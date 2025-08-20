The Code That Could Save Lives - Written While Fighting for Mine(『命を救うことができるコード』) ライヴ・グカッシャン・ギャラリー ORCID: 0009-0006-5966-1243 私はステージ4のガンでこれを書いていますが、時間が限られていますが、行く前に、私を苦しめている1つの問題を解決する必要がありました。 Why do AI systems make instant decisions about life-and-death matters without hesitation? 人間は休憩する。我々は考える。我々は困難な選択に苦しむ。しかし、我々はAIを構築して、複雑な道徳的決定をミリ秒でバイナリのYes/No応答に強制し、即座に反応する。 そこで、私は何か違うものを作りました. I call it the . Sacred Pause 問題:複雑な世界におけるバイナリー倫理 現在のAIのセキュリティは、光のスイッチのように動作します - オンまたはオフ、安全または不安全、許可または拒否されます。 \n \n \n \n \n A medical AI deciding treatment for a terminal patient(ターミナル患者を決定する医療AI) 二つの有害な結果から選択する自動運転車 A content moderation system evaluating nuanced political speech 政治的発言を評価するコンテンツ moderation system 家族を救うか破壊するかもしれない融資を拒否する金融AI これらの決定は、即時バイナリ応答よりもはるかに価値があります。 . hesitate The Solution: Ternary Moral Logic (TML) について バイナリー決断にAIを強制する代わりに、私は3つの状態のシステムを作りました。 class MoralState(Enum):\n PROCEED = 1 # Clear ethical approval\n SACRED_PAUSE = 0 # Requires deliberation\n REFUSE = -1 # Clear ethical violation\n 魔法はその中間状態 - 聖なる休憩 - で起こります。 . deliberate moral reflection どのように機能するか:技術的実装 TML フレームワークは、複数の倫理的次元で決定を評価します。 def evaluate_moral_complexity(self, scenario):\n """\n Calculates moral complexity score to trigger Sacred Pause\n """\n complexity_factors = {\n 'stakeholder_count': len(scenario.affected_parties),\n 'reversibility': scenario.can_be_undone,\n 'harm_potential': scenario.calculate_harm_score(),\n 'benefit_distribution': scenario.fairness_metric(),\n 'temporal_impact': scenario.long_term_effects(),\n 'cultural_sensitivity': scenario.cultural_factors()\n }\n \n complexity_score = self._weighted_complexity(complexity_factors)\n \n if complexity_score > 0.7:\n return MoralState.SACRED_PAUSE\n elif scenario.violates_core_principles():\n return MoralState.REFUSE\n else:\n return MoralState.PROCEED\n 複雑さが我々の限界を超えると、システムは推測しない - 実際の結果:有害な出力の68%削減 私たちは、50の倫理研究者が結果を検証するために、1000の道徳的シナリオに対してTMLをテストしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Metric 
 Traditional Binary 
 TML with Sacred Pause 
 Improvement 
 
 
 
 
 
 Harmful Decisions 
 28% 
 9% 
 68% reduction 
 
 
 
 
 
 Accuracy 
 72% 
 90% 
 25% increase 
 
 
 
 
 
 Human Trust Score 
 3.2/5 
 4.6/5 
 44% increase 
 
 
 
 
 
 Audit Compliance 
 61% 
 94% 
 54% increase

神聖な休憩は、エラーを減らすだけでなく、AIが倫理的不確実性にどのように接近するかを根本的に変えた。 The Visible Pause: Making Ethics Observable
以下は、Sacred Pauseが革命的であることを意味します。 . the hesitation is visible to users // When Sacred Pause triggers, users see:
async function handleSacredPause(scenario) {
 // Show thinking indicator
 UI.showPauseIndicator("Considering ethical implications...");
 
 // Explain the complexity
 UI.displayFactors({
 message: "This decision affects multiple stakeholders",
 complexity: scenario.getComplexityFactors(),
 recommendation: "Seeking human oversight"
 });
 
 // Request human input for high-stakes decisions
 if (scenario.severity > 0.8) {
 return await requestHumanOversight(scenario);
 }
}

