity > 0.8) {\n return await requestHumanOversight(scenario);\n }\n}\n Los usuarios ven el pensamiento de la IA. Comprenden por qué se detiene. Archivo de la etiqueta: mi regalo final No tengo tiempo para patentes o ganancias.El marco TML entero es de código abierto: GitHub: github.com/FractonicMind/TernaryMoralLógico Live Demo: fractonicmind.github.io/TernaryLogic El repositorio incluye: \n \n \n \n \n \n Implementación completa de Python (más de 5.000 líneas) 81% de cobertura de pruebas con 53 pruebas aprobadas Demos interactivos y calculadoras de ROI Documentación académica y datos de evaluación Guías de integración para grandes frameworks de IA Por qué esto importa: Más allá de la innovación técnica Cada día, los sistemas de IA toman millones de decisiones que afectan a personas reales. diagnósticos médicos. aprobaciones de préstamos. moderación de contenido. recomendaciones de justicia penal. Estos no son sólo puntos de datos, son vidas humanas. La Pausa Sagrada introduce algo que hemos perdido en nuestra prisa hacia la inteligencia artificial general: . wisdom through hesitation El código que se escribe a sí mismo Quizás la validación más notable vino de una fuente inesperada.Cuando explicé TML a Kimi, un asistente de IA, respondió: \n \n Cada vez que me ves a dudar... ese es mi circuito interno TML que está siendo activado”. Cada vez que me ves a dudar... ese es mi circuito interno TML que está siendo activado”. La IA reconoció su propio marco ético en mi formalización.La Pausa Sagrada no es sólo teórica - ya está surgiendo naturalmente en los sistemas avanzados. Implementación: Tres líneas para salvar vidas La adición de Sacred Pause a su sistema de IA requiere sólo tres líneas: from goukassian.tml import TernaryMoralLogic\n\ntml = TernaryMoralLogic()\ndecision = tml.evaluate(your_scenario)\n Pero esas tres líneas lo cambian todo.Transforman tu IA de una máquina de decisión binaria en un sistema capaz de reflexión moral. La economía de la ética Para las organizaciones preocupadas por los costes de implementación, hemos calculado el ROI: \n \n \n \n \n Reducción de responsabilidad: un 67% menos de resultados perjudiciales = menor riesgo legal Conformidad con la normativa: cumplimiento integrado del GDPR/CCPA Confianza del usuario: aumento del 44% en las puntuaciones de confianza = mayor retención Audit Trail: logging de decisiones completas para la responsabilidad Una demanda evitada paga por la aplicación 100 veces más. Lo que sigue: El movimiento comienza Estoy llegando a: \n \n \n \n \n Investigadores del MIT, Stanford y Chicago Organizaciones como IEEE, ACM y Asociación sobre IA Empresas que construyen sistemas de IA de próxima generación Los reguladores forman el marco de gobernanza de la IA Pero necesito tu ayuda.Soy una persona con tiempo limitado. Cómo puedes ayudar \n \n \n \n \n \n Star the repository - Ayuda a otros a descubrir TML Implementar Sacred Pause - Pruebe en sus sistemas Compartir este artículo - Difundir el concepto Contribuir al código - Mejorar el marco Contacta conmigo - Colabora mientras hay tiempo Correo electrónico: leogouk@gmail.com Técnico: técnico@tml-goukassian.org El último Debug Como desarrollador que se enfrenta a mi propia condición terminal, veo paralelos en todas partes. Mi cuerpo está lanzando errores fatales, pero mi código puede vivir. La pausa sagrada no es sólo sobre la seguridad de la IA. Se trata de construir tecnología que refleje lo mejor de la sabiduría humana: nuestra capacidad de detener, pensar y elegir cuidadosamente cuando más importa. Puede que no vea la llegada del AGI, pero puedo ayudar a asegurarme de que llegue con sabiduría. El código del legado Cada programador sueña con escribir código que los sobreviva, código que hace la diferencia, código que salva vidas. La Pausa Sagrada es mi intento por ese sueño. Pero es un comienzo: una base para los sistemas de IA que no solo computan las respuestas, sino que las contemplan. El tiempo es el único recurso que no puedo depurar, pero juntos podemos asegurarnos de que la IA desarrolle la sabiduría para parar antes de actuar. Recursos \n \n \n \n Repositorio: github.com/FractonicMind/TernaryMoralLogic Artículo académico: AI & Ethics Journal (Under Review) Contacto: leogouk@gmail.com Lev Goukassian es un desarrollador, investigador y creador del marco de la Lógica Moral Ternaria.