USDC iyo CCTP si ay u bilaabaan Aptos, Iyadoo Stripe Ku darista Aptos Taageerada Alaabada Crypto

PALO ALTO, California, Noofembar 21st, 2024/Chainwire/-- Aptos Foundation maanta ayaa lagu dhawaaqay isdhexgalka soo socda ee Goobaabin Udhashay USDC iyo Hab-maamuuska Wareejinta Isku-tallaabta (CCTP) ee Shabakadda Aptos, iyo sidoo kale Xarig ku darista taageerada Aptos alaabteeda crypto. Isku dhafkan ayaa ka dhigaya Aptos guriga loogu talagalay DeFi-ga la wada shaqayn karo iyo kan ugu dhaqsaha badan, ugu jaban, uguna kalsoonida badan ee blockchain-ka ganacsiga, taasoo sii ballaarinaysa nidaamkeeda maaliyadeed ee caalamiga ah.

Isku dhafka Aptos ee Stripe's crypto onramp iyo alaabada lacag bixinta, oo lagu lammaaniyo USDC-da asalka ah, waxay siin doontaa fiat la isku halayn karo oo dul saaran iyo bannaanka shabakadda Aptos, waxay fududayn doontaa lacag-bixinnada baayacmushtarka, waxayna bixinaysaa xidhiidh aan toos ahayn oo u dhexeeya maaliyadda dhaqameed iyo tignoolajiyada blockchain .





Maanta, USDC waa stakecoin-ka ugu weyn ee la xakameeyey ee dollarku taageeray iyadoo in ka badan $37B ay wareegeyso. Iyadoo in ka badan $160M ay ku wareegayso Aptos, USDC bridged waa coin ugu baahsan ee laga heli karo shabakada. Isku dhafkan, USDC-da asalka ah waxaa la soo saari doonaa iyada oo loo sii marayo hay'adaha la maamulay ee Circle si toos ah shabakadda Aptos iyo CCTP waxay awood u siin doontaa horumariyeyaasha inay naqshadeeyaan waayo-aragnimada silsiladaha iyagoo ku xiraya barnaamijyadooda Aptos shabakadaha blockchains ee la taageeray.





Bixiyeyaasha buundada sida Stargate, oo lagu dhisay LayerZero, ayaa bixin doona kala-guur fudud oo laga bilaabo USDC-da buundada ah ee Aptos ilaa USDC-da asalka ah waqti ka dib. Ma jiraan isbeddel degdeg ah oo ku yimid AptosBridge oo lagu dhisay LayerZero, waxayna u sii shaqayn doontaa sidii caadiga ahayd.

Intaa waxaa dheer, ka hor bilowga asalka USDC, buundada USDC ee AptosBridge waxaa loo bedeli doonaa "lzUSDC" ee sahamiyeyaasha xannibaadda. Waxa jiri doona wacyigelin la xidhiidha abka deegaanka si loogu dhiirigaliyo inay isbedel isku mid ah ku sameeyaan UI app kooda iyo dukumentiyada.





Daah-furka CCTP wuxuu keeni doonaa heerar cusub oo is-dhexgal ah DeFi on Aptos, taasoo awood u siinaysa ammaan iyo wax-ku-ool ah wareejinta USDC. Marka lagu daro Aptos, CCTP waxay taageeri doontaa sagaal blockchain - oo ay ku jiraan Arbitrum, Base, Ethereum, iyo Solana - iyo 72 waddooyin leh 1: 1 waxtarka raasumaalka ah. Tallaabadan ayaa u oggolaan doonta in silsilad-la'aan ah loo fuulo, is-beddelasho, wax-iibsasho, dib-u-habayn khasnadda, iyo wax ka badan - dhammaan iyadoo la ilaalinayo khibrad isticmaale oo la heli karo oo dareen leh.





