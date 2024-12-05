Evrloot በነጻ የሚጫወት RPG ዘመቻ በፖልካዶት የሙንበም ሰንሰለት ጀመረ።

ቦስተን፣ ቅዳሴ፣ ዲሴምበር 5፣ 2024/Chainwire/-- በብሎክቼይን ላይ የተመሠረተው Evrloot የተጠበቀው RPG፣ ከተዘጋው ቤታ ወጥቶ በኖቬምበር 2024 መጨረሻ ላይ በነጻ-ወደ-ጨዋታ ዘመቻ በይፋ ሊጀምር ነው።
በአለምአቀፍ የ13 አፍቃሪ ግንበኞች ቡድን የተገነባው Evrloot ጥልቅ የሆነ ጨዋታን ከፈጠራ የሰንሰለት መካኒኮች ጋር በማጣመር በመካከለኛው ዘመን ምናባዊ ዓለም ውስጥ እንደ ሮጌ መሰል፣ ቀላል-ኤምኤምኦ ልምድን ይሰጣል።
Evrloot እራሱን ከአብዛኛዎቹ የዌብ3 ጨዋታዎች በልዩ አቀራረብ ይለያል፡ መጀመሪያ በሰንሰለት ላይ የሚያስደስት ጨዋታ ይገንቡ፣ በኋላ ይናገሩ። ጨዋታው ኤንኤፍቲዎችን እንደ ማዳን ጨዋታዎች በመመልከት፣ ግስጋሴዎችን እና ስኬቶችን ተጨባጭ እና በሰንሰለት የሚሸጥ በማድረግ ተጫዋቾችን ያበረታታል።
የተጫዋቾች የውስጠ-ጨዋታ ልምምዶች - ማጥመድን በመቆጣጠርም ሆነ ኃይለኛ መሳሪያን በመስራት - እንደ ነፍስ የሚገድል ወይም እንደ ተመጣጣኝ ERC-6220 የተያዙ ናቸው፣ በመሠረቱ NFTs 2.0 በመላ ስነ-ምህዳሮች ላይ ያለምንም እንከን ሊደረስባቸው የሚችሉ ሲሆን ይህም ድል ከተጫዋቾች ጋር እንደሚቆይ ያረጋግጣል።
ተጨዋቾች ስራ ፈት ተልእኮዎችን፣ ታክቲካል የራስ-ተዋጊ እስር ቤቶችን እና በሰንሰለት ላይ የሚሰሩ የእደ ጥበብ ስራዎችን የማሰስ እድል ይኖራቸዋል። ቁልፍ ባህሪያት የሚከተሉትን ያካትታሉ:
Evrloot NFTs እንደ መሰብሰብ ከመኖር የበለጠ ሊሠሩ ይችላሉ ብለው ከሚያምኑ የፖልካዶት አድናቂዎች እንደ ፍቅር ፕሮጀክት ጀመረ። ጨዋታው በቅድመ-ይሁንታ ምእራፉ ላይ ያለማቋረጥ አድጓል፣ በኩሳማ እና ፖልካዶት ላይ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ በሰንሰለት የተደረጉ ግብይቶችን መዝግቦ እና ወደ 400 የሚጠጉ የኤንኤፍቲ ባለቤቶችን ማህበረሰብ ማሳደግ ችሏል። በተሳካው "ሮዝ ክስተት" ወቅት በ1,000 ወርሃዊ ንቁ ተጠቃሚዎች (MAU) ላይ ደርሷል። ለሙሉ ልቀት ጨዋታው በ Moonbeam ላይ ይጀምራል፣ ያለምንም እንከን የለሽ የመሳፈሪያ ልምድ የኪስ ቦርሳ እና የጋዝ ረቂቅ ያሳያል።
የ Evrloot ማስጀመር ለተደራሽነት ቅድሚያ ይሰጣል። ተጫዋቾቹ ያለምንም እንቅፋት ወደ ሙሉ የጨዋታ ልምድ ዘልቀው መግባት ይችላሉ - ምንም ክሪፕቶ ቦርሳ ወይም ቅድመ ክፍያ አያስፈልግም። እድገታቸው እየገፋ ሲሄድ፣ ተጫዋቾች ለመጫወት ነፃ የሆኑ ገጸ-ባህሪያቸውን ለተሻሻሉ ባህሪያት ወደ NFTs የማሻሻል አማራጭ አላቸው። ይሁን እንጂ ጨዋታው ነጻ ተጫዋቾች ለማሻሻል ምንም ጫና ያለ ሙሉ ልምድ መደሰት ያረጋግጣል.
