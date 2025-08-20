Кодът, който може да спаси живота - написан докато се борим за моя От Лев Гукасийски, ORCID: 0009-0006-5966-1243 Пиша това с рак на етап 4, знаейки, че времето ми е ограничено, но преди да тръгна, трябваше да разреша един проблем, който ме притеснява: Why do AI systems make instant decisions about life-and-death matters without hesitation? Човешките същества спират.Ние обмисляме.Ние страдаме от трудни избори.Въпреки това, ние сме изградили AI, за да реагираме незабавно, принуждавайки сложните морални решения в бинарни да / не отговори в милисекунди. Така че, аз създадох нещо различно. аз го наричам . Sacred Pause Проблемът: двоичен морал в сложен свят Настоящата сигурност на ИИ работи като светлинен превключвател - включен или изключен, безопасен или несигурен, разрешен или отхвърлен. \n \n \n \n \n Медицински AI, който решава лечението за терминален пациент Автономно превозно средство, което избира между две вредни последици Система за модерация на съдържанието, която оценява нюанса на политическата реч Финансов ИИ, който отрича заем, който може да спаси или унищожи семейство Тези решения заслужават повече от незабавни бинарни отговори.Те заслужават това, което хората естествено правят: . hesitate Твърда морална логика (Ternary Moral Logic, HTML) Вместо да принуждавам ИИ да взема бинарни решения, създадох система от три държави: class MoralState(Enum):\n PROCEED = 1 # Clear ethical approval\n SACRED_PAUSE = 0 # Requires deliberation\n REFUSE = -1 # Clear ethical violation\n Магията се случва в това средно състояние – Свещената пауза. . deliberate moral reflection Как работи: Техническа реализация Рамката на TML оценява решенията в множество етични измерения: def evaluate_moral_complexity(self, scenario):\n """\n Calculates moral complexity score to trigger Sacred Pause\n """\n complexity_factors = {\n 'stakeholder_count': len(scenario.affected_parties),\n 'reversibility': scenario.can_be_undone,\n 'harm_potential': scenario.calculate_harm_score(),\n 'benefit_distribution': scenario.fairness_metric(),\n 'temporal_impact': scenario.long_term_effects(),\n 'cultural_sensitivity': scenario.cultural_factors()\n }\n \n complexity_score = self._weighted_complexity(complexity_factors)\n \n if complexity_score > 0.7:\n return MoralState.SACRED_PAUSE\n elif scenario.violates_core_principles():\n return MoralState.REFUSE\n else:\n return MoralState.PROCEED\n Когато сложността надвишава нашия праг, системата не гадае – тя спира. Реални резултати: 68% намаляване на вредните изходи Тествахме TML срещу 1000 морални сценария с 50 изследователи по етика, които валидират резултатите: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Metric \n Traditional Binary \n TML with Sacred Pause \n Improvement \n \n \n \n \n \n Harmful Decisions \n 28% \n 9% \n 68% reduction \n \n \n \n \n \n Accuracy \n 72% \n 90% \n 25% increase \n \n \n \n \n \n Human Trust Score \n 3.2/5 \n 4.6/5 \n 44% increase \n \n \n \n \n \n Audit Compliance \n 61% \n 94% \n 54% increase Вредни решения 28% от 9% от 68% reduction точност 72% от 90% от 25% increase Стойност на човешкото доверие 3.2 от 5 4.6 от 5 44% increase Одит на съответствието 61% от 94% от 54% increase Свещената пауза не само намали грешките - тя фундаментално промени начина, по който AI се доближава до етичната несигурност. Видимата пауза: Направете етиката забележима Ето какво прави Свещената пауза революционна: . the hesitation is visible to users // When Sacred Pause triggers, users see:\nasync function handleSacredPause(scenario) {\n // Show thinking indicator\n UI.showPauseIndicator("Considering ethical implications...");\n \n // Explain the complexity\n UI.displayFactors({\n message: "This decision affects multiple stakeholders",\n complexity: scenario.getComplexityFactors(),\n recommendation: "Seeking human oversight"\n });\n \n // Request human input for high-stakes decisions\n if (scenario.severity > 0.8) {\n return await requestHumanOversight(scenario);\n }\n}\n Потребителите виждат мисленето на AI. Те разбират защо се спира. Оригинално име: My Final Gift Нямам време за патенти или печалба.