Marka lagu daro Aptos to Stripe's crypto alaabta, isticmaalayaashu waxay awoodi doonaan inay si aan kala go 'lahayn ugu beddelaan lacagaha fiat USDC, si toos ah boorsada Aptos-awood u leh. Isku dhafkan ayaa awood u siin doona isticmaalka USDC ee shabakada ganacsiga caalamiga ah ee Stripe. Isku darka qalabka lacag bixinta ee Stripe iyo shabakadda Aptos ee la miisaami karo ayaa furaysa fursado cusub ganacsatada caalamiga ah iyo bixiyeyaasha lacag-bixinta si ay u socodsiiyaan wax kala iibsiga si degdeg ah, ammaan badan, iyo kharashyo hoose.





"Ku darida taageerada Aptos blockchain ee gudaha alaabtayada crypto waxay balaadhisaa marin u helida macaamilka iyo baayacmushtarka si ay u helaan maalgalin caalami ah oo hufan oo leh stablecoins; haddii ay tahay tafaariiqle aqbala lacagaha laga helo adduunka oo dhan, ama goob wax ku siinaya abuurayaasha meel kasta oo ay joogaan, “ayuu yidhi John Egan, Madaxa Crypto ee Stripe. "Iskaashigani wuxuu keenayaa isku-xidhka caalamiga ah ee Stripe oo ay weheliso awoodda Aptos blockchain, iyada oo u furaysa waddooyin cusub oo loogu talagalay ganacsatada iyo macaamiisha labadaba si ay u helaan lacag-bixinno hufan, oo ku salaysan lacag-bixinno xasilloon."





"Nidaamka deegaanka DeFi ee Aptos wuxuu koray shan jeer cabbirkiisii asalka ahaa sannadkii la soo dhaafay oo keliya, wayna caddahay sababta," ayuu yidhi Nikhil Chandhok, madaxa wax soo saarka ee Circle. "Aptos waxay u soo baxday sidii hab aad u hufan oo lacagta loogu wareejinayo adduunka oo dhan. Imaatinka USDC iyo CCTP ee asalka ah ayaa kaliya kor u qaadi doonta tan, waxayna sii kordhin doontaa aragtida aan la wadaagno kooxda Aptos Foundation mustaqbalka halkaas oo doolarka dhijitaalka ah ee sugan ay u abuurayaan dhaqaale la heli karo qof walba. "USDC iyo CCTP waa heerarka dahabiga ah ee DeFi, Stripe waa mid ka mid ah magacyada ugu kalsoonida badan ee kaabayaasha dhaqaalaha," ayuu yiri Bashar Lazaar, Madaxa Deeqaha iyo Nidaamka Deegaanka ee Aptos Foundation.





"Is dhex galka goobabada iyo Stripe ee Aptos waxay dhaqaajisaa irbadda si ay u abuurto mid la heli karo, ammaan ah, iyo maamul baahsan oo maaliyadeed. Dhammaanteen waxaan rajaynaynaa isku-dhafkan, waxaanan aad u xiisaynaa inaan aragno waxa cajiibka ah ee wax dhisa ee ku jira nidaamka deegaanka Aptos ay suurtogal ka dhigaan tignoolajiyadan cusub ee xoogga badan ee ku jirta qalabkooda. "Aptos wuxuu ka dhigayaa dhaqaalaha caalamiga ah ee ku xiran mid kasta oo la heli karo iyada oo la fududeynayo dhaqdhaqaaqa qiimaha dhaqaalaha," ayuu yiri Mo Shaikh, maamulaha Aptos Labs, kaas oo bixiyay khibrad farsamo oo loogu talagalay isdhexgalka. "Waxaan rajeynayaa inaan arko Aptos oo noqda xoog mideeya dhaqaalaha adduunka, oo bixiya kaabayaasha kor u qaadaya hufnaanta lacag bixinta iyada oo u keenaysa dhaqdhaqaaqa lacagta isku-filka ah nolosha nidaamka deegaanka iyo dhisayaasha."





Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Aptos Foundation iyo DeFi ee Aptos, booqo: https://aptosfoundation.org/ecosystem/projects/defi .

