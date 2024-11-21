USDC እና CCTP በ Aptos ላይ እንዲጀምሩ በCrypto ምርቶች ውስጥ የአፕቶስ ድጋፍን በመጨመር

ፓሎ አልቶ፣ ካሊፎርኒያ፣ ህዳር 21፣ 2024/Chainwire/--
የአፕቶስ ወደ Stripe's crypto onramp እና የክፍያ ምርቶች ውህደት ከ USDC ጋር ተጣምሮ ለአፕቶስ አውታረመረብ አስተማማኝ ፋይያትን በ ላይ እና ከውጪ ያቀርባል፣ የነጋዴ ክፍያዎችን እና ክፍያዎችን ያመቻቻል፣ እና በባህላዊ ፋይናንስ እና በብሎክቼይን ቴክኖሎጂ መካከል ያልተቋረጠ ግንኙነት ያቀርባል። .
ዛሬ፣ USDC ከ$37B በላይ በስርጭት ላይ ያለው ትልቁ ቁጥጥር በዶላር የሚደገፍ የተረጋጋ ሳንቲም ነው። በአፕቶስ ከ$160M በላይ በሚሰራጭበት፣ bridged USDC በአውታረ መረቡ ላይ በጣም የተስፋፋው የተረጋጋ ሳንቲም ነው። በዚህ ውህደት፣ ቤተኛ ዩኤስዲሲ በቀጥታ በአፕቶስ አውታረመረብ ላይ በክበብ ስር ባሉ አካላት በኩል ይሰጣል እና CCTP ገንቢዎች የአፕቶስ መተግበሪያዎቻቸውን ከሚደገፉ blockchains አውታረ መረብ ጋር በማገናኘት ሰንሰለት ተሻጋሪ ተሞክሮዎችን እንዲነድፉ ያስችላቸዋል።
በ LayerZero ላይ የተገነቡ እንደ ስታርጌት ያሉ የድልድይ አቅራቢዎች ከነባሩ ድልድይ USDC በአፕቶስ ወደ ቤተኛ USDC በጊዜ ሂደት ለስላሳ ሽግግር ይሰጣሉ። በ LayerZero ላይ በተገነባው AptosBridge ላይ ምንም ፈጣን ለውጦች የሉም፣ እና እንደተለመደው መስራቱን ይቀጥላል።
በተጨማሪም፣ USDC ከመጀመሩ በፊት፣ ድልድይ የሆነው USDC ከአፕቶስብሪጅ በብሎክ አሳሾች ላይ ወደ “lzUSDC” ይሰየማል። በመተግበሪያ UI እና በሰነድ ላይ ተመሳሳይ ለውጥ እንዲያደርጉ ለማበረታታት ለሥነ-ምህዳር አፕሊኬሽኖች ተደራሽነት ይኖራል።
የCCTP መጀመር ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ቀልጣፋ ቤተኛ USDC ዝውውሮችን በማስቻል በDeFi ላይ አዲስ የተግባቦት ደረጃዎችን ያመጣል። አፕቶስ ሲጨመር CCTP ዘጠኝ ብሎክቼይንን ይደግፋል - Arbitrum፣ Base፣ Ethereum እና Solana - እና 72 መስመሮችን ከ1፡1 ካፒታል ውጤታማነት ጋር። ይህ እርምጃ እንከን የለሽ ሰንሰለት ተሳፍሮ፣ መለዋወጥ፣ ግዢ፣ የግምጃ ቤት ማመጣጠን እና ሌሎችንም ያስችላል - ሁሉም ተደራሽ እና ሊታወቅ የሚችል የተጠቃሚ ተሞክሮን እየጠበቀ ነው።
ከAptos to Stripe's crypto ምርቶች በተጨማሪ ተጠቃሚዎች ያለችግር የ fiat ምንዛሬዎችን ወደ USDC በቀጥታ በአፕቶስ የነቃ የኪስ ቦርሳ መቀየር ይችላሉ። ይህ ውህደት ዩኤስዲሲ ለStripe ዓለም አቀፍ የንግድ አውታረመረብ መጠቀም ያስችላል። የStripe የክፍያ መሳሪያዎች እና የአፕቶስ ሊሰፋ የሚችል አውታረ መረብ ጥምረት ለአለም አቀፍ ነጋዴዎች እና የክፍያ አቅራቢዎች ግብይቶችን በፍጥነት፣ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እና በዝቅተኛ ወጪዎች ለማስኬድ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