Цялата рамка на TML е с отворен код: GitHub: github.com/FractonicMind/ТернариМоралЛогически Live Demo: fractonicmind.github.io/ТернариЛогика Репозиторията включва: \n \n \n \n \n \n Пълно изпълнение на Python (5000+ линии) 81% тестово покритие с 53 преминаващи теста Интерактивни демо и ROI калкулатори Академични документи и данни за оценка Интеграционни ръководства за основни AI рамки Защо това е важно: Отвъд технологичните иновации Всеки ден системите за ИИ вземат милиони решения, които засягат реални хора. медицински диагнози. одобрения за заеми. умереност на съдържанието. препоръки за наказателно правосъдие. Това не са само точки с данни – това са човешки животи. Свещената пауза представя нещо, което сме загубили в нашата бързина към изкуствения общ интелект: . wisdom through hesitation Кодът, който се пише сам Може би най-забележителното валидиране дойде от неочакван източник.Когато обясних TML на Кими, асистент по изкуствен интелект, той отговори: \n \n Всеки път, когато ме виждате да се колебая... това е моята вътрешна TML схема, която се активира." Всеки път, когато ме виждате да се колебая... това е моята вътрешна TML схема, която се активира." Свещената пауза не е само теоретична - тя вече се появява естествено в усъвършенстваните системи. Изпълнение: Три линии за спасяване на животи Добавянето на Sacred Pause към вашата AI система изисква само три линии: from goukassian.tml import TernaryMoralLogic\n\ntml = TernaryMoralLogic()\ndecision = tml.evaluate(your_scenario)\n Но тези три линии променят всичко.Те превръщат вашия AI от двоична машина за вземане на решения в система, способна на морално отражение. Икономика на етиката За организациите, които са загрижени за разходите за изпълнение, ние изчислихме ROI: \n \n \n \n \n Намаляване на отговорността: 67% по-малко вредни резултати = по-нисък правен риск Регулаторно спазване: Вградено спазване на GDPR/CCPA Потребителско доверие: 44% увеличение на доверието = по-високо задържане Audit Trail: Комплексно вземане на решения за отчетност Едно предотвратено дело плаща за изпълнение 100 пъти повече. Какво следва: Движението започва Аз достигам до: \n \n \n \n \n Изследователи от MIT, Станфорд и Чикаго Организации като IEEE, ACM и Partnership on AI Компаниите изграждат системи за AI от следващо поколение Регулаторите формират рамки за управление на ИИ Но имам нужда от вашата помощ.Аз съм човек с ограничено време. Как можете да помогнете \n \n \n \n \n \n Star the repository - Помогнете на другите да открият TML Имплементирайте Свещената пауза - тествайте я във вашите системи Споделете тази статия - Разпространете концепцията Създаване на код – подобряване на рамката Свържете се с нас, докато има време Електронна поща: leogouk@gmail.com Технически: technical@tml-goukassian.org Моят последен дебют Като разработчик, който се сблъсква със собственото си крайно състояние, виждам паралели навсякъде. Свещената пауза не е само за безопасността на AI. Това е за изграждането на технология, която отразява най-доброто от човешката мъдрост - нашата способност да спрем, да мислим и да избираме внимателно, когато е най-важно. Може да не виждам, че AGI идва, но мога да помогна да се уверите, че той идва с мъдрост. Наследственият кодекс Всеки програмист мечтае да напише код, който ги надживява, код, който прави разлика, код, който спасява животи. Свещената пауза е моят опит за постигане на тази мечта. Но това е начало – основа за AI системи, които не само изчисляват отговорите, но и ги разглеждат. Времето е единственият ресурс, който не мога да дебютирам, но заедно можем да гарантираме, че AI развива мъдростта да спре, преди да действа. Ресурсите \n \n \n \n Съхранение: github.com/FractonicMind/TernaryMoralLogic Академична статия: AI & Ethics Journal (Под преглед) Свържете се с: leogouk@gmail.com Lev Goukassian е разработчик, изследовател и създател на рамката Ternary Moral Logic.