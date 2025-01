Ang USDC At CCTP ay Ilulunsad Sa Aptos, Sa Pagdaragdag ng Stripe ng Suporta sa Aptos Sa Mga Produktong Crypto

PALO ALTO, California, ika-21 ng Nobyembre, 2024/Chainwire/-- Aptos Foundation ngayon inihayag ang paparating na pagsasama ng Bilog Ang katutubong USDC at Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) ni sa Aptos Network, pati na rin guhit pagdaragdag ng suporta para sa Aptos sa mga produktong crypto nito. Ginagawa ng mga pagsasamang ito ang Aptos na tahanan para sa interoperable na DeFi at ang pinakamabilis, pinakamura, at pinaka-maaasahang enterprise-grade blockchain, na higit na nagpapalawak sa pandaigdigang financial ecosystem nito.

Ang pagsasama ng Aptos sa mga produkto ng crypto onramp at payout ng Stripe, na ipinares sa katutubong USDC, ay magbibigay ng maaasahang fiat on at off-ramp para sa network ng Aptos, i-streamline ang mga pay-in at payout ng mga merchant, at mag-aalok ng tuluy-tuloy na koneksyon sa pagitan ng tradisyonal na pananalapi at teknolohiya ng blockchain .





Ngayon, ang USDC ang pinakamalaking regulated dollar-backed stablecoin na may mahigit $37B sa sirkulasyon. Sa higit sa $160M na sirkulasyon sa Aptos, ang bridged USDC ay ang pinakalaganap na stablecoin na available sa network. Sa pagsasamang ito, ang katutubong USDC ay ibibigay sa pamamagitan ng mga regulated entity ng Circle nang direkta sa network ng Aptos at ang CCTP ay magbibigay-daan sa mga developer na magdisenyo ng mga cross-chain na karanasan sa pamamagitan ng pagkonekta ng kanilang Aptos app sa network ng mga suportadong blockchain.





Ang mga provider ng tulay gaya ng Stargate, na binuo sa LayerZero, ay magbibigay ng maayos na paglipat mula sa kasalukuyang naka-bridge na USDC sa Aptos patungo sa katutubong USDC sa paglipas ng panahon. Walang mga agarang pagbabago sa AptosBridge na binuo sa LayerZero, at ito ay patuloy na gagana bilang normal.

Bukod pa rito, bago ang katutubong paglulunsad ng USDC, ang bridged USDC mula sa AptosBridge ay papalitan ng pangalan sa "lzUSDC" sa mga block explorer. Magkakaroon ng outreach sa mga ecosystem app para hikayatin silang gawin ang parehong pagbabago sa kanilang app UI at dokumentasyon.





Ang paglulunsad ng CCTP ay magdadala ng mga bagong antas ng interoperability sa DeFi sa Aptos, na nagbibigay-daan sa ligtas at mahusay na mga native na paglilipat ng USDC. Sa pagdaragdag ng Aptos, susuportahan ng CCTP ang siyam na blockchain - kabilang ang Arbitrum, Base, Ethereum, at Solana —at 72 ruta na may 1:1 capital efficiency. Ang hakbang na ito ay magbibigay-daan para sa tuluy-tuloy na cross-chain onboarding, swap, pagbili, muling pagbabalanse ng treasury, at higit pa – lahat habang pinapanatili ang isang naa-access at madaling maunawaan na karanasan ng user.





Sa pagdaragdag ng Aptos sa mga produktong crypto ng Stripe, magagawa ng mga user na walang putol na i-convert ang mga fiat currency sa USDC, nang direkta sa pamamagitan ng mga wallet na pinagana ng Aptos. Ang pagsasamang ito ay magbibigay-daan sa paggamit ng USDC para sa pandaigdigang network ng mga negosyo ng Stripe. Ang kumbinasyon ng mga tool sa pagbabayad ng Stripe at ang nasusukat na network ng Aptos ay nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa mga pandaigdigang merchant at provider ng pagbabayad na magproseso ng mga transaksyon nang mas mabilis, mas secure, at sa mas mababang gastos.





“Ang pagdaragdag ng suporta para sa Aptos blockchain sa loob ng aming mga produktong crypto ay nagpapalawak ng access ng consumer at merchant sa mas mahusay na pandaigdigang daloy ng pondo na may mga stablecoin; ito man ay isang retailer na tumatanggap ng mga pagbabayad mula sa buong mundo, o isang platform na nagbabayad sa mga creator nasaan man sila," sabi ni John Egan, Pinuno ng Crypto sa Stripe. “Ang pakikipagtulungang ito ay pinagsasama-sama ang pandaigdigang network ng Stripe sa kapangyarihan ng Aptos blockchain, na nagbubukas ng mga bagong paraan para sa parehong mga merchant at mga mamimili upang ma-access ang mahusay, stablecoin-based na mga pagbabayad."