የቻይንፉድ ስቱዲዮ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቶቢ “ዴካርድ” አማን የኢቭርሎት አዘጋጆች አጋርተውናል፣ “ከEvrloot ጋር ያለን ግብ መሳጭ እና አስደሳች የጨለማ ምናባዊ ዌብ3 አለም መፍጠር አዝናኝ እና የተጫዋች መደሰትን ቅድሚያ የሚሰጥ አለምን ለተጫዋቾቹ ሸራ የሚቀይር ነው። በውስጠ-ጨዋታ ተግባሮቻቸው፣ተጫዋቾቹ ታሪኩን ይቀርፃሉ እና የዚህን አለም አፈ ታሪክ ይቀርፃሉ። እንደ RPG አድናቂዎች፣ እንደዚህ አይነት ሸራ መፍጠር ህልማችን ሆኖ ቆይቷል—እና ከ Evrloot ጋር፣ ራእያችንን በሰንሰለት ላይ ለማምጣት አስደሳች እና ስነምግባር ያለው እድል አግኝተናል።
"Evrloot ወደ ቀጣዩ የእድገት ምዕራፍ ሲገባ በማየቴ በጣም ጓጉቻለሁ። Chainfood ስቱዲዮ በEvrloot ውስጥ በጣም ልዩ የሆነ ጨዋታ ከታማኝ ማህበረሰብ ጋር አለው - ወደ ነፃ-ወደ-መጫወት ሞዴል መሄድ ብዙ ተጨማሪ ተጋላጭነት ይሰጣቸዋል እና ብዙ ተጫዋቾች ይህን ጨዋታ ልዩ የሚያደርገው ምን እንደሆነ እንዲያውቁ ያስችላቸዋል። በ Moonbeam የስነ-ምህዳር ልማት ኃላፊ የሆኑት ሲኮ ናኤቶች ተናግረዋል ።
የEvrloot ተጫዋች ተሳፍሮ ጋምፋይድ የተቆራኘ ዘመቻን ይጠቀማል። ተጫዋቾች ወደ ጨዋታው ካመጣቸው አጋሮች ጋር የሚያገናኙ የውስጠ-ጨዋታ ጎሳዎችን ይቀላቀላሉ። የነቃ የውስጠ-ጨዋታ ጎሳ አካል መሆን የተጫዋቾች ጥምረት ከነባር ማህበረሰቦች ጋር ብቻ ሳይሆን፣ ለዘመቻው ምዕራፍ II ጠቃሚ የሆኑትን ሊያገኙት የሚችሉትን ነጥቦች ያሳድጋል። ተጫዋቾች በነጻ ይቀላቀላሉ እና እንደ አማራጭ ከ1299 ልዩ NFT 2.0 ቁምፊዎች ወደ አንዱ ማሻሻል ይችላሉ።
በፍሪሚየም ማሻሻያዎች፣ የመዋቢያዎች እና የገበያ ቦታ ክፍያዎች የንግድ ሞዴሉን እየነዱ፣ Evrloot የተጫዋቹን ልምድ ሳይጎዳ ዘላቂ ኢኮኖሚ ይሰጣል። Evrloot በሚጀመርበት ጊዜ ያለ ማስመሰያ የሚሰራ ቢሆንም፣ ተጫዋቾቹ ተግባራትን በማጠናቀቅ እና ጓደኞችን በመጥቀስ ነጥቦችን መሰብሰብ ይችላሉ።
Evrloot ጨዋታው ከተጀመረበት ጊዜ ጋር እንዲገጣጠም የሽልማት ዘመቻውን ያካሂዳል። በተወሰኑ የውስጠ-ጨዋታ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚሳተፉ ተጫዋቾች 1 ከ3 ልዩ የማርች ጥቅሎች በእጅ በተሰራው የመካከለኛው ዘመን ወረቀት ላይ ኦርጅናል በእጅ የተሳለ የፅንሰ-ሃሳብ ጥበብ፣ የEvrloot ቲሸርት እና ተለጣፊዎችን የሚያሳዩ ማሸጊያዎችን የማሸነፍ እድል ይኖራቸዋል። ተጫዋቾች በሚለቀቅበት ቀን እና በታህሳስ 21 መካከል ቢያንስ ለአንድ ቀን የ"🐂⭕️ ጎሳን በመቀላቀል መግባት ይችላሉ። አሸናፊዎች ዲሴምበር 21 ላይ ይሳላሉ እና በ X በኩል ይገናኛሉ (የውስጠ-ጨዋታ ከሆነ)።
ለበለጠ መረጃ ተጠቃሚዎች ይችላሉ።
ፖልካዶት ዲቪዎች የራሳቸውን ልዩ የብሎክቼይን ፕሮጄክቶች በቀላሉ እንዲነድፉ እና እንዲገነቡ የሚያስችል የላቀ ሞዱላር አርክቴክቸርን ይሰጣል ፣የተቀናጀ ደህንነት በሁሉም የተገናኙ ሰንሰለቶች እና አፕሊኬሽኖች ጋር በተያያዙት ሁሉም የተገናኙ ሰንሰለቶች እና አፕሊኬሽኖች ደህንነቱ የተጠበቀ የምርት ደረጃን የሚያረጋግጥ እና ግልፅ ስርዓትን የሚያረጋግጥ ጠንካራ አስተዳደርን ይሰጣል ። ሁሉም ሰው የብሎክቼይን ሥነ-ምህዳርን ለእድገት እና ለዘላቂነት በመቅረጽ ተናግሯል። በፖልካዶት ተጠቃሚዎች ተሳታፊዎች ብቻ ሳይሆኑ የወደፊት ህይወቱን የመቅረጽ ሃይል ያላቸው አብሮ ፈጣሪዎች ናቸው።
Comms እና PR አስተዳዳሪ
ጆናታን ዱራን
ትኩረት የሚስብ
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