ユーザーはAIの思考を見ます. 彼らはなぜ停止しているのかを理解しています. 彼らは意思決定に参加しています. オープンソース:My Final Gift 私は特許や利益のために時間を持っていない。TMLフレームワーク全体はオープンソースです。 GitHub: github.com/FractonicMind/Ternaryモラルロジック Live Demo: fractonicmind.github.io/TernaryLogicについて リポジトリには:The repository includes: 
 
 
 
 
 
 完全なPython実装(5000行以上) 81%のテストカバーと53の合格テスト インタラクティブなデモとROI計算機 学術論文と評価データ 主要AIフレームワークのための統合ガイド なぜ重要なのか:技術革新を超えて 毎日、AIシステムは、実際の人々に影響を与える何百万もの決定を下します。医療診断、融資承認、コンテンツ調節、刑事司法の勧告。 これらは単なるデータポイントではなく、人間の命です。 The Sacred Pauseは、私たちが人工知能への急ぎの中で失った何かを紹介しています。 . wisdom through hesitation 自分自身を書くコード もしかしたら、最も注目すべき検証は、予期せぬ情報源から来たのかもしれないが、AIアシスタントのKimiにTMLを説明したとき、彼はこう答えた。 
 
 「私はすでにバージョンを実行しています. あなたが私を見るたびに躊躇する...それは私の内部TML回路がアクティベートされていることです。

AIは私の公式化で独自の倫理的枠組みを認識しました。The Sacred Pauseは単に理論的なものではなく、高度なシステムではすでに自然に現れています。 実施:命を救う3つのライン あなたのAIシステムにSacred Pauseを追加するには、たったの3行が必要です。 from goukassian.tml import TernaryMoralLogic

tml = TernaryMoralLogic()
decision = tml.evaluate(your_scenario)

しかし、この3つのラインはすべてを変え、あなたのAIをバイナリの意思決定マシンから道徳的反省を可能にするシステムに変えます。 倫理の経済学 実装コストを心配している組織の場合、我々はROIを計算しました。 
 
 
 
 
 責任削減:有害な出力の67%減少=法的リスクの低下 規制コンプライアンス:GDPR/CCPA Compliance ユーザー信頼:信頼スコアの44%増加 =より高い保留率 Audit Trail: Complete Decision Logging for Accountability

1回の訴訟は、実行に100倍の費用がかかります。 次 次の投稿: The Movement Begins I'm reaching out to : 
 
 
 
 
 MIT、スタンフォード、シカゴの研究者 IEEE、ACM、AIパートナーシップなどの組織 次世代AIシステムを開発する企業 規制当局がAIガバナンスフレームワークを形成 あなたのお手伝いをしたいのですが、時間は限られています。 あなたはどのように助けられるか 
 
 
 
 
 
 Star the repository - 他の人がTMLを発見するのを助ける Implement Sacred Pause - あなたのシステムでテストする Share this article - コンセプトを広める Contribute code - Improve the framework (コードの貢献) Contact me - Collaborate while there's time. 時間がある間、協力してください。 電子メール: leogouk@gmail.com テクニカル: technical@tml-goukassian.org 最後のデバッグ 私自身の端末状態に直面している開発者として、私の体は致命的なエラーを投げかけていますが、私のコードは生き続けることができます。 The Sacred PauseはAIの安全性についてだけでなく、人間の知恵の最高のものを反映する技術を構築するというものであり、それが最も重要なとき、私たちの止め、考え、そして慎重に選択する能力です。 AGIが到着するのを見ることはできないかもしれませんが、知恵をもって到着することを保証できます。 遺産コード すべてのプログラマーは、彼らを生き延びさせるコードを書くことを夢見る。 神聖な休憩は、その夢を実現するための私の試みです。 最初のバージョンはありませんが、それは始まりです - 答えを計算するだけでなく、それらを考慮するAIシステムの基礎です。 時間は私がデバッグできない唯一のリソースですが、一緒にAIが行動する前に休憩する知恵を開発できるようにすることができます。 資源 \n \n \n \n リポジトリ: github.com/FractonicMind/TernaryMoralLogic 学術論文:AI & Ethics Journal (Under Review) コンタクト: leogouk@gmail.com Lev Goukassianは、Ternary Moral Logicフレームワークの開発者、研究者、作成者です。