ReadWrite
paint-brush
USDC ແລະ CCTP ເພື່ອເປີດຕົວໃນ Aptos, ດ້ວຍ Stripe ເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນ Aptos ໃນຜະລິດຕະພັນ Cryptoໂດຍ@chainwire

USDC ແລະ CCTP ເພື່ອເປີດຕົວໃນ Aptos, ດ້ວຍ Stripe ເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນ Aptos ໃນຜະລິດຕະພັນ Crypto

ໂດຍ Chainwire4m2024/11/21
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENes-flagESja-flagJAam-flagAMtl-flagTLky-flagKYso-flagSOuz-flagUZbg-flagBGqu-flagQUlo-flagLOkm-flagKMca-flagCA
LO

ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ການປະສົມປະສານເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກໍລະນີການນໍາໃຊ້ DeFi ໃນ Aptos, ຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ແລະປັບປຸງການແກ້ໄຂການຈ່າຍເງິນທົ່ວໂລກສໍາລັບຜູ້ຄ້າ.
featured image - USDC ແລະ CCTP ເພື່ອເປີດຕົວໃນ Aptos, ດ້ວຍ Stripe ເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນ Aptos ໃນຜະລິດຕະພັນ Crypto
Chainwire HackerNoon profile picture
0-item

PALO ALTO, ຄາລິຟໍເນຍ, ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2024/ສາຍໂສ້--- ມູນນິທິ Aptos ໃນ ມື້ ນີ້ ປະ ກາດ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ upcoming ຂອງ ວົງ ຕົ້ນສະບັບຂອງ USDC ແລະ Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) ໃນເຄືອຂ່າຍ Aptos, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ເສັ້ນດ່າງ ເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນ Aptos ໃນຜະລິດຕະພັນ crypto ຂອງຕົນ. ການເຊື່ອມໂຍງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ Aptos ເປັນບ້ານສໍາລັບ DeFi ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ແລະ blockchain ລະດັບວິສາຫະກິດທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຸດ, ຂະຫຍາຍລະບົບນິເວດທາງດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກຕື່ມອີກ.

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Aptos ເຂົ້າໄປໃນ crypto onramp ແລະຜະລິດຕະພັນການຊໍາລະຂອງ Stripe, ຈັບຄູ່ກັບ USDC ພື້ນເມືອງ, ຈະສະຫນອງ fiat ໃນແລະ off-ramp ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ Aptos, ປັບປຸງການຊໍາລະແລະການຊໍາລະຂອງພໍ່ຄ້າ, ແລະສະເຫນີການເຊື່ອມຕໍ່ seamless ລະຫວ່າງການເງິນພື້ນເມືອງແລະເຕັກໂນໂລຊີ blockchain. .


ໃນມື້ນີ້, USDC ແມ່ນເງິນໂດລາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ $ 37B ໃນການໄຫຼວຽນ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ $ 160M ໃນການໄຫຼວຽນຂອງ Aptos, Bridged USDC ແມ່ນເງິນຄົງທີ່ທີ່ແຜ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຄືອຂ່າຍ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານນີ້, USDC ພື້ນເມືອງຈະຖືກອອກໂດຍຜ່ານຫນ່ວຍງານທີ່ມີການຄວບຄຸມຂອງ Circle ໂດຍກົງໃນເຄືອຂ່າຍ Aptos ແລະ CCTP ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາສາມາດອອກແບບປະສົບການຂ້າມຕ່ອງໂສ້ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ແອັບຯ Aptos ຂອງພວກເຂົາກັບເຄືອຂ່າຍຂອງ blockchains ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ.


ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົວເຊັ່ນ Stargate, ສ້າງຂຶ້ນໃນ LayerZero, ຈະສະຫນອງການປ່ຽນແປງທີ່ລຽບງ່າຍຈາກ USDC ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ Aptos ກັບ USDC ພື້ນເມືອງໃນໄລຍະເວລາ. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທັນທີຕໍ່ກັບ AptosBridge ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ LayerZero, ແລະມັນຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຕາມປົກກະຕິ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວ USDC ພື້ນເມືອງ, ຂົວ USDC ຈາກ AptosBridge ຈະຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ "lzUSDC" ໃນ block explorers. ຈະມີການເຜີຍແຜ່ແອັບລະບົບນິເວດເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດການປ່ຽນແປງດຽວກັນໃນ UI ແອັບ ແລະເອກະສານຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ການເປີດຕົວ CCTP ຈະນໍາເອົາລະດັບໃຫມ່ຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ DeFi ໃນ Aptos, ຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນ USDC ພື້ນເມືອງທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ. ດ້ວຍການເພີ່ມ Aptos, CCTP ຈະສະຫນັບສະຫນູນເກົ້າ blockchains - ລວມທັງ Arbitrum, Base, Ethereum, ແລະ Solana - ແລະ 72 ເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບທຶນ 1: 1. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເປີດລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂ້າມຕ່ອງໂສ້, ການແລກປ່ຽນ, ການຊື້, ການດຸ່ນດ່ຽງການຄັງຄືນ, ແລະອື່ນໆອີກ - ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະເຂົ້າໃຈໄດ້.