"Ang DeFi ecosystem sa Aptos ay lumaki sa limang beses sa orihinal na laki nito sa nakaraang taon lamang, at malinaw kung bakit," sabi ni Nikhil Chandhok, Chief Product Officer sa Circle. "Ang Aptos ay lumitaw bilang isang napakahusay na paraan upang ilipat ang pera sa buong mundo. Ang pagdating ng katutubong USDC at CCTP ay magpapahusay lamang dito, at higit pa ang pananaw na ibinabahagi namin sa Aptos Foundation team ng isang hinaharap kung saan ang secure na digital dollars ay lumikha ng isang mas madaling ma-access na ekonomiya para sa lahat. "Ang USDC at CCTP ay ang mga pamantayang ginto sa DeFi, at ang Stripe ay kabilang sa mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa imprastraktura sa pananalapi," sabi ni Bashar Lazaar, Pinuno ng Mga Grant at Ecosystem sa Aptos Foundation.





“Ang pagsasama ng Circle at Stripe ng Aptos ay gumagalaw sa karayom sa paglikha ng isang mas madaling ma-access, secure, at desentralisadong hinaharap ng pananalapi. Lahat tayo ay umaasa sa pagsasama-samang ito, at sabik na makita kung ano ang ginagawang posible ng mga hindi kapani-paniwalang tagabuo sa ecosystem ng Aptos gamit ang makapangyarihang bagong teknolohiyang ito sa kanilang toolkit.” "Ginagawa ng Aptos na ma-access ng lahat ang ekonomiyang konektado sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapasimple sa paggalaw ng halaga ng ekonomiya," sabi ni Mo Shaikh, CEO ng Aptos Labs, na nagbigay ng teknikal na kadalubhasaan para sa mga pagsasama. “Inaasahan kong makita ang Aptos na maging isang puwersang nagkakaisa sa pandaigdigang ekonomiya, na nagbibigay ng imprastraktura na nagpapahusay sa kahusayan sa pagbabayad habang binibigyang-buhay ang peer-to-peer money movement para sa ecosystem at mga tagabuo nito."





Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Aptos Foundation at DeFi sa Aptos, bisitahin ang: https://aptosfoundation.org/ecosystem/projects/defi .

Tungkol sa Aptos Foundation

Aptos Foundation ay nakatuon sa pagsuporta sa pagbuo ng Aptos protocol, desentralisadong network at ecosystem at paghimok ng pakikipag-ugnayan sa Aptos ecosystem. Sa pamamagitan ng pag-unlock ng blockchain na may tuluy-tuloy na kakayahang magamit, layunin ng Aptos Foundation na dalhin ang mga benepisyo ng desentralisasyon sa masa.

Tungkol sa Aptos Network

Ang Aptos ay isang susunod na henerasyong Layer 1 blockchain. Ang pambihirang teknolohiya at programming language ng Aptos, Move, ay idinisenyo upang mag-evolve, pagbutihin ang pagganap at palakasin ang mga pananggalang ng user. Mangyaring bisitahin https://www.aptosfoundation.org para sa karagdagang impormasyon sa Aptos blockchain.

Tungkol sa Circle

Bilog ay isang pandaigdigang kumpanya ng teknolohiya sa pananalapi na nagbibigay-daan sa mga negosyo sa lahat ng laki na gamitin ang kapangyarihan ng mga digital na pera at mga pampublikong blockchain para sa mga pagbabayad, commerce at mga pinansiyal na aplikasyon sa buong mundo. Sa pamamagitan ng mga regulated entity nito, ang Circle ang nagbigay ng USDC at EURC - lubos na likido, interoperable, at pinagkakatiwalaang mga protocol ng pera sa internet. Pinapadali ng bukas at programmable na platform at API ng Circle para sa mga organisasyon na patakbuhin ang kanilang negosyong nasa internet, ito man ay nagsasagawa ng mga internasyonal na pagbabayad, pagbuo ng mga web3 na app na naa-access sa buong mundo o pamamahala sa kanilang panloob na treasury. Maaaring matuto nang higit pa ang mga user sa https://circle.com .

Tungkol kay Stripe

guhit ay isang financial infrastructure platform para sa mga negosyo. Milyun-milyong kumpanya—mula sa pinakamalalaking negosyo sa mundo hanggang sa pinakaambisyoso na mga startup—ang gumagamit ng Stripe para tumanggap ng mga pagbabayad, palaguin ang kanilang kita, at pabilisin ang mga bagong pagkakataon sa negosyo. Naka-headquarter sa San Francisco at Dublin, nilalayon ng kumpanya na taasan ang GDP ng internet.