"በእኛ crypto ምርቶች ውስጥ ለAptos blockchain ድጋፍ መጨመር ሸማቾች እና ነጋዴዎች በተረጋጋ ሳንቲም የበለጠ ቀልጣፋ የአለም ፈንድ ፍሰት እንዲኖራቸው ያደርጋል። ከዓለም ዙሪያ ክፍያዎችን የሚቀበል ቸርቻሪ ወይም ለፈጣሪዎች የትም ቢሆኑ የሚከፍል መድረክ ይሁን፣” በማለት የCrypto at Stripe ኃላፊ የሆኑት ጆን ኢጋን ተናግረዋል። "ይህ ትብብር Stripe's global network ከ Aptos blockchain ሃይል ጋር በማገናኘት ለነጋዴዎች እና ለሸማቾች ቀልጣፋና የተረጋጋ ሳንቲም ላይ የተመሰረቱ ክፍያዎችን ለማግኘት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።"
"በአፕቶስ ላይ ያለው የዲፊ ስነ-ምህዳር ባለፈው አመት ብቻ ከዋናው መጠን ወደ አምስት እጥፍ አድጓል፣ እና ለምን እንደሆነ ግልፅ ነው"ሲል የክረምብ የምርት ኦፊሰር ኒኪል ቻንድሆክ ተናግረዋል። "አፕቶስ በዓለም ዙሪያ ገንዘብን ለማንቀሳቀስ በጣም ቀልጣፋ መንገድ ሆኖ ብቅ ብሏል። የዩኤስዲሲ እና ሲሲቲፒ መምጣት ይህንን ብቻ የሚያጎለብት ሲሆን ከአፕቶስ ፋውንዴሽን ቡድን ጋር አስተማማኝ ዲጂታል ዶላር ለሁሉም ሰው ተደራሽ የሆነ ኢኮኖሚ የሚፈጥርበትን የወደፊት ራዕይ የበለጠ ያሳድጋል። "USDC እና CCTP በ DeFi ውስጥ የወርቅ ደረጃዎች ናቸው, እና Stripe በፋይናንሺያል መሠረተ ልማት ውስጥ በጣም ታማኝ ከሆኑት ስሞች መካከል አንዱ ነው" ሲሉ በአፕቶስ ፋውንዴሽን የእርዳታ እና ስነ-ምህዳር ኃላፊ ባሻር ላዛር ተናግረዋል.
“የክበብ እና ስትሪፕ የአፕቶስ ውህደት ይበልጥ ተደራሽ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ያልተማከለ የፋይናንስ የወደፊት ሁኔታ ለመፍጠር መርፌውን ያንቀሳቅሰዋል። ሁላችንም ይህን ውህደት በጉጉት እየጠበቅን ነው፣ እና በአፕቶስ ስነ-ምህዳር ውስጥ ያሉ አስገራሚ ግንበኞች በዚህ ኃይለኛ አዲስ ቴክኖሎጂ በመሳሪያ ኪሳቸው ውስጥ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ለማየት ጓጉተናል። የአፕቶስ ላብስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሞ ሼክ "አፕቶስ በአለም አቀፍ ደረጃ የተገናኘውን ኢኮኖሚ ለሁሉም ሰው ተደራሽ ያደርገዋል" ብለዋል ። "አፕቶስ በዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ የአንድነት ኃይል ሆኖ የክፍያ ቅልጥፍናን የሚያጎለብት መሠረተ ልማት ሲያቀርብ እና የአቻ ለአቻ የገንዘብ እንቅስቃሴን ለሥነ-ምህዳር እና ለግንባታዎቹ ሕይወት እንዲሰጥ በማድረግ ለማየት እጓጓለሁ።"
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አፕቶስ የሚቀጥለው ትውልድ ንብርብር 1 blockchain ነው። የአፕቶስ ግኝት ቴክኖሎጂ እና የፕሮግራም አወጣጥ ቋንቋ፣ Move፣ በዝግመተ ለውጥ፣ አፈጻጸምን ለማሻሻል እና የተጠቃሚ ጥበቃዎችን ለማጠናከር የተነደፉ ናቸው። እባክዎን ይጎብኙ
የግንኙነት መሪ
ሃና ኖይ
አፕቶስ ላብስ
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይረዱ