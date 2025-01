USDC i CCTP per llançar-se a Aptos, amb Stripe que afegeix suport Aptos als productes criptogràfics

PALO ALTO, Califòrnia, 21 de novembre de 2024/Chainwire/-- Fundació Aptos avui ha anunciat la propera integració de Cercle l'USDC natiu i el protocol de transferència de cadena creuada (CCTP) a la xarxa Aptos, així com ratlla afegint suport per a Aptos als seus productes criptogràfics. Aquestes integracions fan d'Aptos la llar de la DeFi interoperable i la cadena de blocs de grau empresarial més ràpida, barata i fiable, ampliant encara més el seu ecosistema financer global.

La integració d'Aptos als productes de pagament i de pagament de criptografia de Stripe, combinat amb USDC nadiu, proporcionarà rampes d'entrada i sortida fiables per a la xarxa Aptos, racionalitzar els pagaments i els pagaments dels comerciants i oferirà una connexió perfecta entre les finances tradicionals i la tecnologia blockchain. .





Avui dia, l'USDC és la moneda estable regulada amb més de 37 milions de dòlars en circulació. Amb més de 160 milions de dòlars en circulació a Aptos, l'USDC pont és la moneda estable més freqüent disponible a la xarxa. Amb aquesta integració, l'USDC natiu s'emetrà a través de les entitats regulades de Circle directament a la xarxa Aptos i CCTP permetrà als desenvolupadors dissenyar experiències entre cadenes connectant les seves aplicacions Aptos a la xarxa de blockchains compatibles.





Els proveïdors de pont com Stargate, construïts a LayerZero, oferiran una transició fluida des de l'USDC pont existent a Aptos a l'USDC natiu amb el pas del temps. No hi ha canvis immediats a l'AptosBridge construït a LayerZero i continuarà funcionant amb normalitat.

A més, abans del llançament natiu de l'USDC, l'USDC connectat des d'AptosBridge passarà a anomenar-se "lzUSDC" als exploradors de blocs. Hi haurà difusió a les aplicacions de l'ecosistema per animar-les a fer el mateix canvi a la interfície d'usuari i a la documentació de l'aplicació.





El llançament de CCTP aportarà nous nivells d'interoperabilitat a DeFi a Aptos, permetent transferències USDC natives segures i eficients. Amb l'addició d'Aptos, CCTP admetrà nou blockchains -incloent-hi Arbitrum, Base, Ethereum i Solana- i 72 rutes amb una eficiència de capital 1:1. Aquest moviment permetrà una incorporació, intercanvis, compres, reequilibri de la tresoreria i molt més sense problemes, tot mantenint una experiència d'usuari accessible i intuïtiva.





Amb l'addició d'Aptos als productes criptogràfics de Stripe, els usuaris podran convertir sense problemes les monedes fiduciaries en USDC, directament mitjançant carteres habilitats per Aptos. Aquesta integració permetrà l'ús de l'USDC per a la xarxa global d'empreses de Stripe. La combinació de les eines de pagament de Stripe i la xarxa escalable d'Aptos desbloqueja noves oportunitats perquè els comerciants i proveïdors de pagament globals processin les transaccions de manera més ràpida, segura i a menors costos.





"Afegir suport per a la cadena de blocs Aptos dins dels nostres productes cripto amplia l'accés dels consumidors i comerciants a fluxos de fons globals més eficients amb monedes estables; Tant si es tracta d'un minorista que accepta pagaments d'arreu del món com d'una plataforma que paga als creadors sense importar on siguin", va dir John Egan, cap de Crypto a Stripe. "Aquesta col·laboració uneix la xarxa global de Stripe amb el poder de la cadena de blocs Aptos, obrint noves vies tant als comerciants com als consumidors per accedir a pagaments eficients basats en monedes estables".





"L'ecosistema DeFi d'Aptos ha crescut fins a cinc vegades la seva mida original només l'any passat, i està clar per què", va dir Nikhil Chandhok, director de producte de Circle. "Aptos ha sorgit com una forma altament eficient de moure diners per tot el món. L'arribada de l'USDC i el CCTP nadius només milloraran això i augmentarà la visió que compartim amb l'equip de la Fundació Aptos d'un futur on els dòlars digitals segurs creïn una economia més accessible per a tothom". "USDC i CCTP són els estàndards d'or a DeFi, i Stripe es troba entre els noms de més confiança en infraestructura financera", va dir Bashar Lazaar, cap de subvencions i ecosistemes de la Fundació Aptos.





"La integració d'Aptos de Circle and Stripe fa moure l'agulla per crear un futur financer més accessible, segur i descentralitzat. Tots estem desitjant aquesta integració i estem ansiosos de veure què fan possible els increïbles constructors de l'ecosistema Aptos amb aquesta nova tecnologia potent al seu conjunt d'eines". "Aptos fa que l'economia connectada globalment sigui accessible per a tothom simplificant el moviment del valor econòmic", va dir Mo Shaikh, director general d'Aptos Labs, que va proporcionar experiència tècnica per a les integracions. "Estic desitjant veure que Aptos es converteixi en una força unificadora de l'economia global, proporcionant una infraestructura que millori l'eficiència dels pagaments alhora que dóna vida al moviment de diners entre iguals per al seu ecosistema i els seus constructors".





Per obtenir més informació sobre Aptos Foundation i DeFi a Aptos, visiteu: https://aptosfoundation.org/ecosystem/projects/defi .

Sobre la Fundació Aptos

Fundació Aptos es dedica a donar suport al desenvolupament del protocol Aptos, la xarxa descentralitzada i l'ecosistema i a impulsar el compromís amb l'ecosistema Aptos. En desbloquejar una cadena de blocs amb una usabilitat perfecta, la Fundació Aptos pretén oferir els beneficis de la descentralització a les masses.

Sobre Aptos Network

Aptos és una cadena de blocs de capa 1 de nova generació. La tecnologia i el llenguatge de programació innovadors d'Aptos, Move, estan dissenyats per evolucionar, millorar el rendiment i reforçar les garanties dels usuaris. Si us plau, visiteu https://www.aptosfoundation.org per obtenir més informació sobre la cadena de blocs Aptos.

Sobre Circle

Cercle és una empresa de tecnologia financera global que permet a les empreses de totes les mides aprofitar el poder de les monedes digitals i les cadenes de blocs públiques per a pagaments, comerç i aplicacions financeres a tot el món. A través de les seves entitats regulades, Circle és l'emissor de USDC i EURC: protocols de diners altament líquids, interoperables i de confiança a Internet. La plataforma oberta i programable i les API de Circle faciliten a les organitzacions la gestió del seu negoci a escala d'Internet, ja sigui fent pagaments internacionals, creant aplicacions Web3 accessibles a tot el món o gestionant la seva tresoreria interna. Els usuaris poden obtenir més informació a https://circle.com .

Sobre Stripe

ratlla és una plataforma d'infraestructura financera per a empreses. Milions d'empreses, des de les empreses més grans del món fins a les startups més ambicioses, utilitzen Stripe per acceptar pagaments, augmentar els seus ingressos i accelerar noves oportunitats de negoci. Amb seu a San Francisco i Dublín, l'empresa pretén augmentar el PIB d'Internet.

Contacte

Responsable de Comunicacions

Hannah Noyes

Aptos Labs

[email protected]

Aquesta història va ser distribuïda com a llançament per Chainwire sota el programa de blocs empresarials de HackerNoon. Més informació sobre el programa aquí