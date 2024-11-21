USDC ແລະ CCTP ເພື່ອເປີດຕົວໃນ Aptos, ດ້ວຍ Stripe ເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນ Aptos ໃນຜະລິດຕະພັນ Crypto

PALO ALTO, ຄາລິຟໍເນຍ, ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2024/ສາຍໂສ້---
ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Aptos ເຂົ້າໄປໃນ crypto onramp ແລະຜະລິດຕະພັນການຊໍາລະຂອງ Stripe, ຈັບຄູ່ກັບ USDC ພື້ນເມືອງ, ຈະສະຫນອງ fiat ໃນແລະ off-ramp ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ Aptos, ປັບປຸງການຊໍາລະແລະການຊໍາລະຂອງພໍ່ຄ້າ, ແລະສະເຫນີການເຊື່ອມຕໍ່ seamless ລະຫວ່າງການເງິນພື້ນເມືອງແລະເຕັກໂນໂລຊີ blockchain. .
ໃນມື້ນີ້, USDC ແມ່ນເງິນໂດລາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ $ 37B ໃນການໄຫຼວຽນ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ $ 160M ໃນການໄຫຼວຽນຂອງ Aptos, Bridged USDC ແມ່ນເງິນຄົງທີ່ທີ່ແຜ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຄືອຂ່າຍ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານນີ້, USDC ພື້ນເມືອງຈະຖືກອອກໂດຍຜ່ານຫນ່ວຍງານທີ່ມີການຄວບຄຸມຂອງ Circle ໂດຍກົງໃນເຄືອຂ່າຍ Aptos ແລະ CCTP ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາສາມາດອອກແບບປະສົບການຂ້າມຕ່ອງໂສ້ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ແອັບຯ Aptos ຂອງພວກເຂົາກັບເຄືອຂ່າຍຂອງ blockchains ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົວເຊັ່ນ Stargate, ສ້າງຂຶ້ນໃນ LayerZero, ຈະສະຫນອງການປ່ຽນແປງທີ່ລຽບງ່າຍຈາກ USDC ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ Aptos ກັບ USDC ພື້ນເມືອງໃນໄລຍະເວລາ. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທັນທີຕໍ່ກັບ AptosBridge ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ LayerZero, ແລະມັນຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຕາມປົກກະຕິ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວ USDC ພື້ນເມືອງ, ຂົວ USDC ຈາກ AptosBridge ຈະຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ "lzUSDC" ໃນ block explorers. ຈະມີການເຜີຍແຜ່ແອັບລະບົບນິເວດເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດການປ່ຽນແປງດຽວກັນໃນ UI ແອັບ ແລະເອກະສານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການເປີດຕົວ CCTP ຈະນໍາເອົາລະດັບໃຫມ່ຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ DeFi ໃນ Aptos, ຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນ USDC ພື້ນເມືອງທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ. ດ້ວຍການເພີ່ມ Aptos, CCTP ຈະສະຫນັບສະຫນູນເກົ້າ blockchains - ລວມທັງ Arbitrum, Base, Ethereum, ແລະ Solana - ແລະ 72 ເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບທຶນ 1: 1. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເປີດລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂ້າມຕ່ອງໂສ້, ການແລກປ່ຽນ, ການຊື້, ການດຸ່ນດ່ຽງການຄັງຄືນ, ແລະອື່ນໆອີກ - ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະເຂົ້າໃຈໄດ້.
ດ້ວຍການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ cryptos ຂອງ Aptos ກັບ Stripe, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດປ່ຽນສະກຸນເງິນ fiat ເປັນ USDC, ໂດຍກົງຜ່ານກະເປົາເງິນທີ່ເປີດໃຊ້ Aptos. ການເຊື່ອມໂຍງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາໃຊ້ USDC ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດທົ່ວໂລກຂອງ Stripe. ການປະສົມປະສານຂອງເຄື່ອງມືການຈ່າຍເງິນຂອງ Stripe ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ສາມາດປັບຂະ ໜາດ ໄດ້ຂອງ Aptos ປົດລັອກໂອກາດໃໝ່ໆສຳລັບຜູ້ຄ້າທົ່ວໂລກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນເພື່ອປະມວນຜົນທຸລະກຳໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ປອດໄພກວ່າ ແລະ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳກວ່າ.
"ການເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ Aptos blockchain ພາຍໃນຜະລິດຕະພັນ crypto ຂອງພວກເຮົາຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກແລະຜູ້ຄ້າໄປສູ່ການໄຫລວຽນຂອງກອງທຶນທົ່ວໂລກທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍເງິນຄົງທີ່; ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ຍອມຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກທົ່ວໂລກ, ຫຼືເວທີທີ່ຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ສ້າງບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃສ,” John Egan, ຫົວຫນ້າ Crypto ຢູ່ Stripe ກ່າວ. "ການຮ່ວມມືນີ້ນໍາເອົາເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກຂອງ Stripe ພ້ອມກັບພະລັງງານຂອງ Aptos blockchain, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບທັງຜູ້ຄ້າແລະຜູ້ບໍລິໂພກໃນການເຂົ້າເຖິງການຈ່າຍເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ."
"ລະບົບນິເວດ DeFi ໃນ Aptos ໄດ້ເຕີບໂຕເຖິງ 5 ເທົ່າຂອງຂະຫນາດຕົ້ນສະບັບໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະມັນຈະແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງ," Nikhil Chandhok, ຫົວຫນ້າຜະລິດຕະພັນຂອງ Circle ກ່າວ. "Aptos ໄດ້ກາຍເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຈະຍ້າຍເງິນໄປທົ່ວໂລກ. ການມາຮອດຂອງ USDC ແລະ CCTP ພື້ນເມືອງພຽງແຕ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍນີ້, ແລະເພີ່ມວິໄສທັດທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນກັບທີມງານ Aptos Foundation ຂອງອະນາຄົດທີ່ເງິນດິຈິຕອລທີ່ປອດໄພສ້າງເສດຖະກິດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບທຸກຄົນ." "USDC ແລະ CCTP ແມ່ນມາດຕະຖານຄໍາໃນ DeFi, ແລະ Stripe ແມ່ນໃນບັນດາຊື່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ," Bashar Lazaar, ຫົວຫນ້າການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະລະບົບນິເວດຂອງ Aptos Foundation ກ່າວ.
"ການລວມຕົວຂອງ Circle ແລະ Stripe ຂອງ Aptos ຍ້າຍເຂັມໃນການສ້າງອະນາຄົດທາງດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ປອດໄພກວ່າ, ແລະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນລໍຖ້າການລວມເຂົ້າກັນນີ້, ແລະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ຜູ້ສ້າງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນລະບົບນິເວດ Aptos ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຊຸດເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາ.” Mo Shaikh, CEO ຂອງ Aptos Labs, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວ, "Aptos ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍທຸກຄົນໂດຍການເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດງ່າຍຂຶ້ນ". "ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະເຫັນ Aptos ກາຍເປັນກໍາລັງທີ່ເປັນເອກະພາບໃນເສດຖະກິດໂລກ, ສະຫນອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈ່າຍເງິນໃນຂະນະທີ່ນໍາການເຄື່ອນໄຫວເງິນ peer-to-peer ກັບຊີວິດສໍາລັບລະບົບນິເວດແລະຜູ້ກໍ່ສ້າງຂອງມັນ."
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Aptos Foundation ແລະ DeFi ໃນ Aptos, ເຂົ້າໄປເບິ່ງ:
Aptos ແມ່ນຊັ້ນຕໍ່ໄປ 1 blockchain. ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ພາສາການຂຽນໂປລແກລມຂອງ Aptos, Move, ຖືກອອກແບບເພື່ອພັດທະນາ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ເສີມສ້າງການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້. ກະລຸນາໄປຢ້ຽມຢາມ
ຜູ້ນໍາດ້ານການສື່ສານ
Hannah Noyes
ຫ້ອງທົດລອງ Aptos
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