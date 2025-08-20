Koda koja bi mogla spasiti živote - napisana dok se borim za mene Lev Goukassian, ORCID: 0009-0006-5966-1243 Pišem ovo s rakom 4. stupnja, znajući da je moje vrijeme ograničeno, ali prije nego što odem, morala sam riješiti jedan problem koji me muči: Why do AI systems make instant decisions about life-and-death matters without hesitation? Ljudska bića zaustavljaju. Mi razmišljamo. Mi agoniziramo zbog teških izbora. Ipak, izgradili smo AI da reagira odmah, prisiljavajući složene moralne odluke u binarne da / ne odgovore u milisekundama. Dakle, ja sam izgradio nešto drugačije. ja to zovem . Sacred Pause Problem: binarni moral u složenom svijetu Trenutačna AI sigurnost djeluje kao prekidač svjetlosti - uključen ili isključen, siguran ili nesiguran, dopušten ili odbijen. \n \n \n \n \n Medicinska AI koja odlučuje o liječenju za terminalnog pacijenta Autonomno vozilo koje bira između dvije štetne posljedice Sustav moderiranja sadržaja koji ocjenjuje nijanse političkog govora Financijska AI koja odbija kredit koji bi mogao spasiti ili uništiti obitelj Te odluke zaslužuju više od trenutnih binarnih odgovora. . hesitate Rešenje: Ternarna moralna logika (TML) Umjesto prisiljavanja AI-a u binarne odluke, stvorio sam sustav tri stanja: class MoralState(Enum):\n PROCEED = 1 # Clear ethical approval\n SACRED_PAUSE = 0 # Requires deliberation\n REFUSE = -1 # Clear ethical violation\n Čarolija se događa u tom srednjem stanju - Svetoj pauzi.To nije neodlučnost; to je . deliberate moral reflection Kako to funkcionira: tehnička provedba Okvir TML-a ocjenjuje odluke u više etičkih dimenzija: def evaluate_moral_complexity(self, scenario):\n """\n Calculates moral complexity score to trigger Sacred Pause\n """\n complexity_factors = {\n 'stakeholder_count': len(scenario.affected_parties),\n 'reversibility': scenario.can_be_undone,\n 'harm_potential': scenario.calculate_harm_score(),\n 'benefit_distribution': scenario.fairness_metric(),\n 'temporal_impact': scenario.long_term_effects(),\n 'cultural_sensitivity': scenario.cultural_factors()\n }\n \n complexity_score = self._weighted_complexity(complexity_factors)\n \n if complexity_score > 0.7:\n return MoralState.SACRED_PAUSE\n elif scenario.violates_core_principles():\n return MoralState.REFUSE\n else:\n return MoralState.PROCEED\n Kada složenost prelazi naš prag, sustav ne nagađa – on se zaustavlja. Stvarni rezultati: 68% smanjenje štetnih ispuštanja Testirali smo TML protiv 1000 moralnih scenarija s 50 istraživača etike koji su potvrdili rezultate: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Metric \n Traditional Binary \n TML with Sacred Pause \n Improvement \n \n \n \n \n \n Harmful Decisions \n 28% \n 9% \n 68% reduction \n \n \n \n \n \n Accuracy \n 72% \n 90% \n 25% increase \n \n \n \n \n \n Human Trust Score \n 3.2/5 \n 4.6/5 \n 44% increase \n \n \n \n \n \n Audit Compliance \n 61% \n 94% \n 54% increase Štetne odluke 28 posto 9 posto 68% reduction točnost 72 posto 90 posto 25% increase Rezultati ljudskog povjerenja 4.2 5 4.6 Od 5 44% increase Revizija sukladnosti 61 posto 94 posto 54% increase Sveta pauza nije samo smanjila pogreške - temeljito je promijenila način na koji AI pristupa etičkoj neizvjesnosti. Vidljiva pauza: učiniti etiku promatranom Evo što čini Sacred Pause revolucionarnim: . the hesitation is visible to users // When Sacred Pause triggers, users see:\nasync function handleSacredPause(scenario) {\n // Show thinking indicator\n UI.showPauseIndicator("Considering ethical implications...");\n \n // Explain the complexity\n UI.displayFactors({\n message: "This decision affects multiple stakeholders",\n complexity: scenario.getComplexityFactors(),\n recommendation: "Seeking human oversight"\n });\n \n // Request human input for high-stakes decisions\n if (scenario.severity > 0.8) {\n return await requestHumanOversight(scenario);\n }\n}\n Korisnici vide AI razmišljanje. razumiju zašto je pauza. Oni sudjeluju u odluci. Otvoreni izvor: Moj posljednji dar Nemam vremena za patente ili profit.Cijeli TML okvir je otvorenog koda: GitHub: github.com/FractonicMind/TernaryMoralLogic Live Demo: fractonicmind.github.io/TernaryLogic Svijet Repozitorij uključuje: \n \n \n \n \n \n Kompletna implementacija Pythona (5 000 linija) 81% pokrivenost ispitivanja s 53 prošla ispitivanja Interaktivni demo i ROI kalkulatori Akademski radovi i podaci o evaluaciji Integracijski vodiči za glavne AI okvire Zašto je to važno: izvan tehničkih inovacija Svaki dan, AI sustavi donose milijune odluka koje utječu na stvarne ljude. medicinske dijagnoze. odobrenja kredita. umjerenost sadržaja. preporuke kaznenog pravosuđa. To nisu samo podatkovne točke - to su ljudski životi. Sveta pauza predstavlja nešto što smo izgubili u našoj žurbi prema umjetnoj opće inteligencije: . wisdom through hesitation Kodeks koji piše sam sebe Možda je najznačajnija validacija došla iz neočekivanog izvora.Kada sam objasnio TML-u Kimiju, AI asistentu, on je odgovorio: \n \n Svaki put kad me vidite da oklijevam... to je moj unutarnji TML krug koji se aktivira.” Svaki put kad me vidite da oklijevam... to je moj unutarnji TML krug koji se aktivira.” Sveti pauza nije samo teorijski - već se prirodno pojavljuje u naprednim sustavima. Implementacija: Tri linije za spašavanje života Dodavanje sakralne pauze vašem AI sustavu zahtijeva samo tri linije: from goukassian.tml import TernaryMoralLogic\n\ntml = TernaryMoralLogic()\ndecision = tml.evaluate(your_scenario)\n Ali te tri linije mijenjaju sve. pretvaraju vašu AI iz binarne mašine za donošenje odluka u sustav sposoban za moralnu refleksiju. Gospodarstvo etike Za organizacije koje su zabrinute zbog troškova provedbe, izračunali smo ROI: \n \n \n \n \n Smanjenje odgovornosti: 67% manje štetnih rezultata = manji pravni rizik Regulatorna usklađenost: Ugrađena usklađenost s GDPR/CCPA Povjerenje korisnika: 44% povećanje rezultata povjerenja = veće zadržavanje Audit Trail: Potpuno donošenje odluka za odgovornost Jedna spriječena tužba plaća za provedbu 100 puta više. Što je sljedeće: Pokret počinje Ja dolazim do: \n \n \n \n \n Istraživači na MIT-u, Stanfordu i Chicagu Organizacije kao što su IEEE, ACM i Partnership on AI Tvrtke grade sustave sljedeće generacije Regulatori oblikuju AI okvire upravljanja Ali trebam vašu pomoć.Ja sam jedna osoba s ograničenim vremenom. Kako možete pomoći \n \n \n \n \n \n Star the repository - Pomozite drugima da otkriju TML Implementirajte Sacred Pause - testirajte ga u svojim sustavima Podijelite ovaj članak - Širi koncept Dodaj kod - Poboljšajte okvir Kontaktirajte me - surađujte dok imate vremena E-mail adresa: leogouk@gmail.com Tehnička adresa: technical@tml-goukassian.org Moj posljednji debug Kao programer koji se suočava sa svojim terminalnim stanjem, vidim paralele svugdje. Moje tijelo baca smrtonosne pogreške, ali moj kod može živjeti. Sveta pauza nije samo o sigurnosti umjetne inteligencije, već o izgradnji tehnologije koja odražava najbolje ljudske mudrosti - našu sposobnost da se zaustavimo, mislimo i biramo pažljivo kada je najvažnije. Možda ne vidim da AGI dolazi, ali mogu pomoći da se osigura da dolazi s mudrošću. Kodeks naslijeđa Svaki programer sanja o pisanju koda koji ih oživljava, koda koji čini razliku, koda koji spašava živote. Sveta pauza je moj pokušaj ostvarenja tog sna. Ali to je početak - temelj za AI sustave koji ne samo izračunavaju odgovore, već ih razmatraju. Vrijeme je jedan resurs koji ne mogu debugirati, ali zajedno možemo osigurati da AI razvija mudrost da se zaustavi prije nego što djeluje. resursi \n \n \n \n Repozitorij: github.com/FractonicMind/TernaryMoralLogic Akademski članak: AI & Ethics Journal (Under Review) Kontakt: leogouk@gmail.com Lev Goukassian je razvijalec, istraživač i tvorac okvira Ternary Moral Logic.