ດ້ວຍການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ cryptos ຂອງ Aptos ກັບ Stripe, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດປ່ຽນສະກຸນເງິນ fiat ເປັນ USDC, ໂດຍກົງຜ່ານກະເປົາເງິນທີ່ເປີດໃຊ້ Aptos. ການເຊື່ອມໂຍງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາໃຊ້ USDC ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດທົ່ວໂລກຂອງ Stripe. ການປະສົມປະສານຂອງເຄື່ອງມືການຈ່າຍເງິນຂອງ Stripe ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ສາມາດປັບຂະ ໜາດ ໄດ້ຂອງ Aptos ປົດລັອກໂອກາດໃໝ່ໆສຳລັບຜູ້ຄ້າທົ່ວໂລກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນເພື່ອປະມວນຜົນທຸລະກຳໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ປອດໄພກວ່າ ແລະ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳກວ່າ.


"ການເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ Aptos blockchain ພາຍໃນຜະລິດຕະພັນ crypto ຂອງພວກເຮົາຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກແລະຜູ້ຄ້າໄປສູ່ການໄຫລວຽນຂອງກອງທຶນທົ່ວໂລກທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍເງິນຄົງທີ່; ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ຍອມຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກທົ່ວໂລກ, ຫຼືເວທີທີ່ຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ສ້າງບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃສ,” John Egan, ຫົວຫນ້າ Crypto ຢູ່ Stripe ກ່າວ. "ການຮ່ວມມືນີ້ນໍາເອົາເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກຂອງ Stripe ພ້ອມກັບພະລັງງານຂອງ Aptos blockchain, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບທັງຜູ້ຄ້າແລະຜູ້ບໍລິໂພກໃນການເຂົ້າເຖິງການຈ່າຍເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ."


"ລະບົບນິເວດ DeFi ໃນ Aptos ໄດ້ເຕີບໂຕເຖິງ 5 ເທົ່າຂອງຂະຫນາດຕົ້ນສະບັບໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະມັນຈະແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງ," Nikhil Chandhok, ຫົວຫນ້າຜະລິດຕະພັນຂອງ Circle ກ່າວ. "Aptos ໄດ້ກາຍເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຈະຍ້າຍເງິນໄປທົ່ວໂລກ. ການມາຮອດຂອງ USDC ແລະ CCTP ພື້ນເມືອງພຽງແຕ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍນີ້, ແລະເພີ່ມວິໄສທັດທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນກັບທີມງານ Aptos Foundation ຂອງອະນາຄົດທີ່ເງິນດິຈິຕອລທີ່ປອດໄພສ້າງເສດຖະກິດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບທຸກຄົນ." "USDC ແລະ CCTP ແມ່ນມາດຕະຖານຄໍາໃນ DeFi, ແລະ Stripe ແມ່ນໃນບັນດາຊື່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ," Bashar Lazaar, ຫົວຫນ້າການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະລະບົບນິເວດຂອງ Aptos Foundation ກ່າວ.


"ການລວມຕົວຂອງ Circle ແລະ Stripe ຂອງ Aptos ຍ້າຍເຂັມໃນການສ້າງອະນາຄົດທາງດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ປອດໄພກວ່າ, ແລະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນລໍຖ້າການລວມເຂົ້າກັນນີ້, ແລະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ຜູ້ສ້າງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນລະບົບນິເວດ Aptos ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຊຸດເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາ.” Mo Shaikh, CEO ຂອງ Aptos Labs, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວ, "Aptos ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍທຸກຄົນໂດຍການເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດງ່າຍຂຶ້ນ". "ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະເຫັນ Aptos ກາຍເປັນກໍາລັງທີ່ເປັນເອກະພາບໃນເສດຖະກິດໂລກ, ສະຫນອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈ່າຍເງິນໃນຂະນະທີ່ນໍາການເຄື່ອນໄຫວເງິນ peer-to-peer ກັບຊີວິດສໍາລັບລະບົບນິເວດແລະຜູ້ກໍ່ສ້າງຂອງມັນ."


ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Aptos Foundation ແລະ DeFi ໃນ Aptos, ເຂົ້າໄປເບິ່ງ: https://aptosfoundation.org/ecosystem/projects/defi .

ກ່ຽວກັບມູນນິທິ Aptos

ມູນນິທິ Aptos ອຸທິດຕົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງອະນຸສັນຍາ Aptos, ເຄືອຂ່າຍການກະຈາຍອໍານາດແລະລະບົບນິເວດແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂັບລົດກັບລະບົບນິເວດ Aptos. ໂດຍການປົດລັອກ blockchain ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, Aptos Foundation ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງການກະຈາຍອໍານາດໄປສູ່ມະຫາຊົນ.

ກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ Aptos

Aptos ແມ່ນຊັ້ນຕໍ່ໄປ 1 blockchain. ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ພາສາການຂຽນໂປລແກລມຂອງ Aptos, Move, ຖືກອອກແບບເພື່ອພັດທະນາ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ເສີມສ້າງການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້. ກະລຸນາໄປຢ້ຽມຢາມ https://www.aptosfoundation.org ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Aptos blockchain.

ກ່ຽວກັບວົງ

ວົງ ເປັນບໍລິສັດເທກໂນໂລຍີການເງິນທົ່ວໂລກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດທຸກຂະຫນາດສາມາດຄວບຄຸມພະລັງງານຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແລະ blockchains ສາທາລະນະສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ, ການຄ້າແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງດ້ານການເງິນໃນທົ່ວໂລກ. ໂດຍຜ່ານອົງການທີ່ມີການຄວບຄຸມຂອງຕົນ, Circle ເປັນຜູ້ອອກ USDC ແລະ EURC - ໂປຣໂຕຄອນເງິນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ, ສາມາດພົວພັນກັນໄດ້, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ໃນອິນເຕີເນັດ. ແພລດຟອມແລະ APIs ທີ່ເປີດແລະສາມາດດໍາເນີນໂຄງການຂອງ Circle ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະດໍາເນີນທຸລະກິດຂະຫນາດອິນເຕີເນັດຂອງພວກເຂົາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈ່າຍເງິນລະຫວ່າງປະເທດ, ການສ້າງແອັບຯ Web3 ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກຫຼືການຄຸ້ມຄອງຄັງເງິນພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https://circle.com .

ກ່ຽວກັບ Stripe

ເສັ້ນດ່າງ ເປັນເວທີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບທຸລະກິດ. ບໍລິສັດນັບລ້ານ—ຈາກວິສາຫະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໄປສູ່ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ທະເຍີທະຍານທີ່ສຸດ—ໃຊ້ Stripe ເພື່ອຮັບເອົາການຈ່າຍເງິນ, ສ້າງລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະເລັ່ງໂອກາດທາງທຸລະກິດໃໝ່. ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ San Francisco ແລະ Dublin, ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມ GDP ຂອງອິນເຕີເນັດ.

ຕິດຕໍ່

ຜູ້ນໍາດ້ານການສື່ສານ

Hannah Noyes

ຫ້ອງທົດລອງ Aptos

[email protected]

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້


Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Chainwire HackerNoon profile picture
Chainwire@chainwire
The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.
Read my stories

ວາງປ້າຍ

purcat-imgweb3 #web3 #aptos #chainwire #press-release #aptos-blockchain #crypto-exchange #blockchain-development #good-company

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Article Thumbnail
10 Lessons I Learned as a First-time Tech Product Founder
by emmmanuelnwaka
Jan 01, 1970
#business
Article Thumbnail
‘Assuming the Reader’s Role Is My Biggest Challenge’: Hacker Noon’s Contributor Gautam Tata
by gautamtata
Jan 01, 1970
#meet-the-writer
Article Thumbnail
Welcome to HackerNoon Decoded: The Best of 2024 Tech Blogging
by decoded
Jan 01, 1970
#hackernoon
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas