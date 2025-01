Evrloot käynnistää ilmaisen roolipelikampanjan Polkadotin Moonbeam-ketjussa

BOSTON, Mass, 5. joulukuuta 2024/Chainwire/--Evrloot, odotettu lohkoketjupohjainen roolipeli, lopettaa suljetun betaversionsa ja julkaistaan virallisesti Free-to-Play-kampanjalla marraskuun 2024 lopussa.





13 intohimoisen rakentajan maailmanlaajuisen tiimin kehittämä Evrloot tarjoaa roistomaisen, kevyen MMO-kokemuksen keskiaikaisessa fantasiamaailmassa yhdistäen syvän pelattavuuden innovatiiviseen ketjun mekaniikkaan.





Evrloot erottuu useimmista Web3-peleistä ainutlaatuisella lähestymistavalla: Rakenna ensin hauska ketjupeli, puhu sitten. Peli vahvistaa pelaajia käsittelemällä NFT:itä pelastuspeleinä, mikä tekee edistymisestä ja saavutuksista konkreettisia ja vaihdettavia ketjussa.





Pelaajien pelin sisäiset kokemukset – olipa kyse kalastamisesta tai tehokkaan aseen luomisesta – taltioituvat sielun sidoksissa olevaksi tai varustelluksi ERC-6220:ksi, lähinnä NFT 2.0:ksi, jota voidaan käyttää saumattomasti eri ekosysteemeissä, mikä varmistaa, että jokainen voitto jää pelaajille.





Pelaajilla on mahdollisuus tutustua joutotehtäviin, taktisiin automaattisiin taistelijavankityrmiin ja ketjussa oleviin askartelujärjestelmiin. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:





Idle Missions: Pelaajat voivat lähettää hahmonsa kuuden tunnin kalastusmatkalle käyttämällä erikoissyöttiä, joka tarjoaa mahdollisuuden löytää harvinaisia esineitä.

Askartelu: Kalojen ja yrttien kaltaisia resursseja voidaan yhdistää terveysjuomajuomiin.

Taktiset vankityrmät: Pelaajat varustavat saalisnsa navigoidakseen vaarallisissa vankityrmissä. Vain turvallisesti poistuvat säilyttävät saaliinsa, joka lyödään ketjuun.

NFT-kaupankäyntimarkkinapaikka: Arvokkaita esineitä, kuten "vaurioitunut taistelukirves", voidaan vaihtaa terveysjuomiin ja muihin resursseihin pelin alkuperäisen markkinapaikan kautta.

Evrloot alkoi intohimoprojektina Polkadot-faneilta, jotka uskoivat, että NFT:t voisivat tehdä muutakin kuin vain olla keräilyesineinä. Peli on kasvanut tasaisesti beta-vaiheen aikana tallentamalla yli 1,5 miljoonaa ketjutapahtumaa Kusamassa ja Polkadotissa ja tukenut noin 400 NFT-omistajan yhteisöä. Se saavutti huippunsa, 1 000 kuukausittaista aktiivista käyttäjää (MAU) onnistuneen Pink Eventin aikana. Täydellisen julkaisun ajaksi peli julkaistaan Moonbeamissa, ja se tarjoaa saumattoman sisääntulokokemuksen, joka sisältää lompakko- ja kaasunoton.





Evrlootin julkaisu asettaa esteettömyyden etusijalle. Pelaajat voivat sukeltaa täydelliseen pelikokemukseen ilman esteitä – kryptolompakkoa tai ennakkomaksua ei vaadita. Edistyessään pelaajilla on mahdollisuus päivittää ilmaispelihahmonsa NFT:ksi saadakseen lisäominaisuuksia. Peli kuitenkin varmistaa, että ilmaiset pelaajat nauttivat täydellisestä kokemuksesta ilman päivityspaineita.





Tobi "Deckard" Amann, Chainfood Studion toimitusjohtaja, Evrlootin kehittäjät kertoivat: "Tavoitteemme Evrlootin kanssa on luoda mukaansatempaava ja jännittävä Dark Fantasy Web3 -maailma, joka asettaa etusijalle hauskanpidon ja pelaajien nautinnon ja muuttaa maailman pelaajilleen kankaaksi. Pelin sisäisillä toimillaan pelaajat muokkaavat tarinaa ja luovat tämän maailman tarinaa. Roolipelien harrastajina tällaisen kankaan luominen on aina ollut unelmamme – ja Evrlootin avulla olemme löytäneet jännittävän ja eettisen tilaisuuden tuoda visiomme täysin ketjuun.”





”Olen erittäin innoissani nähdessäni Evrlootin siirtyvän seuraavaan kasvuvaiheeseensa. Chainfood-studiolla on erittäin erityinen peli Evrlootissa, jossa on erittäin uskollinen yhteisö - siirtyminen Free-To-Play -malliin antaa heille paljon enemmän näkyvyyttä ja antaa paljon useammalle pelaajalle mahdollisuuden löytää, mikä tekee tästä pelistä niin erityisen." sanoi Sicco Naets, Moonbeamin ekosysteemikehityksen johtaja.





Evrlootin pelaajien perehdyttämisessä käytetään pelillistä affiliate-kampanjaa. Pelaajat liittyvät pelin sisäisiin klaaneihin, jotka linkittävät heidät peliin tuoneisiin tytäryhtiöihin. Aktiivisen pelin sisäisen klaaniin kuuluminen ei ainoastaan osoita pelaajaliittoa olemassa olevien yhteisöjen kanssa, vaan se lisää heidän mahdollisesti ansaitsemiaan pisteitä, jotka ovat tärkeitä kampanjan toisen vaiheen kannalta. Pelaajat liittyvät ilmaiseksi ja voivat halutessaan päivittää johonkin 1299 eksklusiivisesta NFT 2.0 -hahmosta.





Freemium-päivitykset, kosmetiikka ja markkinapaikkamaksut ohjaavat liiketoimintamallia, joten Evrloot tarjoaa kestävän talouden pelaajakokemuksesta tinkimättä. Vaikka Evrloot toimii ilman pelimerkkiä käynnistyksen yhteydessä, pelaajat voivat kerätä pisteitä suorittamalla tehtäviä ja suosittelemalla ystäviä.





Evrloot järjestää myös arvontakampanjan samaan aikaan pelin julkaisun kanssa. Pelaajat, jotka osallistuvat tiettyihin pelin sisäisiin aktiviteetteihin, voivat voittaa yhden kolmesta eksklusiivisista merch-paketeista, joissa on alkuperäinen käsin piirretty konseptitaide käsintehdylle keskiaikaiselle paperille, Evrloot T-paita ja tarroja. Pelaajat voivat osallistua liittymällä "🐂⭕️" -klaaniin vähintään yhdeksi päiväksi julkaisupäivän ja 21. joulukuuta välisenä aikana. Voittajat arvotaan 21. joulukuuta ja heihin otetaan yhteyttä X:n kautta (jos linkki on pelissä).

Lisätietoja käyttäjät voivat seuraa Evrlootia sosiaalisessa mediassa uusimmat päivitykset.

Tietoja Evrlootista

Evrloot on lohkoketjupohjainen roolipeli keskiaikaisella fantasiaympäristöllä, jonka on kehittänyt eettiseen Web3-pelaamiseen intohimoinen globaali tiimi. Yhdistämällä mukaansatempaavan pelin NFT-pohjaiseen mekaniikkaan, Evrloot antaa pelaajille mahdollisuuden pitää edistymisensä ketjussa ja vaihtaa omaisuuttaan dynaamisella markkinapaikalla. Moonbeamiin rakennettu Evrloot pyrkii määrittelemään lohkoketjupelin uudelleen hauskanpidon, saavutettavuuden ja kestävyyden ytimessä.

Tietoja Polkadotista

Polkadot on Web3:n tehokas ja turvallinen ydin, joka tarjoaa jaetun perustan, joka yhdistää jotkin maailman muuttavimmista sovelluksista ja lohkoketjuista.





Polkadot tarjoaa edistyneen modulaarisen arkkitehtuurin, jonka avulla kehittäjät voivat helposti suunnitella ja rakentaa omia erikoistuneita lohkoketjuprojektejaan, yhdistettyä tietoturvaa, joka takaa saman korkean tason turvalliselle lohkotuotannolle kaikissa siihen yhdistetyissä ketjuissa ja sovelluksissa, sekä vankan hallinnan, joka varmistaa läpinäkyvän järjestelmän jokaisella on sananvalta lohkoketjuekosysteemin muokkaamisessa kasvua ja kestävyyttä varten. Polkadotissa käyttäjät eivät ole vain osallistujia, he ovat luojia, joilla on valta muokata sen tulevaisuutta.

